Чёрная чайка (VI)

КОНЕЦ

21. 10. 2005 – 17. 07. 2022



Благодарности:

Моей семье

Группам "Гражданская Оборона", "Amatory", "Tardigrade Inferno", "Silencer", "Агата Кристи"

Microsoft Word 2010

Всем, кто ждал с 2005-го года

Всем, кто не мешал

Стих авторский

serg-kil-inc Просмотров: 69 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 12:11 by

Из крепких объятий Морфея меня выдернул скучающий голос дикторши, объявляющий о прибытии поезда дальнего следования на платформу. Я открыл глаза, вздрогнув всем телом от неожиданности. Видимо, я успел задремать, пригревшись на солнышке сидя на скамейке.Мир наполнился звуками толпы, которая стекалась на перрон, где я и находился. Я сразу узнал это место, хотя и не так часто бывал здесь – Московский вокзал Санкт-Петербурга. Вот только я не помнил, зачем я здесь находился.Где-то в начале платформы раздался гудок приближающегося поезда, толпа людей растянулась вдоль перрона в ожидании прибывающих. Один я оставался сидеть, безучастно наблюдая за происходящим в попытках вспомнить и понять.Память возвращалась неохотно и издалека, словно волнами окатывая берег. Шаг за шагом я вспоминал – и вспомнил. Вспомнил «Скиф», вспомнил чёрную дыру, вспомнил свою самоубийственную глупость, вспомнил свои сны, вспомнил самый последний. И вот я тут.Я огляделся по сторонам, нашёл неподалёку витрину, в отражении которой увидел себя и убедился, что я – всё ещё я. На мне был всё тот же лётный комбинезон, в котором я начал свой полёт. Сунув руку в карман, я нащупал там смятую фотографию. Мне даже смотреть на неё не понадобилось, чтобы знать, что это за фотография. Пока что всё шло, как и обычно – я просто оказался в гуще событий нового мира-сна. Только в этот раз я помнил всё, что со мной произошло с момента прохождения горизонта событий, и я был уверен, что я – я настоящий. Не параллельный, не двойник, не приснившийся – настоящий. А вокруг меня сейчас самая что ни на есть реальность. Правда, это опять вызывало диссонанс с тем, что происходило в недавнем прошлом. Как я здесь оказался, если снова отключился в челноке, находясь где-то внутри чёрной дыры? Ладно, раз это всё кино для одного зрителя – посмотрим, что это за кино такое…Тем временем, медленно проплыв мимо, поезд остановился, двери вагонов открылись, выпуская первыми проводниц, а за ними и первых прибывших пассажиров. Воздух наполнился искренними приветствиями, объятиями дождавшихся, радостью встречи разлучённых. Их голоса слились в один радостный гул, который, казалось, долетал до неба. Я же всё в том же непонимании бесцельно скользил взглядом по толпе, невольно проявляя симпатию к радостным людям вокруг, пока не увидел его.Из вагона вышел худенький, лохматый, очень бледный мальчишка лет одиннадцати с огромным рюкзаком на плечах и хмуро, боязливо, но с искренним любопытством огляделся по сторонам. Следом вышла девочка, прижимающая к груди цветастую кошку, а за ней женщина с дорожным чемоданом. Их встречал радостный мужчина, который по очереди обнял их всех и замахал рукой куда-то в сторону метро.Я сразу узнал этого мальчика. Как я мог его не узнать, если радостным мужчиной, который их встречал, был мой отец, девочка с кошкой была моей сестрой, а женщина с чемоданом – моя мама, ещё живая. А мальчиком был я сам. Они были гораздо моложе, чем когда я видел их в последний раз: у отца ещё не появилась седина в волосах, и лицо было не таким серым, на лице мамы было гораздо меньше болезненных морщин, а у сестры ещё не появился уродливый шрам на подбородке от неудачно проведённой операции. Даже наша любимая кошка ещё была жива и сейчас испуганно мяукала на весь вокзал. Я помнил этот день, когда мы впервые приехали в Санкт-Петербург на постоянное проживание. Боже, как же давно это было, ещё в прошлом веке, ещё до всего…Я смотрел на самого себя и пытался понять, как это возможно.