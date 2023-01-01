Дела семейные

!!НЕ ЧИТАЙ!!

НЕ НАЗЫВАЙ У**ИЩЕ ПО ИМЕНИ

!!!!АД ВЫСОСЕТ ТВОЮ ДУШУ ДОСУХА!!!!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Street Spirit Просмотров: 182 Комментарии: 0 +3 Вчера, 19:33 by

На обочинах снег еще оставался белым, как и далеко в полях, где наружу проступала прошлогодняя трава. Дороги утопали в вязком, чавкающем месиве.Николай проехал мимо покосившегося указателя. Хоть от старости названия прочитать на нем было нельзя, он помнил, что до деревни оставался примерно километр.Унылые бескрайние равнины сменились первыми избушками, теснившимися друг к другу. На душе у Коли скребли кошки. Он миновал заброшенный завод, который, как помнилось, собирались сносить еще в его школьные годы. Но руины стояли на прежнем месте, а высокая труба продолжала бросать свою тень на главную улицу. Дальше в окне промелькнул памятник краю, еще дальше – магазин «Ветеран» с несменной вывеской над дверью, давно выцветшей. Коля завернул в узкий переулок и стал вглядываться в дома на южной стороне. Где-то тут…Вот. С черной лентой, привязанной к калитке. На крыльце стояла пожилая женщина в платке. Она помахала ему. Коля оставил машину на обочине и зашел во двор.- Коленька. – он наклонился, и женщина обхватила его шею слабыми руками.- Привет, ба.Помимо них на крыльце грелась на солнце Бима – невзрачная вислоухая дворняжка. Она с любопытством поглядывала на них, но не более.- Ну, вот и все. Отмучился. – В голосе женщины не чувствовалось горя. Только смирение. Но она не знала, что еще сказать внуку. Последний раз она видела его маленьким мальчиком. А сейчас с рудом доставала ему до плеч.- Когда похороны? – спросил Коля.- Послезавтра, мой хороший. Ох…а погода какая хорошая, прям как он любил. Ладно, чего мы тут стоим, пошли внутрь. Там еще дядя Саша приехал. И Ксюша с мужем тоже. Ксюшу помнишь?- Смутно.- Ну вот и поболтаете. Только тебя ждем.Коля с бабушкой вошли в дом.На похороны приехало человек пятьдесят. Коллеги с работы, соседи, родственники, которые знали Колю, но сам Коля о их наличии мог только догадываться. Всех пришлось обнимать, всем жать руки.Гости собрались во дворе, чтобы попрощаться с покойным. Через час эшелон автомобилей и автобусов во главе с катафалком поехал на сельское кладбище. Крохотная обитель мертвых располагалась одиноким островком посреди заснеженных равнин. Когда гроб опустили в яму, каждый из присутствовавших, по традиции поднял комок земли и кинул его в могилу.«Надеюсь, ты будешь страдать вечно, старый мудак» - попрощался с дедушкой Коля и швырнул на крышку гроба три холодных куска глины.Яму закопали. Работники поставили надгробие – деревянный крест с фотографией усопшего. Сказав последние слова прощания, гости поехали в ресторанчик под названием «Седьмое небо». Если есть повод выпить, то зачем от него отказываться? В заведении их уже ожидали. За общим столом Николай ощущал себя посторонним. Словно это он умер и теперь наблюдает за происходящим со стороны.Опустошив тарелки с бутылками, скорбящие разъехались.- Я побуду с тобой еще неделю. Пока тетя Оля не приедет. – сказал бабушке Коля, когда они сидели за кухонным столом, - Помогу по дому, чем смогу и вернусь к матери. Ей сейчас тоже…тяжело.- Хорошо, Коленька. Спасибо, мой хороший.За окном смеркалось. На столе горела свеча. Где-то далеко лаяла собака.- Жаль, что твоя мама не смогла приехать. – прервала молчание бабушка, - Хотя, может и наоборот. Хорошо, что Женя всего этого не видела.- Ей похороны тяжело даются. С тех пор как дядя… ну сама знаешь.- Даже не начинай, пожалуйста. Я сама думала тогда, что не переживу всего этого. Какой это был кошмар.