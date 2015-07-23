Вне карты 3

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Simon Velieri Просмотров: 47 Комментарии: 1 0 Вчера, 19:20 by

Огромное количество времени спустя.Прошла уже целая куча времени. Несколько лет, возможно. Члены нашей группы уже знали друг друга очень хорошо. Многие из них создали семьи. Таким образом из одиннадцати человек в нашем лагере теперь есть уже двадцать семь: девять детишек и семь человек, присоединившихся к нам позже. Я же пары себе не нашел, хотя среди девушек я имею какую-то долю популярности. Особенно на меня смотрела Мартина, очень красивая метиска из Мексики, переехавшая в Европу по учебе. Ей было всего 22 года на момент перехода из нашего мира (кстати, люди здесь, в мире Дороги, навсегда остаются в возрасте и форме, которую они имели в день перехода), и несмотря на то, что мне уже было немного за 35, она безумно влюбилась в меня. Хотя, мне 35-40 по виду и не дашь: я всегда выглядел моложе своего возраста. Сейчас я выгляжу на 20-25 лет. Я везде чувствовал ее пожирающий взгляд, но она очень редко подходила ко мне поговорить. А я, хоть и хотел, но то ли был слишком занят, то ли так же как и она, боялся.Я был самым идейным в нашем лагере, постоянно занятый поисками выхода даже тогда, когда все остальные (конечно же, кроме Иллариона Макаровича, который вместе со мной исследовал и изучал все), уже, казалось, утратили веру и надежду на спасение.. Большинство смирилось с невозможностью найти решение, собрания проводились все реже и реже, пока вообще не прекратились. У всех началась новая жизнь, все начали понемногу забывать старый мир и строить его здесь. Мы смогли как-то построить себе что-то наподобие домов из содержимого наших машин и веток деревьев, а тем, на кого “материала” не хватило, приходилось спать в своих машинах. Только я и Илларион Макарович продолжали исследовать этот мир и искать возможные выходы. Но кроме старых теорий в голову ничто не могло прийти.Но одна теория все же появилась: этот мир - либо галлюцинация, либо же загробный мир для тех, кто попал в аварию. Но они все равно не давали никакого решения, как отсюда выйти. Бесполезные догадки о природе этого мира, о его происхождении и предназначении. Так что и мы начали понемногу, с меньшими темпами, чем другие, но все же терять любую надежду на спасение, и наши с Илларионом Макаровичем собрания все больше превращались в обычные дискуссии на разные темы, и лишь иногда перерастали в очередные попытки найти выход. Чаще мы собирались на исследования: проводили биохимические эксперименты с участием некоторых препаратов и веществ из переносной лаборатории Иллариона Макаровича.Когда первым детям из нашего лагеря исполнилось достаточно времени (так как земное исчисление времени тут не подходило, мы измеряли это время знаниями детей на определенный момент), чтобы начать учиться, мы открыли что-то наподобие школы, собрав все знания, передававшиеся нам ранее, на бумаге Иллариона Макаровича, которой, к слову, был заполнен весь багажник его машины и задние сидения. Он рассказал, что был писателем и журналистом, поэтому бумага всегда была при нем. Но он строго ограничил нам доступ к ней: он позволил сделать лишь пять книг для каждого из шести классов школы. Книги собрали в себе все предметы которые по нашей версии были важны для учеников: математика, история старого и нового мира (история жизни в старом человеческом мире и людей в мире Дороги), я и мир (физика, биология, химия и др. предметы (относящиеся как к старому, так и к новому миру)). Нам крупно повезло, ведь Илларион Макарович - профессор биохимии, плюс с историческим образованием, поэтому половину книги написал именно он. Все предметы, “не подвластные” ему, мы старались вытягивать из общей памяти на бумагу. В итоге, после огромной общей работы и стараний, все получилось, книги были готовы и дети имели возможность учиться.