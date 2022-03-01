Чёрная чайка (IV)

serg-kil-inc Просмотров: 62 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:06 by

В приятном молчании мы с Таней вернулись в беседку, где я снова попал в плен её полных любви глаз. В них как в открытой книге читалось, как же ей хочется наброситься на меня, повалить, заключить в страстных объятиях и прижаться всем телом – но нельзя, пока нельзя. Ещё недельку в госпитале, вот тогда…В свою очередь, мне тоже было тяжко смотреть на Таню. Не буду скрывать, что я желал этих объятий и того, что последует за ними, не меньше, чем она. Однако, останавливало меня не только моё физическое состояние, а и всё то, что бурлило в моей голове с момента её появления этим утром в моей палате.Как мне поступить?Как, чёрт побери, мне теперь поступить?- О чём ты думаешь? – Вдруг спросила меня она. – На твоём лице прям написана усиленная работа мысли.- Пытаюсь найти ответ на вопрос всей своей жизни, – помолчав, честно ответил я.- Судя по всему, пока не очень получается? – Хихикнула Таня. – Но ты у меня умный, ты обязательно найдёшь. Ты всегда находил.- Просто сейчас у меня много… Сомнений.- Может, я помогу? – Мурлыкнула она, подсаживаясь поближе. – Я тоже умная.- Может быть, может быть… - Улыбнулся я.- Тогда, может, введёшь меня в курс дела, чтобы я смогла оценить степень твоих сомнений? – Она подсела так близко, что я мог ощутить тепло её тела.- Они касаются тебя, – снова честно ответил я.- Ой, как неожиданно! – Игривым шёпотом продекламировала Таня, прижимаясь ко мне сильнее.По всему телу вновь пробежала волна волнительного электричества. Когда же я перестану так реагировать на её прикосновения? Однако же, не могу сказать, что не получал от этого удовольствия, не смотря на всё своё напряжение. В каждом этом её прикосновении, в каждом движении я чувствовал такую любовь, в которой можно было физически утонуть – и я тонул. Неизбежно и покорно с каждой минутой, что проводил рядом с ней. Это было волшебно. Это было восхитительно. Это было чудесно.Но…Но я не мог просто взять и принять это всё. Ведь я всё помню. Ведь я всё знаю. Ведь в моём кармане сейчас лежит фотка нашего с ней запечатлённого счастья, которого я не помню, которое мне не принадлежит. И я просто не могу, не имею права вот так нагло занять место того парня, роль которого мне сейчас приходится играть. Да, именно так. Раз Влад сказал, что мозги у меня на месте, то остаётся только теория о параллельной вселенной, где Сергей и Таня были вместе.Молчать дальше было просто невыносимо. В её объятиях моя совесть голосила, казалось, ещё громче, чем обычно. Я вновь предложил ей пройтись, на сей раз по саду. Всё же моя реабилитация требовала передвижений. Таня с радостью согласилась, сказала, что насобирает мне малины. Её радовала любая возможность сделать мне что-то приятное. От этого мне становилось только больнее…Вопреки моим ожиданиям, сад оказался довольно большим. От беседки вели множество хаотично разбросанных тропок из мозаичного дикого камня, многие из которых так же хаотично пересекались и вновь разбегались в стороны. Между этих тропок и был разбит собственно сад, разнообразный и ухоженный. Я не особо разбирался в биологии и цветах, так что мне были неведомы многие из тех, что там росли, но выглядел весь этот разнобой на удивление красиво и органично. А уж ароматы, которые гонял по саду лёгкий ветерок, был и вовсе непередаваемы. Вдоль тропок были посажены невысокие берёзы, так что сами тропки были всегда в тени, и гулять по ним было сущим удовольствием. Таня ткнула пальцем в какую-то из них и сказала, что эту посадил я лет пять назад…Неторопливым шагом мы прошли вглубь сада, где на берегу маленького пруда обнаружилась лавочка под кустами малины, усеянными спелыми, яркими, тяжёлыми ягодами. Таня набирала их в ладонь и по одной скармливала мне, не переставая улыбаться. Малина была садкой и сочной.- И всё же, что-то ты задумчивый, – в какой-то момент сказала она, заглядывая мне в глаза. – Что-то тебя сильно тяготит…- Да, многое тяготит, – вздохнув, признался я.