Ученица смерти. Часть 2⁠⁠

Летяга Просмотров: 68 Комментарии: 1 +4 Вчера, 15:50 by

Рябов был спортсменом: не пил, не курил, не ел мучного и не ругался матом. По всем классическим законам судьбы ему был уготован кирпич на голову, и сегодня путь Рябова пролегал как раз мимо стройплощадки.— Алло, Вась, слушай, — разговаривал он на ходу по телефону с другом, — если чёрный кот дорогу перебежит — это к несчастью, а вот если, допустим, рыжий? У него ещё взгляд такой был, словно я ему денег должен.— Рыжий — это хорошо, это значит, что день у тебя будет прекрасный, — ответил друг, и тут всего в метре от Рябова разбился кирпич.Потеряв дар речи, Рябов взглянул вверх. К его голове стремительно приближался ещё один кирпич. Рябов отпрыгнул в последний момент, но смертельный дождь не заканчивался — кирпичи продолжали падать.— Убери своего ненормального кота с парапета! Он же всё испортит! Мужик выжить должен! — глядя в бинокль, сказала Смерть своей ученице, которая стояла рядом и наблюдала за тем, как Паганини ходит по крыше здания и своей невероятно сильной лапкой пододвигает кирпичи к краю.— Он просто кушать хочет, вот и шкодит.— Он что, питается человеческими страданиями? Я сейчас из него весь дух выбью! — Смерть бросила бинокль и полетела вверх. Марина зацепилась за косу и тоже взмыла в воздух.— Ваш засранец? — набросился на Смерть и Марину странный истеричный мужик в кимоно, когда они прибыли на крышу.— Наш, — тяжело вздохнула Смерть.— Вы совсем оборзели? Клиенту еще вчера судьбу переписали! У меня выходной должен был быть! А ну, пошёл прочь, гад! — мужчина попытался столкнуть кота с крыши, но тут на него налетела Марина и саданула по голове металлическим уголком.— Не трогай котика, он хороший! — крикнула Марина, и, словно в подтверждение её слов, кот сбросил вниз пескоцементный блок.— Молодец! Умница! — заверещала Смерть, глядя вниз, на перебегающего дорогу на красный свет Рябова, которого чуть не сбило несколько машин.— Спасибо, — улыбнулась Марина.— Бестолочь! Ты его ангела-хранителя вырубила!— Вот этого, что ли? — пнула Марина распластавшегося мужика.— Его самого! Он три года просил Рябову судьбу переписать, чтобы в отпуск уйти на месяц, а теперь — посмотри, что происходит!Смерть вручила Марине бинокль, и та взглянула в него: Рябов как раз вылезал из канализационного люка, куда провалился пару секунд назад.— Но он хотел котика обидеть…— Это не котик — это слуга дьявола! Ладно, пошли, теперь этот крендель на нашей с тобой совести. Если помрёт, я премии лишусь, а тебя отстраню от людей. Будешь вечность хомяков откачивать, пока у тебя хоть один не состарится.***Обещанный Рябову другом Васей хороший день вызывал кучу сомнений и вопросов. На работе вдруг всё стало представлять смертельную опасность. Принтер зажевал галстук, кулер обжёг, на пару миллионов не сошёлся акт сверки. Рябов чувствовал себя каким-то незащищённым, а ещё ему везде слышалось злобное кошачье урчание и отовсюду пахло влажным кормом.— Вон, видишь, саморез вылез наполовину — надо вкрутить, — показала Смерть на полку, висевшую на противоположной от стола Рябова стене. — Сверху острый кубок — убьёт. И кота не подпускай!— Так полка же далеко. И чем мне вкручивать?— Да хоть маникюром своим — это не моя проблема. Я пока пойду к его директору, там у меня тоже дела. — Смерть надеялась, что саморез займет Марину на некоторое время и клиент останется жив без контакта с ней.Как назло, сегодня директор оказался в том же списке переписанных судеб, что и Рябов. По старым данным он должен был погибнуть от рук ревнивой любовницы, по совместительству — его секретарши, а та как раз зашла в кабинет с канцелярским ножом в руках.