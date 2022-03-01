Чёрная чайка (III)

serg-kil-inc Просмотров: 50 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:05 by

Через пару недель мне, наконец-то, позволили встать на ноги и прогуляться по больничному коридору с костылями под присмотром медсестёр. В другое время я бы этому обрадовался. Но мой последний разговор с Владимиром вышвырнул из головы всё, что можно было бы назвать позитивом, вновь и вновь заставляя размышлять над полученными фактами.Факт первый: Влад был не женат, не имел детей и не знал ни одной девушки по имени Светлана.Факт второй: Фил мёртв, и теперь никто не сможет предложить хоть каких-то достоверных записей о событиях, которые произошли в чёрной дыре, что могли бы привести к подобным последствиям.Факт третий: чёрная дыра самоуничтожилась, и все свои тайны она похоронила вместе с собой.Если чёрная дыра была порталом в параллельную вселенную, то все пути отхода теперь обрублены. Мне как-то придётся с этим жить, и что-то с этим делать…Итак, параллельная вселенная. Предположим, что это именно она, что этот мир – практически полная копия моего с незначительными изменениями. Но это – не научно. Это - фантастично. Это – невозможно. Но я именно это вокруг себя и наблюдаю! Я действительно погиб, пролетев чёрную дыру насквозь, пройдя через сингулярность, и выйдя с обратной стороны, где меня ждал другой «Скиф», другой Влад и другой мир, где меня вернули к жизни. Почему всё именно так? Да потому что ничего и никогда не выходило из под покрова горизонта событий – а я вышел, значит, прошёл насквозь, потому что иначе оттуда выйти просто невозможно. Тогда получается, что другой Сергей, сидя в другом Филе, тоже прошёл насквозь через ту же сингулярность, и вышел в мой мир. И сейчас, скорее всего, точно так же охреневает с происходящего. Если выжил, конечно… Логично? Вроде, логично. При условии, если сингулярность работает именно так, как я сейчас описал. А как она работает на самом деле, не знает вообще никто.С другой стороны, некоторые мысли поселили во мне тени сомнения, пытаясь объяснить всё это чуть более приземлённо. Возможно, в связи с пережитым распадом меня на фарш, мой мозг начал играть со мной в странные шутки, подсовывая воспоминания о том, чего не было или, наоборот, скрывая те, которые были. И я всё же нахожусь в своём мире, просто забыл какие-то детали, получив травмы головного мозга.Или это всё мне снится, пока я валяюсь в отключке в кабине Фила, за секунду до того, как буду окончательно расплющен гравитацией чёрной дыры в момент соприкосновения с горизонтом событий… Несколько раз я ощутимо себя щипал и хлестал по щекам в надежде проснутся, но из того, что я знал о снах, я не был уверен, что это поможет в предсмертных видениях. Знал только, что они могут длиться бесконечно долго, и за секунду реального времени в этих видениях можно прожить не одну жизнь.Я рад, что пока никому и ничего не нужно было объяснять. Влад по долгу службы находился на Луне, контролируя ремонт «Скифа», сам он со мной связаться не пытался, а я собеседников не искал. Разберусь пока что в гордом одиночестве.Всё ещё до конца не решив, параллельная ли это вселенная, или моя собственная, или это мои сны, я на следующий день после разговора с Владом потребовал поставить в палату компьютер, чтобы покопаться в сети и выяснить, чем ещё отличается этот мир от того, что нарисовала моя память. И уже из этого сделать какой-никакой вывод на скорую руку. Странно, но за две недели поисков я не нашёл никаких различий. Первое, что я проверил, это данные на Влада и меня самого. Моё имя всё так же имело статус инженера-конструктора С.К.И.Ф.а, в графе «семейное положение» всё так же не женат, характеристика в целом была той же, которую я помню. А вот Влад, кмоему удивлению, был тоже не женат, Светланы, его жены, о которой я помню, упоминаний в сети я вообще не нашёл. Соответственно, дочери по имени Алиса, которую я когда-то вместе с ним забирал из роддома, у него тоже никогда не было. И больше ничего. Никаких отличий. Никакой подсказки о том, в каком мире я нахожусь, сеть мне не дала. Даже обидно, что это всё, что я смог найти…Как оказалось, я ошибался.Когда я достаточно окреп, чтобы передвигаться уже самостоятельно, Владимир снова меня навестил. Я в это время опять копался в сети, просматривая исторические хроники, сравнивая данные со своей памятью. Он вошёл с какой-то хитрой улыбкой на лице, пожал мне руку и спросил о моём самочувствии. Я ответил, что вполне им доволен.