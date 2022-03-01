Чёрная чайка (V)

serg-kil-inc Просмотров: 52 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:04 by

Меня разбудил мой собственный крик. Мне не часто снились кошмары, поэтому этот опыт был мне в новинку, особенно в осознанном возрасте. Я сидел в кровати, тяжело дыша, весь покрытый холодным потом, жадно вглядываясь в полумрак комнаты, в которой находился, постепенно вспоминая окружение.Комната. Восемьдесят пятый дом. Сорок вторая квартира. Я дома. Беглый взгляд на будильник уведомил, что до звонка осталось десять минут. Скоро вставать школу. Это омерзительно, когда просыпаешься в надежде, что только середина ночи, а на самом деле до будильника остались считанные минуты. Я откинулся на подушку, решив посвятить эти десять минут попытке поймать исчезающий кошмар, что так бесцеремонно прервал мой сон.Мне снилось что-то очень фантастическое. Космос, межпланетный челнок, я летел куда-то в ледяную тьму, что раскинулась между звёзд… Но что именно меня заставило закричать и проснуться целенаправленно исчезало, словно дымка на ветру. Хотя, и так отличное начало для нового рассказика, надо будет запомнить: ещё одна страничка в тетради с заголовком «Ненаписанное», куда я складировал идеи для сюжетов своих будущих рассказов.Десять минут прошли предательски быстро. Всё это время я дорисовывал детали в мыслях к быстро угасающему сну, параллельно мечтая о том, что напишу его во что бы то ни стало. Мне редко снились такие яркие сны, чтобы прям как в реальности, поэтому было грех не воспользоваться этим и не воплотить его на бумаге.Будильник беспардонно прервал мои мечтания, и пришлось вставать. Попутно потрепав за плечо спящую на соседней кровати сестру, и добившись от неё недовольного бурчания, я отправился на кухню. Начинался будний учебный день школьника двухтысячных: осеннее утро ноября зарядило пессимизмом на весь остаток дня. Ну, хоть сон приснился офигительнейший, буду утешать себя хотя бы этим.Родители вставали на час позже, поэтому мы с сестрой, уже привыкшие к безлюдным утренним сборам, сами похимичили на кухне, перекусив бутербродом с чаем. Кое-как продрав глаза и стырив из родительской пачки сигарету, чтобы скурить её по дороге в школу, мы вышли в неприветливый мир объятий осени под Санкт-Петербургом. Облетевшие деревья поприветствовали нас изломанными руками ветвей на фоне затянутого хмурыми тучами неба, и мы влились в поток детей, уныло бредущих через рощу к цивилизационному центру посёлка, где стоял храм знаний с гранитом науки внутри. Храм знаний сиял холодными огнями ламп дневного света, словно новогодняя ёлка на общем осеннем пейзаже, больше напоминающим пепелище ядерной войны со всеми этими облетевшими деревьями и отсутствием людей на улицах. Даже дворники ещё не вышли на утреннюю смену, а мы уже шли в школу. Ненавижу это время…День бы выдался совсем непримечательный, если бы не одно событие: к нам в класс пришла новенькая. И как только классная ввела её в класс, я сразу внезапно почувствовал, что где-то, когда-то уже видел её. Может, на улице? Или в магазине? Больше, вроде, и негде… Ещё до того, как классная назвала её имя, я прошептал его себе под нос: Таня. Меня даже немного напугало это моё знание. Но я себя успокоил тем, что иногда бывает так, что смотришь на человека – и понимаешь, что его зовут вот так-то и никак иначе. Вот так, глядя на новую ученицу, я понял, что её зовут Таней. Не Татьяной, не Танькой, не Танюшей, не Танюхой, а именно Таней. Я не могу объяснить, почему я решил именно так – просто так почувствовал, и всё тут. Может, потому, что