- Расскажи, – попросила она. – Расскажи, тебе полегчает. А я выслушаю и утешу. И может, даже что-то решим вместе… А то ты весь день выглядишь так, как будто все кругом чужие.Я в ответ посмотрел ей в глаза, и понял, что не смогу солгать. Только не ей. И только не сейчас. Решительно выдохнув, я рассказал. Вот так, внезапно, честно, со всеми подробностями, со всеми теми безумными мыслями, что бушевали в моей голове: как стоял на борту «Скифа», как сел в челнок, как прошёл через горизонт событий, как очнулся в госпитале – и что именно на всё это меня сподвигло. Как пережил встречу с ней в госпитале, какие теории я перебирал, пытаясь подстроить под них происходящее, чтобы убедиться в собственной нормальности, и почему я сейчас ей это всё рассказываю, сидя на скамейке под кустами малины в саду дома, в котором никогда не бывал.Таня не перебивала, но по мере моего рассказа выражение её лица менялось от лёгкого беспокойства до панического ужаса. Её глаза неотрывно смотрели на меня, и в них я видел нарастающую тревогу. Какие же сомнения я поселил сейчас в её голове?- Так что я совсем тебя не знаю, – закончил я свой монолог. – Я люблю тебя всей душой, люблю уже без малого пятнадцать лет – но я совсем тебя не знаю. Я не помню той жизни, которую помнишь ты, потому что я – не твой Сергей, который улетел от тебя полгода назад. Я совсем другой человек из другого мира. И я больше не могу делать вид, что всё нормально…Я выдохся и замолчал. Молчала и она, распахнув на меня испуганные глаза. Наступила такая тишина, что я слышал, как пульсирует разгорячённая кровь в моей больной голове. Казалось, что вся природа напряглась, ожидая чего-то… Ужасного? Скорее всего, да, именно ужасного.Секунда. Вторая. Вечность. Только пульсирующий гул крови в голове.- Нет, – нарушила эту тишину Таня тихим шёпотом. – Нет, этого не может быть.- Но это так, – констатировал я горький факт.- Нет, не так, – упрямо возразила она. – Я тебя знаю. Я тебя помню. Возможно, ты не помнишь, но я могу сказать тебе, что ты – это ты. Тот самый, один и единственный. Я помню каждый твой жест, каждую чёрточку лица, каждую твою эмоцию… Это ты, человек, которого я люблю. Я не могу ошибаться, Серёж…Это прозвучало так умоляюще, будто она пыталась убедить в этом саму себя. Я молчал, уставившись в землю.- И что теперь? Что теперь делать? – Её голос дрогнул. Она и не подозревала, что я несколько минут назад задавался тем же вопросом.- Я не знаю.Я поднялся, выскользнув из под её руки на своём плече, и принялся мерить шагами тропинку перед скамейкой. Всё было сказано, все мои терзания озвучены, но легче не стало, даже наоборот. Сейчас она расплачется, убежит в дом, вызовет врачей – я ждал, что она поступит именно так. Обычно ведь так поступают, да? Меня подвергнут всевозможным исследованиям, покопаются в моей голове, но ничего не найдут. Нарекут психически нестабильным, и пропишут курсы лечения в специально обустроенном для этого заведении. А после этого она уйдёт в слезах и горе, потому что её любимый человек свихнулся после возвращения из чёрной дыры, и продолжает утверждать, что не является её Сергеем, с которым она прожила полжизни.Я был готов принять такое развитие событий, раз другого выхода уже не находилось.- Постой! – Таня прервала мою нервную ходьбу, встав у меня на пути и схватив за руку. – Давай подумаем. Ты испытал сильный стресс, тебя фактически воскресили, поэтому твой мозг мог закрыть от тебя часть твоей памяти. А для некоторых событий придумал ложные воспоминания. Влад с таким уже сталкивался, когда работал психологом, помнишь?.. Всё, что тебе нужно, так это успокоиться и привыкнуть. Тогда ты постепенно вспомнишь…- Спасибо, что не назвала меня психом. – Сказал я, вымученно улыбнувшись. – Но у меня не сколько проблемы с памятью… У меня такое чувство, что это всё – не я. Что это не со мной, и что это всё – нереально. – Я обвёл руками пространство вокруг. – Как будто сон вижу, в котором переживаю свою жизнь по-другому… С тех пор, как очнулся, я постоянно живу с этим ощущением. Чёрт, да может, я всё ещё в коме валяюсь и слышу голоса из реального мира. Я не знаю, что думать…- Я – реальна, – её ладони успокаивающе легли мне на лицо. – Реальна. Я помню и могу пересказать тебе всю свою жизнь, я помню и могу пересказать тебе всю нашу жизнь. Я помню тебя. Разве так может быть во сне? И ты вспомнишь. Мы будем вместе вспоминать, я помогу… Ну, а если тебе ещё нужны доказательства реальности, то возьми и придумай прямо сейчас что-то невозможное. Если ты во сне, то оно появится, а если нет – то ты признаешь, что всё вокруг реально, и что ты просто запутался, и всё ещё не пришёл в себя до конца. Хорошо?