Ученица смерти. Часть 3

Летяга Просмотров: 229 Комментарии: 1 +3 Вчера, 16:09 by

— Я же сказал — это ограбление, всем на пол! — снова закричал мужчина и выстрелил в пустоту.Пустотой оказалась Марина, пуля прошла сквозь её эфемерную грудь, и девушка тут же обиделась.— Мало того, что собирается ограбить моё любимое кафе, так ещё и стреляется! — негодовала ученица, глядя на Смерть.— Не лезь. Тут сейчас настоящий сенокос будет, у меня по записям — пятнадцать смертей, — строго ответила её наставница.— Это у всех судьба так совпала?— Нет, здесь оптовый заказ. Важно не качество, а количество. Конец месяца, дают возможность заработать на премию, — сказала Смерть и, приготовившись записывать, добавила: — Забудь, все кафе — одинаковые. Поверь мне: вас везде травят при помощи усилителя вкуса, старого фритюра и накрутки в триста процентов. Им клиенты безразличны.— Ха! Да были бы им клиенты безразличны, стали бы они подавать здесь окрошку на кефире и острую пиццу с ананасами? — победно заявила Марина.Обычно Смерти было плевать на мотивы убийц, но после этих слов она была полностью на стороне сегодняшнего.— Послушайте, вы ошиблись, ювелирный салон — через дорогу, — подал с пола голос администратор.— Ювелирный хорошо охраняется! — рявкнул грабитель.— Но там и брать есть что, у нас не такие большие выручки. Зато есть хорошие акции по четвергам. Приходите и приводите друзей, при заказе салата с тунцом — напиток в подарок.— Заткнись! У вас только гастрит в подарок! Возьму что есть. У официантов хорошие чаевые, пусть выворачивают карманы!Отработавшая пять лет официантом и полгода хостес, Марина посчитала этот приказ началом священной войны. Во имя бейджика, эр-кипера и пенки капучино она решила дать отпор угнетателю трудовых масс.— Повторяю, не лезь… — начала было Смерть, но Марины уже и след простыл.Зато из динамиков прекратило литься итальянское ретро и раздался знакомый голос:— Кхм, раз-раз-раз, алё, алё говорю, слышно? — хрипела Марина, настраивая связь между мирами.— Кто говорит?! — испуганно закрутился на месте грабитель. — Я сейчас начну расстрел заложников!— Говорит твоя погибель! — завывала в динамик Марина.— Папиллома? Это ты? — испуганно сглотнул мужчина, который оказался неисправимым ипохондриком и всегда вызывал скорую при малейшем насморке. — Я же вчера был у врача, сказали, что удалять не надо!— Нет, это почки! Тебе осталось полгода, — импровизировала Марина, — положи пистолет и не делай глупостей!Смерть была в ярости. Судя по журналу, всё сходилось: налетчику реально оставалось полгода, и проблема действительно была в почках. Марина, сама того не понимая, выбалтывала конфиденциальные данные.— Раз осталось полгода, то почему не делать глупостей?! — удивился мужчина. — Терять-то теперь нечего.— И правда, что-то я не подумала…Смерть снова глянула в журнал. Количество будущих смертей увеличилось до двадцати. В принципе, пока всё шло нормально.Из кассы грабитель забрал дневную выручку и весь размен. Затем поставил на стул коробку из-под вина, в которую официанты со слезами на глазах складывали все свои «кровные», а бармен по привычке не доложил пару сотен и предложил на них налить.Ко входу подъехал спецназ с рекомендациями сдаваться, близилась кульминация. Грабитель потребовал вертолет и скидочную карту заведения минимум в двадцать процентов. Ни на то ни на другое никто не соглашался. Преступник потным пальцем снял пистолет с предохранителя, Смерть потирала костлявые руки, Марина обиженно дула губы, в звенящей тишине раздался громкий звук рвущегося картона.— Не понял, — ошарашенно произнес мужчина, повернув голову в сторону коробки с деньгами и увидев внутри кота, который нещадно рвал её зубами.— Ах ты паршивец! — закричал грабитель и выпустил в Паганини несколько пуль. Стрелок из дядьки был неважный, и кот, взметнув в воздух обгаженные наличные, взлетел по непонятной траектории.Массовое убийство и ограбление кафе Марина ещё могла понять. Но нападение на её любимого зверя развязывало ей руки, и в голову мужчины тут же полетело несколько движущихся мишеней в виде тарелок карбонары и фетучини, окончательно сбивших ему прицел и веру в успех предприятия.С улицы послышалась команда к штурму. Буквально снимая лапшу с ушей, грабитель решил уносить ноги через кухню. Смерть плевалась и материлась — новогодняя премия летела коту под хвост.Спецназ ворвался в кафе, черный ход был перекрыт, грабителю ничего не оставалось, кроме как отстреливаться. Смерть надеялась на парочку шальных пуль, но все они летели мимо, причем сквозь Марину, которая каждый раз обиженно фыркала.Когда всех заложников вывели, Смерть окончательно потеряла надежду и плюхнулась за стол, дожидаясь окончания операции. Наконец преступника решили выкурить. На кухню закинули несколько слезоточивых «петард», и через минуту всё было кончено.