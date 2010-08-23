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Хрен его знает какой день

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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

fagundas Просмотров: 87 Комментарии: 1 +1 Вчера, 18:54 by

Хороший друг посоветовал мне вести дневник, сказал, что это помогает справиться с переживаниями и стрессом. Уж не знаю сработает ли, но попробую. Может что-то из этого и выйдет.Сегодня целый день идёт дождь. Поливает, как из ведра. Льёт так, что даже на улицу не высунуться, сразу вымокнешь до нитки. И небо затянуто тяжёлыми, свинцовыми тучами, ни единого просвета.Только и остаётся, что сидеть у окна да смотреть на падающие капли.Снова дождь, вроде бы не такой сильный, как вчера, но всё же неприятно. В такую погоду накрывает какая-то тупая хандра, скребущая на душе, словно кошка. Поначалу она тихонько закрадывается в самый дальний уголок души, сидит там, зреет, набирается сил, а потом вдругРАЗи резко высасывает всё хорошее настроение, оставляя пустоту внутри.Как с этим бороться? Чёрт его знает…Всё эта дурацкая осень. Быстрее бы уже наступила зима и пошёл первый снег. А там глядишь, и новогодние праздники, радость, сказка.Сегодня впервые за долгое время распахнул все шторы в своей небольшой квартирке. Да что там квартирке, конуре. Маленькая однушка, где и мебели-то много не расставишь. Ещё и в старой «хрущёвке» на первом этаже. У меня тут и так-то солнце не частый «гость», а осенью так и вообще мрак…Ладно, хватит нагонять тоски.Кажется сегодня погодка «разгулялась», если так, конечно, можно сказать про осенний день. Небо по-прежнему затянуто плотной свинцовой дымкой, солнца совсем не видно, однако вроде бы дождя не было. Правда точно сказать не могу, потому что проспал и провалялся в кровати полдня. Вроде бы хотел пойти на улочку, пройтись немного, но,Но сил совсем нет…Ладно, пойду ещё поваляюсь и посмотрю телевизор.Быстрее бы солнце!Снова дождь. Целый день напролёт. И ни единого лучика солнца.Интересно, как там, моя Катюшка? Она же уехала в командировку недавно, но так и сообщила мне ничего. Доехала она или нет…Написал ей в «Вконтакте», однако она не ответила. Правда и не прочитала. Может занята.Пойду хоть почитаю чего-нибудь, не всё же телевизор смотреть.Опять шёл дождь. Боже, я словно оказался в «Дне сурка»! Ничего нового не происходит. Да не то, что нового. Вообще ничего не происходит. Как ни гляну в окно – дождь, грязь, серость, разбитые автомобилями газоны.Сколько же уже выпало осадков? Апокалипсис какой-то. Новый мировой потоп. Ещё и Катя всё молчит... Волнуюсь за неё, не случилось ли чего?Наконец-то сегодня без дождя! И ветра не было, тихий, погожий денёк, каких ещё осенью не сыскать. Кажется, даже солнышко прорвалось ненадолго сквозь тучи.Очень скучаю по своей Кате. Чёрт, не могу вспомнить, когда она уехала. Неделю назад? Может месяц? Так она ещё и до сих пор молчит. Обиделась на меня что ли? Ну да, она у меня такая, обидчивая. Правда и отходит быстро.Ну ничего, как вернётся, обязательно сходим куда-нибудь с ней.Да что ж такое, опять дождь. Вчера вообще прошла гроза. Гремело так, что моя кошка, Муська, забилась под диван и сидела там как мышка. Тише воды, ниже травы. Вылезти боялась.А я вот всё о Катюшке думаю… Как там она? Сегодня снова ей написал, а она опять не прочитала.Тревожно.Кто вообще сказал, что дневник помогает?Бред, только ещё больше нагоняет тоски.Чёрт, от домоседства у меня, кажется, «поехала крыша». Лежу я на диване, одним глазом поглядываю в телевизор на очередное дурацкое шоу, другим посматриваю в ленту «Вконтакте». Ну, в общем-то, как и обычно. Хотел было встать, пройтись на кухню за бутылочкой холодного пива, которую купил себе по пути с работы, как вдруг услышал тихий голос. Даже шёпот.Её шёпот!Катька звала меня. Тихонечко так, протяжно, даже немного жалобно.Поначалу я как-то обрадовался, а потом призадумался.Вот и досиделся дома, нужно почаще с людьми бывать, а то уже и на работе разговоров избегаю…Ладно, прорвёмся.Видимо, я действительно схожу с ума. Снова услышал этот шёпот.Пришёл с работы, как обычно, скинул одежду в прихожей, прошёл на кухню, налил воды в стакан, только приложился к посуде, как услышал хриплое, протяжное: «Дрюша-а-а». У меня аж стакан выпал из руки. Только Катюшка называла меня так. Никто больше.