Мы все больше начали приспосабливаться к местной среде обитания. Я, уменьшил количество встреч с Илларионом Макаровичем, и все больше начал углубляться в чтение. Это еще один интересный факт обо мне. Такие люди как я называються книжными червями: я читаю все интересное, что попадется под руку: лучше всего научную фантастику и философские книги. Поэтому, как у Иллариона Макаровича есть целый багажник с бумагой, у меня он заполнен книгами. Ну, как заполнен, всего лишь на четверть: около 70 книг. Так много я брал именно для долгих дорог длинной в тысячи километров. Любил по ночам остановиться на обочине и читать, пока не вырублюсь. Я подошел к багажнику машины. Открыл его, и, взяв книгу своего любимого писателя Вербера, заметил на вершине книжной стопки небольшой сложенный лист бумаги. Я точно помнил, что его там не было и я его туда точно не ставил.Взяв его в руки и развернув листок, я прочел следующее:“Ответ сзади васW/2 “И снова во мне пробудился прежний азарт, как в то, уже как-будто-бы старое и Богом забытое время, когда я раскрывал тайны этого мира, когда создал нашу команду, когда мы вместе искали решение, но все вдруг прекратилось, и меня окутала волна скептицизма. Кто подбросил ко мне в машину эту записку? Может, это просто дети затеяли глупую шутку, написав первое, что пришло в голову, и они подглядывают из-за соседней машины? Они уже знали о наших попытках найти выход и обо мне, как основателю и главному во всех этих вопросах. Я посмотрел назад, обошел соседние машины, но никого и ничего не нашел. Все были в своих шалашах, либо же беседовали у небольшого костра. Нет, они никак не смогли бы пробраться в багажник, машина все это время была закрыта и единственный ключ был спрятан у меня в потайном кармане футболки,откуда их никто не мог бы забрать, ведь о кармане не знал никто. Эту футболку сделали мне на заказ. Значит это что-то не подвластное замкам, стенам и прочим физическим преградам, что-то потустороннее. Может, местное привидение, дух, невидимые сущности? Мысли роем толпились у меня в голове. Из раздумий меня вырвал Илларион Макарович, подошедший ко мне и попросивший меня войти к себе в шалаш.Зашев к нему, я увидел все ту же обстановку, что и ранее во время наших бесед: много бумаги, ручка и несколько научных и не очень книг. На полу сидел Илларион Макарович, смотря на меня вопросительным взглядом.- Я хотел обговорить с тобой создание законов нашего поселения. Криминального кодекса, так сказать. Такой вопрос последним временем часто всплывает среди населения - сказал Илларион Макарович. Слово “население” в значении “люди” мы с ним начали употреблять, когда нас избрали главами поселка. Выборы, кстати, проводят, когда большая часть населения недовольна действиями управляющих. А самих управляющих двое - чтобы если один начнет действовать как-то не так, второй смог бы его остановить либо предупредить население.- Думаю, это хорошая идея. У меня как-раз есть книга со старыми кодексами. - ответил я, - принести вам ее?- Да, можно, но есть одно “но”: У нас нет возможности построить тюрьму, из которой было бы сложно выбраться. Сам видишь, что максимум, на что мы способны, это шалаши из палок деревьев, которые выпирают из-за тумана, и деталей машины, либо же сами машины как жилище. А серьезно жертвовать машинами я не позволю. Я держу надежду на спасение, хотя она уже минимальная. Что предлагаешь в качестве замены тюрьмы?- Ух… Ну я даже не знаю… - действительно не зная, ответил я.- Я предлагаю за легкие преступления сажать в закрытые машины на определенный срок. Все таки одной или двумя придеться пожертвовать. У меня есть немного скотча и веревки, можем преступников связывать, чтобы не угнали и не сломали ничего. А за тяжкие преступления…- эти слова Иларион Макарович подчеркнул интонацией произношения и выдержал паузу, - будем заталкивать в лес.Эти слова его меня немного напрягли, ведь было хорошо известно, хотя нет, никто не мог себе представить, какие муки испытывают люди в том лесу.- Не кажеться ли вам, что это слишком жестоко? - ответил я, удивляясь, увидев в глазах когда-то радостного и веселого старичка огоньки, неправильно будет сказать жестокости, но все же другого слова найти не могу. Воспринимайте это слово здесь как очень легкую форму жестокости. Похоже, и на него пребывание здесь давило и он хотел домой, он тоже начинал терять надежду и испытывать из-за этого духовные муки, перерастающие в злость из-за безнадежности. Мне это чувство было знакомо очень хорошо.