Предложенный ею способ показался мне забавным, и я невольно усмехнулся такому простому методу. Нет, это, конечно, неплохой способ, но он рассчитан именно на сны, а не на параллельные реальности, о чём я ей тут же сообщил. В ответ она сказала, что будем решать проблемы по мере поступления, и даже требовательно притопнула ножкой в бессильной ярости. Она очень хотела оказаться правой в этом вопросе. Я тоже этого хотел. И она не боялась оказаться лишь творением моего сна. Она была уверена в своей реальности.Ну, что же… Чтобы убедить её. Чтобы убедить себя.- Хорошо. – Решительно сказал я. – Пускай вот тут, на скамейке появится чайка, чёрная чайка. И скажет громко и отчётливо: всё это бред. – И я чётко нарисовал себе в мыслях эту картину.Мы стояли около минуты. Вдвоём, внимательно глядя на скамейку, затаив дыхание. Скамейка, как скамейка. И больше ничего.Таня перевела взгляд на меня, крепко сжав мою руку.- Вот видишь! - Победно воскликнула она. – Видишь! – В слезах и со счастливой улыбкой она бросилась мне на шею. – Видишь!Она обнимала меня, довольная и счастливая, доказавшая, что была права, и уже не могла видеть того, что видел я. Она стояла спиной.На скамье сидела птица. Чайка. С угольно-чёрным оперением. Она задумчиво глядела прямо мне в глаза своим нечеловечески-звериным взглядом рыжих глаз. А потом она сказала громко и отчётливо:- Всё это бред.Волны.Колебания.Всполохи.Звук.Голос. Это был голос.- Очнись, Сергей, очнись. Очнись…Раз за разом. По кругу. Издалека, словно из другой вселенной.Выныривать из объятий ледяной тьмы было невообразимо больно. Попытавшись шевельнуть хотя бы пальцем, я почувствовал, как моё тело выворачивает наизнанку. Невольно я издал мычащий звук, так как вытерпеть это молча было невозможно, а горло забито чем-то твёрдым.- Очнулся! - Голос был очень знаком, но я никак не мог понять, кому он принадлежит. – Давай, я знаю, что больно, но цепляйся…Что-то твёрдое зашевелилось в горле и полезло наружу. Я с трудом разжал веки и заметил, как исчезает в небольшой панели у головы пластиковая трубка, заляпанная чем-то красным.Челнок.Фил.Чёрная дыра.Где я?В глазах плясали цветные пятна и кровавые чёртики, тело крутило и как будто кололо во всех местах сразу. В голове, похоже, насыпано опилок с гвоздями, судя по тому звону, что там раздавался. Взгляд отказывался фокусироваться хоть на чём-то. С неимоверным усилием я поднял руку и провёл ладонью по лицу, стараясь сконцентрироваться хотя бы на пальцах – получалось не очень. Кроме того, голос Фила причинял сейчас почти что физическую боль.- Ты потерял сознание, когда мы прошли горизонт событий. Потом я зафиксировал остановку сердца, кислородное голодание и повышение давления. Почти час я пытался тебя реанимировать и перебирал одно за другим подходящее давление в рубке, – тараторил он. – Я чуть было уже не решил включить заднюю, но тут ты подал признаки жизни…- Хорошо, – прохрипел я не с первого раза. – Что ты мне вколол?- Всё, что было, практически.- А что из этого имело привкус малины?- Какой, к чертям, малины? Ты о чём?- У меня во рту малиновый привкус, – признался я, вспомнив всплывшую в памяти картинку. Где я её видел? И когда?Напрягая память, я вспомнил, где и когда. Видимо, то, что я видел, было предсмертным видением, сном в коме. Сном? Или агонией умирающего мозга? Не знаю…- Ничего из детской аптечки. Мощные дозы адреналина и препараты для разжижения крови. Несколько раз пытался запустить сердце дефибриллятором. Может, некие нарушения в нейронных связях могли вызвать подобный эффект, у меня тут нет томографа на этот случай. Да и времени у нас тоже, в общем, нет.- Но мы живы, – силы неохотно возвращались ко мне, холод ледяной тьмы понемногу отступал, я с трудом приподнялся в кресле, стараясь взглянуть поверх приборной панели в иллюминатор.