Неземная любовь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Street Spirit Просмотров: 84 Комментарии: 1 +3 Вчера, 21:48 by

- Ты ее хоть видел? – спросил я.- Только издалека, – ответил Олег.Перемена перед литературой. Парни собрались вокруг моей парты, чтобы обсудить новую, ошеломляющую новость: Илью видели в городе с девушкой. А если точнее, видел их Олег, когда возвращался вечером домой с тусовки.- Так ты же бухой был, может перепутал Илью с кем-нибудь? – выразил сомнение Данил. Он сидел на краю парты и изредка отвлекался на сообщения от своей мадам.- Так я ему помахал рукой, а он помахал в ответ, – сказал Олег. – Я конечно мог бы подойти и проявить интерес, что за соска у него такая. Но я же джентльмен как-никак.- В каком месте? – спросил я.Илья учился в десятом классе и был на год младше нас. Классный парень и душа компании. Высокий, возможно слегка крупный для своих шестнадцати лет. Нам с парнями он нравился и мы приняли его в свою стаю, не забывали брать на разные вписки. Но вот с девушками у него не клеилось. В то время, когда в старших классах мы уже делились друг с другом (в этот раз уже не выдуманными) сексуальными достижениями, Илья оставался одиноким волком, скрывающим свою привязанность к одному известному черно-оранжевому сайту. Но это я без осуждения. Мы все не без греха. Но даже так он не являлся среди нас белой вороной и никогда не становился объектом стеба или насмешек. Неважно, девственник Илья или нет. Стоило ему рассказать что-то смешное, все в радиусе слышимости надрывали животы от смеха. В наших глазах он продолжал быть классным парнем.И если Олег ничего в пьяном бреду не перепутал, то получается, что невезение Ильи осталось в прошлом. Дай Бог, как говорится.- Просто подошел бы, поздороваться и на этом все, – подал голос Димка Штыркин. В нашей компании он был самым молчаливым парнем и говорил только по делу. Но стоило ему выпить портвейна, как в нем пробуждались демоны. – Остается выловить Илью в столовке и устроить допрос.- Надо, – согласился Олег.- Так, а ну закрыли рты, - сказал я. - Навалиться к нему всей толпой плохая идея. Так как вы, дебилы, только все испортите, то пообщаюсь с ним я.После урока литературы я пошел в столовую. От нашего кабинета до нее было пару шагов. Я купил две пиццы и сел за наш «персональный» столик у окна, за которым наша банда каждую перемену устраивала сборы для важных переговоров. Не успел я опуститься на стул, как перед кассой образовалась очередь.Зашел Илья и сразу направился ко мне. Сперва я даже захихикал. Обычно, выглядящий как маргинал, теперь миру предстал прилизанный кавалер, с поглаженной рубашкой и застегнутым на все пуговицы пиджаком.- Угощайся, брат, – я протянул ему пиццу.- Мерси, – ответил Илья и сел напротив.Я дождался, когда он доест и начал наступление.- Рассказывай. Мы все знаем. Что за тян с тобой была в субботу?Его лицо озарила улыбка до ушей. Я не сдержался и улыбнулся в ответ.- Ну, - сказал Илья. – Зовут Маша.- Тааак…- Очень хорошая. Она…ща будет очень банально, как в стихах того педика, которого ты читаешь…- Не оскорбляй Байрона, бога нашего.- … но она и правда само совершенство. У нас с ней столько общего…- Давно вы познакомились?- Да нет. Пару дней как. Я особо за временем не слежу. С ней это неважно.- Уже сосались?- Допустим. А что?Зная о его вспыльчивости, граничащей с обидчивостью, я решил сбавить обороты. Иначе он совсем замкнется и престанет поддерживать диалог. А его чувства я задеть не хотел.- Ну а… как проводите время вообще? Че делаете? Куда уже ходили?- Обычно сидим под старой липой и разговариваем. Обо всем на свете.- Что за липа? Это где-то парке?