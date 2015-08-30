Наказание

Gorefast Просмотров: 167 Комментарии: 3 +1 Вчера, 10:59 by

По лесной тропе шли трое молодых парней, которым на вид можно было дать 18-19 лет. Олег, Стас и Илья шли друг за другом по направлению к своему селу. Раньше они учились в одной школе и были самыми известными хулиганами, которых ненавидели почти все. Когда эта троица выпустилась из школы, то с облегчением вздохнули все учителя и сотрудники школы. Словарный запас этих ребят состоял из мата и других грязных выражений, обычную русскую речь можно было услышать редко. Общаться или уж тем более дружить с ними было невозможно. Все те, кто пытался наладить с ними контакты, были либо избиты, либо унижены, либо жестоко обмануты и высмеяны пред всеми. Учиться они не любили, работали чаще всего в колхозе и выполняли работу грузчиков. Как говорят: не можешь работать головой – работай руками. Возвращались они позднее обычного. На улице уже сильно стемнело, при том что было лето. До их села было ещё где-то 2 километра.В какой-то момент впереди они увидели силуэт сидящего на земле человека. Обрадовавшись тому, что они наткнулись на алкоголика, вся троица спешно пошла к нему с целью очередного унижения и самоутверждения. Олег первым окликнул старика, сидящего на земле. Он был одет в какое-то тряпьё, весь грязный, с длинной седой бородой и вполне крепким телосложением. Олег назвал его весьма грубым матерным словом, но старик даже не отреагировал. Его внимательный взгляд был нацелен на троицу, поочерёдно осматривая каждого из них. Он не говорил ни слова. В скором времени уже трое начали оскорблять и унижать старика, но тот был спокоен как танк. Когда ребята поняли это, то решили действовать настырнее. Илья пнул деда ногой, а уже следом за ним Стас нанёс старику удар по щеке. К их удивлению старик не реагировал. Он лишь нахмурился и всё с той же внимательностью глядел на них. В конце концов им это надоело. Следующие пять минут старика избивали с особой жестокостью. Кровь маленькими и средними каплями разлеталась по пыльной тропе, а параллельно с ними раздавались звуки иногда ломающихся и трескающихся костей. В итоге вместо лица у старика осталось месиво, борода частично пропиталась кровью, а веко левого глаза нервно подёргивалось. Всю процедуру окончил Илья, плюнув старику в лицо от всей души. Троица отправилась дальше, покрывая матами старика, лежащего на земле и истекающего струйками крови.На пути троицы выродков показалось заброшенное здание, напоминавшее недострой жилого дома. Здание имело 2 этажа, на каждом из которых имелся общий коридор и комнаты, некогда предназначавшиеся для жизни людей. Ребята оценили возможность исследовать постройку. К их удивлению там даже были установлены двери. Место оказалось идеальным для посиделок и тайного места, ведь по этой тропе мало кто ходит. По поводу старика им всё было ясно, он больше не появится. Они обнаружили комнату с несколькими столами, сдвинув которые они сделали «коллективную кровать». Было принято решение ночевать.Олег проснулся ночью и сначала даже не понял, где находится. Только спустя несколько секунд он вспомнил, что они устроили привал в старом здании. Ко всему прочему он понял, что выпил слишком много газировки и теперь надо бы отойти. Встав со стола, он обнаружил отсутствие Ильи, но это не сильно смутило его. Вполне вероятно, что Илья отлучился по схожей причине. Олег вышел в коридор и направился в дальнюю комнату, где по его памяти была туалетная комната. Справив нужду, он вышел из туалета и облокотился на стену, решив немного подышать перед сном. Весь путь он освещал с помощью маленького карманного фонарика. Такие фонарики они купили себе в сельской лавке месяц назад. Он освещал коридор ради забавы, но в какой-то момент луч света выхватил что-то на полу, некий предмет. Он подошёл к предмету и посветил на него. В следующий момент сон сняло рукой, а ужас и нечеловеческий страх наполнили душу Олега. На старом пыльном полу лежал ботинок Ильи с куском ступни внутри него.От ужаса и отвращения Олег попятился назад и съехал по стене на пол, закрывая рот рукой. В какой-то момент он вышел из оцепенения и рванул в ту комнату, где спал Стас. Забежав в комнату, Олег захлопнул дверь и начал светить вокруг фонариком в поисках товарища, но на столе его не было. Он рванул к окну с целью выбраться, но споткнулся об что-то и упал, разбив себе нос об пол. Боль пронзила лицо, он перевернулся на бок и увидел Стаса, лежащего на полу и свёрнутого как раскладной стол. Кусок позвоночника торчал из спины, а маленькая струйка крови текла из рта, глаза смотрели в пустоту. От страха Олег упал на спину и посмотрел на потолок. Крик ужаса наполнил все комнаты и помещения здания. Голова Олега оторвалась и вылетела в то самое окно, куда он совсем недавно хотел вылезти.Существо в лохмотьях свисало с потолка и довольно улыбалось. Длинные когти были в кусках плоти и одежды, а красные глаза светили словно два фонарика. Чёрная шерсть росла по площади всего тела. Его звериная изуродованная морда имела кровоподтёки и разбитый нос, по которому несколько часов назад прилетел удар ботинка Ильи.

Ключевые слова: Заброшенное здание кровь ужас страх месть авторская история

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