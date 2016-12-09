Ученица смерти

Ученица смертиСмерть стояла над ещё тёплым телом молодой девушки, которое вертикально вошло головой в сугроб так, что только ноги забавно торчали из него, чесала затылок и периодически заглядывала в свой журнал.
«Ничего не понимаю… Как? А главное — где?» — Смерть трогала ноги, пытаясь нащупать душу.
Судя по записям, девушка залезла на конёк крыши, чтобы прогнать мешающих ей спать голубей, поскользнулась, полетела вниз по скату, ударилась головой о вентиляционный канал и, пролетев в итоге пять этажей, вошла головой в сугроб. Но умерла она не от этого, а от жвачки, которая застряла в горле. Голуби, к слову, не пострадали.
— Нелепость какая-то, — плевалась Смерть.
— Меня ищете? — раздался внезапно сзади радостный голос, отчего Смерть подпрыгнула.
— Мама дорогая! Ух! Бес мне в ребро! Ты с ума сошла — так пугать? — обернулась Смерть к Душе.
— Ой, простите, я тут просто решила немного прогуляться, ос-мо-тре-ть-ся, так сказать, — задумчиво стреляла по сторонам взглядом только что преставившаяся молодая особа. — Блин, что у меня с ногами? С этого ракурса я их никогда не видела, колени стрёмные такие. — Девушка потрогала себя за ботинок, и нога качнулась.
— Так. Хватит. Не трогай. Пошли, я тебя провожу на ту сторону. — Смерть нервно схватила девушку за руку и повела подальше от её тела.
— Слу-у-у-у-ша-йте, погодите вы с той стороной, вы ведь — та самая, правильно я поняла?
— Я — не та, я — то, — поправила её Смерть.
— То? Вы тоже не определились? — девушка семенила за Смертью, которая очень спешила.
— С чем не определилась?
— Ну с гендером. Не, я все понимаю и уважаю, просто от вас не ожидала. Вы ведь старуха с косой… А по паспорту вы как записаны?
— Как тентованный фургон, — брякнула Смерть. — Всё, хватит вопросов, полезай в кузов и поехали. И так из-за тебя отчет придется писать.
— А чего вы нервничаете?
— Да потому, что ты не так должна была умереть!
— Ой, а как? — сгорала от любопытства молодая Душа.
— Ка́ком кверху! Хотя да, именно так у тебя и вышло. Короче, неважно, — бубнила Смерть, — стыд и позор какой-то.
Девушка хихикнула:
— А вам помощница не нужна?
— Мне?! Помощница?
— Ну да. Вы знаете, тут такое дело... Родители и бывший муж всегда мне говорили, что с моими талантами только людей гробить.
— М-да? — задумчиво произнесла Смерть. — Ты вроде не убийца, — заглянула она на ходу в журнал.
— Ага-ага. Как-то раз я помогала папе чинить розетку, и он попросил меня отключить весь свет. Ну я походила по комнатам, выключила все люстры. В общем, папа долго ругался потом, сказал, что я его чуть не убила.
— Припоминаю. Меня тогда резко с объекта сдернули. Хорошо, что я его тогда вовремя оттолкнула, — цыкнула Смерть. — Ну нет уж. У меня всё должно быть строго по инструкции: что предначертано, то и… Сама понимаешь, — ударила Смерть костлявыми пальцами по древнему журналу.
— Ну я прошу вас! Ну хотя бы пару заказов! Ну по-жа-луй-ста! — дергала девушка Смерть за накидку.
— Ладно! Ладно, пошли! — вырвалась Смерть из цепких наманикюренных пальцев. — Всё равно мне сменщика готовить.
— Смен-щи-ка?! — загорелись глаза у девушки.
— Ага, а уж какой он там будет в итоге — не мое дело, лишь бы все экзамены сданы были.
— Супер! Экзамены я люблю! Я как-то сдавала экзамен на вождение. Ой, смеха было! — девушка захохотала. — Я вам сейчас расскажу. Меня, кстати, Мариной зовут. В общем, перепутала я педали…
«Ох, ну за что мне это…?» — Смерть потрогала свой вечно холодный лоб.
***
Заткнуть Марину было сложнее, чем черную дыру. За разговором они добрались до нового заказа, где мужчина напивался вусмерть.
— Депрессия, потеря смысла жизни, долги, — перечисляла Смерть подробности заказа, записанные в журнале. — Всё сходится. Ещё сто двенадцать грамм, и забираем.
— Ого! Как у вас всё строго — до грамма, — восторгалась Марина. — А он нас видит? — Она глядела в абсолютно стеклянные глаза мужчины, который мало что различал.
— Может увидеть, если допьётся до чертиков. Но не успеет. Там всего пятьдесят грамм осталось, а он стаканами залпом пьёт.
Мужчина налил себе до краёв новый стакан и начал стремительно загружать в себя алкоголь.
