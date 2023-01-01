Сирена

adafisher Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:13 by

Однажды вечером я возвращался с рыбалки, плыл на маленькой моторной лодке с середины водоема к берегу. Остановился посмотреть закат.Глубина здесь была метров пять.Волны качали мою лодку. В их гребнях играли солнечные блики всех цветов радуги. Оранжевый свет проходил сквозь воду вниз на добрый метр. Я иногда свешивался с краешка лодки, аккуратно, только чтобы взглянуть, как в подсвеченной воде кружится ил.Вдруг я заметил в воде какое-то странное движение. Полоса света дрогнула в глубине. Я подумал, что это крупная рыба.А потом из воды, будто с самого дна, начал подниматься пар.Или дым, я не знаю, что это было. У вещества не было запаха и выраженного цвета, температура воздуха не изменилась. Оно просто поднималось из глубины, застилая все вокруг на манер тумана.Я беспомощно сидел в лодке, боясь включить мотор и плыть к берегу. От неожиданности я быстро потерял ориентацию, и был уже не уверен, в каком направлении земля.Минут, наверное, через пять мучительного ожидания туман начал рассеиваться, и я почувствовал дуновение холодного ветра, насквозь пропахшего солью. Лодку сильно качнуло, и на мои колени брызнули ледяные капли. Стало зябко.***Я увидел серое небо и черную воду, беспокойную, большую, от горизонта до горизонта, и так во все стороны. Беспомощно верчусь на месте, с ужасом думая о большой воде.Туман рассеялся. Все, больше ничего не происходит. Я просто вишу в каком-то гребаном океане у черта на рогах.Проходит минута, две, десять. Я не понимаю, хочу я смеяться, рыдать, проверить мотор или утопиться.И тут – толчок снизу. У меня все внутренности прилипли к пяткам, и в животе стало еще холоднее, чем снаружи. Я подумал о гигантской рыбине с пастью, как десять моих лодок.Толчок, снова толчок. Я окончательно потерялся и почувствовал, как соленые капли воды на лице смешиваются с моими слезами.Но почему-то толчки не усиливались. Они были довольно мягкими, почти ненавязчивыми, мерно покачивали лодку и не стремились ее опрокинуть.Я немного осмелел и первое, чего мне от себя удалось добиться – это подползти к краешку лодки и посмотреть, что происходит.Внизу плескались волны, и видно ничего не было.А толчки продолжались. Это еще хуже, чем увидеть рыбину, подумалось мне. Стало так жутко, что подступила тошнота и побелели пальцы.Трясясь от холода, я механически повернулся к движку и начал его заводить с твердым намерением предпринять хоть что-то, чтобы понять свое место в этом кошмаре.Если я смогу немного отплыть – уже хорошо, может, хотя бы увижу, с чем имею дело. Какое бы оно ни было, оно уже торчит под моей лодкой.Мотор работал, и я помчался прочь, оглядываясь.На мое удивление из-под воды показалась девичья головка, а затем обнаженный торс.Я бы, наверное, вернулся, будь я в своем привычном состоянии, мало ли что. Но тогда мне показалось странным и пугающим, что она поднялась над водой почти до паха. В океане не может быть так мелко.Я поворачиваюсь вперед, мечтая найти выход отсюда. Может, нужно, чтобы туман вернулся?Передо мной во все стороны расстилается беснующаяся водная гладь.Улавливаю что-то периферическим зрением. Будто мимо пробежал кто-то. Холодею весь, потому что бегать здесь явно негде, озираюсь и отшатываюсь: рядом с моторным движком, в задней части лодки, сидит хорошенькая девчонка с гигантским рыбьим хвостом.Прежде, чем я успеваю переваривать происходящее, влажные, белые губы размыкаются, и девчонка говорит:- Хочешь быть со мной?- Кто ты?- Сирена.- Что происходит?- Я заманиваю рыбаков, потому что в океане все давно плавают на высоченных железных лодках, туда с моим хвостом забраться сложно.- Я умру?- Ну да. Но это не страшно – я, например, прекрасно себя чувствую.Своей холодной, влажной рукой она взяла мою ладонь и приложила к левой груди, покрывшейся крупными мурашками. Сердце не билось.- На самом деле, я давно ждал, что со мной произойдет что-то интересное, но теперь мне очень страшно.Сирена вздохнула.- Слезай. Тут мелко.Она подала мне руку, скользнув за борт и погрузившись в воду по пояс.- Что?- Проверь сам!Я с интересом опустил ногу вниз и, к моему удивлению, вода действительно доходила мне только до ягодиц. Я ощутил, как ласково лижут мой живот холодные волны. Температура воды с каждой минутой смущала меня все меньше, а кровь в моих венах постепенно останавливалась.- Мне здесь нравится, - и я улыбнулся.- Мне тоже, - улыбнулась Сирена.***Однажды вечером из водохранилища одного подмосковного городка выловили утопленника. Оказалось, что это был местный бухгалтер, который днем ранее ушел на рыбалку и не вернулся. Лодку выловят за пару километров от места трагедии спустя несколько часов.Жена и мать начали бить тревогу и звонить в полицию еще вчера, часов в 9 вечера, но было уже слишком поздно начинать спасательную операцию. Предположили, что мужик, должно быть, напился и заночевал на берегу.Закрыли дело как суицид – и никто, в принципе, не удивился, потому что бухгалтер, отправляясь на рыбалку, оставил в ящике стола последнюю записку и револьвер с одной заряженной пулей. Вопросы вызывал только способ самоубийства и причина, по которой мужик отступился от своей задумки.- Наверное, не хотел, чтобы я оттирала кровь от стен, - сказала на поминках его зареванная жена с какой-то грустной благодарностью.- Все там будем, - как-то невпопад ответила мать, поправляя букет искусственных цветов.- Знаешь, ему накануне такой сон приснился, - продолжила жена. – Как будто он с рыбалки возвращался, а его голая баба под воду утянула.Мать нервно хихикнула.- А таблетки он у тебя пил?- Пил, по рецепту все пил, горе окаянное.- Плохо пил, значится.Женщины еще немного постояли, поплакали, накатили водочки и под ручку направились домой.- Интересно, а правда дело в таблетках?- Да черт их знает. Есть же еще и всякие юродивые, апостолы, вестники там чего-то. Чего сейчас об этом думать.Жена рассеянно кивает. Дальше идут молча.

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