Случай на даче

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:42

Причина: Изменен раздел.

Гот77 Просмотров: 128 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:42 by

Вера захотела съездить и отдохнуть на даче, домашние не сильно хотели, привыкли к городской суете. Она плюнула на все и первым автобусом уехала за город. Домик был на краю поселка, и Вера окунулась в тихий рай природы.Поработав на грядке, и приняв душ, она вечером зашла в домик отдохнуть. Вдруг раздался стук в дверь, наверно муж приехал, подумала она, у него есть ключи от калитки. Открыв дверь, перед ней стояла соседка, но Вера точно помнила, что запирала, калитку.Только решила спросить, как она сюда зашла, та бесцеремонно начала не просить, а нагло требовать соль. Вера была начитанной личностью и прекрасно знала, что соль одалживать нельзя не под каким предлогом. Солью можно сделать порчу и всякие пакости, да и эта соседка ей ни кто не нравилась.Вера сказала, что соли на дачи нет. Та прищурилась, у нее затрепетали волосы, а глаза покраснели и стали безумными, казалось, она ее хочет испепелить ими. Рот искривился, и показались некрасивые зубы: Врешь, есть – прошипела она. Она затопала ногами и визжала как ненормальная.Вера остолбенела от увиденного, но взяла себя в руки и хотела закрыть дверь. Соседка уперлась в дверь с криком: Отдай соль. Собравшись силой, Вера с трудом закрыла дверь. На улице слышались крики, проклятия и скрежет ногтей о двери.Женщина что есть мочи держала дверь от не прошеной гостьи. На улице, раздавались непонятные стоны и кошачий визг, сильный ветер качал ветки деревьев.Все вроде успокоилось, а Вера не могла отойти от двери как прилипла. Сколько так просидела, она не помнит. Утром приехал муж, и она пришла в себя. На тыльной стороне двери были видны следы царапания, весь двор усыпан листьями и ветками как после урагана. Он сначала не поверил в происходящее, но увидев следы, пришел в ужас. Соседку больше не видели, а дачу скоро продали от греха подальше.

Ключевые слова: Страшилки ведьма дача авторская история

Другие, подобные истории: