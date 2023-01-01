Заброшенный дом

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Гот77 Просмотров: 95 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:47 by

Стас всю свою жизнь мотался по общагам, коммуналкам, своей квартиры у него не было. Его работа не давала ему заработать на нормальное жилье. Один раз ему позвонил знакомый Андрей и сказал, что есть недорогая квартира.Он дал ему телефон агента, с которым он созвонился. Тот объяснил, что есть недорогой вариант. Они встретились и поехали посмотреть дом. Он находился почти на окраине города, квартира была однокомнатная. Почему так дешево Стас даже не спросил, его радости не было конца. Наконец у него есть собственный угол.Обговорив все детали, он согласился приобрести эту квартиру. Вечером, возвращаясь, домой он неожиданно заметил, что в маршрутке никого не осталось, и он выходил один на остановке. Но самое ужасное в доме не горел свет, такое ощущение, Что он один живет здесь.В округ не было ни одного дома, это здание находилось как одинокое дерево на дороге. Зайдя в подъезд, Стас увидел, что там не было, освещения. Как он этого не заметил, ах да был день. Лифт тоже не работал и, включив фонарик в телефоне, он стал подниматься на пятый этаж.Поднимаясь, вверх, он не заметил, сколько прошло времени, а добраться до этажа он не мог. Посмотрев на часы, было полпервого ночи, а заходил он десять часов. Перепугавшись, он стал считать этажи третий, четвертый, шестой. И вдруг он услышал звук поднимающегося лифта, он остановился на этаже, и парень закрыл глаза, ожидая, что лифт не откроется, но он открылся.От страха он побежал на этаж выше, лифт последовал за ним. На площадке была открыта одна квартира, не раздумывая, он вбежал в нее, не зная, зачем он это сделал. В комнате было темно, на улице тоже. Схватив первое, что попало под руку, это был светильник, со всей силой бросил в окно.Внезапно его озарил белый свет, оказалось, он попал в аварию и пролежал в коме полгода. В маршрутку врезался грузовик, ни кто из пассажиров не выжил, кроме него. Через месяц его выписали, Андрей пришел его встретить, и они поехали домой отметить спасение и новоселье.Они сели в маршрутку и поехали в новый дом Стаса. Маршрут был длинный, и ехали долго. Он не заметил как стемнело, подъезжая к дому, Стас в ужасе заметил, что никого в транспорте не было, а в доме ни в одной квартире не горел свет…

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