«Это тебе кошмар то?» - бушевала каждая клетка внутри Коли, - «А какого было твоим детям, а? ТЫ ТО КУДА СМОТРЕЛА, СТАРАЯ КАРГА?!!»Когда Коля закончил школу, мать ему все рассказала. Рассказала, почему она никогда не ездила к родителям в гости. Почему не хотела, чтобы маленький Коля оставался подолгу у бабушки с дедушкой (мать бы вообще не отпускала его к ним, если бы он не настаивал. Тогда еще ему очень нравилось в деревне. И мать сдалась. Но только ради бабушки). Почему подростком она несколько раз пыталась сбежать из дома. Почему они с братом боялись оставаться наедине с отцом, пока мама работала на вахте.И почему мамин брат, дядя Андрей наложил на себя руки в 11 лет.И как после этого стало только хуже.Дедушка Игорь, с которым Коля так любил по утрам ходить в магазин, ведь дедушка Игорь всегда покупал ему сахарные палочки на сдачу…дедушка Игорь, который оказался чудовищем.И любимая бабушка Маша, которая не видела, или не хотела видеть, что происходит у нее под носом.«А что, если знала?» - подумал с ужасом Коля, - «Да невозможно такое. Я бы сразу убил.»- Ну ниче. – продолжала говорить бабушка с внуком или сама с собой, - Я знаю, что и Андрюша и Игорь сейчас тоже здесь. Мне мать рассказывала. Я тебе о твоей прабабке не рассказывала ни разу? Что она ведьмой была. Обряды разные умела делать, с мертвыми общалась. Люди к ней приходили за помощью. Только вот видать нечисть ей отплатила за такой дар. Как-то раз она расставляла рассол, упала с табурета и сломала шею. Я тогда уже в школе училась. От нее у нас в роду умение чувствовать тех…кого с нами больше нет. Хотя вроде и моя бабка с таким жила. Не помню…Меня вот не наделило…Коля смотрел на дальнюю стену. В свете свечи там мерцала ЕГО советская медаль. За какие-то заслуги. Бабушка сегодня ее повесила. Чтобы помнить.«Допустим, они бы рассказали. Вот только кто поверит детским словам?» - подумал Коля.- Ладно, ба. Пойду покормлю кур и спать.Деревня словно высасывала из него жизнь. Унылые, обветшалые дома вдоль разбитых дорог, покосившиеся сараи и захороненные в снегу дворы не вызывали приятных детских воспоминаний. Особенно это касалось железнодорожного перехода на северной окраине села. Неподалеку протекала река, и Коля с друзьями часто изучали ближайшие леса и поля. И постоянно рядом с железной дорогой они находили животных. Животных, застывших в невозможных позах. Мертвых животных. Вмерзших в землю собак, с торчащими наружу костями. Кошек с пустыми глазницами, у которых пасть так и осталась раскрыта в беззвучном вопле…Однажды Колин друг там нашел и своего кота Кузю. Тот лежал прямо на рельсах и у него не было…А еще сны. Коля редко запоминал, что ему снилось. Но в последние ночи, что Коля пребывал в этой дыре, ему снились настолько отвратительные вещи, что от которых приходилось отходить все утро. Змеи. Горящие куски плоти…«Так, стоп!» - прерывал раздумья Коля.Сейчас он сидел на крыльце, одной рукой поглаживая скулящую Биму, второй прислонив к уху мобильник. В зубах дымилась сигарета.Мать не отвечала на звонки. И не прочитала его сообщения в вацапе. Это казалось странным. Она, которая первым делом, как проснется, всегда кидала ему картинки «С добрым утром»?Коля решил, что позвонит позже. Выкинул окурок в огород и вошел в дом.Перешагивая порог, он замер. На него навалилось странное чувство. Тяжелое и гнетущие. Чувство, словно сквозь Колино тело что-то проскользнуло в дом. Волосы на голове встали дыбом. В горле застрял комок. Переборов страх, он вошел внутрь.Не понимая источника тревоги, Коля записал голосовое сообщение:- Мам, я тебе звонил, ты почему то не брала трубку. Перезвони мне, как освободишься. Я у бабушки.Мать перезвонила в седьмом часу. Коля сидел на кухне и пил чай. Бабушка уснула под фильм в гостиной.