- Ну я же говорю, только для тяжких и опасных преступников и психов - ответил равнодушно он, - например для тех, кто убил, ограбил, пытался угнать авто или просто сошел с ума. В нашей ситуации такие люди станут всего лишь лишним грузом, причем, очень опасным. Знаешь, в жизни я придерживаюсь деонтологической этики, к тому же я - буддист, но в нашем случае, небольшая часть утилитаризма будет только полезной для нашей группы. Здесь не те условия, чтобы создавать полностью гуманное общество. Как ты видишь, мы сделали все, что могли. Другого выхода я просто не вижу.Вдруг я вспомнил о записке у себя в кармане, которую взял с собой, чтобы показать Иллариону Макаровичу.- Илларион Макарович, - обратился к нему я.- Да? - ответил он- Я сейчас, как раз перед тем, как прийти к вам, открыл дверь багажника своего авто, чтобы взять книгу. И нашел это, - после этих слов я медленно, но уверенно протянул ему записку. Он взял ее, притянув к очкам, и начал внимательно всматриваться в каждую букву.- Никто не мог ее там оставить кроме меня, ведь ключи все время были у меня. - добавил я.Илларион Макарович перечитал содержимое, потом еще раз и еще раз. У него в глазах проблеснула надежда. Понятно было, почему он так радовался. Он надеялся, причем постоянно, что судьба даст им знак. Она сделала это.- Невероятно. Но если никто не мог прокрасться в машину, то это либо сама судьба или Бог хотят нам помочь, либо какие-то потусторонние силы, знающие больше, чем мы, - удивленно пробормотал Илларион Макарович фактически мои мысли, все еще внимательно, как под микроскопом, рассматривая каждую деталь загадочной записки, - это может значить только два варианта: либо ответ очень простой, но мы его не видим, либо же… - он замолчал. Замолчал, продовжив через несколько секунд тоном человека, сделавшим великое открытие, - либо мы просто должны повернуть назад и поехать в противоположную сторону.Тишина. Гробовая тишина от двух людей, чувствовавших себя идиотами, которые даже не подумали о такой простой, но такой правильной на вид теории. Вспомнились наши утверждения и цитаты из учебника для детей: “Дорожное полотно в мире Дороги - аналог земного времени, мы течем по нему вперед, вперед в бесконечность. Отличие от земного времени: мы можем ускорить время, прибавив скорости в наших машинах.” Из этой цитаты напрашивается вопрос: “Почему же мы не можем повернуть назад, перемотать время?”- Это так просто, но при этом так гениально. - только и смог выдавить из себя я.- Я думаю, это и есть наше решение, правильное решение на вопрос. - ответил Илларион Макарович.И снова тишина.Не знаю, сколько времени мы просидели, просто молча и смотря в пустоту, раздумывая о своем глупстве (что-то из разряда “Я знаю, что я ничего не знаю, но теперь что-то знаю”). Но мы оба спохватились, и срочно созвали общее собрание, пройдясь и пригласив всех жителей.Это было первое собрание за, казалось, целую вечность. Поэтому все только лишь удивлялись, что такого важного накопилось и какая тема будет обсуждаться на этом собрании. В ответ все получали один ответ: “Узнаете на собрании, приходите”.Уже очень скоро в сборе были все до единого: и дети, и взрослые, вообще все. Начал, традиционно, я.- Дорогие друзья. Простите за то, что некоторых пришлось будить или же отвлекать от других дел. Но поверьте, дело, по поводу которого мы здесь вас собрали, в миллионы раз важнее всех ваших дел, независимо от их сути.На этих словах все послушно замолчали, вглядываясь в меня и сверля меня палящими, словно лазер, взглядами.- Многие из вас уже давно утратили любую надежду на спасение, на выход из этого мира. Но, несмотря на все трудности, мы нашли его. Он невероятно простой: как мы все прекрасно знаем, в этом мире время - это дорога. Здесь мы можем ускорить, либо же замедлить его, но почему же мы не можем развернуться и вернуться в наш мир, в наше время, перемотав его назад и вернувшись в точку начала? Ответ простой: можем, еще как можем! Поэтому, сейчас же хорошенько выспитесь, а мы, вместе с Илларионом Макаровичем подготовим машины и попробуем эту нашу версию, а точнее, вернемся в свой мир потому что я уверен, что она правильная! - уверенно, взволнованно, воодушевленно и с каким-то священным трепетом произнес я.