Сидя на скамейке, я как будто оглох и перестал слышать толпу вокруг. Даже видеть её перестал, сосредоточившись только на этих четверых людях. Они улыбались, хлопали друг друга по плечу и о чём-то переговаривались. Мальчик, что-то скромно проронив, продолжал разглядывать вокзал – и тут он наткнулся взглядом на меня. Увидел – и тоже узнал. Я понял это по его изменившемуся лицу, на котором боязливое любопытство сменилось ошарашенным удивлением. Но он узнал меня. Правда, детский разум вряд ли смог объяснить ему, что именно он увидел. Он замер, не отрывая от меня глаз, а я же с не менее ошеломлённым лицом смотрел на него. Мимо постоянно проходили люди, но мы не теряли зрительный контакт, продолжая смотреть друг другу в глаза через те два десятка лет, что разделяли меня и его. И мне так захотелось сейчас встать, отвести его в сторону и рассказать ему много важных вещей, о которых ему нужно будет знать, которые помогут ему в тех трудных ситуациях, что выпадут ему в ближайшее время и позже, много позже. Ведь кто, как не я расскажет ему о жизни, которую ему только предстоит прожить. Даже родители не смогут предупредить о том, что на самом деле окажется важным…Но вместо этого я медленно поднял руку и просто помахал ему. Он в ответ тоже неуверенно поднял ладонь и слабо шевельнул пальцами в приветствии. Послание было передано, а поймёт ли он его, и поймёт ли правильно – это уже не моя забота. Не мог же я сейчас взять и сломать течение времени, которое сделало из этого бледного, худенького мальчишки того, кем я являюсь сейчас? Да, ему предстоит трудный путь, полный опасностей, боли, разочарований, смерти близких и редких успехов, но, только пройдя через всё это, приобретая опыт, появится тот, кто сейчас сидит на скамейке и машет рукой себе из прошлого, как бы говоря, что всё будет хорошо.Не знаю, сколько бы ещё длилось это наше безмолвное общение, если бы мама не окликнула паренька. А через секунду она взяла его за руку и они влились в поток людей, спешащих ко входу в метро. Он шёл, постоянно оглядываясь на меня, пытаясь вновь зацепиться взглядом за мои глаза, но шедшие следом люди быстро скрыли нас друг от друга. А вскоре скрылись и сами люди. Перрон опустел, я остался на скамейке один, всё так же с поднятой в приветствии рукой.Когда оцепенение спало, я с шумом выдохнул. Оказалось, что всё то время, пока я наблюдал за пареньком, я не дышал. После чего сгорбился, обхватив голову руками, пытаясь осмыслить произошедшее. Что это было? Перемещение во времени, в которые не верит Фил? Или очередная вселенная, по которым меня бросает по чьему-то велению? Где в таком случае сейчас находится сам Фил, если после очередной неизбежной встречи с чёрной чайкой я снова окажусь внутри челнока, который всего час назад преодолел горизонт событий? И что изменится, когда в моей памяти осядет очередное пережитое видение-реальность?..Тихо.Я внезапно обратил на это внимание. Обычно вокзал довольно шумное место: люди здесь ходят постоянно, снуют туда-сюда местные собаки, звучат объявления по громкой связи, слышен шум машин на всегда забитых Невском и Лиговском. А тут – тишина. Я даже слышал, как бьётся собственное сердце.Тихо.Быстро глянув по сторонам, стало понятно, что ещё и безлюдно. Ни людей, ни постоянных голубей, ни собак – никого. Не могу сказать, что меня эти события не напугали. Я замер, боясь пошевелиться и издать звук, словно от этого зависела моя жизнь, хотя видимых причин для этого буквально не было видно. Как тогда, когда на меня смотрел глаз чёрной чайки в иллюминаторе. Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул, пытаясь унять накатившую панику.Так. Спокойно. Этот мир – такой же, как и предыдущие, посмертное видение, сон. Давай примем эту теорию и перестанем морочить себе голову. Тогда во сне тебе ничего не может угрожать.Во сне – да, ничего угрожать не может. А в реальности? Где я сейчас физически? Что со мной происходит, пока я валяюсь в предсмертном бреду?..- Вы выглядите очень потеряно. – Тихий голос позади меня нарушил окружающую тишину.Я обернулся. У кофейного ларька на высоком барном стуле сидел пожилой мужчина с белыми волосами. Своим аккуратным видом поношенных брюк и осеннего плаща он сразу вызвал у меня ассоциацию с сельским учителем времён Советского Союза. То есть, он был здесь как и я – гостем из другой эпохи.- Да, есть такое, – не стал отрицать я.Мой внезапный собеседник улыбнулся и жестом пригласил меня сесть на такой же барный стул рядом с ним. Когда я занял место у кофейного ларька, он продолжил.- Для этого не нужно быть проницательным. Я понимаю, что всё, происходящее с вами действительно может ввести ступор. Это очевидно.- А вы знаете, что именно со мной происходит? – Спросил я.