- Нет, на берегу Комаровки, чуть дальше Хениного моста. Это ее любимое место.Я внимательно вгляделся в его лицо. Говорил он совершенно серьезно. Ни намека на сарказм.- Она у тебя типа фанатка всякой жути?- Причем тут это? – нахмурился Илья и опустил подбородок на ладони.- Ну знаешь, сидеть где-то в дебрях, да еще на берегу этой реки. Конечно у вас может быть свой взгляд на романтику, но, как по мне – такое себе.- Ты про все эти старые истории? Серьезно.- Многие из них не такие не старые. Вспомни того мальчика из шестого класса. Помню, меня в детстве до усрачки пугала история про двух утонувших сестер.- Я тоже ее мелким слышал. А когда на рыбалку с дядей гонял, постоянно от его кореша слушал рассказы, как в девяностые в Комаровку трупы сбрасывали.- Идеальная атмосфера. И что, вы там такие сидите, сосетесь, и обсуждаете всякую крипоту? А костер разжигаете?Илья промолчал. Только поднял брови. Мне стало не по себе. Я понял, что завел разговор не в то русло.- Надеюсь, что у вас все будет хорошо, брат. Если у тебя с Машей все получится, а я надеюсь, что так и будет, то можешь взять ее с собой на нашу тусу. Будем рады с ней познакомиться.Илья отвернулся к окну и стал разглядывать яркую, пропитанную майским теплом улицу.- Она не очень любит большие компании.- Типа хикканка?- Ну типа.Не знаю почему, но глядя в тот миг на его профиль, как падает солнечный свет на синюю ткань пиджака, мой товарищ показался мне настоящим красавцем. Я раньше не замечал, что он выглядит старше своего возраста. Почему так вышло, что девки не бегают за ним и не стоят сутками под окнами, дожидаясь, когда он соизволит с ними заговорить?- Тогда можем устроить двойное свидание. – предложил я. - Ты с Машей, я и Катя. Посидим у меня, глянем кинцо. Без наших опездолов.Илья не взглянул на меня. На улице была прекрасная погода. Легкий, нежный ветерок приносил запах молодых цветов, играл густой зеленью, словно отражавшей солнечные лучи. На календаре шестое мая. Самое подходящее время, чтобы пойти в парк, расстелить на траве плед и, обняв девчонку, наслаждаться холодным пивом и слушать музыку. Представлять такое, просиживая штаны в душной столовке было невыносимо. От осознания, что придется еще три урока дремать в темном кабинете с занавешенными окнами, в голову невольно закрадывалась грешная мысль бежать из этих стен. Если у Кати никого нет дома, то я так и поступлю. Решено.А о чем думает Илья?- Посмотрим, – сказал он.После этого мы сменили тему.Потом Илья исчез.Восьмое мая. Ночь сменилась утром, а вместе с утром в наш город пришел туман. Он заполнил собой все улицы и переулки, пробрался в дворы и тупики. Из него выступали очертания уличных фонарей, словно тонких, высоких монстров, вынюхивающих в непроглядной пелене глупцов, не хватившим ума остаться дома. Небо и все стороны света скрылись за серым занавесом, сквозь который проглядывали крыши панелек.В то утро я сидел на алгебре и смотрел на пугающий вид за окном. Казалось, что город вымер. И внезапно убаюкивающий голос Галины Ивановны (объясняла она тогда пределы) стих. Секунду назад кабинет тонул от гула, а тут резко настала тишина. Это прервало мои мысли. В кабинет вошла высокая, стройная блондинка. На ней была полицейская форма, а суровое лицо не предвещало ничего хорошего. Взгляды двадцати трех школьников, вместе с замершей с учебником в руках Галиной Ивановной устремились в одну точку.- Намечается какая-то суета. – сквозь зубы прошептал мне сосед по парте.Тогда мы и узнали о том, что Илья не пришел в школу. И вчера вечером домой он тоже не вернулся.Илья Дубинин. Ученик 10Б класса. Мой друг. Пропал без вести.Мой друг пропал.