Но тут же, к моему и Иллариона Макаровича удивлению, мы от большой части жителей услышали отказы и недовольные возгласы:- Нет, так не пойдет, мы только обустроились здесь, и теперь снова должны экспериментировать, не зная, правда ли это все!- А как же дети? Они не приспособлены к жизни в старом мире! Тем более, как мы будем регистрировать детей в таком возрасте? Возможно, у нас будут проблемы с законом. Нет, это без нас.- Возможно, жизнь в этом мире даже лучше. Здесь мы все будем жить вечно, будем обустраиваться, и возможно, когда-то дойдем до уровня развития старого мира!- Да, действительно, мы ведь никак не сможем…Тут уже начал говорить я. Удивленным таким изменением вектора мнений у людей, я начал с еще большим энтузиазмом и уверенностью говорить:- Люди! Очнитесь!!! Вы столько времени посвятили поиску выхода, и вот, когда он перед вами, когда перед вами свобода, вы от него отказываетесь? Вы разве не помните наших героических исследователей, которые ценой жизни рисковали ради других? Так рискните ради себя, ради своих близких, оставшихся в старом мире, ради ваших детей и потомков!!!Толпа начала реагировать агрессивнее:- И где они сейчас, эти твои “герои”. Все разбежались, по другим лагерям, отказавшись от нашей системы!- Они отказались не от нашей системы, а от наших взглядов и теорий! И ошиблись, как и каждый человек в своей жизни! - ответил я, - да и при том, они рисковали и ради вас! Просто паршивые манипуляторы каждой из идеологий навязали им свою точку зрения! Они не виноваты, что их принудили думать так! - ответил я, все еще уже отчаянно пытаясь переубедить толпу.- А не кажется ли тебе, что ты сейчас ведешь себя как манипулятор? Ты пытаешься затащить нас в свою опасную авантюру, нас, людей с детьми и новой жизнью. Пытаешься снова расколоть нас, разъединить нас. Так, может, ты опасен для нас? Может нам выбрать других лидеров?- Я просто пытаюсь образумить вас, поставить вас на правильный путь развития. И расколоть нас пытаетесь именно вы, ведь мы - рационалисты, всегда ищем самый рациональный путь! Вспомните девиз нашей группы: “Исследования и эксперименты - путь к свободе!”. Вы хотите осквернить этот девиз и наши идеалы? - снова не отставал от своих мыслей я, напоминая об истоках нашего лагеря, - Черт, это же в книгах написано, мы вместе их писали и делали всю нашу идеологию вместе! Почему же вы отказываетесь от ваших идей?- Если ты забыл, то именно мы выбираем эти идеалы и идеологии. И старые нам не подходят. У нас новый девиз: “Ваша свобода - наше рабство!”В этот момент я понял, что все рухнуло во второй раз. У меня не было шансов переубедить их. Возможно, они когда-то поймут все, осознают свою ошибку, но возможно будет уже слишком поздно. У меня оставался только один вариант:Хорошо, если вы считаете, что я хочу вам что-то навязать, то я перестану это делать. Но скажу напоследок: все, кто согласны со мной, кто готов и дальше действовать так, как мы должны, как рационалисты в поисках долгожданной свободы, подойдите ко мне! - уверенно ответил я, не надеясь переубедить этих людей. Время их научит, но, к сожалению, не я. Но я верил в то, что найдётся хотя бы пять человек, готовых идти вместе со мной дальше, продолжить наш путь.Сразу же ко мне подошел Илларион Макарович и Андрей, тот самый, что его я первым встретил в мире дороги.- Ага, понятно, повелись на очевидную манипуляцию. Ну, удачи вам! - провозгласила толпа, будто бы смертный приговор.После этих возгласов к нам присоединились Мартина (в ее глазах четко виднелся месседж: “С тобой хоть на край света”), Бенедикт из Огайо, Хеси из Японии, Лука из Украины, Сандра из Финляндии и, к моему удивлению, двое детишек возраста первого- второго класса. Их мать кричала из толпы:- Марта, Бернард, вернитесь ко мне! Куда же вы пошли! - отчаянно кричала мать детишек, Фелиция из Испании.- Мам, нам интересно, какой этот старый мир. - ответил Бернард.