Здравствуй, Странник, Новый год!

Sorto Просмотров: 296 Комментарии: 2 +3 Вчера, 10:30 by

– С Ноооооовым гоооодом! – хор пьяных голосов заставил меня недовольно открыть глаза.Ну конечно... Новый год... День, который настолько отличается от остальных дней в году, что все самозабвенно бросаются его отмечать!Неторопливо поднявшись, я посмотрел в окно, за которым уже во всю гремели салюты.– Значит, только-только наступил... – зайдя на кухню и поставив чайник на плиту, я устало сполоснул старенькую кружку.В съёмной квартире выбор посуды был не особо велик, но всё необходимое для приятного чаепития было. Если бы ещё не эти пьяные крики...Чайник уже закипал, когда в мою в дверь яростно задолбили. Гостей я не ждал, но, кто бы там ни был, он явно не собирался так просто уходить.– С новым годом, сосед! – стоило мне открыть дверь, как радостный крик ворвался в дверной проём вместе с запахом алкоголя. – А ты чего тут один как сыч?! Ну-ка, давай к нам!– Дядя Толя, пойдёмте! Не приставайте к человеку... – молодая девушка с лёгким румянцем пыталась угомонить мужчину, бросая на меня виноватые взгляды.– Нечего ему одному торчать! Не-че-го! Ну! Давай же! Собирайся!Видимо, увидели мой силуэт в окне, когда запускали салют, и решили наведаться. Подавив раздражение, я хотел уже было молча захлопнуть дверь, как вдруг заглянул за спину мужчины. Хм... А вот это интересно...Кто бы там не находился, его намерения явно не были добрыми – столь зловещую ауру трудно было не заметить, и, если бы не шумная толпа, мой взгляд сразу бы зацепился за незваного гостя. Однако, в такой суматохе мне было не под силу даже выделить того, чья душа в данный момент находилась в опасности.– Ну что же, раз ты так настаиваешь, то одну рюмашку принять можно... – мой наигранно неуверенный тон тут же растворился в его громогласном крике.– Ну вооооот! Это уже другое дело!– Извините... - тихо шепнула мне пожилая женщина, по всей видимости, его жена. – Он, когда переберёт, такой упрямый...– Всё хорошо, у меня всё равно не было планов на эту ночь.Квартира соседа встретила меня разноцветными огнями гирлянд и ярким запахом хвои.– Тьфу ты... – недовольно покосившись на шикарно наряженную ёлку, я опустил свой взгляд, дабы скрыть недовольство.Снова «идолы»! Почему даже для праздника людям так необходимы даты и различная символика? Разве нельзя устроить праздник просто так? Без нелепой атрибутики и календаря, имея только собственную душу и радость?!– За стол, друзья! Я вот соседа привёл! А то скучал там один одинёшенек!Мне быстро выделили место за столом, куда я тут же уселся, поблагодарив и поздравив каждого сидящего рядом.По всей видимости квартира, ставшая на время моим убежищем, начала сдаваться недавно, и не все соседи знали об этом. Обычно в спальных районах маленьких городов большинство соседей друг друга знают и в курсе, если квартира сдаётся.– Что же ты не пьёшь, соседушка? – злобный шёпот раздался прямо над моим ухом. – Аль боишься чего?Фуф... А я уж думал, что придётся выманивать эту тварь... Спокойно опрокинув рюмку, я принялся внимательней осматривать сидящих за столом. Оборачиваться смысла не было, я прекрасно знал, что за моей спиной никого нет, а вот присмотреться к сидящим стоило... Алкоголь и общая расслабленность – просто подарок для различных злобных тварей, а здесь сейчас столько эмоций, что они могут быть сильны как никогда!Люди за столом на первый взгляд ничем примечательным не выделялись: сидели, шутили... Кто-то был полон сил, кого-то алкоголь уже разморил. Но это лишь на первый взгляд....Спустя пару мгновений, мой взгляд остановился на женщине, которая, равнодушно смотря в тарелку, как-то быстро и неуклюже теребила подол своей кофты, словно пытаясь что-то в нём скрыть... Или отыскать...