Разворачивалась настоящая мелодрама: сцены ревности, упрёки, слёзы. Если бы у Смерти был желудок, он бы уже среагировал, но у Смерти был только журнал, им она и собиралась выбить дурь из голов подопечных, пока не увидела кота.Паганини сидел на руках директора и нервно махал хвостом. Смерть зашипела на кота, но тот сделал вид, что ничего не слышит. Отвлекшись на животное, Смерть упустила момент.— Умри, кобелина! — закричала секретарша и бросилась с ножом на директора.Опомнившись, Смерть бросилась на неё, чтобы выбить нож, а Паганини бросился в непонятном направлении, расцарапав всем троим в процессе лица. На шум в кабинет ворвалась бухгалтер и, заметив переполох, решила под шумок вклиниться в него:— Все пропало! Поставщик обанкротился! Нам нечего везти контрагентам!— Что тут происходит?! — заверещал заспанный ангел-хранитель, который отвечал за директора и также был вызван из отпуска. В кабинете творился бардак: всюду сверкали когти, ножи и долговые обязательства. Не придумав ничего лучше, Смерть свернула в трубочку журнал и оглушила всех присутствующих, словно карасей в лодке.***— Надо уходить! Я выбила выходной для всей фирмы! — влетела она в кабинет Рябова и чуть не потеряла дар речи.Рябов пил кофе, стоя возле полки и разглядывая вкручивающийся сам собой саморез. Прямо над его головой невидимая Марина закручивала саморез идеально заточенной косой, которая одним ударом может рассечь пополам бетонный блок.— Уже почти готово, — кряхтела Марина, поворачивая длинную ручку.Раздался щелчок, у косы обломился кончик, у смерти заныло отсутствующее сердце. Коса выскочила из рук девушки и только чудом не убила клиента, сделав виски косыми с одной стороны.По внутреннему телефону Рябову сообщили, что на сегодня рабочий день закончен. Вызвав такси, он радостно поскакал на улицу, собираясь остаток дня провести дома, валяясь на диване с пультом.Все четверо — Рябов, Марина, Смерть и кот — забрались в Kia Rio черного цвета с номером 666.— Этот поганец чуть всё не испортил!— Вы хотели сказать Паганини, а не поганец, это не однокоренные слова.— Я хотела сказать другое слово, но мне воспитание не позволяет. Вот что за день такой? — Смерть открыла журнал и тяжело вздохнула. — Этому сегодня тоже судьбу переписывать, — показала она на водителя, который явно клевал носом из-за того, что проработал за рулём всю предыдущую ночь.— Ерунда, ему просто надо по щекам постучать! — предложила Марина и, не дожидаясь одобрения, влепила таксисту хорошую пощёчину.Таксист был человеком гордым и обидчивым. На любые оскорбления он привык реагировать немедленно, что и сделал по отношению к единственному пассажиру в лице Рябова, разбив ему нос.Рябов не знал, как себя вести в подобных ситуациях и просто распылил в салоне перцовый баллончик.Наблюдавшая за происходящим Смерть задумалась о том, что, если бы она работала с Мариной во времена Одиссея, Троя пала бы за полдня.Вышедшие из строя пассажир и водитель, чьи жизни сегодня нужно было хранить как зеницу ока, летели на неуправляемом такси прямиком на встречную полосу.— Спокойствие! — крикнула Марина и, схватив водителя за плечи и закинув его на заднее сиденье, начала рулить сама. — Я только в горку плохо трогаюсь, а в остальном экзамен почти сдала!«Спокойней» всех стал Рябов, который, вытерев слёзы, внезапно увидел водителя на заднем сиденье, рядом с ним — утреннего кота, что в страхе пытался открыть лапой дверь, а ещё коробку передач, переключающуюся саму по себе. Марина следовала строго по навигатору, курила в приоткрытое окно и даже приняла на телефоне таксиста следующий заказ.