- Живы, и всё ещё движемся с огромной скоростью. Хотя, внешне этого практически не заметно – тут не за что зацепиться взгляду.Научный интерес придал мне немного сил. Всё же, как бы плохо я себя не чувствовал, но посмотреть на то, что было снаружи, я был просто обязан.Однако, пейзаж был разочаровывающим: нас окружала клубящаяся тьма. Иногда в ней можно было разглядеть какие-то светлые оттенки, они образовывали облачные фигуры и всё время двигались, перетекали, вытягивались в сверхдлинные струны, исчезающие где-то вдалеке перед нами. Видимо, это была остывающая или уже холодная материя, стремящаяся теперь куда-то в центр чёрной дыры, к сингулярности. Или к ядру звезды, умершей задолго до сотворения Вселенной, кто знает.Вот и узнаю, когда долетим. Если дотяну.Когда мы проходили горизонт событий, когда я был ещё в сознании, пейзаж был совсем другим, я видел нечто действительно необычное. Как знают многие, как я говорил раньше, чёрные дыры – чёрные. Поэтому их тяжело обнаружить на фоне чёрного космоса и наблюдать. Их присутствие вычисляют по поведению окружающих их объектов. Но иногда гравитация чёрной дыры настолько велика, что поглощаемая материя не пропадает в ней сразу, а совершает перед этим тысячи оборотов по орбите на огромных скоростях, раскаляясь при этом до высоких температур, достаточных, чтобы начать светиться. Тогда вокруг чёрной дыры образуется аккреционный диск. Так их и обнаруживают иногда. Или если поглощаемая материя видима человеческому глазу, вроде туманности или звёздное вещество парной звезды-донора.Так вот, моя чёрная дыра была именно чёрной: туманность вокруг неё была уже основательно пожёвана и никак не выдавала присутствия в себе этого монстра, а аккреционного диска у неё не было – это был чёрный провал на фоне космоса. Но когда мы погрузились в пыльный горизонт событий, нас ослепило буйство света и красок. Это было внезапно и неожиданно. Огромные массы раскалённой пыли, даже и не пыли уже, а атомов, частиц атомов, единым потоком двигались куда-то, что-то постоянно вспыхивало разными цветами, по корпусу Фила проскакивали огромные молнии. Казалось, весь свет, который поглотила чёрная дыра за всё время своего существования, обитает теперь здесь, и здесь он будет всегда, пока не закончится вечность.Почему он здесь? Почему снаружи его закрывает непроницаемый, пульсирующий горизонт событий? Почему в тот момент мне стало легче от разрывающих меня приливных сил? Почему мы не наблюдали эффект искривления времени, если он должен был быть? Столько вопросов, на которые ещё предстоит найти ответы… Зато подтвердилась важная теория: чем выше скорость вхождения – тем больше вероятность успеть проскочить разрушающий эффект приливных сил. Теперь осталось разработать теорию, чтобы выскочить оттуда, откуда не может выбраться даже фотон света.А потом у меня, наверное, лопнули глаза. Но как теперь выяснилось, я просто вырубился, а потом и вовсе умер: кратковременное облегчение приливных сил сменилось резким повышением давления, и мозг просто вырубился, а с ним и всё тело. В целом, это как раз таки ожидаемо – человек не приспособлен к встрече с такими силами.Не смотря на то, что картина снаружи отличалась от той, что мы наблюдали во время прохождения горизонта событий, я смотрел, насколько позволяла боль. Всё же, факт того, что я находился в самом загадочном объекте на свете, вызывал у меня неподдельный интерес ко всему, что происходило за бортом. Я попросил Фила вколоть мне ещё чего-нибудь тонизирующе-обезболивающего, а когда почувствовал себя чуть лучше, принялся за работу. Хотя, Фил скептически заметил, что от распада на элементарные частицы это всё поможет слабо, тем более, что наш радиосигнал никогда не покинет пределов чёрной дыры, и никто в нашем мире не получит наших данных. Я ответил, что это нужно, чтобы не сойти с ума и загрузить мозг полезной нагрузкой.Фила снарядили на славу, но, как оказалось, почти без толку. Более точные и потому хрупкие приборы успели выйти из строя, а те, что остались, давали какие-то невообразимые данные. Например, шкалы для отображения уровня радиации не хватило, и число на нём навсегда застыло на отметке в 9999. От мгновенной смерти меня спасал только генератор магнитного поля челнока, хотя, я не был уверен, что он выдерживает этот поток без потерь.