- Алло, мам? Ты как?- Привет сына. А ты как? Как бабушка?Коле не понравился ее голос. К нему вернулось то странное ощущение тревоги. Он слишком хорошо знал свою мать. Будто она минуту назад отошла от дикой истерики и сейчас старалась этого не выдать. Ему ярко представилось, как она пытается улыбаться в трубку, но у самой по щекам текут слезы.- Мам…все гуд?- Да на самом деле не очень. Плохо мне тут одной, сына.- Я скоро приеду. Еще пару дней и приеду.- На самом деле я весь день плачу. Только не подумай, что я головой тронулась…- Что за бред. Конечно нет, так что…- Я ЕГО видела, Коль.Пару секунд Коля пытался сообразить, о ком идет речь.- Ты про… деда?- Я клянусь тебе, я не сошла с ума. – у Коли защемило сердце, когда ему понял, что мать вновь заплачет, - Я не болею. Только вот утром давление подскочило. Рука немеет. Я выпила корвалол перед тем как тебе позвонить…- Так…где ты его видела?- Ночью видела. Сначала во сне. Мне снилось, будто я снова маленькая, Андрюша еще жив и рядом со мной. А ОН стоит в дверях, смотрит на нас и улыбается…улыбается, представляешь? А потом начинает подходить.- Хватит! Потом что, ты проснулась?Ему показалось, или она всхлипнула?- Да. И ОПЯТЬ увидела. Но уже точно не во сне. Он стоял над кроватью, наклонившись ко мне. Сам белый, глаза стеклянные…словно…и продолжает улыбаться.Она заплакала. Коля обулся, накинул на плечи пальто и вышел на улицу.- Я…не, - слышал он сквозь слезы, - Я не сумасшедшая. Я не сумасшедшая, Коля. Ты не думай. Это был он. Я даже закричать не смогла. Настолько мне было страшно. Он просто стоял и смотрел на меня…Словно радовался…Господи…За что такое с нами…- Я верю тебе. Слышишь? Так, успокойся. Не плачь, иначе я сам плакать буду. У тебя же сейчас снова давление поднимется. Прими успокоительное и пожалуйста, поживи пока у Макаровых. Хочешь, я тете Гале напишу.- Не надо. Они мне сами предлагали пожить у них. Пока тебя нет.- Вот и хорошо. Так и сделай. Ты же знаешь...я рядом. Даже сейчас.- Я знаю, солнышко. Спасибо тебе. Спасибо, что и бабу поехал поддержать…я ей тоже тяжело в такое время… Возвращайся, я очень скучаю. – в ее голос вернулось немного уверенности. Мама больше не плакала, - Это у меня из-за нервов все. Наверное сонный паралич просто. Как у тебя однажды было во время учебы. Помнишь, ты рассказывал? Я думаю у меня также- Я скоро вернусь.Бабушка сидела на кухне и разговаривала по телефону с кем-то из бесчисленных родственников, кто присутствовал на похоронах. А может и нет. Коле было неинтересно. Его донимало желание убрать полотенце с зеркала и спокойно побриться…ноЧто-то его останавливало.Страх? Страх чего? Или кого?«Он просто стоял и смотрел на меня».«А потом начинает подходить».Он никогда не верил в привидения. Пусть ба ему и рассказывала про их родословную, состоящую из медиумов, колунов и прочих феечек Винкс. Пусть его маме и померещилось в темноте лицо старого ублюдка. Ничего удивительного. Такая детская травма будет преследовать всю жизнь.Это все хорошо. Только вот почему он сам держится за краешек полотенца, не решаясь сорвать его с зеркала?Откуда по спине эти мурашки?К этому добавить недавнюю, буквально беспричинную вспышку страха, когда он кожей ощутил, как в дом вместе с ним зашел кто-то еще. Некто незримый для человеческих глаз.Он стащит полотенце, ну допустим такое, на миг, и увидит в отражении ЧТО-ТО за своей спиной? Что-то бледное, как смерть, и мертвое? И оно будет улыбаться. Как, увидев такое, можно продолжить жить в здравом уме? Коля всегда полагался на свой голос разума и терять его не хотел.Он отдернул руку, сплюнул в раковину и вышел из ванной.