выглядела она какой-то, ну, знаете, своей: от неё веяло дружелюбием и открытостью. Очень располагающая к себе девочка. Да и лицом симпатичная. А в своём чёрном прикиде она походила на очередную поклонницу готики и набирающего обороты эмо. Возможно, она фанатка «Хима» или даже «Расмуса», хотя, я был уверен, что она вряд ли знает про эти группы. Ну, узнаю по атрибутике и обложкам тетрадей. Познакомиться и подружиться вряд ли получится, впрочем, как и всегда у меня было с девчонками. Моё с ними общение ограничивалось словами «передай записку вон тому» и «дай списать», и говорил эти слова не я…Короче, после стандартных слов о том, что теперь она будет учиться с нами, начался урок. Таню усадили в параллельный ряд за парту с Олей, и классная стала выводить на доске осточертевшую фразу «Классная работа».А я всё сидел и смотрел на неё. Вообще, на неё сейчас многие глазели с неподдельным интересом, так как новые ученики в нашей поселковой школе – явление редкое, особенно в восьмом классе. Но я смотрел и пытал память, вспоминая, где я мог видеть её черты раньше и почему я угадал, как её зовут - и всё никак не мог вспомнить. Она выглядела настолько знакомо, будто я знал её уже очень долго, почти всю жизнь, а потом потерял из виду, но внезапно встретил вновь сейчас. Странное чувство. Вроде, дежа-вю называется…В какой-то момент пришлось прерваться, задвинуть свои мысли поглубже и уткнуться носом в тетрадь. Жизнь дерьмо, Солнце грёбаный фонарь, всё тлен, а ты сиди и учи алгебру.Всю неделю я ходил за ней следом на безопасном расстоянии, стараясь быть рядом хотя бы невзначай. Таню быстро окружила галдящая толпа девчонок и пара особо смелых парней. Я же просто хотел узнать хоть что-то из долетавших до моих ушей слов. Так уж получилось, что я был в классе не особо востребованным человеком, на которого не обращали внимания: природная робость, худоба и бледность не особо привлекали девочек, а парни не тусовались в обществе такого задохлика и тихони, как я, поэтому я никогда не рассчитывал, что хоть когда-нибудь с ней поговорю. В общем, узнал я немного: её семья из военнослужащих, приехала сюда по долгу службы, поселили их в семьдесят пятом доме, ей четырнадцать лет, у неё есть две младшие сестры, учится средне, слушает она какую-то попсу. Ну, и всё. Чисто девчачьи разговоры меня уже интересовали слабо. Единственное, что я вынес полезного из всего этого, так только то, что приехали в посёлок они неделю назад – я нигде и никак не мог её видеть раньше…В тот день была пятница, я оставался после уроков убирать класс, а второй дежурный благополучно свалил. Я быстро поднял стулья на парты и принялся размазывать мокрой шваброй грязь на полу, надеясь, что прокатит. В очередной раз вынося ведро, я столкнулся с Таней в коридоре. Она что-то делала в библиотеке и не хотела идти домой по малознакомому посёлку в одиночку. Она напросилась ко мне в класс. Поржала над итогом моей уборки, закатала рукава, отобрала швабру и приступила к уборке класса заново, я только и бегал менять воду в ведре. Параллельно мы разговорились: как зовут, какие фильмы нравятся, какие книжки читал, какую музыку слушаешь, а тут у вас всё по-другому, так ты тоже не отсюда… Почему-то эти её простые вопросы пробудили во мне дар красноречия. Обычно, я довольно косноязычен в общении, а с Таней как-то незаметно для себя начал сыпать словами, как из рога изобилия. С ней было невероятно легко общаться, а она не строила из себя высокомерную принцессу. Простая девчонка с воспитанием военного: исполнительная, прямолинейная, дисциплинированная и очень дружелюбная. В числе прочего, я сказал, что мы с сестрой тут на ролях серых мышей. Она