Следом за Олегом я был приглашен в кабинет директора. Я рассказал, что в последние дни Илья встречался с какой-то девушкой, но кроме ее имени ничего полезного сообщить не мог. Суровая блондинка и директор меня отпустили. В коридоре я увидел одноклассников Ильи, собравшихся в кружок. С тревожными лицами они бурно перешептывались. На подоконнике сидели его родители. Увидев, как дядя Сережа с растерянным видом вытирает слезы с ничего не выражающего лица тети Наташи, я захотел подбежать к ним, сказать теплые слова, выразить надежду, что их сын скоро объявиться. Может он просто перепил на не пойми какой вписке и вырубился вместе со своим мобильником. Они так всегда были рады, увидев меня у себя в гостях. Особенно тетя Наташа, всегда интересующаяся, как идут дела у моего отца. Дядя Сережа обычно сидел рядом и молча слушал.Замечательные родители.Но в решающий момент все возможные слова поддержки вылетели у меня из головы, оставив в ней беспорядок. Импульс поддержать сменился на желание скорее оказаться подальше отсюда. Так я и сделал.Это было в пятницу. В городе начались поиски. В понедельник Илью так и не нашли. Мы с друзьями помогали расклеивать его фотографии. Они были везде: на деревьях вдоль тротуаров, на автобусных остановках, на почтовых ящиках. В школе воцарилась мрачная атмосфера. Исчезновение Ильи стало самой обсуждаемой темой. Многие были уверены, что в городе завелся маньяк.В тот день вернулся туман и поглотил наш город. Катя уехала навестить старшую сестру, никто из парней не имел желания выходить на улицу, а мне после уроков не сиделось дома. Я вышел прогуляться. Неспешно сворачивая с одной улицы на другую, слушая в наушниках шугейз и трясясь от мороси, я не задумывался, куда конкретно иду. Людей мне попадалось немного. Они казались безликими тенями. Автомобили выныривали светом фар из тумана и вновь тонули в нем.Возможно из-за погоды и мрачного настроения, но неосознанно собственное тело меня привело на Краснознаменную улицу. Район был неблагополучным, вдоль дороги стояли убогие хибары, в которых доживали свои дни алкоголики, наркоманы и прочие отбросы. За домами с правой стороны тянулись пустоши, заросшие кустарником и сорняком, резко спускающиеся к реке. Реке Смерти. Так называли ее местные китайцы.Из бокового переулка вынырнула тень. Сперва она прошла мимо меня. Но спустя минуты я испытал странное, пугающее чувство. Словно внутри подал голос древний, звериный инстинкт. Сбросив наушники, я обернулся, готовясь к худшему.Передо мной стояла девушка. Она подошла почти в упор, и я мог разглядеть ее лицо. Она улыбнулась мне.- У тебя хорошая интуиция. Я хотела похлопать тебя по плечу.- Прости, что?Высокая. Очень симпатичная. Русые волосы до шеи, на бледном лице несколько родинок. Одна под губой, вторая в уголке глаза. Но особенно выделялись глаза. Карие… или даже зеленые. Очень добрые. Красивые и большие глаза.Сперва мне показалось, что испытываю страх. Сродни тому, когда у тебя выворачивает желудок. Но я вспомнил, что уже испытывал такое, на первом свидании с Катей. Когда я, забив на фильм, смотрел на лицо девушки, согласившейся пойти со мной, и в темноте кинозала решался накрыть своей рукой ее ладонь. Тогда мне казалось, что большего страха испытать невозможно. Умопомрачительное волнение, от которого учащается пульс.Какие красивые губы…- Ты хотела что-то спросить?- Нет. Просто увидела, что ты в наушниках и решила подойти. – Несмотря на сырость, казалось ей было не холодно в белой блузке и юбке, оголяющей красивые ноги. Словно с картинки вконтакте. Она держала руки за спиной и, чуть наклонившись вперед и раскачиваясь, разглядывала мое лицо.