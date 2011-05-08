Песня в ночи

Vladimir Mirokratov Просмотров: 224 Комментарии: 1 +4 Вчера, 17:28 by

Настала полночь. Матч закончился со счетом два ноль в пользу команды «Динамо», за которую болел Михаил. С удовлетворенным видом, большим глотком он допил содержимое пивной банки и, выключив телевизор, отправился в ванну. Горячие струи душа приятно обжигали тело. Настроение было хорошее. Душа пела. Да и не только душа… Михаил тихонько мурлыкал что-то веселое себе под нос. Он бы с радостью спел и в полный голос, но придерживал свои порывы, не желая в столь поздний час лишний раз нервировать соседей, тем более, что во время игры и так пошумел на славу, неоднократно громко крича, да еще периодически, мягко говоря, не очень приличные слова и фразы. Постепенно жар, переполнив тело, сделал его вялым. Он, замолчав, выключил воду, потянулся рукой сквозь жирные клубы пара к полотенцу, висевшему на стене и… замер.Почти не нарушая повисшей тишины, похоже, со стороны вентиляционного отверстия под потолком, доносился чей-то тихий-тихий голос. Скорее всего, он принадлежал женщине или ребенку, так как был высокий. Этот невидимый кто-то протяжно и грустно пел. Сколько не старался Михаил разобрать слов, у него это не получалось, и ясно было лишь одно – песня эта очень печальная. Структура ее была следующей: сначала два или три слова, а дальше на одной ноте тянулся долгий-долгий звук. Навскидку этот заунывный писк длился около минуты, и так каждый раз.«Ни черта ж себе дыхалка! Так тянуть!» - удивившись, подул Михаил.Прошла минута, вторая, третья… Он уже вытерся, вылез из ванны, при этом, не переставая вслушиваться, но исполнитель, похоже, и не собирался заканчивать свой концерт.«Наверное, думает, что ее или его никто не слышит. А вот я сейчас…»Михаил ради прикола громко поаплодировал. Когда хлопки прекратились, пение тоже прекратилось.«Здорово я эту звезду ванной комнаты приколол! Небось аж дернулась от неожиданности… И покраснела как помидор… Завтра надо будет ребятам на работе рассказать».До крайности довольный своей шуткой, так что улыбка расплылась от уха до уха, он пошел спать.***Следующий день у Михаила прошел в бесконечной беготне. Свободного времени просто не было. Какой там рассказать о случившемся ночью… Даже обсудить вчерашний футбольный матч с народом не удалось! Домой приехал очень поздно, злой и уставший. Плотно поужинал, опрокинув для успокоения нервов сто грамм. Потом начал смотреть телевизор, но вскоре стало сильно клонить в сон.«К черту этот ящик, лучше пораньше спать лягу. А то, чего доброго, завтра такая же круговерть приключится, а я буду не в форме».Он поплелся в ванную, но не успел еще выдавить пасту на зубную щетку, как снова услышал знакомое пение. На этот раз оно было значительно громче. И казалось, доносилось не с какого-нибудь соседнего этажа, как вчера, а прямо из-за решетки вентиляционного отверстия. Сомнений уже не было - голос принадлежал женщине. И слова тоже стали отчетливо различимы.Милый мо-о-о…-ойБез тебя я не могу-у-у…-уМилый мо-о-о…-ойИдем со мно-о-о…-ойМилый мо-о-о…-ойТолько ты и я-а-а…-аМилый мо-о-о…-ойБудем мы семья-а-а…-а.От этой заунывной песни на Михаила стала наваливаться тоска. И это учитывая, что настроение было и так ниже среднего.«Ну ты, дорогая, совсем обнаглела! Уже во всю свою глотку воешь! Да еще какую-то бредятину нескладную!»Освободив руки, он с раздражением стал громко хлопать в ладоши. Пение прекратилось.«То-то же, звезда ванной комнаты!»***Следующий день выдался гораздо спокойнее. И о футболе поговорили, и про певицу из ванной рассказал… Ребята поэтому поводу хорошо поржали, а Серега из соседнего отдела предложил мне вместе с ней спеть.- Она: милый мой, без тебя я не могу, а ты: милая моя, за…ла ты меня.Домой Михаил вернулся не поздно и, как нельзя кстати, столкнулся со своей соседкой по этажу Раисой Владимировной. Эта шустрая болтливая бабка в огромных очках-иллюминаторах, в отличие от Михаила, много лет жила в этом доме и, в силу того, что была заядлая сплетница, знала в нем все и обо всех.- Здравствуйте, Михаил Анатольевич!- Здравствуйте, – поздоровался он с энтузиазмом в голосе, хотя раньше делал это максимально сухо и быстро, чтобы не спровоцировать ее на общение, так как по опыту знал, что если начать с ней разговор, потом его крайне трудно будет закончить.- Слушайте, вы видели это объявление на первом этаже?- Нет.- Да вы что! Вы предста…Он с ходу перебил ее, чтобы не дать беседе уплыть в не нужном направлении.- Раиса Владимировна, а вы случайно не знаете, кто это у нас из соседей любит попеть по ночам?