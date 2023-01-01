Бездна

Илья Трифонов Просмотров: 58 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:11 by

Стояла тёплая летняя погода. Владимир шёл по тропинке домой, наслаждаясь теплом и окружающим его пейзажем, который представлял из себя холмистую местность, покрытую зеленью, где изредка росли деревья, а на абсолютно безоблачном небе светило Солнце. Именно в такие моменты большинство людей, не обременённых делами, решают сходить прогуляться и развеяться.Не исключением был и Владимир, для чего он решил взять отпуск и провести свободное время за городом. Поднявшись на холм, увидел весьма завораживающее зрелище. Холмистое поле перед ним словно трещина, рассекающая большой каньон, а вдали за ним виднелись горы. Это поразило Владимира, так как он много раз здесь бывал и не припомнит это ущелье. Он решил подойти к нему и посмотреть, какое зрелище его ожидает на дне каньона. Приближаясь к нему, Владимир ломал себе голову о том как он мог проглядеть нечто подобное. Скорее всего, он не обратил внимания, но подобные вещи невозможно не заметить. Подойдя к каньону, его ждал другой, не менее впечатляющий сюрприз. Несмотря на то, что был самый разгар дня и всё вокруг освещало яркое Солнце, дна каньона не было видно. Более того, всего спустя несколько метров солнечные лучи поглощала непроглядная тьма. Эта картина поразила его не меньше, чем обнаружение каньона. Владимир был замешательстве, ведь то, что он видел, было физически невозможно. Насколько ущелье не было бы глубоким, дно всё равно будет видно из-за лучей Солнца. На контрасте с идиллическими зелёными полями, ярким солнышком и безоблачным небом, эта бездна выбивалась и создавала довольно зловещий пейзаж. Владимиру сразу же вспомнилось крылатое выражение "если ты будешь долго вглядываться в бездну, бездна начнет вглядываться в тебя".Он не стал беспокоить себя лишними раздумьями и решил просто прогуляться вдоль пропасти и полюбоваться картиной, открывшейся ему. Он долго ходил там. Спустя час заметил нечто странное. Время будто бы остановилось. Солнце всё так же оставалось на месте. Хотя, насколько мог предполагать Владимир, прошло уже больше времени и солнце уже должно было немного опуститься. Но он не придал этому значения.Владимир решил вернуться на тот холм, где он обнаружил эту бездну, и увидел нечто шокирующие. По ту сторону холма была абсолютно идентичная местность. Всё те же зелёные холмы, горы, виднеющиеся вдали, и бездна, словно трещина, рассекающая поле. Поначалу Владимир буквально не верил своим глазам, но, несколько раз оглядевшись, он понял, что они не обманывают его. Это было зеркальным отражением той местности, которую впервые нашёл. Дабы проверить, что это не галлюцинация, он решил подойти к "отзеркаленной" копии. Поняв, что это не галлюцинации, а реальность, он уселся на траву, всё ещё сомневаясь в происходящем. Ведь случай, который сейчас происходит с ним, просто невозможен никаким образом. Но надежда не была потеряна.Поняв, что не может вернуться, Владимир решил попробовать идти вдоль бездны. И он шёл, шёл и шёл. Прошло несколько часов, но несмотря на это бездна всё никак не заканчивалась, а чуть позже он заметил одну закономерность, некоторые места всегда повторялись. Высота и форма холмов, расположение камней, кустов и так далее. Владимир будто бы ходил кругами. Чтобы проверить, что не окончательно сошёл с ума, мужчина решил оставить большие камни мимо того места, где он проходил, и, к его ужасу, позже догадка подтвердилась. Владимир снова прошёл мимо этих камней. Также он заметил, что несмотря на то, что уже прошло несколько часов, Солнце всё так же оставалось наверху, небо голубым, а вокруг не было ни звука. Ни дуновение ветра, ни пения птичек. Стояла зловещая гробовая тишина. В его голову постепенно начало закрадываться осознание того, что он попал в место, из которого невозможно выбраться. Отсюда нет выхода!Дикий ужас, отчаяние и безумие безвозвратно поглотили его. Он начал изо всех сил кричать и звать на помощь, но никто не мог его услышать.Душераздирающие крики и отчаянные вопли о помощи ещё долго разносились по округе. Его приводило в ужас всё. И зелёные поля, где не было и клочка голой земли, и кристально чистое небо, на котором не было ни единого облачка. Всё казалось таким стерильным, искусственным, ненастоящим, что сводило с ума.Сколько уже прошло дней, недель, месяцев? Или лет? Владимир уже давно потерял счёт времени. Ничего не менялось. Кроме него самого. Он уже давно не был похож на того молодого человека, который пришёл сюда. Его лицо, как и всё остальное тело, обросло волосами, одежда сильно износилась и порвалась, и в довершении всего - глаза, смотрящие безумным взглядом в никуда. Владимир уже скорее был похож на безумного старика, но как это ни странно, ни голод, ни жажда не тревожили его. Отчаяние всё так же не отпускало, а безумие всё сильнее поглощало и уничтожало его разум. Он всё чаще мычал и бормотал себе что-то под нос или долго неподвижно стоял, глядя прямо в тьму бездны. Постепенно Владимир начал слышать чьи-то голоса.Поначалу они были тихими, но они становились всё громче и громче, и казалось, будто говорят прямо в ухо. Их было много, и все были разными: детей и стариков, мужчин и женщин. Все голоса создавали чудовищную какофонию звуков, постоянно перекрикивая и перебивая друг друга. Большинство голосов говорили неразборчиво, однако были и те, кто выражались довольно чётко. Они могли говорить как отдельные фразы, осмысленные "Твой мир закончится с твоей смертью", так и просто выкрикивать набор слов "Пингвин, копать, небо, восемь, параллельно" . Изредка они просто смеялись, кричали или мычали.Владимир уже забыл кто он и кем был. Он давно был лишён разума. Это уже не имело никакого значения, ибо бездна тянула его к себе. Взгляд никогда не отворачивался от бездны. И вот он встал и начал постепенно подходить к ней. Но шевелились лишь его ноги, всё остальное тело было абсолютно неподвижным. Подойдя к краю обрыва, на другой стороне он увидел человека. Обросшего волосами мужчину, носящего уже давно пришедшую в негодность одежду, похожую на его, и смотрящего в него таким же обезумевшим взглядом в никуда. Но было уже всё равно, так как земли под своими ногами он уже не чувствовал. Он падал, пока не скрылся во тьме бездны, исчезнув из этого мира в небытие. Став её не первой и далеко не последней жертвой.

Ключевые слова: Прогулка горы поля бездна безумие авторская история

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