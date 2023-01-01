Волшебная встреча с судьбой

Летяга Просмотров: 65 Комментарии: 0 +2 Вчера, 17:33 by

Ducunt Volentem Fata, Nolentem Trahunt — Послушного судьба ведёт, строптивого — тащит (перевод с латинского)Клеанф, философ-стоик, Древняя ГрецияПеревел цитату на латинский Сенека, философ-стоик, Древний Рим(«Нравственные письма к Луцилию», 107,11)*****Уставший юный ангел, сидел на подоконнике квартиры, подперев щеку ладошкой, грустно взирая на молодую женщину, лежащую на диване.— Отстаёшь от плана! — произнёс голос над ухом. Старый, опытный ангел приземлился рядом и чуть толкнул крылом молодого.— Да уж не знаю, что с ней и делать то, — чуть не плача, затрепетал крылами юный ангел.— Так, Иванова Валерия Владимировна, 36 лет. Большой литературный и художественный потенциал. Не раскрыт. Потенциал на счастливый брак и сыновей-погодок. Не раскрыт, — считал информацию старший ангел и задумчиво посмотрел на спящую, любуясь ее нежной душой, свет которой пробивался сквозь волевые черты лица девушки.— Не хочет, ничего не хочет,— вздохнул юный ангел, — Ей бы сказки писать для детей и картинки к ним рисовать, а она...Передовой юрист в крупной фирме. Работу ненавидит, но ходит на неё с упорством горного барана. Денег лишиться боится, которые всё равно тратит только на деловые костюмы (надо соответствовать), которые она, кстати, тоже терпеть не может.Купила квартиру в центре города, куда приходит только отсыпаться...А ведь если бы она всё бросила и начала делать то, к чему душа давно лежит, то те же самые деньги пришли бы к ней уже через год.А самое главное: она наконец-то осуществила бы свою мечту и стала бы счастливой!Бросила бы город, который не любит, и уехала бы к морю, завела бы пушистого толстого кота, которого всегда хотела, и с вдохновением сочиняла бы замечательные истории для детей...Сейчас даже кота не может завести, потому что дома почти не бывает.— А с отношениями у нас как? — поинтересовался опытный.— Точно так же. Тот, кто ей предназначен, ждёт её там, у моря. Уже 5 лет как ждёт. Даже котёнка бездомного подобрал и выходил.И ждут они теперь ее вдвоем, интересный небритый мужчина с отличным чувством юмора, мечтающий о семье, и весьма упитанный кот в рассвете сил, умеренной мохнатости, с мечтой о ласковой хозяйке и пышных котлетах.— М-даа, засада...Сны мотивирующие посылал? Встречи нужные подстраивал? — задумчиво почесал лысину бывалый ангел.— А как же! После снов встаёт злая, как бука, огрызается на всех. Кусается... Рекламу на курсы рисования и развитие писательского таланта подсовывал, конкурсы всякие творческие... Всё удаляет, не читая, — юный ангел тяжко вздохнул, — Даже встречу с наречённым почти устроил — он в этот город приезжал.У него тут друг армейский оказался. Так она мимо прошла! Разговор был важный с клиентом по телефону..., — молодой совсем повесил голову.— Попробуем применить более кардинальные методы, — бывалый хохотнул приятным баском и веселые искорки запрыгали в его мудрых глазах. Он хитро подмигнул юнцу, обнял его за крыла:— Выше голову братан, подотри нюни. Работаем оперативно и творчески!И они умчались в свинцовую небесную даль.*****Несколькими днями позже:Утро было хмурым, и соответствовало настроению Леры, атомное солнце в ее душе еще не взошло, и когда телефонный звонок шефа прогрохотал над головой, Лера, как всегда, стиснула зубы:— Через полчаса у тебя самолёт. Проблемы в южном филиале. Разрулишь — получишь премию, нет — выговор.А ещё через несколько часов Валерия Владимировна цокала каблучками вдоль набережной южного города и задумчиво смотрела в морскую даль. Горячий ветер щекотал ей шею, и пригоршнями кидал в нее пенистые, искрящиеся в радуге брызги. Солнце обнимало ее нежным весенним теплом, и стрижи проносились над ней с веселыми песнями.Вдоволь надышавшись морским воздухом, она браво развернулась на каблуках и чеканя шаг, двинулась по направлению к зданию той самой фирмы, где ей предстояло оценить обстановку, прощупать атмосферу, распределить позиции и броситься в бой, продумывая тактику и проницая стратегию, вообщем — обычные будничные сражения передового юриста и очень самодостаточной женщины, как вдруг... проезжающий мимо велосипедист слишком поздно её заметил.А сильная женщина, привыкшая контролировать ситуации и территории, на этот раз, разомлев в объятьях морского ветра, с ситуацией справиться не успела...Лера ощутила волшебный пендель судьбы и одномоментно передислоцировалась с лестницы прямо в заждавшееся море, и... о внезапное чудо! Ей на помощь приплыл мужчина, который конечно же, совершенно случайно проходил неподалеку.Мужчина показался ей смутно знакомым, оперативно поймал такси и отвёз её в больницу. Лера была настолько смущена незапланированной сменой событий, что, таки позволила смутно знакомому мужчине распорядиться дальнейшим развитием ситуации. Как оказалось — это было здравое решение.У Леры обнаружилось лёгкое, но сотрясение мозга, и перелом ноги. Вечером звонил босс и требовал отчета, ведь Лера, — о ужас! — так и не появилась в филиале той самой фирмы.Страдающая беспощадной мигренью, хрупкая сильная женщина Лера неожиданно выдала шефу всё, что накопилось у неё за долгие годы сражений и недосказанностей... и тут же стала безработной.*****На ветке дерева за больничным окном притулились два ангела.— И всё же перелом и сотрясение, это как то слишком круто...,— сомневался молодой.— Не-а, в самый раз ! С переломом никуда не сбежит, а сотрясение не позволит много думать. А суженый её уже всё понял. Думаешь он просто так каждый день к ней с мандаринами и супами таскается?— бывалый подмигнул юнцу.— А творчество? — спросил молодой.— Завтра её соседка выписывается и забудет в тумбочке альбом и цветные карандаши, а там уж всё сложится, — довольно потёр руки старшОй.беседу ангелов случайно подслушала Наталья БерязеваP.S. Будьте внимательны к голосу Любви в вашей душе, не отмахивайтесь от интуиции, не мучайте себя нелюбимой работой, уважайте свои чувства, воспитывайте эмоции, не спорьте с вашими ангелами-хранителями и берегите их. Вдохновения вам!Автор - Наталья Берязева.

Ключевые слова: Ангел женщина план предназначение

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