- Попеть? – она искренне удивилась.- Да понимаете, в последнее время, по ночам, какая-то женщина все поет. У меня из ванной это очень хорошо слышно, через вентиляцию. У нее еще голос такой высокий… Скорее всего это кто-то этажом выше, или ниже…Она задумалась.- Этажом выше или ниже… Высокий голос… Да, нет. Под вами Федор Степанович живет, мужчина, такой, в возрасте, один… А над вами Тамарка с мужем, но у нее голос такой низкий, грубый, почти как у мужика… А высокий, женский… Нет не знаю.- Может, она к кому-то в гости недавно приехала. Я-то стал слышать это только в последние два дня. Хотя… раньше возможно мог просто не замечать…- Не знаю. Хотя, вот, вспомнила, – она потрясла указательным пальцем и довольно заулыбалась, – ну, это, понятно, к делу отношения не имеет… Но просто интересно… Вы вот мне сейчас напомнили – женщина, высокий голос, поет… Это было давно, еще до того как в эту квартиру въехал Юрий Викторович, у которого вы сейчас ее снимаете. Я здесь уже сорок с лишним лет живу, много чего помню. Так вот, как раз в этой квартире, где вы сейчас, жила семья: муж с женой и дочка у них была, такая худенькая, блеклая блондиночка… И была она какая-то не от мира сего… Замкнутая, нелюдимая, какая-то вся сама в себе. Она выросла, даже какой-то институт закончила, а работала в обычной библиотеке. Родители у нее умерли. Отец от инфаркта. А мать диабетом страдала тяжелым, а умерла от инсульта. Потом она одна в этой квартире жила. К ней даже в гости никто не ходил. Ну, в общем, нелюдимка… Так вот она, я точно помню, любила у себя дома попеть. И голос у нее такой тоненький-тоненький был… И все что-то грустное пела… Как заладит на одной ноте… Часа по два могла… А раз поздно ночью как зарядила. Мне ей даже в стену пришлось стучать. Короче, больная на голову, бедняжка была, явно. И знаете… Вот так вот пела, пела тоскливые свои песни… И… - она замолчала, гладя на Михаила, явно провоцируя, чтобы он попросил ее продолжить.- И что? – спросил он.- Двенадцать… Да, точно, двенадцать лет назад, взяла и повесилась в ванной. Представляете. Ужас! Я еще точно помню в какой день, потому что был праздник. Ну, тогда его уже особо не праздновали, но раньше это был большой праздник. Я, знаете, его, честно говоря, до сих пор праздную.- Это какой же?- Великая Октябрьская социалистическая революция! Седьмое ноября, по новому стилю.- Я, кстати, женился в этот день, – между прочим заметил Михаил.- Да вы что? Здорово!- Ну, потом, правда, развелся.- Бывает… Да, знаете, еще что интересно? Как ее звали… Нет, я не правильно сказала. Звали-то ее Татьяна, ничего интересного. Какая у нее фамилия была? А вот она-то прямо мистическая… - снова сделала паузу, заметив, что собеседник заинтересовался ее рассказом и уже сидит на крючке.- Какая же?- Вот я же сказала – она повесилась. Да? А фамилия у нее была – Висельникова. Вот так.Лицо Михаила сразу побледнело, он весь обмяк, ссутулился и даже как-то стал меньше ростом. Раиса Владимировна этого не заметила, скорее всего, по причине плохого зрения, и быстро перескакивая с темы на тему, продолжала болтать дальше. Но он ее не слушал. Его мысли были уже где-то далеко… В конце концов, улучив момент и попрощавшись с навязчивой соседкой, ему удалось нырнуть к себе в квартиру.***Михаилу было не по себе.«С ума сойти, она жила в этой квартире и… умерла! Покончила с собой. Да еще в день моей свадьбы! Может даже из-за меня?! Уже кучу лет я не вспоминал о ней, как будто и не было ее вовсе. И вот, на тебе! Развожусь с женой, просто снимаю подходящее жилье… Правда, в районе, где жил в детстве, но причина-то не в этом, отсюда недалеко до моей работы, ну и цена подходящая, вот и все. И так попасть! Я же никогда и не знал, где эта чокнутая живет, да и не интересовался этим…»Танька Висельникова была его одноклассница. Они учились вместе с первого по шестой, пока Мишка с родителями не переехал на новую квартиру в другой конец города. Блеклая, невзрачная девочка со светлыми волосами и тусклыми радужками. Странная, замкнутая, нелюдимая. Она почти никогда не смотрела людям в глаза, но когда делала это, как будто втыкала в них длинные острые иглы. По ней всегда было крайне трудно понять, что у нее в голове, какие там спрятаны монстры, а что они там есть - сомнений не было. И это интуитивно вызывало у окружающих чувство необъяснимого дискомфорта. Ее не любили. И Михаилу она тоже не нравилось. В какой-то момент над ней даже пытались начать издеваться… Первой была Ленка – бойкая горластая заводила среди девчонок их класса, но… буквально через пару дней, когда все на перемене бежали вниз по лестнице в буфет, она как-то неудачно споткнулась и, с размаху упав, слома обе руки. Ребята напряглись. Следующим был нагловатый здоровяк Борька, не переносивший ее на дух и в какой-то момент начавший над ней прилюдно насмехаться. Не прошло и недели… Вечером на улице ему на голову, как решили - с крыши дома, упал здоровый кусок льда, после чего он с сотрясением мозга лежал в больнице. Больше ее не трогали. Боялись. Просто не общались и все.