От жути я так и застыл посреди кухни, словно статуя. Стою, ноги одеревенели, носки промокли от воды, осколки разлетелись по всему полу. Стою, вслушиваюсь.И тишина такая, гробовая.Хорошо хоть в кухне светло было, меня даже страх начал помалу отпускать, собирался за веником пойти, да осколки собрать и тут снова слышу: «Дрюшка-а», а в темноте комнаты какой-то слабый шорох раздался. И тут-то меня накрыл настоящий животный ужас. Я с места сорвался, по квартире пробежался, везде свет включил. Потом по всем комнатам прошёлся, всё осмотрел. Даже подумал, что раз на первом этаже живу, может влез кто, да пугает меня, но никого не нашёл.Да и кто меня пугать будет? И откуда этот шутник знает про Дрюшу?Неужели мне всё это показалось?Господи, помоги мне пережить эту ночь. Мне очень страшно.Ночью я проснулся от странного шума, такого раздражающего стука, пробившегося сквозь мой сон. Поначалу я подумал, что на улице хулиганы что-то бьют, у нас не спокойный райончик, знаете ли, всё может быть. Потом решил, что мне эти звуки приснились. Повернувшись на другой бок, я только собрался снова закрыть глаза, как вдруг услышал её.Катя звала меня, но в этот раз не шёпотом. Я чётко услышал её звонкий, мягкий, нежный голосок, исходивший из ванной.«Дрюша-а, иди ко мне, Дрюша».От страха я аж свалился с кровати, больно ударившись задницей об пол.А она всё звала. Звала из ванной. Оттуда, где её не могло быть уже как 2 года.Не знаю, какая сила меня туда потянула, но я, словно околдованный, медленно встал с пола и пошёл в ванную. Осторожно заглянув туда в потёмках, я увидел силуэт Катьки в зеркале. Она смотрела на меня. Смотрела и улыбалась. А потом постучала по зеркалу костяшкой пальца и поманила к себе.Тут-то меня как током ударило, я подорвался с места, залетел в спальню, запер дверь и включил все лампочки, до которых только смог дотянуться.И вот сейчас слышу, как в ванной теперь кто-то или лучше сказать что-то беснуется. Только бы пережить ночь, и я тут же начинаю искать другую квартиру…Она не отстанет от меня. Куда бы я не пошёл, где бы я не спрятался, я вижу её. В отражении пуговицы, в черноте экрана телефона, в зеркале на работе, в блестящем хромированном водопроводном кране. Она смотрит на меня.Зовёт меня.Смеётся надо мной.Господи, за что мне это? Почему она меня ненавидит?Я что, проклят?Жили с Катей душа в душу, ни то, что руки на неё не поднимал, даже прикрикивать себе на Катюшку не позволял. А когда её госпитализировали с этим сраным ковидом, я ходил к больнице практический каждый день, как на работу. Навещал её, созванивался с ней, как только минутка свободная выдавалась.А сейчас она ко мне так, будто я это я её убил, а потом изменил ей с подругой. А я ведь после кончины Кати даже найти себе никого не смог, а прошло уже 2 года…Боже, что я пишу…Пойду-ка выпью чего-нибудь покрепче, может хоть усну тогда.Она больше не улыбается мне, лишь хищно скалится, глядя на меня и зовёт за собой. Словно сирена, утягивавшая моряков в пучину.Она голодна и ей нужна моя душа. Я чувствую это.А осталась ли она у меня? Кажется, там лишь искалеченная, тёмная масса.Я постарался закрыть все зеркала, всё, в чём я мог бы её увидеть, но я по-прежнему слышу её.А вчера, зайдя в ванную, я увидел, что грязная простыня, которой я завесил чёртово зеркало, валяется на полу, а в отражении висит петля из толстой, потрёпанной верёвки.Господи, как же я устал…Может это и есть выход?Ну вот и мой последний стакан дрянного виски. Я не был на работе ужеДа даже не помню сколько дней. Только и хожу из дома в магазин, да обратно как караванщик.Да и чёрт с ним! Не буду долго распинаться, если кто-нибудь прочитает мою писанину – передайте друзьям, чтобы не поминали лихом. А маме скажите, что я не хотел этого. Лишь так мне удастся сбежать от её голоса и её отражения. Она уже совсем близко. Кажется, я могу чувствовать её вонючее, гнилостное дыхание.Катя, я иду.Жди,Твой, Дрюшка.Усатый мужчина средних лет задумчиво хмыкнул, выпустил из уголка рта горький дым, тут же ещё раз крепко затянулся сигаретой и вновь уткнулся в толстую, дешёвую тетрадь, подсвечивая себе грязные, облитые какой-то жидкостью страницы телефонным фонариком.