Ещё пару секунд, и всё должно было закончиться. Смерть уже приготовилась делать запись, как вдруг Маринка начала орать и корчить рожи: «Бу-у-у-у-у! А-а-а-а-а!»
Мужик, не допив и половины, выплюнул алкоголь и швырнул стакан на пол. Вскочив из-за стола, он ошарашенно посмотрел через бутылку на Марину, которая заливалась громким смехом.
— Видали?! Видали, как труханул?! — била себя по колену Марина. — Успела я на пятидесяти граммах! У меня глаз-алмаз! Вот умора!
Челюсть у Смерти отвалилась и закатилась куда-то под стол.
Мужик, наполовину протрезвев, вылил остатки из бутылки в раковину и со словами: «Ну его нахрен!» побежал в ванную промывать желудок.
***
— Ладно-ладно, чего орать-то? Ну подумаешь, не умер он сейчас — умрет через день. Алкоголики, они такие — полегчает и по новой, — оправдывалась Марина после того, как Смерть её отчитала, словно школьницу.
— Больше ничего без спросу не делай. Ясно тебе? — успокоившись, Смерть завершила по дороге моральную порку.
— Ясно, чего ж неясного-то. Ой, котик! — подбежала Марина к шипящему на неё коту. Его выгуливала пожилая женщина, за которой они и пришли.
— Фу! Брысь! — зашипела в ответ Смерть. — Не трогай его, терпеть кошек не могу.
— Неправда, — обиженно показала язык Марина, — котиков все любят!
— Я не уважаю тех, у кого в запасе больше трёх жизней! Котов я не уважаю в квадрате!
— Вы Смерть или Евгения Борисовна?
— Кто?
— Это моя учительница математики из школы.
Смерть пропустила её слова мимо ушей и приготовилась к выполнению задания. Восьмидесятипятилетнюю клиентку должен был хватить инсульт.
Смерть смотрела в старые полузакрытые глаза и ждала. Марина тем временем продолжала сюсюкаться с котом, который её видел и даже тёрся об её эфемерные ноги.
— Не тро-гай ко-та, — процедила сквозь зубы Смерть.
— Не могу, он же меня трогает, — гладила ластящееся животное Марина.
— Бес-то-лочь. Они же нас видят, чувствуют. И вообще, мы с ними на одной волне.
— Это что получается, что я его и на руки могу, что ли, взять?! — обрадовалась Марина и протянула руки к животному.
— Сто-о-о-ой! — завопила Смерть, но было уже поздно.
Кот взлетел над землей, и, будто младенец, блаженно свернулся в руках Маринки, которая не переставала его тискать. Завидев такое чудо, клиентка тут же получила удар, правда, немного не тот.
— Инфаркт?! Инфаркт, мать-перемать! — разразилась ругательствами Смерть.
— Евгения Борисовна, не кричите так, вы кота спугнёте. Тихо, мой хороший, не дергайся.
— Кто вы? Что происходит? — добавился новый, слабенький, приторно-любезный голос.
— Это — Евгения Борисовна, — представила Смерть Марина, — а я Марина. А вас как звать?
— Какая я тебе Евгения Борисовна?
— Не какая, а какое, — поправила её Марина. — Относитесь с уважением к собственной идентификации.
— Ох, Сатир меня забодай! — вознесла руки к небу Смерть. — Проще утопиться в Стиксе, чем продолжать с тобой работать! — уже окончательно сорвалась на крик Смерть.
— Простите, я повторю вопрос: что происходит? Вы новые жильцы из шестьдесят шестой?
— Мяу!
— Балаган какой-то, — сплюнула на землю Смерть, а затем повернулась к клиентке и, сделав глубокий вздох, сказала:
— Прошу прощения, мне очень жаль, но пришло ваше время.
— Я что, умерла? — задрожали призрачные губы, потекли невидимые слезы.
— Да, — скорбно подтвердила Смерть. — Пойдёмте, я провожу вас в ваш новый дом. Не переживайте, там у вас всё будет хорошо.
— А как же Паганини?! — испугалась женщина.
— Он по четвергам выступает, не переживайте, билетов на всех хватит и даже в первом ряду.
— Да я про кота моего! — бросилась женщина к животному и выхватила его из рук Маринки. — Паганинчик мой сладкий, как же я тебя брошу? — целовала она усатую морду, которой это не шибко понравилось.
— А почему Паганини?
— Да у него струн с одной стороны не хватает, одна всего осталась, — намекнула старушка на усы.
— Ой, как интересно! А вы не переживайте, мы его с собой возьмём! — ответственно заявила Марина.
— Чего-о-о-о? Какие еще «с собой»? Какие «мы»? Да я тебя больше никуда не возьму!
— Ой, только вы с ним поаккуратнее, он у меня бойкий и самовлюбленный. А главное, не кормите его натуральными продуктами!
— Мяу!
— Стоп! Хватит! Хватит! — Смерть рухнула на бордюр и схватилась за голову.