- А мы что, знакомы? – Я на тысячу процентов уверен, что ее точно запомнил, если бы увидел раньше. И мечтал о ней перед тем, как уснуть.- Кажется да, – ответила девушка. – Да, мы точно с тобой виделись. Может… у Ромы Рисенко?Тусовки у Рисенко дома…лучше не вспоминать. После девятого он ушел в шарагу и обрел известность тем, что собирал в своей квартире всех хипстеров, подонков и других сомнительных личностей у кого имелись деньги на алкоголь. Его родители часто пропадали в разъездах по работе, и как еще их хата не превратилась в руины – для меня загадка.- Мы там познакомились? – спросил я.- Мне кажется да. Хотя может я и обозналась.Она слегка отдалилась. И тут во мне что-то вспыхнуло синим пламенем.- Я в любом случае рад познакомиться. – опешил я. - Не думаю, что у Ромы можно хоть что-то запомнить, так что прости. Я Максим.- Привет, Максим.Так мы и стояли посреди улицы. Она молча смотрела мне в глаза, а я старался изучить ее с головы до ног. В горле застрял густой комок.- Ты идешь куда-то конкретно? – спросила она.- Нет, просто гуляю. Дома не сидится. А ты торопишься куда-нибудь?- Да нет. Я тоже просто вышла подышать.- Не страшно девушке в такой туман одной ходить?Она сделала движение влево и прильнула к моему плечу, обняв за руку. У меня на миг перехватило дыхание.- Тогда пускай джентльмен составит мне компанию.Так мы и пошли, только в обратную для меня дорогу, пробираясь через туман. Мы казались последними, кто не успел покинуть город. Красотка оказалась не из болтливых. Чаще говорил я, а она только с интересом слушала, поглядывая на меня сверху вниз. Я чувствовал, как она прижимается ко мне грудью и чувствовал приближение эрекции.- Ты знаешь про старую липу у реки? – прервала она мою болтовню.Тут страсть внутри меня потухла, я насторожился. Старая липа на берегу реки… Я исподтишка посмотрел на нее.- Да, допустим знаю.- Хочешь сходить туда? Очень люблю это место с детства.- Часто туда ходишь?- Да, часто. Это, считай, мой дом.- А ты там в последние дни не видела там парочку? Высокий парень, с длинными кучерявыми волосами. Девушка… тоже очень красивая.- Прости, но нет.«Прости, но нет». И это все? Пусть она из другой школы, но все равно должна знать о исчезновении школьника. На крайний случай точно видела приклеенные к столбам листовки, пока шла домой. Но даже не задала вопросов. Может она просто того? Или она равнодушна к чужому горю?И опять дерево. Опять эта река. Река, где постоянно тонут люди. Я помню мальчика, который учился в нашей школе. Я тогда был в девятом классе, он, если не ошибаюсь, в шестом. Поехал купаться на Комаровку вместе с отцом. Желая показать папе, как его научили плавать в бассейне, мальчик решил пойти куда поглубже… пока дно под ним резко не пошло вниз. Он даже не успел сообразить, что произошло. Его тянуло ко дну, он бил руками по воде, звал на помощь до тех пор, пока мутная вода не заполнила рот, затем нашла себе путь в легкие. Мужчина отходил в заросли по нужде, а вернувшись, увидел трепыхающегося в воде, словно котенок, сына, и сразу ринулся на помощь, но погиб сам. Их искали несколько месяцев. Нашли только отца. В школе рассказывали, что рыбы успели им полакомиться.И я сам…Когда мне было девять лет, мы с друзьями катались на коньках под мостом. В какой-то момент лед подо мной пошел трещинами, но когда я придал этому значение, стало поздно. На мгновение я полностью ушел под воду. Когда меня подбросило назад, я вслепую старался ухватиться хоть за что-нибудь, но вокруг был только лед. Руки больше не слушались. Ледяная вода сковала ноги, началась судорога. Если бы Олег не катался лучше всех, хоть бы раз поскользнулся, или не успел схватить меня за капюшон, меня бы нашли только весной, как растают льды. С водой в легких. Обглоданного рыбами.