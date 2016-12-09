Ученица смерти

Летяга Просмотров: 87 Комментарии: 1 +4 Вчера, 15:40 by

Смерть стояла над ещё тёплым телом молодой девушки, которое вертикально вошло головой в сугроб так, что только ноги забавно торчали из него, чесала затылок и периодически заглядывала в свой журнал.«Ничего не понимаю… Как? А главное — где?» — Смерть трогала ноги, пытаясь нащупать душу.Судя по записям, девушка залезла на конёк крыши, чтобы прогнать мешающих ей спать голубей, поскользнулась, полетела вниз по скату, ударилась головой о вентиляционный канал и, пролетев в итоге пять этажей, вошла головой в сугроб. Но умерла она не от этого, а от жвачки, которая застряла в горле. Голуби, к слову, не пострадали.— Нелепость какая-то, — плевалась Смерть.— Меня ищете? — раздался внезапно сзади радостный голос, отчего Смерть подпрыгнула.— Мама дорогая! Ух! Бес мне в ребро! Ты с ума сошла — так пугать? — обернулась Смерть к Душе.— Ой, простите, я тут просто решила немного прогуляться, ос-мо-тре-ть-ся, так сказать, — задумчиво стреляла по сторонам взглядом только что преставившаяся молодая особа. — Блин, что у меня с ногами? С этого ракурса я их никогда не видела, колени стрёмные такие. — Девушка потрогала себя за ботинок, и нога качнулась.— Так. Хватит. Не трогай. Пошли, я тебя провожу на ту сторону. — Смерть нервно схватила девушку за руку и повела подальше от её тела.— Слу-у-у-у-ша-йте, погодите вы с той стороной, вы ведь — та самая, правильно я поняла?— Я — не та, я — то, — поправила её Смерть.— То? Вы тоже не определились? — девушка семенила за Смертью, которая очень спешила.— С чем не определилась?— Ну с гендером. Не, я все понимаю и уважаю, просто от вас не ожидала. Вы ведь старуха с косой… А по паспорту вы как записаны?— Как тентованный фургон, — брякнула Смерть. — Всё, хватит вопросов, полезай в кузов и поехали. И так из-за тебя отчет придется писать.— А чего вы нервничаете?— Да потому, что ты не так должна была умереть!— Ой, а как? — сгорала от любопытства молодая Душа.— Ка́ком кверху! Хотя да, именно так у тебя и вышло. Короче, неважно, — бубнила Смерть, — стыд и позор какой-то.Девушка хихикнула:— А вам помощница не нужна?— Мне?! Помощница?— Ну да. Вы знаете, тут такое дело... Родители и бывший муж всегда мне говорили, что с моими талантами только людей гробить.— М-да? — задумчиво произнесла Смерть. — Ты вроде не убийца, — заглянула она на ходу в журнал.— Ага-ага. Как-то раз я помогала папе чинить розетку, и он попросил меня отключить весь свет. Ну я походила по комнатам, выключила все люстры. В общем, папа долго ругался потом, сказал, что я его чуть не убила.— Припоминаю. Меня тогда резко с объекта сдернули. Хорошо, что я его тогда вовремя оттолкнула, — цыкнула Смерть. — Ну нет уж. У меня всё должно быть строго по инструкции: что предначертано, то и… Сама понимаешь, — ударила Смерть костлявыми пальцами по древнему журналу.— Ну я прошу вас! Ну хотя бы пару заказов! Ну по-жа-луй-ста! — дергала девушка Смерть за накидку.— Ладно! Ладно, пошли! — вырвалась Смерть из цепких наманикюренных пальцев. — Всё равно мне сменщика готовить.— Смен-щи-ка?! — загорелись глаза у девушки.— Ага, а уж какой он там будет в итоге — не мое дело, лишь бы все экзамены сданы были.— Супер! Экзамены я люблю! Я как-то сдавала экзамен на вождение. Ой, смеха было! — девушка захохотала. — Я вам сейчас расскажу. Меня, кстати, Мариной зовут. В общем, перепутала я педали…«Ох, ну за что мне это…?» — Смерть потрогала свой вечно холодный лоб.***Заткнуть Марину было сложнее, чем черную дыру. За разговором они добрались до нового заказа, где мужчина напивался вусмерть.— Депрессия, потеря смысла жизни, долги, — перечисляла Смерть подробности заказа, записанные в журнале. — Всё сходится. Ещё сто двенадцать грамм, и забираем.— Ого! Как у вас всё строго — до грамма, — восторгалась Марина. — А он нас видит? — Она глядела в абсолютно стеклянные глаза мужчины, который мало что различал.— Может увидеть, если допьётся до чертиков. Но не успеет. Там всего пятьдесят грамм осталось, а он стаканами залпом пьёт.Мужчина налил себе до краёв новый стакан и начал стремительно загружать в себя алкоголь.