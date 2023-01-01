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Творческие истории

Черный монах

В одном старом монастыре высоко в горах очень давно жил монах. Сколько ему лет никто не знал. Он жил в келье в одинокой башне и редко оттуда выходил. Все время он молился стоя на коленях.

Монахи навещали его иногда, приносили еду и просили благословления. Говорил он мало, в основном кивал головой. Это не могло остаться незамеченным нечистой силой.

В один хмурый вечер, когда он молился, перед ним появился демон в образе прекрасной женщины.

- Возьми меня, я выполню любую твою прихоть – начал раздеваться бес.
- Я люблю девственность – ответил монах.

Дух исчез.
В следующий вечер перед ним появился другой дух в образе красивой юной девушки.

- Милый, я девственна и хочу быть твоей возлюбленной – протягивая руки, сказал нечистый.
- Я люблю святость – невозмутимо ответил старец.

Бес удалился и пожаловался их главному, что не мог его соблазнить.
И вот в третий вечер перед иноком предстал сам Сатана в образе святой.

- Я святая и в молодости блудила, но потом покаялась и была убита при императоре Нероне, после меня причислили к лику святых. Не бойся меня, я тебя приведу в царствие небесное, и ты будешь сиять святостью, – врал дьявол.
- Я не хочу быть святым, я очень грешен и буду за свои грехи в самой преисподней рядом с Сатаной, – молвил старик.

Дьявол не выдержал и престал в настоящем образе.

- Ну что, видишь, какой я красивый, – засмеялся нечистый.
- Ты так ничего и не понял, – ответил монах.

- Хорошо, открой мне тайну бытия, ты же мудрец, – злорадствовал сатана.

- То, что красивое - то мерзость, а что не некрасиво - надо увидеть прекрасным, – сказал инок. – Ты, несчастный, это не видишь.

Дьявол начал представлять себе это и испугался.

- Нет, не хочу, ты меня чуть не погубил, – исчезая, сказал он.

Больше старого монах никто не искушал. Ведь то, что красиво на земле, то мерзость перед Богом. Через неделю в комнату вошли монахи и увидели старца, стоящим на коленях, опершись руками на табуретку. Он был мертв, в кельи источался запах мирра.

От этого монастыря остались одни развалины. И только случайно его обнаружила группа альпинистов, которая отрабатывала страховку в горах. Где похоронили черного монаха, никто не знает. Но эта легенда передавалась столетиями среди монахов…

Сегодня, 06:14 by Гот77Просмотров: 43Комментарии: 0
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Ключевые слова: Истории из жизни монастырь монах искушение авторская история

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