сказала, что ей пофиг, и что ей нравится со мной разговаривать про всякое, особенно про книги, в жанрах которых интерес у нас совпал. Потом мы стали обсуждать недавно просмотренный фильм «Тринадцатый воин». Когда она закончила с уборкой, мы отдали ключ в учительскую, и я проводил её до дома по накрывающемуся предзимней тьмой посёлку…Я осознал, что влюбился, когда она подхватила грипп, и её не было в школе целый месяц. Помню то разочарование и пустоту, когда пришёл в школу и увидел её пустующую парту. Я впервые ощутил то, что принято называть «опустошённость». Как будто лишили чего-то очень личного, важного и такого привычного. Сестра тоже хандрила: они с Таней сильно сдружились и проводили время вместе гораздо чаще. Целый месяц я ходил, как в воду опущенный, потеряв интерес ко всему: мне просто физически была нужна Таня. До сих пор я не понимал, как можно так убиваться по человеку, когда его нет рядом. Я и раньше переживал расставания, да хотя бы с родственниками, оставшимися на моей исторической родине, но так, как с Таней – было впервые. Может, вся проблема была именно в том, что я в неё влюбился?Интересно, догадывалась ли она об этом? Мы часто встречались взглядами, когда я любовался ею украдкой на уроках, а она, заметив моё внимание, смущённо улыбалась в ответ. Она вообще очень часто улыбалась, чуть щуря при этом глаза, и я прям таял под этим её взглядом. Наверное, догадывалась. Нетрудно распознать, на самом деле. Почему я ей ничего не сказал? Да потому что дурак, вот, почему. Я трезво, как я думал тогда, оценивал свои шансы хилого задохлика и не смел даже помыслить о том, что возможно что-то большее. Почему она мне ничего не сказала? Потому что развивала во мне такое важное качество, как уверенность в себе. Жаль, что я приобрёл его спустя лишь долгий десяток лет…Выпускной девятого класса был последним днём, когда мы с Таней плотно пообщались. Я оставался доучиваться в школе ещё два года, а она уезжала в Питер поступать в Школу Милиции. Мы тогда хорошо погуляли по лесу, посидели на озере, разделив на двоих пару бутылок вина, пообещали не забывать друг друга и обязательно друг друга навещать, например, ближайшим летом. Были бы в те времена у нас мобильники, мы бы обменялись номерами и сфоткались на память. А так пришлось пообещать просто писать письма.Но следующим летом мы так и не увиделись, хоть и обменялись несколькими тёплыми письмами за год. Ещё через год тоже ни она не приехала домой в посёлок, ни я не поехал к ней. Экономический кризис шагал по России семимильными шагами, и было немного не до поездок даже в ближайший большой город. Письма, что я ей писал, возвращались обратно. Больше я её никогда не видел…Но своё обещание, данное ей тогда, я выполнил: я её не забыл.И вот, сижу я, тридцатилетний дурак, страдающий в пьяном угаре над очередным пустым листом, вспоминая о своей первой и единственной любви. Страдалец хренов. Смешно. И как всегда, ни строчки сегодня не писалось.Дни сливаются в однообразную серую муть, интерес к жизни полностью потерян: ни семьи, ни друзей, ни цели, ни радости – вот и всё, чего я добился. Как есть, дурак.Я сидел, откинувшись на спинку стула с закрытыми глазами, с удовольствием мазохиста перебирая в памяти приносящие особую боль воспоминания. Очередная бутылка пива дожидалась на столе. Там же в свете настольной лампы белел чистый тетрадный лист, на который вскорости должен был лечь очередной поэтический опус о тленности бытия. Ночь шла как обычно.