- Конечно, знаю, – он заглянул за стойку ларька, где отсутствовал продавец. – Хотите кофе?- А можно?- Ну, почему нет…Дедок ловко поддел пальцами два бумажных стаканчика, парой быстрых движений насыпал туда кофе и по очереди залил их кипятком из электротермоса, стоящего тут же на стойке.- Вы сказали, что знаете, что со мной происходит, – напомнил я, вертя в руках горячий стаканчик.- Да, знаю, – кивнул дедок. – Отчаяние, прыжок в темноту и последующие путешествия по мирам, которые так похожи на реальность… Да, пожалуй, я знаю. Хотя не понимаю всего.Я в изумлении уставился на дедка. Откуда он мог знать? Даже с учётом теории снов, за которую я ухватился, во снах не бывает персонажей, которые знают, что они во сне. А вот этот дедок, видимо, знал.Или это всё-таки не сон?- Объясните? – выдавил я.- Я начну издалека, – ответил дедок, щурясь на солнце. – Что, по-вашему, значит реальность? То, что вы можете увидеть, услышать, потрогать, понюхать, осознать? Ещё очень давно люди обнаружили у себя шесть основных чувств, которыми они могли воспринимать реальность. Но ведь на самом деле, это не так. Чувствуете не вы, а комок нервов в ваших конечностях, видите не вы, а чувствительные клетки в ваших глазах, слышите не вы, а тонкая мембрана в ваших ушах. Вся эта какофония звуков и раздражённых нервов поступает в мозг, где под действием электрических импульсов происходит обработка этих сигналов, и перед вашим мысленным взором рисуется некая картина реальности. То есть, реальность не вокруг вас, а в вашей голове. Ваши познания о реальности сравнимы с пониманием реальности моллюска, запертого в раковине, и выставившего наружу только пару щупалец. Его реальность – это темнота раковины и песок снаружи. Вы согласны?- В какой-то мере, это справедливая картина мира, хоть она и не новая, – ответил я.- Но на ней всё и завязано! – Дедок назидательно ткнул указательным пальцем в небо. – Вам кажется, что вы видите реальность, но на самом деле вы видите лишь то, что показывает вам ваш мозг, руководствуясь комбинацией электрических импульсов в нейронах. Путём нехитрых манипуляций можно вызвать в мозгу человека определённые чувства, например эйфорию, страх, сытость, радость или печаль. Это люди установили, когда изучали строение мозга. То есть, любое ваше чувство – это всего лишь электрический импульс в мозгу.- Так работает мозг, – согласился я.- Именно. Но так работает не только мозг, так работает всё. Вот, к примеру: где мы находимся, по-вашему?- На вокзале…- А когда мы находимся?- Где-то в девяносто восьмом…- Да, именно так вам показывает ваш мозг. – Дедок ткнул пальцем в мою голову. – Но ведь на самом деле всё несколько иначе, так?- Ну хорошо. А по-вашему, где мы сейчас находимся?- Вы хотите знать, что это за место, или где конкретно вы находитесь?- А это разные вещи?- Абсолютно.Почему-то я понял, что не хочу знать ответа на этот вопрос. Особенно после лекции дедка об иллюзорности мира. Это были уже далеко не новые высказывания, этой теорией любят оперировать конспирологи. Так же мы часто обсуждали её с Владом, Фил тоже любил побеседовать на эту тему со стороны своего электронного происхождения. Но она всегда казалась мне немного инфантильной: если всё кругом иллюзия – тогда зачем в ней мы, и кто тогда мы?.. Вместо этого я задал дедку другой вопрос, не менее важный, с которого, наверное, стоило бы начать наш диалог.- Кто вы?Дедок скрестил руки на коленях и смущённо пожал плечами.- Я знал, что об этом спросите, но до сих пор не смог правильно и ёмко сформулировать ответ, который вы поймёте. Он, так или иначе, связан, в том числе, и с ответом на вопрос о том, где вы находитесь.- Попытайтесь, – подбодрил я его.- Что ж, я снова начну издалека, в таком случае. Ещё на заре астрономии люди заметили, что звёзды образуют галактики, галактики образуют группы, группы галактик образуют кластеры, а кластеры соединяются потоками энергии и вещества. И если смотреть на всю эту картину целиком, то приходит сравнение с нейронами головного мозга. Ну, так вот. Я – один из миллионов этих связей. Я – электрический импульс в вашем мозгу, который ваш мозг способен воспринять, только этот импульс не принадлежит вам, а пришёл извне. Помните, я только что вам рассказывал, что на мозг можно влиять определёнными импульсами? Вот я – элемент этого влияния. Ваша прямая связь со Вселенной, если принять во внимание всё вышеизложенное.