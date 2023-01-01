Стажер

Денис Страхов Просмотров: 83 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:31 by

Иван Снигирев бежал со всех ног. Дыхание его сбилось и сильно кололо в боку. Опаздывать на работу в первый рабочий день он точно не собирался. Конечно, быть посыльным он всю жизнь не планировал, но опыт работы даже в такой незначительной должности, в самой крупной и именитой компании города, открывала перед ним большие возможности карьерного роста. Не каждому выпадал такой шанс, и Иван его точно не собирался упускать. Он добежал, протискиваясь сквозь раздраженную толпу до пешеходного перехода, вытер рукавом пот со лба и глянул на часы.– Ух, успеваю.Светильники моргнули, просыпаясь от летаргического сна, и наполнили кабинет белым холодным светом. Кофе машина заурчала, выплевывая в бумажный одноразовый стаканчик излишки воды, фыркнула и отобразила на янтарном табло пиксельные иконки кофейных напитков, которые была способна приготовить. На экране монитора проявилось меню загрузки операционной системы, всплыли многочисленные окна, по клавишам забегали пальцы. Коллеги коротко сухо здоровались и спешили занять свои рабочие места. Понедельник всегда как наказание. Он приходит неожиданно к расслабленному, изнеженному ничегонеделанием человеку, хватает его за шиворот и переносит из сладостного мира выходного дня в серую реальность будней. До обеда сотрудники проходят все стадии от отрицания до принятия, борются со сном и с недовольной физиономией разбирают оставшиеся с пятницы незавершённые дела.Иван уложил на тележку со скрипучими колесиками кипы бумаг, стопки корреспонденции и пачки писем, на которых были приклеены яркие, разноцветные стикеры с номерами кабинетов. Еще раз пробежавшись по должностным инструкциям и порядку доставки пакетов, он сложил мятый листок в карман и двинулся в путь.Выталкивая свою тяжелую тележку из кабинета он врезался в такого же курьера, как и сам. Его тележка взвизгнула, накренилась и белые листы с ровными строчками печатного текста и синими оттисками штемпелей, разлетелись по всему коридору.– Куда прешь, салага! – кричал, размахивая руками и брызгая слюной, пожилой седовласый мужчина. – Я и так уже целую вечность развожу эти бумажки, а еще ты свалился на мою голову. Пшел отсюда!Иван быстро поднял листочки с пола, поглядывая на разъярённого коллегу и, положив пачку мятой бумаги на край его тележки, поспешил скрыться.Не считая этого досадного происшествия, все шло по плану. Иван, как было положено по инструкции, стучал дважды в дверь и прислушивался, если ему не отвечали, он входил в кабинет самостоятельно и оставлял все полагающиеся бумаги и письма на одном из столов.Через несколько часов работы он уже побывал в некоторых кабинетах.В одном из них лохматый парень, в мятых брюках и заляпанной чем-то несвежей выцветшей рубашке, сквозь толстые линзы очков пялился сразу в несколько мониторов. Он настолько был увлечен онлайн игрой, что не обратил никакого внимания на курьера. Когда его телефон звонил, парень закатывал глаза и гундосил в трубку:– Я же говорил, я занят на этой неделе. У меня срочная задача от генерального. Ага. И вам не хворать.Кидал трубку и опять погружался в яркий и увлекательный мир любимой игры.В другом кабинете стоял длинный стол около окна, который был завален отчетами, папками и конвертами. Толстый мужчина средних лет с гладкой блестящей лысиной, розовыми свинячьими ушами и таким же омерзительно розовым галстуком, одной рукой подписывал какие-то документы, а другой впихивал в себя огромный кусок пиццы. За соседним столом разместилась женщина лет сорока, с неуместно ярким макияжем, высветленными, почти белыми волосами и огромной уродливой родинкой на румяной щеке. Эти двое, видимо, всегда были не прочь перекусить и тратили на это дело основную массу рабочего времени, лишь иногда отвлекаясь на выполнение должностных обязанностей.– Хороший рабочий день должен начинаться с хорошего перекуса. Не так ли Василий Петрович? – Промямлила женщина и, широко открыв свой жабий рот, заглотила половину шоколадного пирожного. Лысый мужчина на секунду оторвался от своих дел, утвердительно кивнул и умял остатки вчерашней пиццы.