Как обычно, в подобные минуты я в сотый и тысячный раз вспоминал о ней, прокручивая в памяти тот год своего счастья, начиная с первой минуты её появления в моей жизни. Почему я был уверен, что где-то видел Таню? Почему я знал, как её зовут ещё до того, как она назвала своё имя? Почему с ней было так легко, как будто мы с ней уже прожили жизнь? Почему все знаки судьбы, которые я разглядел с высоты своего сегодняшнего возраста, но которых не видел в школьном, говорили мне о том, что мы с ней должны были быть вместе? И почему я их все проигнорировал? Верил бы я в реинкарнацию, то объяснил бы этим всё, но… Но я не верю в реинкарнацию. Как-то слишком фантастически это выглядело бы в наш суровый век реализма. Однако других вариантов объяснения я до сих пор не нашёл. И я снова, не найдя ответа, бережно сложил эти воспоминания в тёмные чуланы своей памяти. Чтобы снова достать их на следующую ночь и пострадать ещё немного.Пора было что-то и написать…Когда я потянулся за сигаретами, рука наткнулась на что-то мягкое, чего у меня на столе быть не могло. Отдёрнув руку, я открыл глаза и выпрямился на стуле, замерев в следующий миг в смятении.На столе сидела птица. Чайка, насколько я понял, только с угольно-чёрными перьями. Чайку в ней выдавали характерный клюв и перепончатые лапы, придавившие лист на столе. Но вот о том, что чайки бывают чёрными, я никогда не слышал. Ну, да бог с ним, с цветом её перьев, больше меня волновало, как она тут оказалась? Бывало, конечно, что в окно мог залететь сбившийся с пути голубь, но чтобы чайка? Или, может, это я допился до белки?Не знаю, сколько мы так просидели, глядя друг на друга. За всё это время чайка не шевельнулась и не сдвинулась с места, пристально разглядывая меня своим рыжим глазом. В какой-то момент мне даже показалось, что она смотрит вопросительно, как будто ждёт от меня каких-то действий. А я сидел в оцепенении, сомневаясь в своей нормальности, вглядываясь в нечеловечески-звериный взгляд птицы. Кажется, мы оба при этом не дышали.Она явно не была галлюцинацией, так как я заметил, что она отбрасывает тень, а бумага под её лапами помялась. В воздухе пахло характерным птичьим запахом и морем. Конечно, чайки водились в месте моего обитания, но я не слышал, чтобы они залетали в квартиры – даже самые наглые предпочитали держаться от людей подальше. Да даже если бы и случайно или намеренно залетела, вопрос – как? На дворе холодная осень, окна и двери балкона закрыты и заклеены на зиму, так как она тут оказалась?Или я всё-таки двинулся в своём одиночестве и пьянстве?Решив, что хуже уже не будет, я решился.- Ну, привет, – сдавлено выдавил я своей гостье.Чёрная чайка слегка склонила голову на бок, продолжая буравить меня своим взглядом. Что-то щёлкнуло у меня в голове, и тут я почувствовал, как будто в неё влили ведро кипятка. Этот её взгляд был мне откуда-то знаком… Дыхание перехватило, в глазах поплыло, тело мгновенно онемело, как будто из него разом откачали всю кровь, а перед мысленным взором замелькал калейдоскоп видений, как будто из прошлой жизни, но я не успевал их разглядеть.Чайка раскрыла клюв, и в комнате раздался громогласный голос. Я уже знал, что он скажет.- Всё это бред.Мир вокруг меня исчез, и я вместе с ним…Меня подбросило в кресле так, что я ударился затылком о подголовник. Сердце бешено колотилось в груди, всё тело трясло, как в припадке, а в крови как будто разлился жидкий огонь. Сил вдохнуть не было, словно грудь опоясали железными скобами, а в глотку забили кляп. Когда мне показалось, что я задыхаюсь, что-то хрустнуло в горле, и я с шумом вдохнул воздух.- Очнулся! – Первое слово, которое я разобрал в той какофонии, что гремела в моей голове. Голос был очень знаком, но я не мог понять, кому он принадлежит, а голос меж тем продолжил. – Давай, я знаю, что больно, но цепляйся…Память рывками швыряла в меня какими-то образами. Челнок. Фил. Чёрная дыра. Я вспомнил.