- В таком случае, я договорился тут кое о чём. Думаю, тебе понравится… - Улыбаясь, сказал он.Не успел он договорить, как дверная панель ушла в стену, а в палату ворвалось некое визжащее существо в ярко-цветастом сарафане, которое с разбегу кинулось мне на шею. Я был несколько шокирован и растеряно сидел в чьих-то крепких объятиях. Влад смущённо отвёл взгляд и, проронив «Я вас снаружи подожду», покинул палату, оставив меня наедине с этим визжащим существом, повисшем у меня на шее.Существо оказалось девушкой! После объятий она расцеловала мне лицо со скоростью пулемёта, а потом заглянула мне в глаза.Я сразу же узнал её. Голова снова закружилась, руки снова колотило, как электрошоком. Это была она, Таня. Та самая Таня, о которой очень вскользь упомянул тогда Влад перед тем, как проводил меня к челноку. Та самая Таня, которая стала причиной моего саморазрушающего поведения в течение последних пятнадцати лет. Та самая Таня, образ которой навсегда впечатался в мою память. Та самая Таня, которая буквально свела меня с ума. Та самая Таня, которой я когда-то побоялся признаться в любви, и которая впоследствии построила свою жизнь с другим человеком, так никогда и не узнав о моём существовании. Та самая Таня, из-за которой я и решил сгинуть в безвременье горизонта событий, чтобы, наконец, перестать себя мучить...Но как?.. Что же?.. Мысли закружились вместе с головой, сливаясь в безумный калейдоскоп. Я силился понять, что же за мир приютил меня, но никак не получалось сосредоточиться. Я решил отдаться воле случая.Она ещё не понимала причины моего изумлённого лица, а может, просто не замечала этих эмоций, она уселась на моих коленях и, глядя мне в глаза, лепетала и лепетала без остановки…- Я так беспокоилась! Меня трясло, когда мне сказали… Влад долго не говорил, что с тобой, а потом я день и ночь сидела в коридоре… Меня к тебе не пускали, даже увидеть не дали… Дурак ты… Разве можно так?.. Я все слёзы выплакала. Меня уже в приёмную не пускали, я в окно лазила, как школьница… Но тебя держали на третьем этаже, я так и не добралась до твоих окон… Полгода нормально спать не могла, думала, что ты… - Она шмыгнула носом, глядя мне в лицо мокрыми глазами. – А когда Влад сказал, что ты очнулся, у меня истерика началась. Я к тебе снова прорывалась, а меня опять не пускают… Он меня домой в охапку утащил тогда… Успокаивал, что всё нормально… Что ещё немного подождать…Я сидел с безумными глазами и слушал её непрекращающийся поток речи. Значит, вот в чём ещё отличие… Здесь мы с Таней были вместе, здесь я переборол свою робость и подошёл к ней с романтическим предложением. Точнее, не я, а тот парень, что так похож на меня, сгинувший в чёрной дыре, место которого теперь занимаю я.Поток моих мыслей был снова прерван поцелуем.- Ну что ты молчишь? Скажи хоть что-то! – Требовательно сказала она.- Привет, Таня, – голос мой дрогнул, как у тринадцатилетнего пацана. – Очень… Рад тебя видеть тут…- Рад – и всё? – Её серые глаза игриво блеснули.В ответ я только смущённо улыбнулся – я не знал, что ей ответить. Ведь не стоит, наверное, говорить ей, что я – это не тот Сергей, которого она любила. Не поверит же. И скорее всего, после таких откровений меня подвергнут дополнительным психологическим тестам и лечению. А мне хотелось отсюда выбраться. Возможно, попозже я сам обращусь к психологу с этой проблемой, но не сейчас. Сейчас я хочу побыстрее покинуть больничные стены, а значит, придётся играть эту роль.Странно, но в другое время я бы был на седьмом небе от счастья, случись подобная встреча. Но в данный момент я ощущал себя как в незнакомых гостях. Я всей душой люблю эту девушку, но совершенно не знаю её…- Ну, для начала и этого достаточно. Господи, я так рада, что ты жив, что ты очнулся… - Она прижалась ко мне всем телом, обняв за шею. Я осторожно приобнял её за талию.- Как ты продержалась это время? – тихо спросил я, вдыхая запах её волос.- Ужасно. Поскорей бы забыть… Неделями не спала, ходила зарёванная. Дом без тебя как склеп стал – пустой, холодный, покинутый, слонялась от стены к стене… Работу бросила… Неважно. Я так ждала тебя.- Теперь всё будет по-другому, – проронил я, неумело пытаясь её успокоить.