Ещё пару секунд, и всё должно было закончиться. Смерть уже приготовилась делать запись, как вдруг Маринка начала орать и корчить рожи: «Бу-у-у-у-у! А-а-а-а-а!»Мужик, не допив и половины, выплюнул алкоголь и швырнул стакан на пол. Вскочив из-за стола, он ошарашенно посмотрел через бутылку на Марину, которая заливалась громким смехом.— Видали?! Видали, как труханул?! — била себя по колену Марина. — Успела я на пятидесяти граммах! У меня глаз-алмаз! Вот умора!Челюсть у Смерти отвалилась и закатилась куда-то под стол.Мужик, наполовину протрезвев, вылил остатки из бутылки в раковину и со словами: «Ну его нахрен!» побежал в ванную промывать желудок.***— Ладно-ладно, чего орать-то? Ну подумаешь, не умер он сейчас — умрет через день. Алкоголики, они такие — полегчает и по новой, — оправдывалась Марина после того, как Смерть её отчитала, словно школьницу.— Больше ничего без спросу не делай. Ясно тебе? — успокоившись, Смерть завершила по дороге моральную порку.— Ясно, чего ж неясного-то. Ой, котик! — подбежала Марина к шипящему на неё коту. Его выгуливала пожилая женщина, за которой они и пришли.— Фу! Брысь! — зашипела в ответ Смерть. — Не трогай его, терпеть кошек не могу.— Неправда, — обиженно показала язык Марина, — котиков все любят!— Я не уважаю тех, у кого в запасе больше трёх жизней! Котов я не уважаю в квадрате!— Вы Смерть или Евгения Борисовна?— Кто?— Это моя учительница математики из школы.Смерть пропустила её слова мимо ушей и приготовилась к выполнению задания. Восьмидесятипятилетнюю клиентку должен был хватить инсульт.Смерть смотрела в старые полузакрытые глаза и ждала. Марина тем временем продолжала сюсюкаться с котом, который её видел и даже тёрся об её эфемерные ноги.— Не тро-гай ко-та, — процедила сквозь зубы Смерть.— Не могу, он же меня трогает, — гладила ластящееся животное Марина.— Бес-то-лочь. Они же нас видят, чувствуют. И вообще, мы с ними на одной волне.— Это что получается, что я его и на руки могу, что ли, взять?! — обрадовалась Марина и протянула руки к животному.— Сто-о-о-ой! — завопила Смерть, но было уже поздно.Кот взлетел над землей, и, будто младенец, блаженно свернулся в руках Маринки, которая не переставала его тискать. Завидев такое чудо, клиентка тут же получила удар, правда, немного не тот.— Инфаркт?! Инфаркт, мать-перемать! — разразилась ругательствами Смерть.— Евгения Борисовна, не кричите так, вы кота спугнёте. Тихо, мой хороший, не дергайся.— Кто вы? Что происходит? — добавился новый, слабенький, приторно-любезный голос.— Это — Евгения Борисовна, — представила Смерть Марина, — а я Марина. А вас как звать?— Какая я тебе Евгения Борисовна?— Не какая, а какое, — поправила её Марина. — Относитесь с уважением к собственной идентификации.— Ох, Сатир меня забодай! — вознесла руки к небу Смерть. — Проще утопиться в Стиксе, чем продолжать с тобой работать! — уже окончательно сорвалась на крик Смерть.— Простите, я повторю вопрос: что происходит? Вы новые жильцы из шестьдесят шестой?— Мяу!— Балаган какой-то, — сплюнула на землю Смерть, а затем повернулась к клиентке и, сделав глубокий вздох, сказала:— Прошу прощения, мне очень жаль, но пришло ваше время.— Я что, умерла? — задрожали призрачные губы, потекли невидимые слезы.— Да, — скорбно подтвердила Смерть. — Пойдёмте, я провожу вас в ваш новый дом. Не переживайте, там у вас всё будет хорошо.— А как же Паганини?! — испугалась женщина.— Он по четвергам выступает, не переживайте, билетов на всех хватит и даже в первом ряду.— Да я про кота моего! — бросилась женщина к животному и выхватила его из рук Маринки. — Паганинчик мой сладкий, как же я тебя брошу? — целовала она усатую морду, которой это не шибко понравилось.— А почему Паганини?— Да у него струн с одной стороны не хватает, одна всего осталась, — намекнула старушка на усы.— Ой, как интересно! А вы не переживайте, мы его с собой возьмём! — ответственно заявила Марина.— Чего-о-о-о? Какие еще «с собой»? Какие «мы»? Да я тебя больше никуда не возьму!— Ой, только вы с ним поаккуратнее, он у меня бойкий и самовлюбленный. А главное, не кормите его натуральными продуктами!— Мяу!— Стоп! Хватит! Хватит! — Смерть рухнула на бордюр и схватилась за голову.