- Да мам, мы - рационалисты, мы хотим экспериментировать. - ответила МартаМать долго уговаривала детей, а толпа требовала выдать их матери. Но мы отказались, ведь они хотели обрести свободу, даже несмотря на убеждения своей матери. С этого момента начались угрозы. Мы и дальше отказывались выдать детей. Тем более, все знали, что Фелиция очень часто жестоко наказывала детей за любое непослушание. Но ее не могли наказать из-за того, что за нее постоянно заступались местные, не веря в это, несмотря на крики боли и ругань по ночам из ее шалаша. Странные эти существа, люди.Угрозы сыпались от каждого, Фелиция уже открыто угрожала своим детям, за ней пошли и другие, вплоть до угроз убийства. Мы медленно начали двигаться к машинам, а когда толпа начала понимать, что мы задумали, я крикнул:- По машинам, быстро!!!Взяв детей на руки, я быстро побежал за всеми на другой конец поселения, где стояли машины. Толпа тем временем не отставала и была уже очень близко к тому, чтобы меня и детей растерзать на куски, ведь я бежал последним.- Берите только свои машины!!! - крикнул я, увидев свою машину среди других.Еле успев посадить детей в машины, я дал газу, даже не закрыв свою дверь. Следом за мной поехали все другие. К счастью, все успели.Жители, когда-то друзья и партнеры, и когда-то родное, а теперь такое чужое нам поселение отдалялось, а люди так и стояли на дороге, не желая садиться в машины и потерять свой, теперь уже вечный дом, среди бесконечных лент асфальта.Много времени спустяМы ехали уже совсем долго. Слишком долго. Знаете это чувство, когда ждешь чего-то здесь и сейчас, а оно никак не появиться. Вот именно это мы все чувствуем. Я еще в самом начале, когда поселение, и соответственно, опасность, пропали, говорил всем ребятам из нашей группы, что дорога назад будет такой же долгой, как и туда. Теперь же понимаю, что она будет дольшей. Эмоции считают каждую секунду и растягивают ее до неумолимо огромных масштабов. Дорога все больше давила на всех. Многие просто в какой-то момент начинали сигналить в темноту, чтобы хоть как-то снять злость и напряжение, хотя это не слишком помогало. Я же действовал по методу медитации: я очищал голову от всех мыслей, ничто не поступало в нее и не давало о себе знать. Тишина. Остались только рефлексы, чтобы реагировать на дорогу и не жить дальше в виде скомканного об дерево блина. Пустота.Вскоре до меня дошло, что Дорога про нас скорее всего, забыла, но зона, в которую мы въедем, будет скорее всего не забытой Дорогой. Поэтому я попросил создавать как можно меньше шума, и, чтобы закрепить результат, научил всех медитации и дзен-буддизму. Потом мы ввели отдых. В моменты всеобщего напряжения наша колонна останавливалась на обочине и отдыхала, сколько было нужно, чтобы снять его полностью. Я и Мартина наконец-то сошлись. Она оказалась именно той, что мне надо: эрудированная, умная, красивая, интересная, страстная, в общем, просто мечта. Но дело не давало времени на развлечения. Нужно было ехать, до конца этого проклятого мира.Никто из нас пока не терял надежды, все верили, и эта вера держала нас на плаву, держала единой колонной от падения в бездну разочарования и ненависти. Мы ехали дальше, но уже не по бесконечной ленте асфальта, а к началу, и, для нас, концу. В первое время мы, к тому же, успели взять с собой пять попутчиков: Петра из Беларуси, Ингу из Швейцарии, Ислама из Саудовской Аравии, Кэтрин из Шотландии и То-Пэ из Монголии. Всех последующих проезжающих мы решили не брать, чтобы снизить до минимума риск быть пойманными Дорогой. Чтобы нас не заметили другие люди, мы развивали невероятные скорости, проносясь мимо них настолько быстро, что не было слышно даже звука проезжающих нас.