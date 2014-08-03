Туман

Vladimir Mirokratov Просмотров: 207 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 08:47 by

Вновь густой туман и протяжный голос: "Леша! Лешенька! Ты где?!"И хоть зовут меня Дима, нет никаких сомнений, что адресовано это мне.- Маша! Машенька! Где ты? - кричу в ответ.Я не знаю, кто она, и не знаю, откуда мне известно ее имя, но мне обязательно надо ее найти.Иду на зов, аккуратно ступая по чему-то мягкому и чавкающему. Мои выставленные вперед руки изучают невидимое пространство, но, как всегда, ничего не находят.Блуждание продолжается долго и безрезультатно, и прерывается лишь когда я просыпаюсь.Так было много раз, с самого детства, но в этот раз сон получил неожиданное продолжение, как будто таинственный киномеханик, в нарушение инструкции, показал чуть больше положенного.Мои пальцы кого-то коснулись. От неожиданности я вздрогнул. Еще шаг. Белесая пелена разорвалась и возникло до боли знакомое лицо русоволосой девочки с широко раскрытыми глазами...***Радостное летнее утро уже перевалило за девять. Отправляюсь на завтрак, а в голове крутится карусель из вопросов: "как это, сотни раз виденное сновидение, уже набившее оскомину, вдруг подкинуло что-то новенькое?! Может, скоро что-то случиться? И кто эта девочка? И почему она показалась мне такой знакомой? Я где-то ее видел? Но где?.."Начинается очередной день отдыха в отеле "Березка" - переделанного на современный лад советского дома отдыха. Почему я выбрал именно его? Причина немного странная. Заключается она в одной старой фотографии, судя по дате на обороте, сделанной за девять месяцев до моего рождения. Наткнулся я на нее пару недель назад, просматривая содержимое большой картонной коробки, доверху набитой фотокарточками. Мои покойные родители, беззаботно улыбаясь, стоят в обнимку под большой вывеской на воротах: "ДОМ ОТДЫХА БЕРЕЗКА" Тут же возникла, показавшаяся забавной мысль: "Было бы здорово пожить в месте, где я, возможно, начал свое существование, еще в виде зиготы. Только бы оно сохранилось." Порылся в интернете - сохранилось!Здесь мне сразу понравилось, хотя чего-то "ах" тут явно не было. Чистенько, симпатично, комфортно и не более. Вероятно, виновником тому был мой изначальный настрой.Помимо всего прочего, приятным бонусом стала не пойми откуда возникшая уверенность, что встречу здесь свою вторую половину. Дело в том, что я уже два года в разводе. За это время успел насладиться свободой и вновь возжелать связать себя узами с той самой единственной и неповторимой. Даже разработал технологию, как не ошибиться в выборе. Суть ее проста. Доверять не глазам, не мнению других, даже не доводам разума, а лишь чистой интуиции. Сосредоточиваешься и... прислушиваешься к внутреннему чувству: мое или не мое. Если не мое - стоп, несмотря ни на что. Если мое, значит так и есть, и все остальное по боку. Наивно? Возможно, но я в нее безоговорочно верю, и это главное.Придя в столовую, вооружаюсь большой тарелкой и отправляюсь по периметру шведского стола, планомерно заполняя ее разношерстной едой. Вскоре плавное продвижение прерывается, наткнувшись на стройную женскую фигурку. Ее хозяйка, застыв у очередного мармита, судя по всему, никак не может определиться в предпочтении между яичницей и омлетом.- Если трудно выбрать, возьмите и то и другое, точно не ошибетесь - предлагаю я, уже приметив для себя аппетитный кругляк глазуньи.Она оборачивается. От неожиданности я шарахаюсь назад и чуть не роняю тарелку. На ее лице, по началу растерянном, вспыхивает не то удивление, не то восторг, а может и все сразу.- Извините, - произносим мы синхронно.Опешив, я пытаюсь обойти ее сзади, она же чтобы пропустить меня к столу, отходит назад. Неловкие маневры приводят к столкновению. Смутившись еще больше, мы, потоптавшись, наконец-то расходимся, напрочь забыв про яйца. Рассеянно рассматривая содержимое подносов и автоматически что-то кидая в тарелку, то и дело украдкой оглядываясь на нее. Она на меня. Если глаза встречаются, быстро отворачиваемся.Закончив обход сажусь за столик. Она оказывается за соседним."Просто потрясающе! Даже концентрироваться не нужно. Как-то сразу бабахнуло - мое! Неужели это и есть та самая половинка?"Внешне она просто красавица. Мне нравится в ней решительно все, и..."Так, стоп! Давай-ка как планировал. Сосредоточился!"Сосредоточился..."Да, точно мое! - радостно всплеснулось внутри, - прямо вот родное-родное!"Не теряя более времени, выдохнув, начинаю первым: "Приятного аппетита!"- Спасибо.- Мне кажется, мы с вами раньше где-то встречались.- Знаете, у меня, такое же чувство - она немного зарумянилась.Искра проскочила, невидимый моторчик разговора, с легкостью придя в движения, стал быстро набирать обороты.Стали выяснять, где могли раньше пересекаться. Живем в одном городе. И все... Районы разные, детские сады, школы, институты тоже, работаем в разных местах... Узнали имена. Ее Лена. Пошли по знакомым, и тут мимо... Садимся за один столик. Стали выяснять кто где путешествовал... Перешли на ты. Разговор поскакал по самым разным темам. Да уже и не важно, о чем он. С ней так приятно общаться! Ее голос... А эта улыбка! А глаза! А как они на меня смотрят! В них же можно просто раствориться. Вот был я, и все - нет... Остались только мы.