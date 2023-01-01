В её голове

adafisher Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:16 by

Мне так больно, потому что в моей голове сидит бес. Сейчас у меня в наушнике играет джаз, и он тоже слышит этот джаз. Слышит и начинает выть, потому что каждый звук причиняет ему боль.Бес приходит, когда ему захочется. Ему плевать, что у меня завтрак.Я сижу за столиком Бургер Кинга со стаканчиком кофе на 0,3.Впервые я увидела его на детской площадке, когда мне было лет 5.Он будто пытает мое сознание, чтобы я это вспомнила. Это невыносимо, я так больше не могу. Но вспоминаю.Качели в облезлой желтой краске – мои любимые качели, единственные на весь двор. Я качаюсь, и уже собираюсь заканчивать. В моей голове мелькает мысль: а что, если спрыгнуть, а не остановить как обычно, ногой об песок?На площадке был мой дед. Он сидел на лавке, курил и следил за мной. Лавка была прямо напротив, но через карусель.Кошусь на старика, дергая коленками. Он – не мать, он следит плохо.Я прыгнула и каким-то образом оказалась позади качели, после чего она приложила меня по затылку. Я не понимала, как это могло произойти. В том смысле, как именно я оказалась под качелью, я же прыгала вперед.Когда я подняла глаза, бес уже стоял за кустами возле ограды, прямо за дедом. Я хотела закричать, но как раз в этот момент качель ударила меня по голове.В следующий раз мы встретились через несколько лет, мне тогда, кажется, было 8. Были новогодние праздники, и я не могла уснуть. Я тогда не спала, наверное, трое суток. Мне было страшно, вдруг я теперь никогда не смогу заснуть. Мать на меня и так очень злилась, что, если бессонница никогда не прекратится?Я видела беса, когда шла в темноте до туалета на вторую ночь. У нас был длинный, девятиметровый коридор, потому что обретались мы в типичной сталинке, а туалет – в конце.Голова снова начинает нестерпимо болеть. Надо дойти до туалета.Кажется, меня вот-вот стошнит от головной боли.Цвета, свет, звуки сгущаются вокруг меня и давят, давят, давят на глаза, на барабанные перепонки, на виски, на каждую капельку крови в артериях давят.Люди разбегаются.Я блюю на пол. Сначала мне кажется, что люди разбегаются от того, что им мерзко. В зеркале бутика напротив вижу краем глаза свой силуэт – и понимаю, что да. Только мерзко им от того, что происходит у меня в голове.Лечу в сторону туалетных кабинок, никто не преграждает мне дорогу. Громко хлопаю дверью, облокачиваюсь руками на раковину и пялюсь в огромное зеркало. Из моей головы растет рог. Разорванная кожа вокруг основания рога обнажает рану, в которой бугрится мясо. Она уходит вглубь моего черепа, огибая рог. Мне кажется, я вижу внутри осколки костей.Я начинаю смеяться, потому что чувствую, как режется второй.Кожа на лбу трескается, ощущение боли будто запустили в режиме слоу-мо.***Я смеюсь все громче и громче, и вот уже мой смех раздается со всех сторон, и нет ни туалетной кабинки, ни крови, ни рогов, есть только я, мой смех и зеркало, в котором отражается пустота. Моя милая пустота. Она окружает меня повсюду, я дышу этой пустотой, и она затекает в мои легкие.А потом я моргаю, и ничего не было.Я умываю лицо холодной водой, прикрываю челкой едва заметные ожоги на лбу и выхожу из кабинки. Сжимаю руки в карманах олимпийки, кошусь на посетителей. Следят? А если следят, то хорошо или плохо?Меня никто не узнал, никто не окликнул.Я вышла на улицу и выдохнула. Не знаю, когда и где бесу захочется вылезти в следующий раз.Я радуюсь, что никто не зашел в туалет и не увидел меня. Я радуюсь, что никто не запомнил моего лица. Остается щекочущее тревожное чувство: а что, если кто-то подглядел и теперь все знает?И тогда бес отвечает мне: «Я возьму нож. Ты же знаешь, что я возьму нож».«Я знаю» - отвечаю.И мне становится хорошо и спокойно, потому что я правда знаю: мой бес меня любит.

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