Время тянулось все больше, мы старались не замечать этого, и это нам удавалось. Но цель была главным, пока она не достигнута, мы не имеем права расслабляться. Через некоторое время мы начали уже глобально строить планы на будущее в старом-новом мире: создать новую личность и написать книгу про этот мир, став таким образом известным фантастом, жить с близкими старой жизнью и наслаждаться ею, либо просто бросить их и жить новой, второй жизнью, начать все с чистого листа и новой ручки: все это и многое другое планировали члены нашей группы рационалистов - мы не стали менять название, да и идея изменения ни к кому не приходила: все понимали, что мы остались истинными рационалистами, в отличии от тех, кто остался позади: это обычные поехавшие идеями свободы анархо-либералы, которые уже совсем скоро поубивают друг друга, либо бесконечно будут искать повод для внутренних розней и ссор. В дороге мы начали рассказывать друг другу истории о своих народах и о своей культуре, что было достаточно интересным опытом: узнать что-то новое вообще для меня всегда огромный плюс в мою “внутреннюю автобиографию”.Не знаю, сколько времени прошло, но в один момент мы увидели вдалеке свет. Свет в конце тоннеля, так сказать. Только немного наоборот. Приближаясь к нему, мы все больше ликовали от осознания: вот она, свобода, буквально в нескольких секундах. Но тут наши машины, все как одна заглохли, став прямо напротив загадочного света. На обочине, справа от нас, стоял Голос. Голос Дороги. Тот самый, с которым встретился я, да и впринципе все, кто попал сюда, прежде чем попасть в мир Дороги. Но здесь Голос не имел человеческого облика: было лишь что-то наподобии скопления сероватого газа, отдаленно напоминающее человеческие черты с двумя оранжевыми точками в области глаз. Но было понятно, кто это. От него шла энергия, та же, что и во время нашей встречи, необычная и непередаваемая энергия, как будто бы все эмоции, известные и неизвестные человеку, собрали в один большой коктейль.. Все узнали его. Кто-то попятился назад, ожидая наказания, кто-то просто смотрел на него, ожидая чего угодно.- Что ж, друзья. Я приветствую вас. Вы первые, кто догадался. - безэмоционально ответил Голос, будто читая лекцию с очень серьезным профессорским голосом.Мы продолжали стоять в немом оцепенении, не зная, что ответить, и вообще, можно ли?- Объясню вам, каковы ваши дальнейшие действия. Вариантов у вас немного. Вы можете ехать в свой мир, но потом дороги назад - нету. И вы никогда более не будете достойны Дороги, вход сюда будет вам недоступен ни при жизни, ни после смерти. По выходу отсюда вы вернетесь в ваш мир, но ничего не будет как раньше. В этом мире, как вы уже все прекрасно знаете, время есть Дорога. Вы не можете считать здесь время по вашим системам измерения. В вашем мире прошло 32 года.Последние слова прозвучали, будто бы нож прямо в сердце. 32 года… Моей жене выходит, сейчас 69 лет, а сыну… сыну уже все 39. Черт, он даже старше меня.Одновременно с этой мыслью у меня в голове возникло видение, туманное и одновременно ясное, выдуманное и реальнее реального одновременно. Солнечный, ничем не примечательный день. За столом сидит мужчина среднего возраста, рядом с ним девушка, выглядящая немного моложе, и трое детей: один, старший, на вид лет 15, второй 10-12, третий совсем малый, года 3-4. На противоположной стороне стола сидела старая женщина, двое мужчин и еще одна женщина, такого же преклонного возраста. Первая женщина плачет, остальный просто молчат, хотя настроение у них не лучше. Я смотрю на дату в телефоне одного из мужчин и обомлел. 15 января: день, когда я уехал из города в последние путешествие. И понял, что это за люди. Моя семья и друзья семьи. Страшное осознание, что о тебе помнят до сих пор, нахлынуло на меня, в то время, как мужчина, точнее, мой сын, встал и начал говорить: «В память о моем отце, о котором могу вспомнить только хорошее.». После этих слов у него тоже покорилось пару слезинок и от сел на свое место. «Нет, я же здесь!» - голосом человека, который сдерживается от истерики, прокричал я. Я кричал, стучал, бегал вокруг них, но это было лишь видение, я никак не влиял на происходящее.А потом все стихло. Снова Голос Дороги взял слово:- А теперь решайте. Вы можете ехать, но как вы объясните то, что не постарели и куда пропали? Выбор за вами.Много времени прошло, пока мы принимали это решение, но постепенно все решили вернуться. Все были в опущенном настроении, Мартина обняла меня, а я ее. И я решил взять слово:- Друзья. Мы прошли многое вместе, но здесь наши дороги вновь расходятся. Не знаю, будем ли мы помнить о случившемся здесь в нашем мире, но если да, то давайте создадим место встречи.