Клетка

emptylife98 Просмотров: 90 Комментарии: 0 +1 Вчера, 09:22 by

Которую ночь Денис не мог уснуть. Множество мыслей пролетало в голове и, обрываясь на половине, кануло в голове. Сосредоточиться на сне в эту ночь было невероятно трудно. Всюду мерещились очертания людей и в груди была только тревога, которую он не мог унять. Решившись, он вяло поднялся с постели и направился к своему рабочему столу. В темноте трудно было разобрать что и где он оставил днём, но неудачно покопавшись в двух ящиках сверху, он всё же нашёл то, что искал, в третьем. Это была пачка феназепама, который парень употреблял почти каждую ночь. На этот раз тоже пришлось прибегнуть к таблеткам, хоть он и надеялся на то, что именно в этот день у него получится заснуть и без них. С трудом выдавив таблетку, Денис небрежно кинул пачку на стол и устало поплёлся в кровать. Разложившись на боку, он наконец начал засыпать. Мысли больше не донимали, узоров на стенах не было и теперь он мог вновь заснуть, укутавшись в одеяло...Со стороны коридора послышался скрежет ключей в замке, и через несколько секунд входная дверь отперлась. Тяжёлые шаги незнакомца вырвали Дениса из рук Морфея и, приоткрыв глаза, тот с ужасом осознал, что кто-то незнакомый ходит по его квартире. Вздыхая, как туберкулёзник, чужак направился на кухню. Послышался щелчок чайника, что оповещал о его включении, и через несколько секунд можно было услышать гудение ржавого крана. Со стороны кухни послышались тяжёлые шаги, и, минуя комнату Дениса, незнакомец вошёл в ванную.Только тогда парень пришёл в себя. Встав с кровати, Денис медленно подошёл к двери и осторожно приоткрыл её. В квартире стояла непроглядная темнота. Даже в туалете, куда вошёл чужак. Там было также тихо, как и до его визита. Решившись, Денис, стараясь не издать ни единого звука, на цыпочках пошагал к входной двери, до которой из комнаты было шагов шесть. Всё это время его не покидало чувство наблюдения, и, пытаясь увидеть хоть что-нибудь, тот постоянно был на грани падения на пол. Портфель попался под ноги, едва не выбив парня из равновесия. Непонятно откуда взявшаяся тумбочка ударила его по мизинцу, чуть не заставив Дениса замычать от боли. Все его движения были неуклюжи, а выключенный свет лишь усугублял ситуацию. Идя по направлению двери, он столкнулся со стеной. Коврик, лежавший ранее перед дверью, теперь лежал перед стеной. В теле начала нарастать паника, и бывшую ранее сонливость сняло как рукой. Немного подумав, парень со всех ног бросился к своей комнате, но дверь найти так же не удалось. Водя рукой по стенам, Денис больше себя не контролировал. Дверь в туалет начала медленно приоткрываться...Взяв себя в руки, парень побежал в направлении кухни. Несколько раз ударившись, он всё же добежал и попытался найти выключатель, ранее находившийся у двери, и у него получилось. Старомодную кухню осветила тусклая лампа. На единственном окне стояли старые прутья, сбежать не хватило бы времени. Открывая в волнении ящик за ящиком, Денис нашёл кухонный нож и застыл, размахнувшись и как бы собираясь ударить невидимого врага. Дверь безмолвно смотрела на него, а из коридора слышались приближающиеся шаги. Некто приближался к кухне, хрипло дыша.И вот, остановившись у двери, незнакомец, всё так же хрипя, не издавал звуков. Стук кухонных часов, биение сердца, хрипы за дверью... Дверь... Распахнулась...Дверь распахнулась и в дверном проёме виднелось слабо освещённое тело под два метра. Это было что-то, походившее на человека, но абсолютно голое. На всё лицо у существа находилась чёрная, как бездна, дыра, в которой невозможно было найти ни глаза, ни рот, ни нос. Всё тело было покрыто волосками, торчащими в разных местах, да скулами. Оно было неестественным: руки и ноги длиннее почти всего Дениса, кистей не было, были лишь прямоугольные руки, на концах которых находились треугольной формы когти, ноги такие же, как и руки. Нечто завопило с такой громкостью, что Денису пришлось заткнуть уши для того, чтобы не оглохнуть, и бросилось к парню. Недолго думая, тот нанёс твари, находившейся в шаге от него, удар прямо по груди, отчего она остановилась и вновь заревела. Затыкая уши, парень подскользнулся о поток чёрной жидкости, струящийся из раны существа, и полетел на пол, выронив нож. Тварь, прекратив вопить, одним рывком ухватила падающего Дениса и, будто игрушкой, решила швырнуть его об стену. Не думая ни секунды, он оглянулся и с трудом взял уже горячий чайник в руку. Моментально он наклонил его к лицу врага и кипяток струёй полетел прямо твари в дыру. Оглушительно заревев, она с невероятной силой бросила Дениса прямо в окно и тот, уже не понимая ничего, спиной встретился со старыми прутьями. Послышалось множество отчётливых хрустов по всему телу и парень вылетел вместе с бывшими для него некогда преградами прямо на улицу. Снег несколько смягчил падение, но дикая боль по всему телу всё равно о себе напоминала. Весь мир окутался мраком...

Ключевые слова: Квартира нечисть нападение авторская история

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