Лунатик

Гот77 Просмотров: 291 Комментарии: 0 0 Вчера, 07:39 by

Два друга - заядлые альпинисты - каждый год проводили отпуск в горах. И в этом году они поехали покорять новую высоту. Собрав снаряжение, они пошли на восхождение. Но хребет оказался очень опасен, и им пришлось спускаться, так и не побывав на пике.При спуске один из них повредил ногу, и им пришлось остановиться под скалой. Разложив палатку, они заночевали. Рана дала сильную температуру и страшный озноб. Проснувшись утром раненый альпинист скончался. Его напарник, понимая трудность положения, похоронил его в снегу.Он долго вызывал спасателей по рации, но все безуспешно. Вся надежда была на то, что, заметив их отсутствие, спасательная команда пойдет на поиск потерпевших. А пока он грелся в палатке, питаясь консервами.Проснувшись утром он почувствовал, что его кто-то обнимает. Открыв глаза, по его телу прошел холодный пот, это был труп его товарища. Взяв тело за руки, он оттащил его обратно и засыпал снегом. На следующие утро все повторилось, покойник лежал рядом с ним.Не понимая, что происходит, мужчина решил проследить весь цикл происходящего. Рядом с палаткой он установил видеокамеру, которую они брали с собой и снимали горные пейзажи. На следующий день он просмотрел запись и ужаснулся.Из спального мешка вышла фигура и откопала мертвого альпиниста, а потом уложила его рядом с ним. Потом залезла обратно в мешок и застегнула сама себя. Но самое ужасное, что этой фигурой был он сам…

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