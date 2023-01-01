Аокигахара

Estellan Просмотров: 161 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:09 by

Как у нормальных людей сбываются мечты? Не знаю. Мои обычно сбываются или через пятую точку, или когда уже нафиг не надо.Да, я много лет грезил мечтой съездить в Японию. А когда выпал шанс… ну мог ли я от такого отказаться? Сгонять на недельку, потаращиться на цветущую сакуру, попробовать местной бормотухи и угоститься настоящей японской едой, а не якобы японской, что подают у нас в каждой забегаловке, но о процессе приготовления которой местные «японцы» имеют лишь отдаленное представление.Подготовился. А как без этого? В совершенстве заучил фразу «Где тут у вас сортир?». И решил, что с моим скудным лексическим запасом, этого на небольшую туристическую поездку хватит.Как можно догадаться, все пошло через пятую точку почти сразу же. Ну откуда мне было знать, что у меня жесткая аллергия на сакуру? Ну, зато теперь я в курсе. Утешал себя всеми доступными способами незадачливый турист.Дальше – больше. Оказалось, что от местного соевого соуса у меня изжога. От такого количества риса… скажем так, тоже неприятности. Местные вкусняшки отвратительны. А саке похож на мыльную воду.Короче, страна восходящего солнца меня капец как разочаровала.За пару дней выучив все интонации слова «гайдзин», я решил дальше окультуриваться где-нибудь подальше от людей, и направил свой взор в сторону горы Фудзи. То что надо. Меньше народу – больше кислороду. А еще, насколько я помню, там есть местная достопримечательность – Лес самоубийц. То, что доктор прописал для тихого и мирного путешествия.Из всех населенных пунктов поблизости выбрав Нарусаву, за меньшее количество жителей,в местном пабе, почти сразу же, я умудрился свести знакомство с таким же гайдзином. То ли меряканец, то ли англичанин, залившийся в сопли местной бормотухой, был крайне рад встретить еще одного иностранца, о чем тут же счел нужным мне сообщить, перемежая английскую речь японской, и бегло путая слова так, что мне с трудом удавалось его понять.- Куда путь держишь? – в какой-то момент осведомился он.- В Аокигахару, - нехотя сознался я, подозревая, что меня тут же начнут пугать местными страшилками.Не обманулся. Один из сотрудников заведения, казалось, на секунду задержался, чтобы бросить на наш столик пристальный взгляд.- Т-ш-ш-ш… - тут же среагировал собесденик. – Не так громко. Здесь не любят это название.- Интересно почему? К ним, наверняка, каждую ночь из леса покойники в гости приходят? – японское пиво было еще хуже саке, но разносолами в крохотной забегаловке не баловали.- Да не… - не японец прицелился, со второй попытки поймал свою кружку и пригубил из нее. – Но не любят. Знаешь, сколько там народу полегло? Уйма. А еще зверье… ночью, когда на машине едешь мимо леса, только светящиеся глаза и видно, у самой кромки деревьев. Так и зыркают. Не выходят, под колеса не бросаются, но смотрят. Туда как заходишь, сразу ощущение, что прямо в спину смотрят.- Ты был в лесу? – сразу навострился я.- Был, конечно, я тут типа… волонтер. Когда поисковики собираются, хожу с ними, мертвяков собирать.- И много собрал?- Ни одного, - поморщился тот. – Но другие собирают. Каждый год. И, поверь мне, лучше ходить или толпой, или одному.- С чего вдруг?- Один зашел – один вышел, - туманно ответил иностранец и почти сразу же отрубился, мгновенно наполнив помещение богатырским храпом.Силен, конечно.В любом случае, двигаться ночью в лес я не собирался. Решено было переночевать в деревушке, а уже утром, на свежую голову, отправиться на экскурсию.Утро радовало веселым птичьим гомоном, жизнерадостными японскими возгласами и хреновым самочувствием в связи с первыми двумя пунктами, совмещенными с японским пивом.Погода была ясная, прохладная, так что поход я решил не откладывать, надеясь, что на свежем воздухе мне полегчает.Прогноз оправдался наполовину. К тому моменту когда я добрался до леса, погода сравнялась с моим самочувствием. Небо затянули тучи, угрожая вот-вот разразиться дождем. Идти обратно и пережидать непогоду или рискнуть? В конце концов, я подготовился. В рюкзаке мотылялся дождевик, запасные ботинки, шнурки, бесполезный тут компас, как утверждают источники, и еще немного разной дребедени.