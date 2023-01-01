Радиоприёмник

Вместо заваленной хламом лоджии мне хотелось обустроенное со всем уютом место отдыха. Для обустройства я провёл генеральную уборку. Одна половина дня была потрачена на вынос барахла на помойку, другая на разборку старого шкафа. Разбирать шкаф я начал с верхних полок, после начал добираться до ниши. Дойдя до ниши, я нашёл под ней углубление. В ней был покрытый пылью железный ящик. Находка в квартире, в которой я прожил не один десяток лет, заинтересовала меня. Не обращая внимания на пыль и грязь, я достал ящик. Это оказался не ящик, а старая радиостанция. Это ещё сильнее подогрело интерес.



Очистив радиоприёмник от пыли, я отнёс его в комнату. Приёмник был довольно старым. В некоторых местах была расколупана краска, где-то были царапины и пятна ржавчины. Среди стандартных колёсиков, кнопок и переключателей я заметил особенность, которую я никогда не видел у других радиостанций. Станция обладала чем-то вроде механического календаря из колёсиков. Верху они помечались надписями: день, месяц, год. Даже не будучи знатоком в моделях радиостанций, я понял, что календарь был сделан не в заводских условиях. На календаре стояла дата 06.08.2032. Мне захотелось испытать станцию, я имел примерное представление как с ней обращаться.



Боясь возгораний и замыканий, я включил станцию. Лампочки слегка засветили тухлым, еле заметным светом. Запаха чего-нибудь горелого не было. В этот момент, в прямом смысле этого слова, я услышал гром среди ясного неба. Одновременно комнату заполнила темнота. Я подумал, что на город надвигается гроза, хотя погода по прогнозу обещала быть всю неделю ясной. Кроме этого, последовала другая странность. Боковым зрением было видно изменение обстановки комнаты. Оглянувшись, было видно, что всё осталось прежним. Я уже думал, что я переутомился от сегодняшней утомительной работы. Из динамика послышался белый шум. Спустя несколько подкруток приёмник уловил волну. Сначала ничего не было понятно, словно на том конце провода оставили включённый в пустой комнате микрофон. Прислушавшись, можно было различить посвистывание ветра, скрип давно не смазанной вентиляционной установки. Затем, как мне показалось, был слышен неразборчивый шёпот, после чего последовал мужской голос. По медленной и тихой интонации можно было понять, что человек находится в отчаянии: «Нет…, Может быть... Вряд ли… Они в любом случае доберутся» После этого связь оборвалась.



Конечно, такое сообщение не могло не вызвать вопросы. «Что это было? Розыгрыш ли это? Если нет, нужна ли ему помощь? Куда стоит об этом сообщить?».

Во время обдумываний вновь начало мерещиться изменение обстановки комнаты. Я вновь повернул голову. Комната была обставлена абсолютно по-другому. В квартире было темно. Я щёлкнул переключатель, света не было. Распахнув шторы, хотя окна не должны были быть зашторены, я увидел то, отчего я чуть не отдал Богу душу, если такой имеется. Движение на оживлённой дороге перед окном полностью отсутствовало. Освящение фонарей улиц и домов также. Так что всё было скрыто темнотой. Но на дороге различались находящиеся в безобразном распорядке силуэты автомобилей. Многие из них были явно перевёрнуты и покорёжены. За домом через дорогу был силуэт здания, которого не было. Небо было заслонено плотным, неестественно быстро движущимся слоем туч, но шум ветра слышан не был. Слышались раскаты грома, но дождя не было. Вместо него шёл редкий снег, несмотря на то, что сейчас лето. Или это, как мне кажется, мог быть пепел. В этот момент стал отчётливо ощущаться холод. Мне хотелось согреться. И конечно мне было страшно от всей этой ситуации.



На подоконнике лежал небольшой фонарик. К счастью, он работал. Медленно и нерешительно я побрёл по квартире. Комнаты были те же, но вся мебель и вещи были другими, не моими. По ним можно было сделать вывод, что здесь явно живёт семейная пара, но без детей. Так, обходя, я на стене обнаружил календарь с 2032 годом. В обыденной ситуации я подумал бы, что кто-то шутки ради распечатал календарь из будущего. Но сейчас положение совсем иное. И можно допустить, что это мир будущего, где явно что-то произошло. Затем, вспомнив, что на приёмнике тоже был выставлен 2032 год, я побежал к нему. Тогда у меня были мысли, что он каким-то образом может быть связан с тем, что я очутился здесь, и что он может меня вернуть обратно. Но его на том месте не оказалось, словно его там и не было. Слой, покрывающий стол был нетронут. На том месте, где был приёмник, теперь был листок.

Это была памятка Гражданской обороны. По её содержание вполне можно было получить некоторые представления, что произошло с этим миром. Она оповещала о смертельной опасности со стороны некой неизвестной силы, существ. Было написано, что неизвестно, как они выглядят, но ясно доносилось об их опасности, и давался совет сидеть дома и не выходить на улицу, пока власти не решат проблему. После этого я быстро погасил фонарь и подошёл к окну, пытаясь держаться чуть дальше от оконной рамы. Так чтобы меня не было видно из окна. Казалось, что снаружи, паря, передвигаются живые клубы дыма, от маленьких облачков, заканчивая облаками тумана. На неизвестном здании было что-то обвивающие, будто сорняк или питон. Поразмыслив, я всё это свалил на воображение, страх и игру теней.



Шло время, кажется, пролетело несколько суток. Тучи так и не рассеялись, и довольно трудно понять, день сейчас или ночь. Всё это время я слышал некоторые звуки. Один раз слышал знакомый звук быстро движущегося автомобиля. Подбежав к окну, я увидел, как автомобиль, огибая брошенные машины, проносится с бешеной скоростью. Я пытался привлечь к себе внимание светом фонарика, но он, скорее всего, меня даже и не заметил. Другие звуки вызывали дрожь. То был слышен где-то далеко женский крик, который быстро оборвался, то были слышны разные, совершенно неизвестные мне звуки, которые могли издавать существа явно не божьего творения.

Обследовав квартиру, я нашёл тёплую одежду, несколько консервов, бутыль воды, также воду в сливном бочонке. Этого надолго не хватит, и мне в любом случае придётся отправиться на вылазку. Осмотрев подъезд, я нашёл множество таких же листовок. Квартиры вскрыть и выбить их двери не получилось. Все они были из металла. На первом этаже подъездная дверь выбита и скомкана, словно фольга. Перед ней была баррикада из различных бытовых вещей, мебели и мусора. Встретиться с тем, что так смяло стальную дверь, мне не хотелось. Но в любом случае мне придётся покинуть дом.

На другой стороне моего дома есть минимаркет. До него идти не далеко. Если по пути не встретятся препятствия, я доберусь до него быстро. Надеюсь, что он до сих пор существует. Для безопасности я возьму найденный в квартире топор. Вернувшись, напишу об итогах.



Запись была найдена в квартире гражданина, который числится в данный момент пропавшим без вести. Квартира была вскрыта по просьбе родственников, после того как данный гражданин перестал выходить на связь. Признаков борьбы в квартире обнаружено не было. Упоминающаяся радиостанция обнаружена не была.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

NikitaSpace Просмотров: 198 Комментарии: 0 +5 Вчера, 17:58 by

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