- Ты потерял сознание, когда мы прошли горизонт событий. Потом я зафиксировал остановку сердца, кислородное голодание и повышение давления. Почти час я пытался тебя реанимировать и перебирал одно за другим подходящее давление в рубке. – Тараторил он. – Я чуть было уже не решил включить заднюю, но тут ты подал признаки жизни…- Хорошо, – прохрипел я не с первого раза. – Что ты мне вколол?- Всё, что было, практически.Пробуждение было мучительным. Сложно сказать, почему я всё ещё был жив, и что за необратимые процессы сейчас проделывали со мной силы гравитации. Больно было везде, даже, казалось, вокруг меня. «Больно» перестало быть просто ощущением реальности, оно ею стало. Глаза двигались с громким скрежетом, отдаваясь эхом в ушах, а выговариваемые слова скребли гортань, словно ржавые гвозди. Во рту я нащупал языком несколько расколовшихся зубов. Каждый сантиметр тела ныл, словно его давили персональным прессом…Когда укол адреналина начал слабеть, а рвущееся из груди сердце пришло в какую-то норму, я открыл глаза. По рубке плясали разноцветные всполохи и странные фрактальные образования из света и воздуха. Несколько секунд ушло на то, чтобы понять, что это отблески чего-то яркого за бортом челнока, что светили во все смотровые иллюминаторы. Осторожно и мучительно я приподнялся в кресле, чтобы выглянуть наружу, где творилось что-то невообразимое.Огромные образования из светящегося вещества, закручиваясь в спирали и круги, тянулись вдоль пути нашего следования, насколько хватало взгляда. Среди раскалённых частиц, видимо, возникал электрический заряд, потому что иногда между ними проскакивали просто циклопические вспышки молний, из-за чего по всему образованию прокатывался пульсирующий спазм, быстро исчезающий где-то в темноте впереди нас.Фил отметил, что в один такой разряд молнии может уместиться Земля, Луна и Венера, если их выстроить в ряд. Иногда от этих скрученных в спирали столбов, выглядящих почти что твёрдыми, отделялись образования поменьше, и начинали извиваться, складываясь в какие-то абсолютно сумасшедшие фигуры, постоянно при этом ярко вспыхивая белым пламенем. Фил сказал, что пока откачивал меня, пролетел насквозь одно такое образование: оно было чуть плотнее воздуха, но состояло, судя по всему, из сгруппировавшихся фотонов. Если бы у Фила были руки, он бы развёл их в стороны в недоумении. Звучало это так, будто свет под действием гравитации стал приобретать твёрдость.Таких столбов вокруг нас было множество, какие-то из них даже шли перпендикулярно нашему движению, но я счёл это эффектом искривления пространства. Между ними практически ничего не было видно, там струился светящийся туман, колыхаясь, будто в такт дыхания кого-то огромного. Всё вокруг нас вспыхивало, мерцало, пульсировало, постоянно находясь в движении куда-то вглубь, к сингулярности.Вдоволь насмотревшись и более-менее придя в себя, я попросил Фила вколоть мне чего-нибудь тонизирующе-обезболивающего, и пробежал глазами по приборам, которые ещё хоть что-то показывали. Невольно взгляд упал на мой собственный сжатый в судороге кулак. Всё это время я что-то крепко сжимал в кулаке и даже не замечал этого. Заставив себя разжать онемевшие пальцы, я уставился на смятый клок бумаги. Фотография. Да, та самая, где Таня и я стояли вместе, склонив головы друг к другу. Фотография из моего посмертного сна…Стоп. Какого посмертного сна? А что я видел только что, минут десять назад, прежде чем меня вернул к жизни укол адреналина? И почему Фил встретил моё пробуждение ровно теми же словами, что и тогда? Я напряг память: да, он повторил свою речь слово в слово! Только в тот раз я чувствовал вкус малины во рту…Итак, сны. Посмертные видения. Пришло время разобраться, что же тут происходит.