– Нююююта... Хооооочет... – её хриплое бормотание мало заботило веселящихся гостей. - Хооооочет...– Анют, ты чего? – рядом сидящая бабушка весело приобняла женщину, от чего глаза той начали наполняться яростью.– А давайте выпьем за ваше гостеприимство! – мой громкий крик, заставил всех на секунду замолчать и уставиться на меня.Даже одержимая женщина замерла на миг, после чего начала ещё быстрее теребить свою кофту.– Воооот! Вот это по-нашему! – весёлый крик хозяина квартиры тут же растворился в общем шуме, поздравлениях и шутках.На этот раз пронесло... Но скоро её поведение снова привлечёт внимание, и чем всё закончится сказать трудно. Существа на таких мероприятиях очень опасны, и могут навредить не только жертве, но и окружающим.Разумеется, утром всё спишут на алкоголь, общую усталость и скверный характер. Люди порой готовы искать причины в чём угодно, лишь бы подальше от правды.– Вы же тоже это видите? – маленький мальчик лет семи испуганно тронул меня за руку. – Я вижу, как Вы смотрите на тётю Аню... Но... Но это не она... Она не такая... И этот её голос... Он говорит не только там...– Да, друг. Тоже вижу, и очень хорошо, что у меня в этом деле появился настоящий помощник... – нужно было как можно скорее избавить ребёнка от страха, пока существо не приметило его. – Я же могу рассчитывать на твою помощь?Мальчуган, взволнованно посмотрел на меня. Его сомнения можно было понять: небритый, с длинными патлами и холодными серыми глазами незнакомец, которого несколько минут назад привели в квартиру... Едва ли мой вид был способен внушать доверие, но ситуация была неординарной, поэтому парень взял себя в руки и уверенно кивнул.– Я хочу спасти тётю Аню! Мы сможем ей помочь?– Да, дружище. Обязательно сможем. Слушай, наш план таков...Спустя несколько минут мы напряжённо следили за странным поведением женщины. Она то и дело замирала, словно вслушиваясь во что-то, и продолжала бормотать бессвязные речи о том, что она чего-то хочет.Мне нельзя было предпринимать активных действий, так как любая странность с моей стороны могла сильно ухудшить ситуацию. Стоит этой мерзости лишь на секунду заподозрить, что за ней ведётся охота, как несчастную женщину будет уже не спасти. Рисковать было нельзя, поэтому нам ничего не оставалось, кроме как ждать...Выпив ещё пару рюмок и пообещав пьяному соседу как-нибудь сходить с ним на рыбалку, мы наконец-то дождались ключевого момента. Бабуля, что сидела рядом с женщиной, вновь обратила внимание на её странное поведение.– Анют, ты в порядке? – приобняв женщину, бабушка не видела, как та злобно оскалилась, а её опущенные вниз глаза начали наливаться кровью.Теперь счёт шёл на секунды. Я кивнул своему юному помощнику, готовый в любой момент вскочить с места, дабы остановить разъярённую одержимую. Уверенно кивнув в ответ, мальчик тут же ткнул вилкой в ногу женщине.– Ай! Антошка! – женщина подпрыгнула, и недовольно уставилась на ребёнка. - Ты чего творишь, поганец?!Пик негатива, мимолётная потеря контроля и резкая смена эмоций... Это простое, казалось бы, сочетание в миг помогли женщине вернуть свой разум. Она вновь себя контролировала, но расслабляться было рано...– Ты чего сказал?! Ты чего сейчас сказал?! – громогласный рёв соседа смешался с криком другого мужчины, который уже схватил его за грудки.Резкий звон разбитой посуды, вновь привлёк к себе всеобщее внимание. Сделав виноватый вид, за то, что «случайно» разбил пустую бутылку, я громко извинился перед всеми и спросил где могу взять веник, чтобы убрать за собой.Меня тут же успокоили, осудив того, кто додумался поставить пустую бутылку на стол, после чего жена хозяина квартиры быстренько подмела осколки с пола.– Как ни крути, на счастье! – новый тост дяди Толи все радостно поддержали и веселье снова охватило застолье.