- Так вы – Бог? – Похолодев, спросил я.- Боже упаси! – Воскликнул дедок, взмахнув руками. – Этот титул совершенно неприменим. Я посланник того существа, что силится понять вас. Конкретно вас. И всё никак не поймёт. – Дедок почесал затылок, подбирая слова. – Давайте, упрощу немного. Представьте, что каждый нейрон в вашем мозгу – это отдельное, самодостаточное и разумное существо. Тогда весь мозг – это коллективный разум, социум, имеющий определённые правила, традиции, устои. Так чем вам звёзды в галактиках и связи между ними - не нейронная сеть? Только устроенная чуть сложнее, чем нервная клетка? Вы вступили в контакт с одним из таких… Представителей… Который смог наладить с вами связь в лице меня, направленного импульса в вашей голове. Кстати, а вот и он сам. – Дедок бросил взгляд на скамейку, с которой я недавно пересел к ларьку.На спинке скамейки сидела чёрная чайка и беззаботно чистила перья, поглядывая на нас.- Я всё ещё не очень понимаю… - неуверенно проронил я, глядя на пернатую знакомую из своих последних снов.- Я ведь говорил, что будет сложно объяснить, – дедок виновато улыбнулся. – Ну, хорошо, я приведу ещё аналогии. Представьте, что вы писатель, и вы придумываете персонажа книги, чтобы читатель через него услышал вашу мысль. Собственно, он – писатель. – Дедок ткнул пальцем в чёрную чайку. – Вы – читатель, для которого придумывался персонаж и книга. А этот персонаж – я. Почему так сложно? Поверьте, даже мне тяжело в своей нынешней форме объяснить вам род занятий и мыслительный процесс этого… Существа. Его цели, стремления, логика – всё это не подвластно вашему разумению. И почему он выбрал именно такой способ контакта с вами.Я продолжал играть в гляделки с чёрной чайкой, пытаясь осмыслить всё сказанное. Хорошо. Пускай будет реальность, хоть и существующая только в моей голове, но причинно-следственная связь должна работать даже в этом случае. Что же, вернёмся к началу: в какой момент всё пошло не так? Всё началось с чёрной дыры, в которой я намеревался пропасть. Логично? Вроде бы, логично. А насколько логично, что чёрные дыры – не астрономические объекты, а разумные существа, занятые своей непостижимой деятельностью? А вот это уже какая-то хтонота лавкрафтианская, уже не так логично. Но ничего другого я уже просто предположить не могу.- Значит, вы с ним – чёрная дыра? – озвучил я свою догадку вслух.- На самом деле, нет… Но вы, ваш мозг, воспринимаете нас так. У вас не хватает нужных чувств и органов, чтобы узреть и понять. – Ответил дедок. – Вы видите лишь то, что позволяют вам ваши чувства, как бы вы не хотели видеть больше.- Ну, а эти сны, реальности, в которых я побывал? Вот это место? Что это? Параллельные миры, другие вселенные или просто сны моего мозга?- Всё, что вы перечислили, включая то, что вы зовёте своей настоящей реальностью – всего лишь сны вашего мозга. Я ведь уже говорил, что ваша реальность – это лишь электрическая деятельность между нейронами. Так работает любой мозг в вашем обществе, хоть каждый из вас и видит этот сон по-своему. Просто ваша социализация позволила вам договориться между собой, как именно вам нужно видеть этот сон, вашу реальность. Так что «реальности», в которых вы побывали – точно такие же, как и та, которую вы называете настоящей. Они не параллельные, не другие, и уж точно не ваши бессознательные сны. Ваш мозг под определённым влиянием рисует вам другую картину мира, а мозг других людей попросту перестаёт видеть вас.Я молчал, ожидая продолжения.- Что, если я вам скажу, что то, что вы называете Вселенной – не то, что вы видите? Что, если вся ваша жизнь, жизнь всей вашей цивилизации – просто набор хаотических электрических импульсов в огромном кристалле кварца, который под действием гравитации чего-то большего и породил в себе эти процессы? И то, что эти случайные связи породили нечто, что внезапно задалось целью познать себя и открыло в себе такое понятие, как «разум» - это было неожиданно, непредсказуемо и практически невозможно? Это нечто разрослось до целого мира, включив в процесс познания себя миллиарды всё новых и новых импульсов. Система упорядочилась и даже начала создавать внутри себя свои собственные аналоги. Вероятность подобного во Вселенной ничтожно мала. Это и привлекло нас. Мы стали наблюдать, пытаясь понять, как и почему это произошло. Потому что жизнь даже в виде упорядоченного потока электричества – большая редкость.