- Предлагаю, так как мы пережили довольно мистическую историю, встретится в ближайшую пятницу 13 в 13:00 под пражскими курантами. Это по преданиям мистическое место. То что нам надо. И будем встречаться каждую пятницу 13, пока не соберемся все, ведь у кого то могут быть более долгосрочные проблемы. - ответил Илларион Макарович.Все согласились с таким предложением.- Ну что ж друзья, до свидания. Даст Бог, свидимся. - сказал яВсе начали прощаться, а когда слова закончились, сели в машины и по очереди въехали в белый тоннель. Я въезжал последним.Белый тоннель поглотил меня и я медленно начал как будто бы опускаться вниз. Потом случился резкий удар об асфальт и я оказался возле все того же кафе, которое проезжал в начале этой истории. Решил не заходить в него, а вдруг там все те же работники. Неприятно немного будет. И, о чудо, ничего из произошедшего я не забыл. Я помнил абсолютно все. Посмотрел в свой телефон, в котором вновь была сеть, и, как и в момент перехода, 22% зарядки. Я посмотрел на экран. Было 16 сентября, 12:33. Потом зашел в календарь и заметил, что пятница 13 будет уже через 4 месяца.15 дней спустя.За эти 15 дней я относительно хорошо приспособился к новой жизни. Конечно, многое изменилось в технологиях и даже менталитете, но никто особо удивления по отношению ко мне не проявлял. Мне как-то удалось убедить работников банка, что я в свои 69 выгляжу на 20 лишь из-за сложный операций заграницей. Но с документами особых проблем не было, так как я их уже переделал, и смог снять свои заблокированные сбережения. Также я раскопал тайники на своей даче, где, к счастью, никого не было. Так что у меня было достаточно денег на жизнь. Не буду вдаваться в особые подробности, это не так важно.В своей стране делать мне было нечего. Все, что здесь меня окружало, было настолько непривычным и привычным одновременно, что я не смог полноценно привыкнуть. Мне нужно начать все сначала, переродиться в новой стране. Я выбрал Чехию. Я уже давно хотел туда, а случай с местом встречи в Праге стал последней каплей.Только одно дело осталось мне сделать. Семья. Я не знал, стоит ли встречаться. Пока решил, что не буду. Я для них хоть и свой, но уже давно забытый и фактически умерший. Я уже никогда не буду для них родным, а они для меня. Я их все еще люблю, но поверят ли они, примут ли, поймут ли? Не думаю. Мне очень хочется с ними встретится, но позже. Я должен подготовиться.А пока, я в Чехии. Уже оформил вид на жительство, работаю ночью, а днем жду. Под курантами, теми самыми. Жду ее. Мою новую жизнь, имя которой Мартина. Вдруг она приедет раньше. И она приехала.За месяц до пятницы 13 я увидел ее, и она меня. Тогда мы впервые поцеловались за все время нашей дружбы. А позже встретились со всеми остальными, уже как семейная пара. К счастью, все прибыли в первый раз, дети кстати остались с Илларионом Макаровичем. О том, кто был загадочным автором спасительного послания W/2 мы точно не знаем до сих пор. Конечно, есть теория: W нужно воспринять как две буквы V соединенные между собой (что и говорит нам цифра 2 в конце). А «Голос Дороги» с латыни переводиться как Vox Via. Но какой смысл в этих теориях, в любом случае спасибо, добрый незнакомец. Кстати, позже мы все решили жить в Праге, так как жить в своих странах, рядом с семьями, всем было непривычно и даже неприятно. К тому же, мы все уже стали одной большой семьей. И уж больно местная пражская атмосфера напоминает тот шарм тайны и неизвестности, в которой нам посчастливилось побывать. Не то, что мы скучаем за миром Дороги, наоборот, просто привыкли немного. Или еще что-то. Кто знает. И теперь я знаю, что это было. Зачем это все. Это был урок. Я полюбил жизнь. И этот урок я буду помнить вечно. Почти кажды день мы встречается за кофе, пишем совместную книгу о нас и говорим обо всем. Я рад, что все так сложилось. Я рад, что полюбил Жизнь, эту бесценную вещь, и что полюбил наш Мир, мир чудес и тайн, невозможный к раскрытию. Спасибо, Дорога.

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