- Фил, скажи, а я случайно никуда отсюда не выходил? – Спросил я.- Наркоман, что ли? – Язвительно буркнул в ответ Фил.- Я серьёзно. То есть, ты постоянно фиксировал меня здесь?- Каждую секунду пространства. - Уверенно заявил он. – У меня даже запись твоих медицинских показателей есть.- А ты помнишь Таню? – Я разглядывал смятую фотографию, разглаживая её на колене.- Ты рассказывал о ней.- И мы никогда не были с ней вместе…- Никогда. Поэтому мы с тобой сейчас здесь и находимся.- Да. Ну, тогда слушай…Горло болело, говорить долго было сложно, но я пересказал Филу содержание своих видений и историю появления у меня в руках этой треклятой фотографии. Фил выслушал всё, не перебивая. Когда я иссяк и устало откинулся в кресле, мы оба умолкли в раздумьях над происходящим.- Если бы я тебя не знал, то счёл бы, что ты сошёл с ума. – Наконец, сказал Фил. – Но я тоже вижу у тебя в руках эту фотографию и то, что на ней изображено – и ничего не понимаю.- Вот и я не понимаю. Она всегда была у меня, что в принципе невозможно, или появилась после первого сна? Ах, да. Ещё и первый, и второй мой сон для тебя выглядят, как единственный.- Это почему? После прохождения горизонта событий ты отключался лишь единожды. С того момента прошёл час – ты не мог умереть второй раз, чтобы я этого не заметил.- Но вот слова, которые ты говорил, когда я очнулся, были одними и теми же. Как будто меня переместило во времени.Фил помолчал.- Перемещение во времени – это, на мой взгляд, невозможно. Я готов поверить в параллельные миры, но никак не могу в путешествия во времени. Тут что-то другое… А может, нас много? – Неуверенно предположил он. – Может, при контакте с чёрной дырой мы попали в мульти вселенную, а ты теперь скачешь по ним, когда умираешь в предыдущей?- Но ведь ты меня откачиваешь каждый раз совершенно одинаково!- Но так и мы ещё не долетели до сингулярности. Может, достигая её, нас отбрасывает к некоей контрольной точке твоего пробуждения, где ты каждый раз видишь новый сон?- Как-то слишком это сложно, по-моему, – хотя, не скрою, что я засомневался – уж очень интересная конструкция правил Вселенной получается. – Слишком невероятно… Ну, хорошо. А сами сны? Почему я их помню, даже если они принадлежат параллельному мне? Вот во втором сне: я же там целую жизнь прожил, день за днём, я снова в школу ходил, как проклятый, дожил до тридцати лет… И я точно знаю, что с Таней я познакомился не там и не так. Это же не может быть ложной памятью или фантазией мозга? Да я даже не знаю, как она выглядела в четырнадцать лет! И почему ты тогда ничего не помнишь? И почему эта фотография из якобы сна лежит сейчас передо мной? Как будто это и не сны вовсе были, а самые настоящие реальности, в которых я реально жил. Я потому и спросил, не исчезал ли я никуда из рубки.- Не знаю. Мне не снятся сны, – ответил Фил. – Но по твоим словам, всё это странно. Я склоняюсь к мысли, что это – мульти вселенная. Некое зацикленное событие, в котором множество нас пытается долететь до сингулярности.- Если оно зациклено, то это тоже связано со временем и перемещением в нём, – заметил я.- Я пытаюсь решить этот вопрос, – сказал Фил. – Эх, жаль дальнюю оптику снаружи уничтожило, можно было бы поискать своих двойников.- Что бы это изменило? – Устало спросил я.- Просто интересно. Да и тогда бы подтвердилась моя теория о мульти вселенной. Я ведь, получается, тоже умираю вместе с тобой, когда мы долетаем до сингулярности. Только я, почему-то, ничего об этом не помню.