Под сенью деревьев стало легче. Звуки стихли. Это я понял не сразу. А когда остановился и прислушался, стало очевидно, что единственные звуки, которые я слышу, издаю я сам. Ни шелеста деревьев, ни голосов птиц, зверей и прочих червяков. Хотя я и не уверен, как должны звучать червяки. Зато в голове прояснилось, словно кто-то разом навел резкость. Я стал различать малейшие трещинки на коре деревьев, чего не мог и в лучшие годы стопроцентного зрения.- О-о-о… - оценил я нововведение, принявшись осматриваться.На одном из деревьев, метрах в десяти, мелькнуло что-то яркое. Даже почудилось некое движение.Уверенно сойдя с тропы, я решил изучить сей феномен. Феномен, при ближайшем рассмотрении, оказался обрывком полицейской ленты. А может не полицейской. Иероглифы я не читаю, но вот расцветка говорит сама за себя. Короче… загадки тут нет. Насколько я помню, такими лентами местные поисковики перетягивают места поисков, а потом тупо бросают их в лесу.Решив вернуться на тропу, я повернул обратно. И лишь минут через пять запоздало удивился. Тэкс. Стоп. Нельзя десять метров идти пять минут. Я, что, не туда пошел? По небу не сориентируешься. Плотные облака не дают определить положение Солнца. А компас… компас и в самом деле оказался бесполезен.Тэкс. Ладно. Надо вернуться обратно и от того куска ленты попробовать снова. Развернувшись на снова, я потопал обратно, но приметного яркого куска пластика так и не попадалось на глаза. Чертовщина какая-то. Как можно не заметить такую яркую фигню? Что еще интересней, как можно отойти от тропы на десять метров и потерять ее?Остановившись, я снова осмотрелся, но на глаза не попадалось ни тропы, ни куска ленты. Первое правило заблудившегося? Правильно: понял что заблудился – оставайся на месте.В кои то веки решив действовать по правилам, я остановился, вел на поваленный ствол дерева и грустно закурил. Ладно, какие мои шансы? Вряд ли я ушел далеко. Так что, в принципе, найти меня смогут довольно быстро. Если будут искать. А будут ли искать? Мой англоговорящий знакомый вполне мог бы кому-нибудь сказать, что я ушел в лес. Другой вопрос – а помнит ли он вообще вчерашнюю встречу или спишет это на алкоголь?Из невеселых размышлений меня вывело нечто странное, замеченное краем глаза. Не сразу поняв, что именно привлекло внимание, я повернул голову, присмотрелся. Нет, определенно точно движение. Рука, определенно точно человеческая, скользящая вверх по стволу. Блин. Местный самоубивец? Может, прежде чем совершить задуманное, он мне укажет где тут выход?Это я додумывал уже на ходу, рванув в сторону подозрительного дерева, крича что-то приветственное, в духе: «Эй… как там тебя… погоди…». Однако что-то заставило меня остановиться буквально в десяти шагах и присмотреться внимательней. Странная какая-то рука. Подозрительная.В этот момент из-за дерева выглянула детская голова, потом правое плечо, рука, и уже эта рука весело мне помахала другой рукой, оторванной у кого-то взрослого. Голова сверкнула на меня взглядом фосфоресцирующих глаз, хихикнула, втянулась обратно за дерево, и, судя по направлению взрослой руки, устремилась вверх по стволу.Вот и познакомились. Осторожно, по широкой дуге, обойдя дерево, на другой его стороне я ничего не увидел. Ни владельца взрослой конечности, ни ребенка, ни тени, ни шелеста. Призрак?За спиной что-то недвусмысленно скрежетнуло по коре, оглянувшись, я снова увидел малолетнего знакомца, добродушно ухмылявшегося мне с ближайшего дерева, сползая по стволу головой вниз.- Не, нафик-нафик, - попятился я и, решив, что спасателей вполне себе можно подождать и в другом месте, ломанулся в лес.Бежал недолго. И не только из-за моей фиговой физической подготовки, сколько из-за того, что, постоянно оглядываясь, едва не угодил в петлю. Обычную такую петлю. Добротную, хоть и источенную погодой. Необычности ей придавал только каким-то неведомым образом уцелевший в петле позвоночник. Тоже вполне себе обычный. Человеческий. Висящий в петле. Посреди леса.Под ногами хрустнуло. «Хоть бы ветка». Мысленно взмолился я, опуская взгляд.Трудно сказать точно. Лежащие на земле кости и лохмотья одежды были трудноопределяемы. Частично заросшие мхом и травой, они стали уже деталью ландшафта.