Коля проснулся посреди ночи. Хотелось в туалет, но вставать было лень. Вслепую попытался нащупать мобильник, но идея провалилась. Коля мысленно спросил свой мочевой пузырь, сможет ли тот потерпеть до утра. Или хотя бы дать полежать минут пятнадцать.И где все-таки телефон?Под подушкой. Как обычно.Но не успел Коля узнать время, как краем глаза заметил, что в комнате кто-то есть. Он стал вглядываться в темноту.Дверь в спальню была открыта, (А Коля помнил, что закрывал ее. Он терпеть не мог открытые двери еще в общежитии) и в ее черном проеме стоял дед Игорь.Самое удивительное было то, что Коля не испытал испуг. Поначалу. Им завладело оцепенение. Он неподвижно сидел на кровати и смотрел на ожившего покойника. Которого закопали в гробу на его глазах. И тут возникает вопрос…Мертвец стоял в черном костюме, который Коля и бабушка выбрали вместе с людьми из ритуального агентства. Глаза холодно мерцали в глубоких впадинах. С синего лица не исчезал безумный оскал.«Может я все таки сплю?» - подумал Коля.Голова мертвеца медленно наклонилось. В темноте она выделялась бледным пятном.- Сначала она. А следом и ты, ВНУЧОК. Мы снова будем играть в машинки. А потом поиграем в кое-что другое. Как с твоей мамой.Призрак вытянул вперед руки и резко направился к нему.Вот теперь ему стало страшно! Страх, подобный тому, когда тебя кто-то тащит под воду. В панике Коля швырнул в духа первое, что попалось под руку.Раздался неприятный звук. Тело мертвеца пошло трещинами…и пока в ушах Коли звучал злобный смех, распалось на куски.В прихожей включился свет. В спальню вбежала бабушка.- Коль?- Бабуль…- простонал Коля.На полу они увидели мобильный телефон, а вокруг мерцали осколки зеркала.- Ты… убрал покрывало? – спросила бабушка.- Когда я ложился, оно было накрытым.Оба молча смотрели друг на друга.- Схожу за веником. – сказала бабушка.- Ага. – ответил Коля, обняв колени. Он был нездорово бледен. - Только включи у меня свет тоже.- Телефон хоть работает? – спросила бабушка за завтраком. Она приготовила пельмени в бульоне, но Коля без энтузиазма ковырял их вилкой.- Все хорошо. Защитное стекло немного пошло трещинами, но его нетрудно заменить. Прости за зеркало.- Да ниче, ниче. Главное, что никто не поранился.В полдень Коля вышел прогуляться по деревне. За время променада ему попался на глаза только один ее житель. Один из двухсот девяносто восьми, если ему не изменяла память. Мужчина шел, неся в руках тяжелый пакет с бутылками. Коля зашел в «Ветеран», купил желтый camel и закурил на стоянке перед магазином, наблюдая за проезжавшими мимо редкими автомобилями. Закурил вторую. Он перестал следить, какая музыка играет в наушниках. Его удивляло собственное спокойствие.А если все-таки это был сон? А потом, испугавшись, он швырнул телефон куда попало.«Нет, брат, ты точно не спал. Вспомни, как тебе хотелось ссать.»«От этого не легче. Как после такого жить? Он ведь прямо сейчас может стоять у меня за спиной. Ну в теории. Или прийти к маме…»Коля зашел домой, покормил Биму, проверил, чем занимается бабушка и пошел дальше обходить окрестности. Так он дошел до кладбища.Он стоял перед могилой деда (которого видел этой ночью кстати) и вглядывался в знакомое с детства лицо на фотографии, прикрепленной к центру креста. Надгробие немного накренилось, но Коля и не думал к нему прикасаться.- Оставь нас в покое, слышишь? Оставь мою мать в покое. – сказал он вслух. Но ответом ему была только мертвая тишина. Лицо на фотографии не расплылось в хищной ухмылке, из земли не вылез полуразложившийся труп в истлевших лохмотьях. Только тишина.- Не лезь к нам. – сказал Коля и, повернувшись спиной, пошел обратно той-же дорогой.Следующим утром, когда Коля валялся на диване и смотрел видео на ютубе, ему позвонила тетя Галя.- Алло, теть Галь. – У Коли возникло нехорошее предчувствие. Их с мамой соседка не стала бы звонить просто так.