– Михалыч, ты чего тут застрял? – хлопнув усача по спине, спросил напарник, неожиданно подошедший сзади.– Да вот, писаниной этого чудика зачитался, – потряся исписанной тетрадкой, устало сказал Михалыч, спрятал в карман телефон и вновь глубоко затянулся. Какая-то нервозность была заметна в движениях мужчины, – Чего вы там, закончили? – усач кивнул в сторону подъезда и поёжился. В органах он работал уже не первый десяток лет, но сегодня ему было особенно неуютно на месте происшествия.– Да, парня из петли уже вытащили, вон его пакуют, – полицейский махнул рукой в сторону потрёпанной жизнью ГАЗельки, вокруг которой активно суетились санитары, – осмотрели его квартиру, хотя там скорее клоповник, а не квартира, – мужчина хрипло усмехнулся, – так вот, осмотрели, вокруг одна грязь, женщины тут явно давно не было, повсюду пустые бутылки, из-под дешёвого алкоголя, пиво, водка, виски. Пацан этот пил всё до чего мог дотянуться. – сотрудник ненадолго замолчал, достал из внутреннего кармана бушлата пачку сигарет и закурил, – Хотя это странно, что он спился до такого состояния.– А чего странного? – неожиданно прервал напарника Михалыч, всё это время наблюдавший за тем, как чёрный пластиковый пакет с парнем загружают в ГАЗель.– Да не беги ты впереди паровоза, сейчас расскажу! – раздражённо отозвался полицейский, выпустив дым из носа. Внутри очень лениво зашевелилась злость, сказывалась сильная усталость, – В общем, прошлись мы ещё по квартирам, опросили соседей. Кто чего видел, чего слышал ну и так, про парня это разузнать кем был, чем жил, так сказать. Ну вот, работал он в банке, до этого пил редко и только дорогой алкоголь, – сотрудник глубоко затянулся и кинул окурок на асфальт, – Не понятно, чего его чёрт дёрнул сивуху какую-то хлебать. – пожав плечами, мужчина замолчал и уставился на ГАЗель, отъезжавшую от подъезда.Повисла какая-то странная, наэлектризованная тишина.– Кстати, вот ещё что разузнал, – напарник Михалыча слегка подзамялся, – соседка этого парня его, кстати, Андрей зовут. Звали. – сотрудник смутился, – Ну короче, она сказала, что года 2 назад он жил с девушкой – Катей. Говорит вроде как планы у них серьёзные были, жениться он на ней собирался, а тут как не кстати ковид сраный грянул. В общем, она тяжело заболела, вроде дома поначалу лечилась, а потом уже госпитализировали её. Ну а в больнице она и «крякнула», – полицейский тяжело вздохнул и посмотрел на окна квартиры, в которой нашли тело парня, – Может пацан этот поэтому и того?– Через 2 года-то? – грузно спросил Михалыч поморщившись.– Ну а чего, – напарник шмыгнул носом, – Догнала тоска и грусть, решил топить всё в алкоголе, а по итогу утонул сам.– Складно, конечно, но не верится мне в это, ох не верится. Да и нечего тут гадать, думаю, ответы мы найдём в этой писанине. – Михалыч вновь потряс тетрадью, а потом быстро спрятал её за пазуху.Оба замолкли. Зловещая тишина окутала полицейских, оградив их от жизни, бившей ключом где-то там, на выезде из проклятого двора. (Остановился тут)– Знаешь, что самое забавное Женьк? – Михалыч вдруг обратился к напарнику, – У меня ведь тоже жена умерла, как раз 2 года назад. Тоже от ковида. И тоже в больнице. Под ИВЛ положили, врачи «колдовали», носились вокруг неё пару недель, но вытащить не смогли. – у мужчины на глазах выступили слёзы.– Михалыч, ты чего расклеился-то? Ты ж не виноват. – почесав затылок, Женя осёкся. Поддерживать людей не было его коньком.– Да я так, вспомнил…– Михалыч, слушай, езжай домой, отдыхай, а то несколько дней без продыху работаешь. Я в отделение смотаюсь, все оформлю по документам. Ты главное это, в зеркало не смотри, говорят там покойника можно увидеть. – Женя громкой хохотнул и хлопнул Михалыча по плечу. Шутка натужно повисла в воздухе, будто шарик, запутавшийся в ветках. – Поехали, Михалыч, я тебя домой отвезу. Отказ не принимается.Мужчина грустно посмотрел на Женю и кивнул. В голове эхом отдавались слова: «В зеркало не смотри, там покойника можно увидеть». Вдруг он почувствовал на себе чей-то взгляд. Резко обернувшись, он посмотрел в окна квартиры парня.Никого.Выдохнув, он сел в полицейский «бобик» и снова закурил. Нужно было ещё прочитать писанину этого чудака.Ночь обещала быть длинной.

Ключевые слова: Мистика рассказ дневник авторская история

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