- То есть, весь мой мир и всё, что в нём – это просто кристалл, вырабатывающий электричество?- Грубо, очень грубо говоря, это так.- А наш разум? Ведь каждый из нас индивидуален…- Это интересный вопрос. Я только что сказал, что система становилась сложнее, что в систему включались всё новые и новые импульсы, а так же и новые области кристалла. Образовывались отдельные процессы внутри процесса – и далее их количество росло в геометрической прогрессии. Так появилась индивидуальность: отдельный, обособленный от остальных процесс, который содержит в себе определённый алгоритм импульсов. И таких процессов миллиарды, – пояснил дедок. – Но даже не принимая эту картину мира, вы всё равно воспользовались ею, на её основе создавая устройства и разумные машины. Парадокс. В поисках ответа на вопросы ко Вселенной о своём происхождении вы неизбежно используете ответ, который так отчаянно ищите, и который доступен вам. Вот, например, челнок, на котором вы совершили своё путешествие. Разве это не ответ на ваш вопрос о том, что такое ваш мир и кто вы в нём? Ну а разум, то, как он образовался, упорядочил себя, осознал, породив при этом ваш мир и тысячи других, и самое главное, зачем он это сделал – на этот вопрос я вам ответить не смогу. Мы сами силимся понять это.- Каков же мир на самом деле? Там, вне этого кристалла? – спросил я, обескураженный рассказом дедка.Дедок на это снова виновато улыбнулся и развёл руками. Да, да, я понял, что не пойму, спасибо… Поразмыслив немного над всем этим, я спросил:- Вы сказали, что электричество в кристалле возникло под действием гравитации чего-то большего. Но ведь чёрные дыры как раз и обладают подобной гравитацией. Что, если именно ваше наблюдение за кристаллом и вызвало в нём подобные процессы?- Эффект наблюдателя? Простите, воспользуюсь терминами вашей физики. Да, думаю, именно так и произошло. Но нас удивил не сам факт начала процесса, сколько его последствия в виде незапланированного рождения жизни из ничего. Рождение разума из ничего.- Неужели только наш кристалл вызвал у вас такой интерес?- Не только ваш. Он далеко не единственный, и каждый из них потенциально или уже фактически – носитель разума и представитель разумной жизни.- Значит, все мы – просто кварц в пустоте…- Я назвал это кварцем, чтобы привести пример. На самом деле, это куда более сложное соединение из элементов и веществ, которых вы не знаете. Но там отнюдь не пустота.- А как тогда видите мир вы? Вам не приходило в голову, что и наши кристаллы и вы тоже – на самом деле тоже чей-то электрический импульс в чём-то гораздо более масштабном?- Наблюдая за происходящим в кристаллах, мы думали об этом, – ответил дедок. – Но тут вы правы. Мы не знаем. Возможно, когда мы найдём то, что сможем идентифицировать как «чёрная дыра», мы узнаем. Но сейчас…- Тогда зачем всё это? – я сокрушённо уронил голову.- Вы пытаетесь понять, зачем существует человечество, но никто не сможет дать вам ответ, – сказал дедок. – Даже породивший вас разум не знает ответа. Возможно, он даже не подозревает о вашем существовании. Жизнь и человечество возникли случайно.- А я? Что я здесь делаю? Зачем мы с вами вообще говорим?- С вами… интереснее, – дедок поёрзал на стуле, устраиваясь поудобнее. – И сложнее. Потому что вы отделились. По сути, сейчас вы вне своего кристалла, вне своего мира, а вот в нём. – Дедок ткнул пальцем в чёрную чайку. – Вы покинули привычное вам пространство и оказались в том, что называете «чёрной дырой». Вы живы только потому, что стали частью разумной деятельности этого существа. И так как вы – инородный импульс, оно начало вас изучать, познавать и пытаться понять. Мы не могли напрямую контактировать с вашим миром и с вашей цивилизацией, поскольку, как вы заметили, именно наше вмешательство запустило процесс зарождения разума. Мы не могли изучать ваш вид. Но вы пришли к нам сами, прямо в его… Ну, назовём это «мозг», хоть у этого существа его нет в том виде, к которому вы привыкли.- И как? Получилось изучить? – я скептически усмехнулся.