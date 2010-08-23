Незнакомец в маске из прошлого

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 111 Комментарии: 3 +1 Вчера, 12:47 by

Юная Эйприл беззаботно гуляла возле школьной площадки. Был солнечный весенний вечер. Из плеера Эйприл доносилась любимая музыка. Дул лёгкий ветерок, навевающий приятные мысли о чудесных переменах в будущем, которые так часто лелеют нежные души и сердца. Эйприл переполняли мечты о новой, неизведанной жизни. И в то же время, она так остро ощущала свой настоящий момент. Вроде бы ничего удивительного пока не происходило, но ей казалось, что даже весенний воздух вокруг неё наполнен чем-то необычным и стоит его только вдохнуть, как в душе откроются сразу неизвестные горизонты и, словно сама весна бросит к ногам девушки праздничные ковры, усыпанные лепестками цветов, а ковры эти, словно вертолёты, поднимутся высоко над землёй и покажут ей самые яркие и запоминающиеся уголки всей окружающей земли, которые недоступны обычному взору. Немудрено, что она так сильно была предрасположена к весеннему обострению, ведь Эйприл совсем недавно исполнилось всего лишь семнадцать лет. А кто в юности не любил страстно предаваться мечтам о будущем, тем самым переполняя себя предвкушением счастья в настоящем?Неожиданно, Эйприл остановилась… В нескольких десятках метров стоял незнакомец. Судя по всему, это был молодой человек, но точно определить его возраст было очень затруднительно. Кроме этого, лицо незнакомца было весьма странным. Оно было полностью белым. И только после того как Эйприл внимательно пригляделась, она поняла, что это стоит человек в белой маске. Эйприл сразу вспомнила старые фильмы ужасов про Хеллоуин и маску кричащего призрака. Но она совсем не испугалась. Более того, ей стало очень любопытно, кто это скрывается под маской и почему этот человек стоит здесь и молча смотрит на неё? Он стоял, не шевелясь, словно статуя. Однако весь облик этого человека не выдавал никаких злых намерений, казалось, что перед ней стоит какой-то странный наблюдатель, возможно, что он даже тайно испытывает к ней чувства, иначе, зачем ему вот так вот стоять и пялиться молча на девушку. Но вот только он зря стесняется подойти и заговорить, а вместо этого одел пугающую маску. Видимо, решил проявить оригинальность и устроить глупый розыгрыш, которым удивишь нынче разве что маленьких детей.Вдруг подружка Эйприл неожиданно окликнула её сзади и спросила- Эй, Эйприл, ты на кого это там уставилась? Никак увидела привидение?Эйприл резко вздоргнула и обернулась к своей подружке. Ох, как же она её напугала. Ну разве можно вот так неожиданно подкрадываться сзади и задавать такие идиотские вопросы? Ведь совершенно ясно, что она смотрит на того человека в белой маске. Именно об этом и хотела сообщить своей подружке Эйприл, но когда снова обратила свой взор к незнакомцу, то его уже и след простыл. Странно… Это казалось более чем удивительно, потому что до ближайшего угла и школьной стены было огромное расстояние, которое преодолеть незаметно и столь быстро вряд ли вообще под силу обычному человеку. Но незнакомца в белой маске всё же нигде не было. Он словно испарился!С тех пор прошло семнадцать лет… Как быстро летит время, а жизнь плывёт будто лодка на всех парусах так, что человек порой едва поспевает своим сознанием за событиями, которые сменяют друг друга. Эйприл уже давно повзрослела. Она вышла замуж и родила сына.В один ничем не примечательный летний день она гуляла со своим сынком и чисто случайно оказалась в том самом месте, возле школьной площадки, где когда-то давным-давно встретила незнакомца. Разумеется, она уже ничего не помнила и даже никогда не вспоминала о том странном, незначительном событии. Да и некогда ей было думать про всякие небылицы, держать в голове разные фрагменты из далёкого прошлого и тому подобное. В её душе также и не было уже того страстного порыва к неизвестности в будущем, которое теперь казалось весьма простым и определённым. Жизнь была словно уже наполовину изучена, а мир, который некогда казался таким огромным и удивительным, словно сузился и его разные проявления стали весьма предсказуемыми…Незнакомец вдруг появился, словно из ниоткуда. И застыл, как манекен за витриной.Вот что за подозрительный и странный тип нарисовался перед взрослой женщиной в белой маске? Он явно что-то замышляет нехорошее. В наше время нельзя никому доверять. К тому же его пристальный взгляд говорит о каких-то преступных наклонностях. И вообще, что он здесь делает вечером? Шёл бы он куда подальше и не нарушал спокойствия.Эйприл даже не вспомнила, что семнадцать лет назад этот же человек на этом же месте точно также смотрел на неё, скрывая своё лицо под белой маской. Но судя по всему, лично он сам явно помнил её. Может быть, он пришёл нарочно, чтобы посмотреть на то, как она изменилась за эти годы. Причём, сам он, судя по одежде и своим странным наклонностям, совсем не поменялся.Эйприл стала нервничать и озираться в поисках своего сына.- Лео, ты где, сынок? Подойди ко мне скорее.- Я здесь мама. Я же тут рядом играюсь. А что случилось? Зачем ты меня позвала?