Я согласился составить ей компанию.Следующую часть пути мы прошли молча. Она привела меня к тому мосту. Казалось он уходил в белую пустоту, где обрывался над пропастью. Мы стали неспешна спускаться по скользкому склону. Казалось, что туман под мостом еще гуще. В высокой траве мы нашли узкую тропинку, по ней вышли к реке и, свернув направо, запетляли между деревьями. Дальний берег оставался скрыт от глаз, и только ровная, словно проведенная под линейку, густая полоса тумана парила над широкими водами. К одежде цеплялись колючки, застревали в кедах. Трава была мокрой, земля под ногами скользкой. Девушка больше не держалась за меня, а шла впереди. Я старался смотреть под ноги, чтобы не угодить в грязь. Даже ее походка была влекущей. Словно она едва касалась земли.Что-то тут не так.Старая липа стояла на краю обрыва. Густая крона наклонилась, касаясь ветвями воды, и в тумане напоминала скрюченную руку мертвеца. Мы сели на торчащий из земли корень, похожий на гигантское щупальце окаменевшего чудища. Идеальная скамейка. Девушка положила мне голову на плечо. Я оглядывался по сторонам. Мир казался таинственным и странным, а из белой пелены слышалось лишь журчание воды. Словно обычный мир с его интернетом и дорогим такси исчез, а на его место пришел другой, где в дремучей чаще затаился леший, на перекрестке дорог восседает Кот Баюн, а с наступлением темноты по болотам бродят злые духи.- И ты просто сидишь тут… наслаждаешься тишиной? Книжки читаешь или типа того? – спросил я незнакомку.Она не ответила.- Прости, - заговорил я снова. – У меня плохая память на имена. Тебя ведь Маша зовут?- Нет, – ответила девушка. - Я даже не говорила своего имени. А это так важно?Ее пальцы коснулись моих губ. Я слегка укусил их. Она стала медленно ложиться на спину и, обхватив мою шею, тянуть за собой.- Я так одинока. – прошептала она после долгого поцелуя. – Я ведь тоже хочу, чтобы меня любили. Скажи, что любишь меня.- Я ведь… не знаю тебя.Я не хотел ее целовать, но это уже не имело значения. Прильнув к шее, я впился в нее, словно вампир. Мне нравилось, как подо мной выгибалось ее тело.Такая холодная кожа…- Я тоже тебя не знаю. – ответила она. - Но мне сейчас так хорошо. Какой ты теплый. Я хочу, чтобы ты грел меня. Ты теплый... хочу, чтобы ты грел меня всегда.Мои руки оказались у нее под одеждой. Пальцы вцепились в спину, потом бедра. Я расстегнул блузку и добрался до груди. Маленькой и твердой. Как у Кати. Ее тело сводило меня с ума.- Почему ты такая холодная? – спросил я, глядя этому совершенству в глаза.- Я всегда такая, всегда замерзаю. Мне нужно, чтобы ты грел меня.- Хорошо.Мы сплелись в объятиях, желая стать одним целым. Я покрывал ее поцелуями, чувствуя, как пальцы (до чего холодные) скользят по моей спине, хватаются за волосы.- Если ты хочешь быть со мной, надо кое-что сделать.- Что именно?- Скажи, что готов ради меня на все.- Готов.- Правда?- ДА.Мы поцеловались. Затем она прошептала мне на ухо:- Тебе надо умереть.Внутри меня все потухло.Сперва я подумал, что мне послышалось. Я уставился на нее. До этого ее глаза казались мне зелеными… или карими. Теперь они напоминали два черных куска мазута, а лицо побледнело еще больше... и стало бледным, как у трупа.Я подорвался и резко отпрянул, чуть не свалившись с обрыва в воду. Она вернулась в сидячее положение. Блузка с трудом держалась на тонких плечах, обнажая грудь. Губы ее шевелились. Казалось, она сама через секунду превратится в туман.Две черные впадины уставились на меня.- Что с тобой милый?