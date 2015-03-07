Храм

Gorefast Просмотров: 189 Комментарии: 1 +1 21-01-2023, 17:50 by

Как-то было время, когда в нашем посёлке начали похищать людей. Милиция говорила о некой банде, которая, скорее всего, похищает людей на органы. Посёлок наш тихий и отдалённый от крупных городов. За всю историю его существования описываемый случай был единственным и, надеюсь, что последним.Так вот, помню было жаркое лето. Сначала пропадали одинокие старики, алкоголики и просто люди, которые не имели семей, родственников и не были кому-то нужны. Затем банда перестала стесняться и перебралась на остальных. Здесь уже милиция подключилась более активно, чем в прошлые разы. Расследование шло тяжело. Те люди, которые это делали, были специалистами в своём деле. Был даже введён комендантский час, но он особо не помог, всё равно кто-то пропадал.Всё закончилось спустя два месяца. Пожилая женщина собирала грибы в ближайшем лесу и случайно наткнулась на поле, где стояла старая церковь ещё начала 20-го века. После прихода коммунистов её забросили, а потом и вовсе забыли. Пути к ней заросли и получилось так, что даже с верхних этажей домов её не было видно. Храм не был особо большим. Жители нашего посёлка натыкались на неё очень редко и, как правило, в том направлении никогда не ходили. Видимо, именно поэтому никто не вспоминал про неё на протяжении всех событий. Женщина вошла в храм и её взору предстала ужасная картина. Она обнаружила всех пропавших людей, а точнее то, что от них осталось. Говорят, что когда их убирали, многим людям становилось плохо от запахов гниения даже через защитную маску.После этого всё-таки вычислили уродов. Это оказалась группа мужчин, которые занимались продажей органов и незаконной продажей взрывчатых веществ, которые они же и производили. На удивление всех жителей посёлка дело не получило громкого распространения и его замяли. Что самое удивительное, так это то, что наша милиция каким-то образом добилась смертной казни. Однако, по «официальным» данным всех членов группировки усадили на пожизненное. Было понятно, что наши власти пытаются всё замять и забыть.Это был не финал истории. Настоящая истина раскрылась только со временем. Кто-то верит в это, а кто-то не верит, но так или иначе некоторые факты появились. Оказалось, что органы отсутствовали лишь у одной четверти жертв. Помимо этого всем было интересно, почему группировка оставляла трупы гнить на жаре, при том условии, что органы не были извлечены. Также был слух о том, что у некоторых жертв отсутствовали куски плоти, части тела и другие элементы организма. Всё списали на бродячих собак. Спустя некоторое время храм взорвали.Наши власти всё быстро замяли. Все слухи назвали необоснованными. Только после всего произошедшего я не понял лишь одного, почему наши власти не могли так долго вычислить эту банду? Ведь те были как на ладони. Почему после их поимки понадобились такие жёсткие меры по сокрытию всей истории и её ключевых участников?Незадолго до подрыва храма появились крайне странные слухи. Дело как раз в них. Местная ребятня, которая возвращалась уже поздним вечером с речки, рассказала, что от храма исходил грохот и странные звуки. Одна девушка рассказала, что стала свидетелем очень странной ситуации. Она утверждала, что ночью вокруг храма летает гигантское насекомое, напоминающее нечто среднее между мухой и стрекозой. Во всяком случае, ей так показалось издалека. Она дополнила, что конечности этого существа больше напоминали человеческие руки и ноги.Иногда мне хочется по-настоящему верить, что это была просто случайная банда, которая занималась продажей органов, а не обслуживанием «кормушки» для кого-то или чего-то.

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