- Ну, почти, – признался дедок. – Вы открыли нам такое понятие, как «эмоции». Мы – существо другого порядка, нам чужды подобные понятия, как радость, ненависть, привязанность, любовь… И эмоция, которая нас поразила в вас – разочарование. Это чувство пропитало нас, и в каком-то смысле шокировало. Ведь у нас всегда есть цель, а вот вы её потеряли. Или не хотели искать. Или никогда не имели. И нам удалось это почувствовать. Существо космических масштабов, существо с совершенно другим разумом прониклось разочарованием какого-то незримо маленького, примитивного электрического импульса! Можете такое представить?Я промолчал. Я не знал, мог ли этот космический монстр вообще что-то чувствовать.Но нечто подобное когда-то происходило с Филом, когда он проходил своё обучение: спонтанные, неизвестно откуда появившиеся алгоритмы, незарегистрированная активность в процессорах, призраки в машинах, обработка странных, с виду совершенно бессмысленных массивов данных. Да, дедок был прав. Если уж машину можно научить человеческим чувствам через странные электрические импульсы в кварцевых транзисторах, то и всё разумное, наверное, тоже можно этому научить.- И так как вы находитесь в эпицентре разумной деятельности этого существа, этот факт испытания чуждой нам эмоции разочарования породил следующее за ней чувство – сочувствие. – Продолжал дедок. - Всё это время мы пытались вам помочь.- Помочь? Чем? – я напряг память, пытаясь в своих воспоминаниях найти моменты «божественного» вмешательства, которые можно было бы расценить как помощь извне. Со всем тем, чем огорошил меня дедок, что-то начало вырисовываться, но всё равно требовало объяснений, так как я постоянно начинал думать о строении Вселенной и своей никчёмности в её масштабах.- Чтобы понять вас, нам пришлось использовать вашу память. Мы буквально прожили вашу жизнь. Но этого оказалось недостаточно. Так как мы с вами очень далёкие друг от друга существа – во всех смыслах - пришлось пойти на интересный эксперимент. Мы тоже стали человеком.- В моём мире есть такая история, когда бог стал человеком, чтобы понять и спасти человечество от грехопадения. Ничего хорошего из этого не вышло: ни он нас не понял, ни мы его, – заметил я, поняв сказанное дедком по-своему.- Мысль неверная, но ход мыслей правильный, – улыбнулся дедок. – Мы сымитировали часть кристалла и поместили туда свой аватар, максимально приближённый к человеку. Это в какой-то мере помогло. Но мы не пытались спасать вас, как вы упомянули. Мы взяли за основу то, что вас привело сюда – разочарование. Собственно, мы пытались избавить вас от этого чувства и от причины, её вызвавшей. Всё это время мы пытались дать вам то, чего вы хотели.Я по очереди вспоминал те миры, в которых побывал за последнее время. С каждым новым словом дедка паззл происходящего начал складываться.- Да, это были мы, – продолжал свой монолог дедок. – Мы старались сделать всё максимально аутентично и реалистично, чтобы вы не сомневались.Сначала мы просто решили дать вам желаемое – и дали. Параллельно мы постарались компенсировать назойливое чувство зависти.Я вспомнил первый мир, где мы с Таней просто всегда были вместе, а Влад не был женат и не имел детей.– Но вы отказались от этого. Мы подумали, что всё дело в вашей памяти, которая вас запутала, и во времени, которого у вас было недостаточно. Времени было безумно мало, чтобы вы успели свыкнуться и примириться со своей памятью. Тогда мы решили вернуть вас в молодой возраст, ограничив вашу память, где снова попытались познакомить вас. – Я вспомнил второй мир, где я познакомился с Таней в школе. – Но и в этот раз вы по какой-то причине отпустили свою мечту. Мы всё ещё уверены, что дело в вашем возрасте и в вашей памяти. И тогда мы придумали вот этот трюк с возвращением во времени, чтобы вы взрослый передали себе молодому всё, что ему нужно для достижения его будущей мечты. – Дедок всплеснул руками. - Но и сейчас вы не сделали ничего. Позвольте задать вопрос: почему? Потому что мы – не понимаем. Мы могли бы и дальше пытаться, раз за разом поселяя вас в новые миры, пробуя разные варианты, искать ответ самостоятельно, но сейчас я решил просто спросить вас, так как почувствовал, что вы уже на пределе ваших сил. Так ответьте, почему вы упорно не хотите получить то, о чём так мечтали и чего так желали?