- Может, мы их не видим, потому что мы с ними сейчас находимся в одной точке пространства времени. – Предположил я. – Мы и есть они, наши двойники. Но я тоже не помню, чтобы мы долетали до сингулярности.- Если тебя отбрасывает к моменту пробуждения, это значит, что каждая следующая вселенная отстаёт от предыдущей на час. – Ответил Фил. – Как вариант, они сейчас в часе пути позади нас, только-только прошли завесу горизонта событий…- Угу. Осталось понять, как меня перемещает в отстающего на час тебя с этой фоткой в кармане, да так, что ты не замечаешь подмены…Фил задумчиво промолчал.Мы продолжали лететь куда-то среди карнавала света и молний. Вспышки резали глаза даже сквозь закрытые веки. Кажется, я даже начал дремать, убаюкав, наконец, свою боль.- Слушай, а что за история с чёрной чайкой? – вдруг спросил меня Фил.- Это способ такой, – начал объяснять я, не открывая глаз. – Что-то вроде управляемых сновидений. Когда не знаешь, во сне ты или в реальности, то вообрази что-то, чего не может быть. Если оно появится, то значит, что ты спишь и видишь сон. Я вот представил чёрную чайку почему-то. Просто первое, что пришло на ум. Собственно, это меня и сбивает с толку – сны это всё-таки или реальности, раз уж у меня в руках эта фотка…- Интересно, – скупо проронил Фил. – Выгляни в окошко.Я выглянул.Рядом с челноком летела птица. Её отчётливо было видно на фоне столбов и спиралей света. Только размерами она была много больше любой птицы, которую я знаю. Она была огромной, закрыв своим телом половину обзора из иллюминатора, а её крылья исчезали где-то за пределами видимости. Свет и вспышки молний играли на её иссиня-чёрных перьях. Да, это была она, чёрная чайка из моих то ли видений, то ли реальностей. Своим огромным, нечеловеческим глазом она заглядывала прямо в иллюминатор, прямо в меня.Стоит ли говорить, что само наличие птицы где-то за пеленой горизонта событий чёрной дыры, в пространстве, наполненном неизвестно чем, но явно не земным воздухом, было категорически невозможно? Стоит ли говорить, что циклопические размеры этой птицы были так же невероятны? Стоит ли говорить, что заглянув в огромный, непроглядно-чёрный зрачок её рыжего глаза, я словно ещё раз заглянул в бездну неизвестности, как тогда, на борту «Скифа», глядя на черноту космоса, только в этот раз из этой бездны на меня посмотрели в ответ?И на меня смотрели. Там, в глубине пульсирующего зрачка таился разум. Чужой, неимоверно далёкий от человеческого, холодный, но не лишённый любопытства разум. Нечто настолько чуждое, что внушало трепет одним своим фактом присутствия. Меня пристально изучали. А я только и мог, что застыть под этим взглядом в оцепенении, словно каменная фигурка давно прошедшей эпохи, извлечённая из глубоких пластов земли.- Ты тоже её видишь? – Выдавил я, до последнего надеясь, что Фил ответит отрицательно.Я боялся его ответа.- Вижу, – коротко ответил он.И вот это уже не лезло ни в какие ворота, не вписывалось ни в какую научную теорию, что набросали мы с Филом друг другу. Я готов был даже принять своё сумасшествие, но страшное слово Фила «вижу» разрушило и эту спасительную соломинку. Если и он видит чёрную чайку, находясь где-то в глубинах чёрной дыры, своими электронными глазами – значит, и он сошёл с ума вместе со мной. Что, конечно же, было невозможно.А значит, пространство, в котором мы находились, в котором я находился – новый посмертный сон. Или новая реальность. Или чёрт знает, чем оно там является. В любом случае, я снова не там, где сейчас находилось тело Сергея, нырнувшего в горизонт событий…В этот момент пространство вокруг нас завибрировало от громких слов.Всё.Это.Бред.

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