Эйприл снова повернулась в ту сторону, где стоял незнакомец. Но его уже там не оказалось…- Пойдём домой, Лео. Уже поздно. Да и ветер становится прохладным. Вдруг ты ещё заболеешь.- Но я ещё хочу погулять, мама…- Нет, мы идём домой!С того самого дня снова прошли годы… Казалось даже, что они промчались ещё быстрее, чем в первый раз. На месте старого школьного здания теперь уже стоял пустырь, а детская площадка была заброшенной. Только изредка днём сюда забегали юные смельчаки, чтобы поиграть в догонялки и попугать друг друга, выпрыгивая из какого-нибудь неожиданного места.В один осенний вечер Эйприл гуляла недалеко от этого самого пустыря. Врач посоветовал ей обязательно совершать небольшие, пешие прогулки каждый день. Эйприл часто вспоминала своего покойного мужа, который оставил её десять лет назад. Хорошо, что хоть сынок приезжает раз в неделю вместе с внуками навестить её. В следующий раз она обязательно испечёт им свой фирменный - бабушкин пирог с абрикосовым вареньем. Малыши с таким аппетитом уплетают его, что Эйприл не может нарадоваться глядя на них. Дул лёгкий ветерок, навевающий Эйприл приятные мысли. Где-то вдалеке из машины послышалась её любимая музыка. И вместе с этим Эйприл переполняли воспоминания о прошлой, прожитой жизни. И вот уже её настоящий момент стал наполняться какой-то свежей необычайностью. Вроде бы ничего удивительного пока не происходило, но ей казалось, что даже осенний воздух вокруг неё наполнен чем-то таким, что стоит его только вдохнуть, как в душе откроются сразу неизвестные горизонты и, словно сама осень бросит к ногам праздничные ковры, усыпанные лепестками цветов. А ковры эти, словно вертолёты, поднимутся высоко над землёй и покажут ей снова самые яркие и запоминающиеся уголки прожитой жизни. Но вместо цветов под ногами пылали пожелтевшие листья. Немудрено, что она так сильно была предрасположена к осеннему обострению, ведь Эйприл совсем недавно исполнилось уже семьдесят семь лет. А кто в старости не любит предаваться воспоминаниям о прошлом, тем самым переполняя себя приятной ностальгией?Неожиданно, Эйприл остановилась… В нескольких десятках метров стоял незнакомец. Судя по всему, это был молодой человек, но точно определить его возраст было очень затруднительно. Кроме этого, лицо незнакомца было весьма странным. Оно было полностью белым. И только после того как Эйприл внимательно пригляделась, она поняла, что это стоит человек в белой маске. И он появился перед ней уже третий раз в жизни Эйприл. Но она об этом даже не подозревала.Эйприл вдруг решила, что это какое-то привидение, а возможно и сама смерть явилась к ней в облике этого странного человека, чтобы забрать с собой. Её разум был переполнен разными суевериями. Но повинуясь какому-то странному любопытству, она теперь сама подошла очень близко к незнакомцу и сказала:- Кто ты, милый человек? Неужели решил подурачиться и напугать бедную старушку? Да я уже в жизни столько всего повидала и натерпелась, что меня этим не проведёшь. Покажи мне своё лицо, а то как-то нехорошо вот так стоять передо мной, задумав интригу. Знаешь ведь, все мы в этой жизни рано или поздно снимаем маски и показываем своё истинное лицо.Так и ты, покажи прямо сейчас, кто же ты есть такой?Незнакомец медленно снял с себя маску и бросил к ногам Эйприл…Она раскрыла свой рот от величайшего удивления…Не может этого быть!Что же такое страшное увидела старушка Эйприл? Неужели, действительно сама смерть затаилась под маской и теперь приоткрыла свой обезображенный лик? Или под маской скрывался какой-то уродец, на лице которого были ужасные шрамы и язвы? Что же так её взволновало?И я скорее спешу приоткрыть завесу этой тайны перед читателем. Дело в том, что Эйприл увидела под маской незнакомца круглый, зеркальный шар вместо лица! Это было настолько необъяснимо, что Эйприл не могла поверить своим глазам. Она смотрела в самую суть, в самую глубину этого круглого зеркала и видела там себя. Да, она видела своё собственное отражение. Но только там, по ту сторону зеркального лица, смотрела на неё испуганными глазами юная девушка семнадцати лет от роду.Что же это за фокусы такие?! Эйприл совершенно забыла этого незнакомца, но себя она очень хорошо помнила, в свои семнадцать лет. Она помнила свои глаза, свою нежную кожу, свои огненно-рыжие волосы и это гладкое лицо без единой морщинки! Как умудрился незнакомец такое сделать?!Она настолько поверила в это чудо, что решила посмотреть на себя в другое зеркальце, которое носила с собой в сумке. Резкими движениями и дрожащими руками она достала из сумки своё обычно старое зеркальце, но увы… Конечно же, никаких чудес не бывает. В её обычном зеркале на Эйприл неизбежно взирала старушка, какой она и являлась на самом деле. Вот же совсем из ума выжила. Как она могла повестись на такой дешёвый трюк?! Она уже хотела снова обратиться к незнакомцу.Как же всё таки он сумел провести её так изобретательно и ловко, но того уже и след простыл… Вот же чудак! И куда он подевался?Человек тот словно испарился, исчез также внезапно, как и появился. А вместе с ним исчезла и юная Эйприл, которая на один короткий миг мелькнула в далёкой и загадочной стране под названием Прошлое.

Ключевые слова: Маска незнакомец прошлое авторская история

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