Но помимо всего прочего, Михаила связывали с ней еще и особые отношения, и совершенно не по его инициативе. Начиная с первого класса, точнее даже с самого первого дня учебы в школе, еще точнее, с самого первого момента как он попал в поле ее зрения, она стала украдкой смотреть на него. И делала это постоянно. При этом никогда с ним не разговаривала, буквально ни разу. Его это сильно раздражало, но он был бессилен что-то изменить. Его друзья, с ухмылкой, не переставали подкалывать: «Смотри, Мих, как эта чокнутая на тебя пялится. Прямо жить без тебя не может». «Да мне по фиг,» - отвечал он поморщившись.Одно время она даже повадилась ходить за ним из школы до самого подъезда дома, где он жил. Мишка оборачивался и, гладя ей в глаза, спрашивал: «тебе чего надо?» Она не отвечала, а лишь, потупившись, разворачивалась и уходила прочь. Так повторилось несколько раз, пока он не сказал ей: «Чтобы больше за мной не ходила.» Она перестала это делать, а может просто стала прятаться и он этого не замечал. После переезда Мишки в другой район она исчезла из его жизни. Он облегченно вздохнул и постепенно забыл про нее. Правда, несколько раз возникало ощущение, что кто-то за ним следит, даже были подозрения на ее счет, но это случалось так редко, что надолго не занимало его внимания. После же свадьбы эти вялые приветы из прошлого исчезли окончательно.«Как хорошо, что эта писклявая дамочка решила распевать по ночам свои песенки. Иначе бы я не завел разговора с этой соседкой-сплетницей и ничего бы не узнал… Надо будет съехать отсюда, к черту, в ближайшее же время, а то теперь здесь как-то противно жить…»…И страшно. Но признаться в этом ему было стыдно даже самому себе, поэтому и ограничился нейтральным «противно».Решение сменить жилье было твердым и бесповоротным. Он весь вечер просидел в смартфоне, ища подходящие варианты. В итоге, удалось предварительно подобрать несколько, на первый взгляд, неплохих… С парой хозяев даже договорился на завтра встретится посмотреть квартиры.Потер уставшие глаза. Потянулся. Глянул время…«Ого! Уже полночь. Надо ложиться спать...»Снова послышалось заунывное пение. Михаил сильно удивился.«Это какая же громкость? Раньше этот вой был слышан только около вентиляционного отверстия, а теперь он долетает аж до комнаты.»Под громкий стук сердца в ночной тишине, преодолевая унизительный страх, он подошел к двери ванной комнаты. Звук песни здесь стал еще громче. Стиснув зубы, дернул ручку… Перед ним, не касаясь пола, в воздухе висела она… В длинной белой ночной рубашке, с длинными белыми распущенными волосами, полупрозрачная… И этот знакомый острый как игла взгляд был направлен прямо в его глаза. Сильный испуг, вспыхнув под ложечкой, стремительной волной подскочил к горлу и, сдавив его, лишил возможности вскрикнуть. Михаил отшатнулся назад, уткнувшись спиной в стену. Она прекратила петь… Короткая пауза… и в следующее мгновение подобно ястребу рванулась к нему. Он не шелохнулся, возможно, не успев среагировать на молниеносную атаку, а может и потому, что уже и не способен был двигаться. Хотя какое это имеет значение, ведь по любому было уже поздно что-то предпринимать. Ее длинные руки змеями обвили шею несчастного…***Алефтина закрыла кран. Ванна, покрытая пушистым слоем белоснежной пены, была готова. Она сняла халат и, взяв в руку бокал с вином, аккуратно погрузилась в нее. Горячая вода, ласково окутав тело, породила на лице блаженную улыбку.- За удачный переезд! – женщина чокнулась с «невидимкой» и сделала большой глоток.В это время, дополняя романтическую обстановку, откуда-то тихо зазвучала песня, исполняемая пронзительно высоким голосом. Алефтина удивленно прислушалась. Слов разобрать не удавалось, но было ясно, что она веселая, под стать ее праздничному настроению. Через несколько минут голос стих и раздались такие же тихие аплодисменты.- О как! Даже бесплатный концерт устроили по случаю моего новоселья. Какой приятный бонус от соседей! Какое гостеприимство! Браво! – она весело засмеялась.Владимир Мирократов 2022 г.

Ключевые слова: Вентиляция ванная голос призрак авторская история

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