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Творческие истории

Крысиный Люд

Поведаю вам свой рассказ, не весьма жуткий, местами комичный и непонятный. Театр Абсурда, проще говоря.
Обойдёмся без лишних вступлений, начну с того, что затеял в квартире капитальный ремонт. Всё бы ничего, но тогда я заметил кое-что странное. Когда решил снять старую вентиляционную решётку на кухне, мельком заглянул в проём. Меня удивило, что вентиляция была прямо чересчур широкой, в нём запросто может пролезть человек небольшого роста и вялого телосложения. Тоже самое и в туалете. Почесав головёшку, я решил махнуть на это рукой. Мало ли, может, ошиблись во время строительства, или специально сделали, чтобы пугать нежеланных гостей, таких как голубей или крыс, запуская в вентиляцию котов. Вполне вероятно, хоть бредово звучит. Я успокоился и продолжил ремонт.

На следующий день случилось кое-что. Когда на кухне занимался покраской потолка, услышал краем уха возню в вентиляции. Сперва не обратил никакого внимания, до тех пор, пока возня не усилилась. Я решил заглянуть и узнать, кто там завёлся. Из-за темноты не смог ничего увидеть, но кто-то или что-то впопыхах уползало, громко кряхтя и ругаясь. Или мне просто показалось. По крайней мере, понял, что там, в вентиляции, есть жизнь. И как мне кажется, уж точно не крысы, а нечто другое.

На какое-то время я позабыл о вентиляции. Продолжил заниматься ремонтом, и когда пришло время наконец-то прикрепить новую решётку на вентиляцию на кухне, оттуда на меня кто-то посмотрел. Я успел увидеть только мельком часть лица; розоватая и сморщенная кожа, густая щетина и большой чёрный глаз, слегка навыкат. Поняв, что его обнаружили, этот некто поспешил скрыться, а я просто стоял и смотрел. Лишь после того, как странный тип убежал, из моих уст самопроизвольно вышел нервный смешок. В моей голове не укладывалось, что человек может жить в таком месте, как вентиляция. И человек это вообще? Несколько минут так простоял. Вскоре телефонный звонок вывел меня из ступора.

Через неделю вновь такая же ситуация. Вышел выбросить различный хлам в мусоропровод, чтобы ничего не мешалось под ногами. Только открыл дверцу и собрался кинуть мешок, как вдруг показалась жуткая морда. Некая помесь человека и крысы смотрела на меня большими чёрными глазами, изредка пощёлкивая зубами. Это нечто вертело головой, внимательно изучая меня.
— Бфрихет, другх! — существо с трудом разговаривало, коверкая слова, — Чшщто уйю хтепбя вь михшке?
— Му-сор, — по слогам ответил я, не осознавая происходящее.
— Бплёохо, — в голосе послышались нотки грусти.
После этого существо поползло вниз, недовольно кряхтя, а я просто аккуратно закрыл дверцу. Решил тогда выйти на улицу и выбросить в полноценный мусорный контейнер. Перед тем, как вернуться к себе в квартиру, я вновь проверил мусоропровод. Никого. Не знаю, что я там ожидал, но после этого на душе стало как-то спокойнее.

С тех пор я начал видеть и слышать намного чаще. Они всё бегали по вентиляции, заглядывая ко мне, а я на них не обращал внимания. Странно, не правда ли? Всё должно было происходить как в типичных страшных историях: резня, беготня, крики о помощи и всё прочее, но нет. Люди-крысы мне не мешали, и я им тоже не мешал. Иногда даже вели беседы с ними. Я узнал, что у них что-то своей общины есть, под землёй. Точнее, в канализации. Как они появились, сами не знают, но что-то мне подсказывает, что точно так же, как и Черепашки-Ниндзя. Глупо, конечно, но всё же. Временами проникают в дома, чтобы немного поживиться. Некоторые остаются в вентиляции навсегда, ибо лень бегать с канализации к дому. Вентиляцию помогает им расширять обычные крысы, царапая стены. Их морили, куда же без этого, но это не останавливало. И под покровом ночи, когда всё готово было, крысиный люд перебегал к дому. Удобнее всего летом, когда окна открыты. Проникают по-тихому через открытое окно, снимают вентиляционный щит, и проползают, а утром хозяева видят открытую вентиляцию и следы от когтей. И в подвалах сидят, и на чердаках. В общем, ведут себя как обычные крысы.
Честно, они были вполне дружные ребята. Никого не трогали, не мешали, жили себе спокойно. И я к ним уже привык. Даже в гости ко мне захаживали. Выходили из подвала, встречал я их на первом этаже, проводил к себе и угощал различными кушаньями, беседуя о жизни. Иногда рассказывал о тех немногих знакомых соседях по подъезду. И это было моей главной ошибкой. Хоть и поведал им о каждом поверхностно, сколько знал, но этим они воспользовались.