Я молчал, прихлёбывая остывший кофе. Всё было логично. И всё лежало на поверхности. А я, дурак, этого целенаправленно не замечал. Гадал на сны и параллельные реальности, мультивселенные, а это были просто разыгранные для меня спектакли с идеальным исходом, которые я всячески разрушал. Неужели нужно было вмешательство чужого разума, чтобы, наконец, разобраться в себе? Чтобы понять, чего я хочу на самом деле?- Потому что это уничтожит… - я попытался подобрать правильное слово, - меня. Я тот, кто я есть только потому, что прошёл этот жизненный путь. Хоть он и привёл меня к разочарованию. Мы бы с вами никогда не встретились и не вели бы этот диалог, если бы в своё время я не встретил Таню, и не потерял её. Та самая причинно-следственная связь… Если бы всё пошло иначе, то и я бы был другим человеком.- Логично, – заметил дедок. – Хоть мне всё равно тяжело понять причины большинства ваших поступков.- Это по-человечески, – горько усмехнулся я. – И это вы только с одним мной познакомились, а нас таких – целая планета. Нам не дано менять реальность и корректировать решения, принятые давным-давно. Нам приходится с этим жить, покорно смирившись, неся в себе эти тяжёлые воспоминания об ошибках прошлого. Они нас учат, дают жизненный опыт целым поколениям. Один лишь я решил с этим своим опытом исчезнуть в бездне космоса. О чём теперь и жалею… Я понимаю, что вам тяжело понять. Мы и сами порой не понимаем…Дедок терпеливо ждал продолжения. Я допил кофе и оглянулся на чёрную чайку. Почему-то мне показалось, что взгляд у неё теперь был другим. Если раньше он был нечеловечески-звериным, то сейчас она смотрела задумчиво и с какой-то печалью.- Мне жаль, что знакомство с чужим разумом произошло вот так, – продолжил я. – Жаль, что для контакта вам подвернулся самый не подходящий на эту роль человек. Жаль, что познакомил вас со своим разочарованием. Но получилось, что получилось. Теперь нам обоим с этим жить…- И что же вы теперь намерены делать? – помолчав, спросил дедок.- А от меня тут вообще что-то зависит?- О, да, конечно зависит, – улыбнулся дедок. – Думаю, мы сказали друг другу достаточно, а всё остальное – теории, домыслы и года дальнейших наблюдений. Так что, как скажете – так и будет. Хоть это мы можем для вас сделать. Есть пара ограничений, но кое-что мы всё-таки можем.- Например? Потому что я не знаю, что мне теперь делать.- Ну, например, мы не можем вмешаться в вашу память и изменить её, так как это будет сродни убийству. Раз уж вы считаете, что прожитые события делают вас теми, кто вы есть – то мы просто не имеем на это права. Тогда мы можем дать вам желаемое и вы будете жить с этим даром, со временем обретая покой. – Дедок махнул рукой вправо.Я проследил за его рукой. Там на перроне стояла Таня. Такой, какой я её запомнил в том первом своём сне, в том доме, где я впервые встретил чёрную чайку. Она приветливо улыбалась, сложив руки на полах цветастого сарафана. Я вспомнил её глаза, с какими чувствами она смотрела на меня тогда, её голос, её слова, что она говорила. И это станет реальностью снова, если я захочу?..- Или вы можете вернуться, – продолжал дедок, махнув рукой влево. – И вы окажетесь там, откуда вы начинали. Мы вернём вас в ваш мир.Там, куда он указал, на перроне стоял Фил с приглашающе открытым люком на борту.- Наконец, – дедок сложил руки на коленях, – вы можете остаться. Слиться с нами, стать частью нас, соединиться с Богом, как вы бы выразились, но я всё же настаиваю, чтобы вы нас так не называли. И вместе с вами мы продолжим познавать мир, изучать Вселенную, искать новое и помогать создавать миры.- Вы предоставляете мне такой широкий выбор… И сколько у меня времени?- Хоть целая вечность, – дедок пожал плечами. - Время здесь – понятие относительное.Хоть целая вечность.Угораздило же меня когда-то придумать и записать этот стишок. Тоже мне, пророк. Знал бы я тогда, во время каких событий своей жизни я о нём вспомню?И небо ждало. И она улыбалась. Но что бы ни говорил дедок, вечность это длиться не может. Я уже знал, как всё закончится. Пережитого было достаточно, чтобы всё осознать и переоценить, всё, что должно было быть сказано – уже сказано. Решение я принял. Просто тянул время, запоминая её напоследок.Решительно сжав зубы, я поставил пустой стаканчик на стойку ларька и встал со стула.- Я иду к челноку, – коротко сказал я.