Температурные датчики показывали то отрицательные, то положительные значения, но эти амплитуды были почти плавными и, как ни странно, терпимыми: температура колебалась от минус семидесяти до плюс шестидесяти по Цельсию. Радар показывал пустоту на пять сотен километров вокруг. Датчики челнока испытывали колоссальное давление… В общем, информации было не просто мало, а преступно мало. Каким бы инфантильным не был мой поступок проникнуть за завесу горизонта событий, я оказался прав: беспилотники, даже если уцелели, всё равно не смогли бы зафиксировать и передать хотя бы эту информацию.Существует теория, что чем массивней чёрная дыра, тем более велик шанс небольшому объекту не распасться на частицы, а успеть пролететь сквозь горизонт событий. Собственно, это подтвердилось хотя бы тем, что мы с Филом всё ещё были живы. И, как я заметил ранее, нам помогла скорость, которую успел развить челнок. Но большинство научных приборов для сбора данных этого всё равно не пережили. В общем, пришлось, как в допотопные времена включить диктофон и начитывать свои наблюдения с ощущениями старым добрым словом: озвучить скудные данные, описать пейзажи, через которые мы пролетели и которые я наблюдаю сейчас, примерно подсчитать время момента потери сознания, что вводил мне Фил, чтобы реанимировать - а так же иронично поздравить людей с новым «ещё одним маленьким шажком для человечества».Воспоминание о потере сознания невольно вернуло меня к моему посмертному видению. Что это было? Агония умирающего мозга, который в отчаянном желании жить обманул сам себя и построил мир в моём сознании? Всё было таким реальным, что я до сих пор помнил вкус той малины, что съел там. И Таня… Настоящая до нельзя. Тепло её тела, её эмоции… Неужели умирающий мозг способен на такое?К сожалению, данных о таких вещах у меня не было. Как-то не интересовался никогда.Если воспоминание о прохождении горизонта событий вернуло меня к воспоминаниям о посмертном видении, то воспоминание о Тане вернуло меня к первопричине происходящего со мной сейчас. Центром этой причины была она, эта девушка…Мне снова захотелось закурить. Иронично: летел в чёрную дыру, чтобы забыть о ней – но наоборот, стал думать о ней ещё больше.Между тем, вокруг Фила образовался видимый поток светящихся частиц, который выглядел как полупрозрачная стена радуги циклопических размеров, которая одним своим концом закручивалась в огромную спираль, и исчезала где-то далеко впереди. Фил летел в центре этой спирали, вдоль этих витков. Медленно мы летели или быстро? Понять размеры этого образования было невозможно, но можно было подсчитать витки. Я насчитал около пятидесяти впереди, пока мы пролетали мимо одного. Наверное, оно было действительно огромным. Чуть более мощные окуляры Фила обнаружили ещё одно такое образование, но очень далеко, человеческий глаз не видел его в этой тьме.Я вспомнил, что сигареты были со мной, где-то в кармане комбинезона, и принялся лазить по ним. В одном из карманов я вдруг нащупал что-то. А когда понял, ЧТО это, то невольно похолодел. Медленно и осторожно я вынул это на свет. Фотография. На ней запечатлены двое. Мужчина и женщина. Стоят в пол-оборота к камере, склонив головы друг к другу, и улыбаются. Женщиной была Таня, мужчиной – я. Это была та самая фотка из моего посмертного видения, которую я на нервах сунул в карман. Из сна.По телу прошёл озноб, как при лихорадке. Как? Откуда? Почему? Почему, откуда и как взялась у меня в кармане эта фотография из мира, который существовал только в моей голове, если сейчас я нахожусь в реальности?Голова снова заболела от внезапно растревоженного роя мыслей и фантастических предположений, но сил моих хватило только чтобы прохрипеть: «Какого хрена?» После чего мир в моих глазах померк, и лишь фотография в моих руках продолжала светиться в темноте.Кто-то громко закричал…

Ключевые слова: Горизонт событий кома сон авторская история

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