- Блин, прости, брат… или сестра, - я снова попятился, не уверенный в том, произведут ли мои извинения на покойника должное впечатление.И почти сразу же схватил инфаркт. Потому что на меня налетела девушка. С виду местная, да, немного потрепанная и оборванная, что-то лопоча на японском, в котором мой скудный словарный запас смог лишь опознать фразу «помогите».Блин. И что делать? Сомневаюсь, что она знает английский, а русским примерно так же, как я суахили. Но есть надежда на интонацию.Поэтому, схватив даму за плечи и как следует встряхнув, я принялся уверенным голосом убеждать ее, что все нормально, мы обязательно отсюда выберемся. Впрочем, я мог бы ей рассказывать любую инструкцию к таблеткам. Главное – интонация. Казалось, что подействовало. Истерика почти прекратилась, она просто мертвой хваткой вцепилась в мой рукав, время от времени вздрагивая, и продолжая что-то бормотать. Наверняка тоже перечисляла действующие компоненты.- Идем, - наконец решил я.Куда идти, по большому счету, было все равно. Так что, интуитивно выбрав направление, я уверенно пошел, ведя за собой девушку, и совершенно не представляя, куда именно мы идем.Шли мы некоторое время, пару раз останавливаясь передохнуть. Девушка что-то спрашивала, но я не знал что ей ответить.Начало темнеть, когда в очередном просвете деревьев я увидел дорогу. На всякий случай протер глаза, нет, определенно дорога. Неужто выбрались? Надо только перебраться через поваленное дерево.Отпустив мой рукав, спутница рванула вперед, белкой преодолела преграду и выбежала на дорогу. Энергичная какая. Стала что-то кричать оттуда. Последовав за ней, я вскарабкался на ствол, но почти сразу же словно получил подушкой по лбу и кулем сверзился вниз.- Что за? – осведомился я у несговорчивого дерева.Вместо дерева мне ответила… ответило… нечто, что сначала я принял за рой мошкары. Роем вылетев из-под поваленного дерева, мошки сложились в огромную пятерню, продемонстрировавшую мне однозначный жест остановиться. Я бы и так вряд ли решился бы штурмовать бревно сквозь это… чем бы оно ни было.Со стороны дороги раздался новый крик, а потом и удаляющийся звук шагов. Класс. Моя спасенная решила смыться, бросив меня наедине с… этим. А что это вообще такое? Рой черноты устремился ко мне, и я не успел даже дернуться, как они окружили меня плотным облаком. Теперь я точно был уверен, что это не насекомые. Просто… черные точки. Искры темноты.- Что за фигня?Попытки отмахнуться не принесли особого успеха. Правда… рой сам решил отстать от меня. Отлетел на несколько метров и преобразовался, приняв подобие человеческой формы.- Не бойся, я не причиню вреда. Но ты не сможешь уйти.- Это как? – возмутился я. А потом задумался. – И… погоди. Как я вообще понимаю тебя? Ты говоришь на нашем? Кто ты?А вообще, да, нормально. Стою посреди леса и разговариваю с роем черных точек. Интересно, а не так ли сходят с ума?- Ты понимаешь меня, потому что слышишь не ушами. Ты слышишь меня сердцем. Но слышать меня и понимать ты можешь лишь потому, что… за твоим плечом стоит смерть. Ты знаком с ней.- Ну, было дело. И, что, я не могу выйти?- Не можешь. Лес тебя не выпустит. Пока что ты должен остаться тут. Один вошел – один вышел. Но ты не мертв. Так что, можешь или перемещаться свободно, пока не умрешь…- Или? – проявил я нотки нетерпения.- Или остаться ждать. Лес укроет тебя. Пока не придет другой. Тот, кто займет твое место. Или выберет другой путь.- Выбор так себе.- Но он у тебя есть.Ждать, значит? Я опустился на землю, устало прикрыв глаза. Стало как-то все равно. Ждать. Значит, я смогу отдохнуть, ну что же. Привалился спиной к дереву. Ощутил прикосновение, приоткрыл глаза лишь для того, чтобы заметить, как вверх по моим ногам движется мох. Попробовать сбросить? А есть ли смысл? Я погружался в сон по мере того, как он карабкался все выше и выше, покрывая меня полностью. Делая очередным холмиком у подножия дерева.Сколько с тех пор прошло времени? Я не знаю. Пока что не пришел тот, кто займет мое место. Откуда я это знаю? Я это видел. Время от времени я просыпаюсь. И иду к границе леса, вместе с остальными, с другими, наблюдая за проезжающими машинами. Может, очередная из них везет того, кто позволит мне выбраться отсюда?

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