«Может, хоть кто-нибудь из служивых отравится, попробовав местную кухню», — вздыхала про себя Смерть, когда спецназ проверял кафе. Но никто ничего не ел.Стоило Смерти подумать, что это была последняя капля и с Мариной пора прощаться, как с кухни явилась сама ученица и торжественно объявила:— У меня для вас хорошие новости! План выполнен, даже перевыполнен! Пойдёмте со мной!— Неужели? — просияла черепом смерть. Ни капли не веря в возможное чудо, она всё же проследовала за Мариной на кухню, где ученица радостно сказала:— Вот!— Что — «вот»? — мрачно спросила Смерть.— Ну вот же! Целая куча тараканов, я штук пятьдесят насчитала. Их слезоточивым газом уморило! Вы же сами говорили, что важно количество, а не качество.Смерть не знала, что сказать, но на всякий случай сделала запись в журнале, посчитав тараканов и присвоив каждому ФИО и родословную.Когда с записями было покончено, Смерть и её ученица вышли в зал, где в самом его углу заметили очень худого, болезненного вида мужчину.— Он что, всё это время сидел там? — спросила Марина.— Да. Это же Голод.— Голод?— Если бы не я, они бы давно закрылись со своими кулинарными извращениями. А вот кофе тут неплохой, — холодно ухмыльнулся мужчина. — Кто твоя подруга? — обратился он к Смерти, когда они с Мариной подошли поздороваться.— Протеже моя, — сказала Смерть, и её передёрнуло от собственных слов.— Может, вы мне поможете? — спросил Голод, разглядывая Марину.— Нам некогда, у самих дел выше крыши.— Думаю, что тебе будет интересно. У меня тут один мужик никак не сдаётся. Он какой-то ненормальный: питается солнцем и хорошим настроением. Законченный оптимист. Собирается прожить сто пятьдесят лет.— Что за неуважение! — возмутилась Смерть.— Я о том же. Надо сломить его дух!— Показывай!Все трое в момент переместились в квартиру клиента. Посреди пустой комнаты, воображая себя лотосом, с закрытыми глазами сидел пожилой мужчина и буквально источал благородство и умиротворение.— Вот, смотрите, — показал Голод на мужика, — сидит так весь день и бесит своим спокойствием. Я ему и смс-ки отправлял с предложениями о бесплатном посещении немецкого ресторана, и холодильник набил всеми возможными яствами от креветок до буйабеса, и запах плова насылал от соседей-узбеков — ему всё по барабану. Лавровый лист облизнёт, дождевой водой запьёт — и обратно в свой транс. Может, ты его это... того? — Голод провёл большим пальцем по своей шее.— Не положено, — нахмурилась смерть и заглянула в журнал. Дата смерти мужчины корректировалась несколько раз.Смерть закатала рукава и начала свою атаку на сознание.— Смысл жить без удовольствий? Ты одинок в этом мире нравственности! Как приятно грешить, — нашептывала она ему на ухо.Голод параллельно насылал мужчине видения различных блюд: ягнёнок в брусничном соусе, фуа-гра, курица по-тайски, форель в сливках. Но клиент сохранял абсолютную безмятежность.Марина тем временем шумела чем-то на кухне.— Чего ты там делаешь? — крикнула Смерть.— От ваших разговоров самой есть захотелось, — ответила Марина, зажигая газ.— Ты бестелесная душа, ты не можешь хотеть есть!— Хочу и могу! У меня этот… душевный голод! — застучала ножом Марина. Через секунду на горячем масле зашипел лук.— Ну и что будем делать? — спросил Голод, прекратив намазывать мужчине губы шоколадом.— Видимо, оставим его, — тяжело вздохнула Смерть. — Позор, конечно, но и мы не всё можем контролировать.С кухни в комнату повалил густой жирный дым и послышалось шкрябанье.— Да что ты там готовишь? — взбесилась Смерть.— Картошку со шкварками!— Смотри! — Голод дернул Смерть за мантию.У клиента задергалось веко. Затем второе. Через секунду его всего начало трясти, словно желе.Марина тем временем сняла сковородку с плиты и, нарезав овощной салат и заправив его майонезом, начала трапезничать.— Смотри-смотри! — радуясь, словно ребенок, показывал Голод на мужчину, который встал и направился на кухню. Смерть и Голод последовали за ним.За столом сидели Марина и Паганини. Марина макала хлеб в салатную жижу и ковыряла вилкой золотистую картошку. Все, включая кота, облизнулись.— Мать моя анорексия! — вытер лицо Голод. — Какое-то древнее колдовство.Клиент сел за стол и, не смущаясь парящей в воздухе вилки, потянулся к сковороде.— Руки! — отодвинула сковороду Марина.— Не жадничай! — пристыдила её Смерть и тоже уселась за стол.Голод раздал всем вилки и воткнул свою в самую большую картофелину.Сковорода улетела за пару минут. На лицах всех присутствующих, кроме повара, чей обед бессовестно сожрали, блестели жирные улыбки.— Знал бы раньше — тибетских монахов уже давно победил бы, — благодарил Голод коллег за помощь.— Обращайся, — кивнула Смерть.— Не сто́ит, — показала язык Марина. — Куда теперь? — спросила Марина, когда они вышли.— На кладбище.— На кладбище? Что там может быть интересного?— Несанкционированный митинг.продолжение следует....Александр Райн

Ключевые слова: Смерть Марина Голод кот грабитель

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