- Коль, здравствуй. Твоя мама в больнице.Коля резко вскочил на ноги.¬- Что случилось?- Вчера вечером она осталась у нас. Сегодня утром ей стало плохо. Мы проснулись от того, что она громко кричала. Когда прибежали, увидели ее на полу без сознания. Илья сразу вызвал скорую.- Что говорят врачи?- Инсульт.Коля почувствовал, как в глазах у него темнеет.- Я завтра выезжаю.- Женя сказала, что ты до конца недели у ваших.- Уже нет. Завтра ждите. И держите меня в курсе ВСЕГО.- Обязательно.- До свидания. На связи.Коля беспокойно зашагал из угла в угол. Он пытался держать себя в руках и мыслить здраво, но с ужасом ощущал, как волны паники разрушают последние оборонительные стены самоконтроля.«Что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? ЧТО. МНЕ. ДЕЛАТЬ?».Расстраивать бабушку лишний раз Коля не хотел. Сейчас она была в гостях у соседей, и позвонить ей он не решился, а просто сел на крыльце и прижал к себе Биму. Собака тоже не находила себе места.- Переживаешь, старая развалина? – спросил Коля.Бима подняла на него печальные глаза и заскулила.Коля огляделся по сторонам. Если бы дед Игорь прямо сейчас предстал перед ним в полуденном свете, навряд ли это показалось чем-то невероятным. Весь абсурд последних дней принимался уже как данность.Он обязан что-то предпринять. С этим пора было заканчивать.В последний день перед своим отъездом, Коля обратился к бабушке с очень странной просьбой.Женщине не нравилось, в каком состоянии ее внук. Бледно-серьезное лицо, круги под глазами, руки постоянно в карманах. Сам отнекивается, что плохо спит в последнее время. Но поднимать эту тему она не решалась. Коля и в детстве не был больно болтливым.- Ты хранишь какие-нибудь вещи прабабушки? – спросил Коля. Он стоял в дверном проеме, наблюдая, как ба режет свеклу для борща, - Может какие-нибудь…реликвии или дневники. На память.- Да. Что-то должно было остаться. Помню, она точно вела какие-то записи. Только они очень…странные. Это я тебя предупреждаю просто. А тебе зачем?- Где они?Бабушка решила, что допрашивать его смысла нет.- В сарае. В коробках посмотри.Внук молча удалился. Она услышала, как хлопнула входная дверь.В сарае было темно и холодно, но чисто. Видно, что старики старались сохранять тут порядок. Немного пыли на полках, но это в порядке вещей. Коля раскидал по углам разный бытовой хлам с инструментами и вытащил на свет несколько отсыревших картонных коробок. Одна развалилась прямо у него в руках. Внутри хранились разной формы свечи, самодельные ожерелья из кусков меха и перьев, разноцветные камни с медальонами и засохшие травы. На дне последней коробки он нашел толстую тетрадь.В школе у него была такая же. В институте тоже. Самая обычная тетрадь, набухшая от сырости. Коля быстро пролистал ее, не вглядываясь в рисунки и записи. Даже от того, что он успел мельком увидеть становилось не по себе. Коля вернулся к началу и открыл первую станицу. На пожелтевшем листе он прочитал:Почерк подсказывал, что писали в спешке. Скорее даже царапали по листу, пока не вывели на нем черные буквы. Коля предположил, что хозяин сам оказался в ужасе от своих знаний и напоследок оставил предупреждение. Слова эти имели мрачную, но притягательную силу, которая заставляла перечитывать их по новой. Колей завладело ощущение страшной тайны.Чем на самом деле занималась его прабабка? Зачем она записывала всю эту мерзость? Почему просто не уничтожила тетрадь? И что по итогу ее убило?С кем она умела выходить на связь?Облизнув палец, Коля перевернул страницу.- Я ушел!- Ты далеко? – бабушка сидела в гостиной и смотрела телевизор.- Пойду прогуляюсь. Не теряй. Скоро буду.- Закроешь меня? Ты тепло оделся?- Да, тепло. Закрою. - ответил Коля и вышел на улицу.