Самое страшное в таких ситуациях то, что, покидая тело одержимой, существо ещё сильнее влияет на окружающих, следовательно, конфликты могут рождаться буквально на ровном месте. Негатив тут же захватывает расслабленные алкоголем умы, и вот уже спустя несколько минут мы получаем новую жертву для этих злобных тварей.Сейчас же, приняв на себя вину за разбитую бутылку, я смог выровнять эмоциональный фон, а всеобщий праздник и веселье уверенно завершили этот процесс. Даже если бы кто-то сорвался на меня, общий негатив уже был сбит и большинство отдыхающих нашло бы такое поведение неправильным. Я оказался в центре внимания и это сыграло мне на руку, дав возможность манипулировать общим эмоциональным фоном.Главное, что всё закончилось хорошо, а значит, больше мне здесь делать было нечего. Поэтому я незаметно выскользнул из-за стола и направился к выходу.– Вы уходите? – в коридор заглянул мальчуган, с интересом рассматривая мои потёртые берцы.– Да, дружище. Думаю, что теперь могу доверить тебе присмотреть здесь за всем. Справишься?Видимо, почувствовав мою уверенность, а также оценив проявленное доверие, парень уверенно кивнул, после чего я дружески хлопнул его по плечу и покинул шумную гулянку.Вновь оказавшись в своей съемной квартире, я налил в кружку тёплой воды и равнодушно уставился в окно, в то время как на улице радостно шумела очередная компания. Странный всё же сегодня денёк...Стоило мне расслабиться, как чьё-то злобное шипение тут же привлекло моё внимание!Хм... Не думал, что кто-то из этих тварей захочет оказаться здесь – в этой пустующей квартире, наедине со мной. Тем не менее, из-за угла показалась лохматая голова какого-то низкорослого существа. Его белёсые глаза сверлили меня безумным взглядом, а зашитый толстыми нитями рот пытался издавать какие-то звуки.– Ну что же, уродец! Ты очень сильно ошибся квартирой, и сейчас я заставлю тебя пожалеть об этом!– Стой, Странник! – моя рука уже тянулась к рюкзаку, когда между мной и существом возник мой друг Призрак. – Тебе не нужно его опасаться...– Опасаться? Его?! Да я как бы и не собирался! А вот ему бы стоило...– Остановись... Он пришёл не к тебе...– Ну конечно! Он пришёл на всеобщий пир, который эти сволочи обычно устраивают, пользуясь человеческой беспечность и неконтролируемыми эмоциями!– Нет... Он здесь не за этим... Прошу тебя...Пока я спорил со своим другом, существо прокралось мимо меня и, встав возле окошка, с любопытством уставилось в него. От неожиданности я замер. Это поведение было достаточно странным для подобной твари. В нём не было ни единого намёка на ненависть и злобу, с которым эти чудовища обычно смотрят на живых... Это существо... Оно просто смотрело в окно на всеобщий праздник!– Не только «охотники» в этот день хотят оказаться среди праздничной суеты... – грустный голос Призрака звучал неестественно громко среди пустых стен квартиры. – Этот незваный гость тоже когда-то был живым человеком, который так же радовался и верил в чудо... Пойми, даже маленькая крупица от тех эмоций способна на то, чтобы заставить его оказаться здесь, рядом с тобой, в попытке вновь почувствовать то, что давно ускользнуло от него... Позволь ему насладиться этим моментом... Хотя бы сегодня...Существо тем временем продолжало с интересом наблюдать за происходящим на улице, то и дело издавая жуткие звуки. Оно словно пыталось напевать какую-то странную песенку. Возможно со стороны это выглядело пугающе, но не для меня...Встав рядом, Человек, Призрак и Существо встречали грядущий год, смотря в окно на радостных людей, отмечающих всеобщий праздник. Поистине случилось чудо...Может не так уж и плох этот ваш Новый год...

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