— У вас всё под контролем? — спросил ангел-хранитель, приставленный к таксисту, появившись рядом со Смертью. Но, увидев происходящее, молча начал писать заявление на увольнение.Как ни странно, Марина привезла всех целыми и невредимыми точно по адресу, правда, заглохла на повороте во двор.Расплатившись за проезд, Рябов вышел из машины весь в слезах и с разбитым носом, но всё равно поставил водителю высшую оценку за чудный автопилот, который курил, переключал радио и регулировал зеркала на ходу.До подъезда Рябов шёл аккуратно и, поглядывая во все стороны сразу, ожидал атаки. Дома он облегченно выдохнул и, достав из холодильника пиво, упал на диван.***— Ну, вроде всё в порядке, — расслабленно сказала Смерть, записывая в журнал данные.Марина кивнула. У Рябова ей понравилось. Красивая квартира, современная, только вот цветок на шкафу её напрягал. Ему явно не хватало солнца, и, пока Смерть делала пометки, Марина схватила горшок и переставила его на подоконник. Ещё её жутко бесил беспорядок. Она аккуратно сложила на столе салфетки и отнесла грязные кружки на кухню. Всё это Марина делала бесшумно, чтобы не отвлекать своё руководство. Рябов с открытым ртом и застывшей в руке бутылкой пива наблюдал за происходящим.То, что происходит что-то неладное, Смерть поняла, когда услышала из кухни звук затачивающихся ножей.— Ты с ума сошла?!— Это я-то с ума сошла? Да вы посмотрите на эти хлебные крошки на столе! Были бы ножи заточены — всё бы резалось как по маслу. Вечно у мужиков в квартире ножи женщины точат.Закончив с ножами, Марина открыла кран и принялась мыть посуду.— Прекрати немедленно!— Ой, я что-то забылась.Не прошло и полчаса, как в квартиру Рябова приехал батюшка и, пообещав изгнать нечисть, принялся освящать квартиру.— Нам пора уходить, он в надежных руках, — рявкнула Смерть на Марину.— Да, пойдёмте.Святой отец ходил по квартире, держа в одной руке кадило, а в другой — Библию.— Эх, а ведь я так давно с Господом не разговаривала, даже стыдно, — призналась Марина.— Главное, чтобы по твоей вине никто с ним раньше времени не пообщался, — серьезно ответила Смерть.— Всё бы вам ёрничать, — обиженно буркнула Марина. Увидев, как у батюшки выпала Библия из руки, она подняла её и протянула ему со словами: — Вот, держите, отче. — После чего пошла к выходу.Священник догнал их уже на первом этаже, стараясь как можно скорее унести ноги из квартиры Рябова.***Следуя за Смертью, Марина и Паганини дошли до кафе, где за столиком их ждал очередной клиент. По старой судьбе он должен был подавиться куском теста. Всё, что требовалось от Смерти — треснуть мужчину по спине, чтобы тесто вылетело из горла.— Справишься? — спросила Смерть, с сомнением глядя на Марину.— Зря сомневаетесь, я ведь никого не убила сегодня, — фыркнула ученица и, подойдя к закашлявшемуся мужчине, саданула ему как следует по спине. Тот сразу спокойно задышал и, озираясь по сторонам, начал благодарить за невиданную помощь.— Делов-то! — потерла рука об руку Марина.Откашлявшись, мужчина вытер рот, встал из-за стола и достал из кармана пистолет. А затем, сделав выстрел в пустой угол, объявил:— Всем лежать, это ограбление.— Не поняла? — обернулась Марина на преступника.— Чего ты не поняла? Переписывание судеб закончилось, возвращаемся к основной работе, — спокойно ответила Смерть и достала свой журнал.Автор - Александр Райн

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