Иван катил по коридору свою тяжелую тележку и размышлял о том, на сколько отличаются те люди, которых он сегодня видел, от тех, которые изображены в рекламном проспекте компании. Там сотрудники, облачённые в модные деловые костюмы, учтиво пожимали друг другу руки, а их доброжелательные лица сияли белоснежными приветливыми улыбками. В реальности же…Из очередного кабинета, в котором побывал курьер, доносилась еле слышная приятная музыка, женские голоса и смех. Цветочные ароматы парфюма пропитали стены, потолок и мебель, просочились под дверью и растеклись по общему коридору. Иван постучался дважды и, не дождавшись ответа, неуверенно зашел в кабинет.–Валечка, ты сама все знаешь, как нужно делать. Верхнюю пуговичку на блузке расстегнула, локон выпустила, попу отклячила и пошла походкой пантеры к нашему дорогому Александру Петровичу. Каких-то пять минут, и ты сможешь требовать у него все что твоей душе угодно.Одна из девушек, видимо Валечка, задрала юбку оголив стройные бедра и принялась подтягивать чулки. Вторая девушка глядя в зеркальце сделала губы куриной попкой и продолжила раздавать подруге житейские советы по охмурению начальника.Иван разложил корреспонденцию в алфавитном порядке и украдкой проводил взглядом грациозно вышагивающую в сторону кабинета руководителя Валечку. Из-за приоткрытой двери вырвался громогласный крик.–Бездари! Дилетанты! Поубиваю всех! – Александр Петрович по обыкновению орал в трубку на одного из своих подчиненных.Он отличался взрывным темпераментом и скверным характером. Привычка контролировать все и всех не давала спокойно жить не только его подчиненным, но и самому Александру Петровичу. Он страдал от того, что, как ему казалось, все делают все не так. Гнев переполнял его. Глаза наливались кровью, а в висках гулко пульсировало. В таком состоянии он уже не контролировал себя и без преувеличения готов был совершить массовое убийство своих коллег. Единственный человек, который мог сейчас перевести его разрушительную энергию в иное русло, была Валечка. Дверь кабинета руководителя захлопнулась. Поваленная, с задранной юбкой, на рабочий стол девушка, застонала закусив губу. Валечка знала, что теперь она может требовать у своего начальника все что угодно.Иван в спешке покинул кабинет и в коридоре снова наткнулся на своего коллегу, седовласого курьера. Тот прижимался к двери очередного кабинета ухом и прислушивался.– Вот чесн слово. Я им завидую. Мы тележки эти возим по коридорам, а люди живут. Вот тебе разве не хочется тоже жить, а, салага?– Так я, вроде, как и живу. – Запротестовал Иван.–Вот именно, вроде как…Седовласый курьер медленно передвигаясь по коридору то и дело останавливался около очередной двери, прислушивался и что-то бубнил себе под нос. До Ивана изредка доносились обрывки фраз:– Как же я вам завидую… Не цените вы… вот я бы на вашем месте…До конца рабочего дня оставался всего час.Иван остановился на против тяжелых широких дверей, постучался, поправил одежду и, в очередной раз не дождавшись приглашения, вошел. В просторной приемной за широким столом сидела секретарша в ярко синем брючном костюме и ослепительно белой блузке. Ее волосы были собраны в тугой пучок, из которого небрежно торчал простой, остро заточенный карандаш. Тонкие пальцы быстро бегали по клавиатуре, а небесно-голубые глаза через линзы очков сосредоточенно смотрели в монитор.В мягких кожаных креслах в ожидании аудиенции генерального директора томились двое мужчин представительного вида. Они теребили в руках толстые папки с какими-то документами, вытирали платками испарину со лба, ерзали и громко шушукались.– Игорь Евгеньевич, вас финансовый директор с заместителем ожидают. – сообщила девушка директору по телефону, собрала со стола несколько объемных бумажных папок и, выходя из кабинета, обратилась к мужчинам в костюмах:– Через пять минут Игорь Евгеньевич вас примет.Как только секретарша скрылась за дверью, мужчины перестали шушукаться и уже можно было разобрать, о чем они говорят.