- Давай недолго.Вечер выдался холодный. Жутко завывал ветер. Небо чистое и высокое, в сумерках засияли первые звезды. Над крышами еще горела бледная полоса заката.Коля шел по замерзшей дороге и слышал, как под ногами хрустят тонкие корочки льда. Лямки рюкзака больно давили на плечи. Он чувствовал себя одиноким, как никогда в жизни. В избах горел теплый свет, освещая ему путь.Спустя сорок минут Коля миновал последние дома и вступил на кладбище. Темнота окружила его со всех сторон. Равнины вокруг погрузились в непроглядную ночь, огни деревни остались далеко позади. Только звезды мерцали над головой. Далекие и равнодушные.Ветер трепал Колю, сбивая с ног. Он остановился перед могилой деда, сбросил рюкзак и расстегнул его. Оттуда достал свечи и большой охотничий нож. Ногами расчистил землю от снега, встал на четвереньки и начал чертить ножом круг. Сделав максимально идеальную окружность, стал царапать внутри нее пентаграмму. На пяти ее лучах изобразил руны и поставил на них свечи.Убрав охотничий нож, Коля вытащил из рюкзака лезвие поменьше и маленький, блестящий предмет. Поджег свечи и встал в центре пентаграммы. Бросил под ноги предмет. Это была медаль со стены. Как объяснить бабушке ее пропажу, он еще придумает. Сжав ножик в правой руке, он полоснул им ладонь левой. Сжав ее в кулак, начал лить кровь на медаль. Огоньки свечей дрожали на ветру, но не гасли.Коля тихо произнес заклинание из тетради:- lepaca a’arab zaraq dorak samalo zaraq baal romeraк a’arab zaraq miliom. baal reginon baal romerak a’arab zaraq miliom baal reginon lepaca a’arab zaraq dorak baal samalo zaraq ho drakon ho megas...Ветер мгновенно стих. Воздух заледенел. Нос и щеки онемели, заболели кончики пальцев. Дыхание участилось и мороз обжигал легкие. В темноте что-то происходило. Ночь замерла в ожидании. Коля раскрыл рот.- Ты знаешь, что мне нужно. – неожиданно послышалось у него за спиной. По коже пробежали мурашки. Голос был хриплым и жутким.Коля был уверен, что в этот момент сойдет с ума.- Да. – выдавил он из себя, прижав руки к груди. Вместе с ответом наружу вышло белое облачко. – Ты знаешь, что я хочу взамен?- Я читаю это в твоей мерзкой душонке. – ответил голос.- Тогда мы заключим контракт.Резкая вспышка. Деревянное надгробие загорелось ярким пламенем. Позади послышались звуки. Коля обернулся.Перед ним стоял мальчик лет десяти. Он безутешно плакал, закрыв лицо руками. Потом поднял голову и с мольбой посмотрел на Колю. У парня сдавило сердце. Черты лица выдавали в ребенке будущего деда Игоря. Будущего педофила.- Пожалуйста…н-не надо. Коля. – сквозь слезы простонал маленький Игорь. Его губы дрожали. – Я больше не буду.Внезапно ребенок провалился под землю… даже не так. Его туда утащили. Детский крик унесся эхом во тьму, следом оттуда раздался дикий, леденящий душу хохот.- Увидимся через два года. – произнес голос.Пламя на кресту погасло. На кладбище вновь настала тишина. Вернулся ветер и завыл над бесплодными землями.Коля стоял как завороженный, вглядываясь в место, где стоял мальчик. Тело не слушалось, и он упал на колени. Левая ладонь ныла от боли.В голове звучали последние услышанные им слова. Теперь они будут звучать там всегда.Через два года.В тетради сказано, что после смерти твоя душа будет принадлежать тому, с кем ты заключил контракт. И этих существ невозможно обмануть. Демонов не получиться подкупить. Контракт не расторгнуть. Ты уже подписал себе приговор и от него никуда не спрятаться.«Ад высосет твою душу досуха».Но почему два года? Что должно произойти через два года?С этими мыслями Николай поднялся и побрел прочь.

Ключевые слова: Кладбище сделка душа авторская история

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