Все затихли.— Значит так! Слушай мою команду! Вы, — показала Смерть пальцем на женщину, — в Рай, бегом! Ты, — показала она на кота, — в приют для животных, строевым, ша-агом марш! А ты, — Смерть обратила свой пылающий взор на Марину, — тебе последнее шумерское предупреждение! Либо слушаешься меня, либо будешь вечно у Харона педали крутить на катамаране.Все кивнули, даже Паганини.Бабушку проводили до райских турникетов, кота отвели в приют, а Марине выдали карандаш, чтобы работала исключительно как секретарь.***Следующий клиент участвовал в поножовщине. Отважный молодой человек вступился за незнакомую девушку и принял на себя смертельный удар.— Простейшее дело, — констатировала Смерть, глядя, как парень лежит на раскрашенном кровью снегу и тает вместе с ним. Спасенная им девушка и сам нападавший разбежались в разные стороны. Парень лежал один в темном переулке и не мог позвать на помощь из-за быстро угасающих сил.— Чего мне делать? — спросила Марина.— Ничего. Записывай обстоятельства смерти и как можно подробней. Я пока отзвонюсь начальству, на завтра что-то много заявок упало с переписыванием судьбы. И ничего не трогай!— Поняла… — недовольно буркнула Марина и начала записывать.Пока Смерть ходила взад-вперед, общаясь с руководством каким-то неведомым способом, а точнее, говорила в пустоту, Марина строчила слово за словом, стараясь раскрасить скучный технический текст:— Клиент лежит перпедик… перпединкуляр… блин, как же там пишется, — спрашивала она сама себя, усаживаясь поудобнее на тело клиента, вернее, на его грудь.Марина и сама не заметила, как своим задом плотно закрыла рану, а тут ещё из-за мусорных баков появился недавно осиротевший кот.— Ой! Паганинчик, ты откуда тут? — радостно закричала Марина и протянула руки. — Ты специально ко мне сбежал? Молодчинка какой! Знаешь, как пишется слово перпиднекулярно?Кот уселся рядом с Мариной на грудь парню и положил хвост ему на лицо, отчего тот начал громко и часто чихать.— Будьте здоровы, — раздалось где-то неподалеку.— По-мо-ги-те, — еле слышно прохрипел парень.— Не слышу, что вы говорите. С вами всё в порядке? — из-за угла появился мужчина в плотном пуховике и очках. — Господи! Да вы же весь в крови! Так, подождите, я сейчас вызову скорую, но сначала давайте попробуем зажать рану. Ох, держитесь только, прошу.Марина отпрыгнула в сторону. А заметившая неожиданные перемены Смерть сбросила вызов и подскочила к своей помощнице:— Что произошло?!— Ничего, я ничего не делала, — пожала плечами Марина. — Просто села на него, а потом прибежал Паганини, и парень расчихался.— Что? Откуда этот блохастый тут?! И почему у тебя все джинсы к крови клиента?Марина выглядела еще более озадаченной, чем её наставница.— А ну, пни его, — приказала Смерть.— Кого? Кота?— Мяу?— Да нет же, парня! Пни его.Марина не стала медлить и пнула. Парень тут же вздрогнул и издал недовольное мычание. Его нога шевельнулась.— Вот же чертовщина! — выругалась Смерть. — У тебя не должно это получаться.— Чего? Пинать людей? Да я с детства знаете как брата старшего пинала? Сейчас покажу! — снова занесла ногу Марина.— Стой! Не надо! Я не о том. Ты же дух бестелесный! У тебя не должно получаться касаться вещей и людей, если только ты не… — Смерть выхватила журнал из рук Марины и нашла её фамилию в списке. — Так и знала. Ты не умерла.— Правда?! Значит, я могу вернуться домой?!— Нет. Не можешь. Ты в коме. Тебя откачали, но пока неясно, как долго ты продержишься, шансы 50/50.— А каких пятьдесят больше?Смерть смерила Марину взглядом и тяжело вздохнула:— Знаешь, а ведь твоя особенность может мне пригодиться завтра, — сказала она. И тут же пожалела о своих словах.— Правда?! Вот здорово! А как?— Здорово — не то слово… Надо будет спасать людей, им судьбы переписали. Нельзя, чтобы они умерли.— Класс! Мне это даже больше нравится, чем то, чем мы сегодня занимались. Но без Паганини я никуда не пойду! — Марина уперла руки в бока, и кот, гуляющий между её ног, согласно мявкнул.— И за что мне всё? Ладно, Морок с тобой, бери своего блохастого, глядишь, завтра с твоей помощью он окажется с хозяйкой намного раньше.Александр Райн

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