Бабу Катю загрызли рано утром, когда выходила выгуливать своего Бобика. Она жила на этаж ниже меня, была главой дома, добрая женщина. Часто к ней заходил, когда просила помочь чем-нибудь. И вот, была найдена под лестницей на первом этаже. Загрызли до костей, ничего не осталось, кроме одежды. От Бобика породы ши-тцу осталось лишь кровавая тряпка. Вызвали полицию, скорую, пожарных. Долго провозились, но ничего такого не нашли. Даже менты не знали, как оформлять дело надо будет, поэтому по-тихому замяли.
Следом попалась Гена, мальчишка лет 14. Вместе с родителями жил на одном этаже со мной. Всё на том же месте, и снова только кости. И тут я задумался, что тоже причастен ко всему этому. Это я рассказал, что баба Катя выходит по утрам на прогулку, как и маленький Гена, торопящийся в школу.
Вскоре стали находить в самих квартирах кровавые скелеты. Все испугались, кто-то начал съезжать. Я в том числе, стал собирать вещи и съезжать. Долго ещё думал, стоит ли продавать квартиру, ибо собирался после ремонта, но передумал. Достаточно с меня жертв.

После переезда наступила спокойная жизнь. Уже забыл о крысином народе и об тех зверствах, что они завершали. Но через какое-то время они дали знать о себе. Крысолюди дошли до окраины города. Теперь и там начали свою жатву. В газетах и телевидении стали появляться вести об их появлении. Словно чума, они распространялись по всему городу. Их объедки в виде человеческих остатков находили повсюду. Они меня смогли выследить. На двери моей квартиры кровью было написано: «Брехтадил!». Возможно, они обиделись на меня, что сбежал от них. Ведь я довольно сильно с ними сдружился. Можно сказать, что лучшими друзьями стали. И теперь я стану для них едой. «Что ж, если такова судьба, то убегать никуда не буду!» — подумал я, но вдруг появились военные. Они вывезли нас из города. Тогда я заметил, что крысиный народ уже свободно гулял по улицам. Солдаты то и дело стреляли по ним, но эти твари прорывались. У них было численное преимущество. В городе объявили карантин и закрыли его. Никаких новостей оттуда больше не поступало.

Прошло уже два года с тех событий. С моего родного города остались руины, стал Зоной Отчуждения. Про крысиный люд ничего неизвестно. Пропали, будто их и не было. Некоторых из них подбили, но человеческих жертв было чуть больше. Я жив и здоров, тех тварей не встречал с того момента. Удивительно, что всё так вышло. Начали за здравие, а закончили за упокой. И я подумать не мог, когда общался с ними, что произойдёт так. В груди некая тяжесть, что всё это из-за меня. Пытался даже покончить с собой, но ничего не получалось. Вот поэтому и решил написать этот пост, снять с себя груз. Теперь мне как-то спокойнее. Надеюсь, что подобного больше не повторится.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:51
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 12:51 by Stephen Lawrence SakuraiПросмотров: 319Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Крысы квартира переезд авторская история

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Вчера, 20:12
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Сама по себе завязка интересная, чем-то напоминает ту сказку про Чёрную курицу и подземный народец. Но немного подкачала концовка: с чего вдруг крысо-люды взъерепенились и начали всех мочить? Не просто так же...
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
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