– Виталя, хватит ссать. Деньги мы чисто вывели, все подтерли, подчистили. – Мужчина оглянулся, прижался почти вплотную к собеседнику и продолжил шепотом, но все так же громко. – Через год, когда все уляжется, мы будем в шоколаде. Плевать на эту компанию, ты же сам знаешь, не мы довели ее до банкротства. Тебе что, людей этих жалко? Упыря этого самовлюбленного Игоря Евгеньевича? Пошли уже. И не паникуй.Мужчины, кряхтя, поднялись со своих мест, немного помялись перед дверью и вошли в кабинет директора. Через минуту оттуда раздались крики, удары кулаком по столу и обвинения. В ответ два мужских голоса чуть слышно что-то проблеяли и умолкли.– Мне досталась эта компания от отца и я всю свою жизнь отдал ей, как и он. А вы, прихвостни, прилипалы. Все только и набивали свои карманы. Вам всегда мало. – Стальной голос прервался. Загромыхали ящики стола. – Каждый работник этой компании приложил свою руку к этому банкротству. Вы убили дело моей жизни, мою компанию, меня! Но вам это не сойдет с рук.За стеной началась какая то возня, раздались вопли ужаса и гулкие хлопки выстрелов. Заместитель финансового директора, протягивая руки в пустоту, шатаясь из стороны в сторону, вышел из кабинета. Еще несколько выстрелов в спину повалили его на пол. Игорь Евгеньевич в дорогом костюме, окроплённом алыми брызгами, зло улыбался, перезаряжая пистолет.Иван прижался к стене пытаясь остаться незамеченным. Его ноги дрожали, а сердце ушло в пятки. В тот момент, когда убийца повернулся в его сторону, распахнулась дверь и в приемную вошла, привлеченная странными звуками, девушка в синем брючном костюме. Через секунду, хрипло выдыхая, она повалилась на пол с зияющей дырой в голове. Мужчина в дорогом костюме брезгливо переступил через бездыханное тело и вышел в коридор. С застывшей на лице дьявольской улыбкой, он открывал одну за другой двери кабинетов, выпускал по своим жертвам несколько пуль и продолжал свой путь.Иван стараясь не наступать в кровь, отодвинул тело девушки и выскользнул за дверь. Он мчался, не оглядываясь, по узким коридорам. Спотыкался, но быстро поднимался с колен, слыша очередной оглушительный выстрел и крик ужаса за спиной.– С меня хватит. Больше не останусь здесь ни на секунду. И я мечтал здесь работать. Вот дурааак. – Мямлил он, не обращая никакого внимания на обезумевших от ужаса людей.Один только седовласый курьер никуда не бежал. Облокотившись на свою скрипучую тележку, он делал очередной глоток из маленькой серебристой фляжки и смеялся во весь голос над убегающими в панике и спотыкающимися людьми.– Вы что, не знаете, что произошло? – Иван пытался перевести дух. – Тут же людей убивают. Чего смешного то? Бегите. Или умереть не боитесь?– Вот ты дурочек! Не дошло еще до тебя, да. Я уже. Мертв. – Старик пригубил из фляжки и обдал парня вонючей, алкогольной отрыжкой. –Да и ты тоже.– Старик, тебе достаточно уже. Хватит пить.– Смотри сюда. – Старик указал на стену, где в золотой рамке, висела фотография улыбающегося Ивана. Черная лента перечеркивала портрет наискосок, а на атласной ткани, обвивающей цветы, красовалась надпись «От всего коллектива выражаем соболезнования». – Я слышал тебя машина сбила на пешеходном переходе. Ты не мучился совсем. Умер на месте. Ты спешил, и он спешил. Но теперь тебе спешить некуда.– Я умер именно тут. Просто однажды не выдержало сердце. – Продолжал старик под звуки выстрелов и вой полицейских сирен. – После смерти, меня как будто привязали к этому месту. К моей работе. К этой тележке.Иван долго протестовал и не верил словам старика. Своим глазам он тоже не верил. Все его нутро рвалось из этого ужасного места, от этих мерзких людей. Через некоторое время, полицейские вывели из здания всех пострадавших. Обезвредили убийцу. Врачи оказали помощь всем нуждающимся. А тех, кому уже не нужна была помощь, вынесли в пластиковых пакетах. Все успокоилось. Только старик с фляжкой в руках и молодой курьер, оставались стоять на прежнем месте. Их просто никто не увидел. Со временем Иван прошел все стадии, от отрицания до принятия. Он нашел свою тележку, нагрузил ее письмами, кипами бумаг и корреспонденцией. И пошел по пустым коридорам, на встречу новому понедельнику.

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