Ее лицо исказила гримаса. Все мое возбуждение обратилось всепоглощающим ужасом. Вроде не внешние, но я почувствовал в ней изменения. От нее веяло могильной сыростью и костями, пролежавшими сотни лет на дне болота. Передо мной был не человек. Уже не человек. Оно восстало из мертвых и теперь обитало в этом непроглядном тумане.- Кто ты? И что сделала с Ильей?За моей спиной послышался всплеск воды. Очень громкий. Словно из черной глубины вынырнула огромная рыбина, чтобы стать свидетелем этой страшной сцены. Звук вывел меня из ступора, но я не рискнул обернуться и проверить, что смогло его вызвать. Отвести взгляд от этого существа было выше моих сил.- Мы хоть мертвецы, но тоже хотим любви, – произнесло оно.Тварь вскочила на ноги. И стала, кружась в танце, обходить меня стороной, подпрыгивая и приплясывая. Она действительно не оставляла следов на земле.Не спуская с нее глаз, я сделал крутой разворот и оказался лицом к реке. Тогда я увидел вторую. Она выплыла из тумана, как привидение. Полностью обнаженная, с красивой грудью, на которую лианами падали русые волосы и спускались дальше по ногам, оголяя гладкий живот и узкие бедра.Глаза горели, словно два обсидиана.Само совершенство.Она протянула ко мне руки. Тонкие и красивые. Белые как снег. Только на конце пальцев вот…- Пойдем к нам. Мы будем вместе танцевать в лунном свете. Нам будет так хорошо! Сделай так, чтобы нам было тепло. Всегда!- Он не любит нас, сестра. – первая тварь взобралась на липу и теперь сидела на ветке, касавшейся воды. Склонив голову набок и прижав колени к груди, расчесывала рукой волосы. – Этот мальчик не такой, как предыдущий. Тот был хороший.- Как жаль.И тогда та, по телу которой стекала вода, усмехнулась. Я закричал. Люди так не могут. Это несравнимо даже с волчьим оскалом.Я не выдержал и побежал. Побежал по своим же следам. Поскальзывался и падал. Поднимался и бежал дальше. Чувствовал, как мне не хватает воздуха, но бежать не переставал. Не знаю, насколько безумно я выглядел. Только поднявшись на мост, я решил обернуться. Увидел туман и пальцы ветвей, торчащие из него. А еще понял, что промок и замерз, весь извалялся в грязи. Вытащил из волос пару травинок. Напоследок оглянулся, в надежде не увидеть, как из тумана выходят две мертвые тени.Прошло время. Илью все-таки нашли. Его тело выбросило на берег в нескольких километрах ниже по течению, на окраину богом забытого села. Местная детвора бродила в лесу, а вечером выбравшись к Комаровке, заметила в кустах что-то белое. Самый храбрый мальчик пошел ближе изучить находку. И, пробравшись сквозь зелень, завопил от ужаса.Официальная версия: самоубийство. Всех это устроило. Если честно, то меня тоже.Я довольно неплохо сдал экзамены и поступил в Дальневосточный университет на факультет психологии. Так я оказался далеко от родного города, чего и желал. Никому не советую там останавливаться. Гиблое место. Особенно, когда туда приходит туман. Проезжайте мимо. Лучше заглядывайте во Владивосток.Время все лечит, и мне перестали сниться кошмары. Тот день уже редко всплывает в моей памяти. Но я больше не захожу в воду. Даже по ноги. Когда наша компания решает в кое-то веки выехать на природу, я обычно остаюсь загорать на берегу, наслаждаюсь пивом и наблюдаю, как дурачатся и поднимают фонтаны брызг мои друзья. И мне становится за них страшно. Но я молчу. Они считают, что все дело в моих детских травмах, неудачном опыте фигурного катания. Мне остается с грустным видом кивать головой.Но я боюсь другого.Я боюсь, что, зайдя в воду, меня схватит крепкая, холодная рука и потащит за собой на дно. А потом я вновь увижу те черные мертвые глаза.И мы будем вместе танцевать в лунном свете.

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