Весь день провели вместе. Ходили на пляж. Катались на лодке. Я греб, она вынуждено выполняла функции штурмана, так как смотрел я исключительно на нее и мог заплыть черти-куда. Обедали, ужинали. Гуляли по набережной водохранилища, по-детски взявшись за руки. Сидели на скамейке. Целовались. Поздно вечером оказались в одном номере... Утомившись к середине ночи заснули сладким сном, не выпуская друг друга из объятий.***Опять этот сон!Хотя нет. Туман остался, но все остальное...Я больше никого не ищу. Под ногами твердая почва. Мои руки не выставлены с тревогой вперед. Мой шаг спокоен и уверен. И самое главное - я не один. В моей ладони лежит другая ладонь, мягкая, теплая, и очень знакомая, принадлежащая идущей рядом невидимке."Кто же она? - мелькает риторический вопрос - ну, конечно, Леночка, которую искал всю жизнь и, наконец, нашел! Кто ж еще?!"Но почему-то боюсь обратиться к ней вслух, а лишь повернув голову, старательно всматриваюсь в молочную завесу. Пелена начинает рассеиваться. Появляются нечеткие очертания и... На меня вновь смотрит до боли знакомое лицо той самой девочки...***Леночка сидит в кровати, обхватив руками колени.- Что-то случилось?- Да ерунда. Просто опять этот странный сон.Я насторожился:- Что за сон?- Хожу в тумане и ищу кого-то. А этот кто-то зовет меня, да еще и не моим именем: "Маша! Машенька! Где ты?"Остатки сонливости разом смахнуло.- А ты его зовешь: "Леша! Лешенька! Ты где?!"Леночка чуть не подскочила.- Я что, кричала во сне?!Стали выяснять. Оказалось, всю жизнь мы бродим в одном и том же сне. И что удивительно, она тоже недавно увидела кого искала - незнакомый мальчик-подросток с серыми глазами. А сегодня, взявшись за руки, выходила с ним из тумана...Неожиданно вспыхнула смутная догадка.- Лен, а ты почему приехала сюда?- Родители, рассказывали, что познакомились здесь, а через девять месяцев родилась я. Давно хотела сюда съездить, но поехала, почему-то, только теперь.Дальше - больше, оказывается, что нам обоим по тридцать три, мы оба майские и родились с разницей в два дня.От дунувшего ледяного ветерка, чего-то таинственного, находящегося за гранью нашего понимания, возникло тревожное возбуждение до дрожи во всем теле, поутихшее только к утру.***На следующий день отправились гулять по окрестностям.Поля, леса, деревеньки, озерца... Снаружи тишина, внутри умиротворение. Говорим вполголоса, не желая разрушить царящего покоя. Все обсуждаем каким удивительным образом свела нас судьба, и что сны наши вещие, и что кроется во всем этом какая-то тайна... Солнце незаметно спряталось, забрав дневной зной, и тут же потихоньку стала наступать освежающая вечерняя прохлада. По навигатору вышли к пустынному шоссе, ведущему в сторону отеля. Побрели по обочине. Дорога загнулась вниз. Деревья по сторонам пошли все тоненькие, березки да елки. Запахло болотной сыростью. Воздух стал быстро терять прозрачность, и вскоре липкая пелена окружила все вокруг. Мимо гулко пронеслась машина, но кроме света фар, мы ничего не увидели.- Как во сне - прошептала Леночка.Крепко беремся за руки и в полном молчании долго идем почти на ощупь. Но вот шоссе поползло вверх. Туман начинает таять и бесследно исчезает. Снова глянул навигатор.- Лен, по дороге получиться крюк, а если срезать направо, идти не больше километра.Включаю на телефоне фонарик и уже в сумерках мы поднимаемся по тропинке в горку. Впереди, меж деревьев, виднеются оградки. Подходим ближе. За первой же оказываются два стоящих рядышком креста с поблекшими фотографиями очень знакомых лиц. На табличках написано: "Иванов Алексей Степанович 04.06.1974-15.08.1988" и "Лужина Мария Сергеевна 12.07.1974-15.08.1988"Становиться жутковато.- Это наши голубки - раздается сзади скрипучий голос.Резко оборачиваюсь. Буквально в двух шагах стоит, непонятно откуда взявшаяся, сгорбленная бабулька, прикрывая лицо рукой.- Милый, ты это, осторожней фонариком-то!Извиняюсь, опуская его вниз.- Так-то лучше. Вот, говорю, голубки наши, как только на ноги встали, ручками друг за дружку сцепились и все вместе да вместе. Их, родимых, прямо как склеил кто. Вся деревня иначе и не звала как жених и невеста. Да вот дернул их черт в тот день пойти на это проклятое болото за ягодами - она махнула клюкой в ту сторону откуда мы пришли - днем-то еще ничего, а вот к вечеру туман там страшный собирается, он то людей и забирает. По дороге краем и то идти опасно. Уходить оттуда надо вовремя. А они, видать, увлеклись, да и прозевали. Их потом в трясине рядышком нашли. Место по Лешкиной кепке приметили. И хоть вроде и не родственники, а все ж похоронили рядышком. Никто и не возражал... Ой, милок, а ну-ка посвети на них, - она вплотную подошла к ограде.- Ух ты, чудно как - улыбаются! Раньше-то серьезными были, а теперь такие веселые! - она перекрестилась - ладно пойду, а то уж совсем поздно.Старушка быстро засеменила, растворившись в темноте между могил.- Они и вправду улыбаются, - произнесла Лена или...И вновь рука потянулась к руке.Владимир Мирократов 2022г.

Ключевые слова: Сон жизнь смерть души умерших авторская история

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