- Что же, это ваше желание и ваше право. Хотя, я всё ещё не могу понять многого, – сказал дедок, протягивая мне руку. – Как бы то ни было, я должен вас поблагодарить. Вы открылись нам с неожиданной для нас стороны и позволили узнать чуть больше ваш вид.- И так уж много удалось узнать? – я пожал протянутую ладонь. – По-моему, всё, что вы узнали – это как человек разочаровался.- Не только, – дедок учтиво склонил голову. – Вы так же заставили нас задаться вопросом о том, как симпатия перерастает в нечто большее и становится чувством любови. А так же, когда эта любовь становится недостижимой. Нам это незнакомо. Мы не испытываем подобных чувств. И нас это пугает. Мне страшно, что может произойти, если мы таки познаем и это чувство. Но нам интересно. Поэтому – спасибо вам. И удачи.- Опасные мысли… - предостерёг я дедка. – С этого, обычно, всё и начинается… Так что это вам удачи, вам она нужнее.Я помахал на прощание чёрной чайке, которая всё так же сидела на спинке скамейки, и уже не оглядываясь, я зашагал к челноку.Я не мог остаться. Как и раньше, я не мог принять этот созданный ради меня одного мир. Я просто свихнусь, вспоминая об этом каждый раз, когда я буду видеть Таню. Я сказал, что прожитая жизнь и принятые в ней решения сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. И пережитый опыт реальностей за горизонтом событий тоже успел оставить свой след в конечном решении. Мне не оставалось ничего другого, как просто уйти. Хотя перспектива соединиться с чёрной чайкой и увидеть мир чёрных дыр, о котором говорил дедок, была заманчивой, но где гарантия того, что при этом я останусь самим собой?Нет. Я узнал достаточно. Я узнал даже слишком много. Теперь пора домой. К себе.Ухватившись за края люка, я забрался внутрь, хлопнул по кнопке герметизации, прошёл в рубку и уселся в кресло, бросив последний взгляд на перрон. Они всё ещё были там и всё ещё смотрели на меня: улыбающийся дедок, чёрная чайка на скамейке и одинокая Таня на краю платформы. В её глазах я успел увидеть промелькнувшую грусть расставания…Пристегнув ремни, я откинулся в кресле и закрыл глаза. Под гул запустившихся двигателей я прошептал себе под нос уже ставшим традиционным заклинание, разрушающее сны:- Всё это бред…- Серёг, ты где? – я открыл глаза, уткнувшись взглядом в потолок кабины челнока. – В каюте тебя нет, ты куда пропал?Это был голос Влада по громкой связи. Я приподнялся и выглянул в иллюминатор. Я был в челноке, челнок пришвартован внутри ангара рядом с четырьмя такими же, что были на борту «Скифа». В ангаре горел только дежурный свет, скрывая в тенях большую часть своего объёма.Мне понадобилось проморгаться, чтобы прийти в себя, после чего я по той же громкой связи ответил, что нахожусь в ангаре. Влад сказал, что скоро подойдёт, и я снова расслабленно откинулся в кресле.- Это было… странное путешествие, – вдруг тихо проронил Фил.- Ты тоже помнишь? – спросил я его.- Помню. Хотя, и не всё понимаю.Я хмыкнул, невольно вспомнив дедка и эту его фразу. «Я знаю, но всё равно не понимаю».- Это нормальн, – сказал я. – Он не понял нас, мы не поняли его. Всё, как всегда. Но теперь мы знаем о существовании друг друга. Теперь мы можем налаживать связь и искать ответы на новые вопросы.- И что теперь? С тобой?- Будем жить, - ответил я, нащупывая в кармане смятую фотографию. – Будем жить, искать ответы и работать.Мы помолчали, слушая вибрацию космоса в поле гравитации чёрной дыры. Сейчас, даже сквозь корпус, я чувствовал её изучающий, любопытный взгляд на себе. Как она незаметно просматривает мои мысли и старается понять незнакомые ей человеческие чувства. Вот, вроде, высшее существо, а амплитуда чувств как… Как у нечеловека.- Знаешь, я хочу дать ей имя, – сказал я Филу, думая над этим. – Вместо того длинного номера, под которым она числится в наших данных.- Полагаю, ты назовёшь её «Чёрная Чайка»? – уточнил проницательный Фил, который, видимо, тоже развил в себе телепатический дар.- Да, именно так. У всего живого должно быть имя.В ангаре загорелись лампы, и к моему челноку чётким шагом стал приближаться Влад. Я присмотрелся и разглядел на его пальце блеснувший ободок кольца. Что же, вроде бы теперь мы точно дома.- Как у всех, – добавил Фил.- Да. Ну, не раскисай, теперь у нас есть, чем заняться…

Ключевые слова: Чёрная дыра дедок реальность выбор авторская история

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