Все затихли.
— Значит так! Слушай мою команду! Вы, — показала Смерть пальцем на женщину, — в Рай, бегом! Ты, — показала она на кота, — в приют для животных, строевым, ша-агом марш! А ты, — Смерть обратила свой пылающий взор на Марину, — тебе последнее шумерское предупреждение! Либо слушаешься меня, либо будешь вечно у Харона педали крутить на катамаране.
Все кивнули, даже Паганини.
Бабушку проводили до райских турникетов, кота отвели в приют, а Марине выдали карандаш, чтобы работала исключительно как секретарь.
***
Следующий клиент участвовал в поножовщине. Отважный молодой человек вступился за незнакомую девушку и принял на себя смертельный удар.
— Простейшее дело, — констатировала Смерть, глядя, как парень лежит на раскрашенном кровью снегу и тает вместе с ним. Спасенная им девушка и сам нападавший разбежались в разные стороны. Парень лежал один в темном переулке и не мог позвать на помощь из-за быстро угасающих сил.
— Чего мне делать? — спросила Марина.
— Ничего. Записывай обстоятельства смерти и как можно подробней. Я пока отзвонюсь начальству, на завтра что-то много заявок упало с переписыванием судьбы. И ничего не трогай!
— Поняла… — недовольно буркнула Марина и начала записывать.
Пока Смерть ходила взад-вперед, общаясь с руководством каким-то неведомым способом, а точнее, говорила в пустоту, Марина строчила слово за словом, стараясь раскрасить скучный технический текст:
— Клиент лежит перпедик… перпединкуляр… блин, как же там пишется, — спрашивала она сама себя, усаживаясь поудобнее на тело клиента, вернее, на его грудь.
Марина и сама не заметила, как своим задом плотно закрыла рану, а тут ещё из-за мусорных баков появился недавно осиротевший кот.
— Ой! Паганинчик, ты откуда тут? — радостно закричала Марина и протянула руки. — Ты специально ко мне сбежал? Молодчинка какой! Знаешь, как пишется слово перпиднекулярно?
Кот уселся рядом с Мариной на грудь парню и положил хвост ему на лицо, отчего тот начал громко и часто чихать.
— Будьте здоровы, — раздалось где-то неподалеку.
— По-мо-ги-те, — еле слышно прохрипел парень.
— Не слышу, что вы говорите. С вами всё в порядке? — из-за угла появился мужчина в плотном пуховике и очках. — Господи! Да вы же весь в крови! Так, подождите, я сейчас вызову скорую, но сначала давайте попробуем зажать рану. Ох, держитесь только, прошу.
Марина отпрыгнула в сторону. А заметившая неожиданные перемены Смерть сбросила вызов и подскочила к своей помощнице:
— Что произошло?!
— Ничего, я ничего не делала, — пожала плечами Марина. — Просто села на него, а потом прибежал Паганини, и парень расчихался.
— Что? Откуда этот блохастый тут?! И почему у тебя все джинсы к крови клиента?
Марина выглядела еще более озадаченной, чем её наставница.
— А ну, пни его, — приказала Смерть.
— Кого? Кота?
— Мяу?
— Да нет же, парня! Пни его.
Марина не стала медлить и пнула. Парень тут же вздрогнул и издал недовольное мычание. Его нога шевельнулась.
— Вот же чертовщина! — выругалась Смерть. — У тебя не должно это получаться.
— Чего? Пинать людей? Да я с детства знаете как брата старшего пинала? Сейчас покажу! — снова занесла ногу Марина.
— Стой! Не надо! Я не о том. Ты же дух бестелесный! У тебя не должно получаться касаться вещей и людей, если только ты не… — Смерть выхватила журнал из рук Марины и нашла её фамилию в списке. — Так и знала. Ты не умерла.
— Правда?! Значит, я могу вернуться домой?!
— Нет. Не можешь. Ты в коме. Тебя откачали, но пока неясно, как долго ты продержишься, шансы 50/50.
— А каких пятьдесят больше?
Смерть смерила Марину взглядом и тяжело вздохнула:
— Знаешь, а ведь твоя особенность может мне пригодиться завтра, — сказала она. И тут же пожалела о своих словах.
— Правда?! Вот здорово! А как?
— Здорово — не то слово… Надо будет спасать людей, им судьбы переписали. Нельзя, чтобы они умерли.
— Класс! Мне это даже больше нравится, чем то, чем мы сегодня занимались. Но без Паганини я никуда не пойду! — Марина уперла руки в бока, и кот, гуляющий между её ног, согласно мявкнул.
— И за что мне всё? Ладно, Морок с тобой, бери своего блохастого, глядишь, завтра с твоей помощью он окажется с хозяйкой намного раньше.
Александр Райн
Источник
Вчера, 15:40 by ЛетягаПросмотров: 87Комментарии: 1
Ключевые слова: Смерть девушка кот журнал