- И всё равно я не возьму в толк, зачем тебе далась эта треклятая чёрная дыра? Когда на Земле узнали, что дыра схлопнулась, все с ума посходили. Какой век на дворе, а люди всё ещё верят в конец света. А я о тебе всё думала. Надеялась. Верила. Знала, что ты вернёшься… Уже тут, когда «Скиф» вернулся, от Влада я добилась слов, что ты жив, но больше никто ничего не говорил…Её слова вновь заставили меня задуматься. А действительно, зачем местный Сергей совершил свой самоубийственный прыжок? Если я сделал это от отчаяния – то почему это сделал он? Ведь здесь его ждала идеальная жизнь… На кой ему сдалась эта чёрная дыра в таком случае, и зачем именно он решился заглянуть за горизонт событий? Ладно, подумаю об этом потом, тут у меня сейчас немного другие заботы…- По рассказам Влада, это хорошо, что меня не показывали. – Ответил я. – Зрелище то ещё, не из приятных.- Уже не важно. Я тут, с тобой – как я и хотела всё это время.- И я с тобой. Как и хотел. Всё это время. – Повторил я её слова. А потом совершенно искренне добавил. – Мне тебя не хватало очень…Вот так мы и застыли, молча, обнявшись, и слушая дыхание друг друга. И в этот миг стало так хорошо, что казалось, можно весь остаток жизни просидеть вот так, прямо на больничной койке, только вдвоём, ни о чём не думая, ни о чём больше не волнуясь и не говоря ни слова. Есть люди, с которыми не существовало понятия «неловкое молчание», с ними не нужно постоянно придумывать темы для диалогов, а можно просто помолчать обо всём, и этим молчанием даже общаться. Буквально, сейчас я понимал её без слов. Она дождалась возвращения любимого человека, она рядом с ним, и всё теперь хорошо. А то, что он реагирует как-то заторможено, так это он ещё не полностью восстановился. Всё наладится, время лечит…А вот я, даже находясь краткий миг в эйфории блаженства от её присутствия, теперь сидел как на иголках и как будто обнимал готовую взорваться в любой момент атомную бомбу. Я никак не мог свыкнуться с мыслью, что кого-то сейчас предаю и обманываю. Да хотя бы предаю того другого Сергея, например, а обманываю – Таню, Влада и себя.Хорошо, что в моём молчании она не смогла почувствовать этих моих мыслей. Сейчас ей было слишком хорошо. Моё же состояние приближалось к панике. Надо было что-то срочно менять в этой ситуации. Но что именно?- Пройдёмся? – Предложил я тихо. – Мне уже так осточертели эти больничные стены…Влад сделал невозможное. Уж не знаю, что он говорил, но доктора с некоторым скрипом всё же разрешили мне провести этот день за пределами госпиталя. Я отказался от предложенного супернавороченного инвалидного кресла в пользу старомодных костылей, чтобы, наконец, полноценно поработать ногами. Напоследок доктор посоветовал мне не перетруждаться, почаще делать остановки, сразу же вызывать врачей, а так же не употреблять тяжёлую пищу и алкоголь. Я пообещал.Мы вышли из госпиталя на стоянку, где мне пришлось придумывать какую-то причину, чтобы не садиться за руль. Навигатор, конечно, может вести машину и без вмешательства человека, но мне предложили ехать в наш с Таней загородный дом – а я понятия не имел, где он находится. Сославшись на плохую координацию, я предложил сесть за руль Владу, чему он, по-моему, жутко обрадовался. Мы же с Таней заняли пассажирские места, где меня снова заключили в кольцо объятий.Поездка заняла два часа, во время которой Влад рассказывал свежие новости о ходе ремонта крейсера и его попутной модернизации, об услышанных вполуха невероятных теориях учёных о поведении чёрных дыр и о планах института на новые экспедиции. Кое-какие догадки учёных, которые озвучил Влад, подбросили новых дров в мой тлеющий костёр безумных теорий, но мне пришлось отложить их обдумывание на потом, так как частенько приходилось оправдываться, отвечая на внезапные вопросы «ты чего такой мрачный?» или «ты что, не рад, что ли?» В общем, я осторожничал, как мог, стараясь не проронить любой лишней фразы, особенно, когда разговор перешёл на тему новых исследований института и о моей работе в частности. Точнее, о работе того парня, за которого они меня принимали. Постоянно приходится самому себе об этом напоминать… Думаю, фраза «я не хочу сейчас думать о работе» их вполне устраивала.Тем временем, мы уже покинули пределы города и вскоре оказались у деревянной двухэтажной постройки из толстых брёвен, спрятавшейся в тени пары столетних дубов. Стоит ли говорить, что это место я видел впервый раз в своей жизни? Путём нескольких наивных вопросов мне удалось выяснить, что дом принадлежал семье Тани, его строил ещё её дед, а после наших с ней планов о помолвке именно я предложил обосновать тут наше семейное гнёздышко. Меня даже немного шатнуло, когда я об этом услышал.Что же, не смотря на незнакомый пейзаж, мне он пришёлся вполне по душе. Полуденное солнце уже вовсю палило с небосвода, его лучи в редких местах пронизывали кроны дубов насквозь, светящиеся волшебным изумрудным светом, но, не смотря на летнюю жару, в их тени было почти прохладно. Как раз в тени между деревьями стоял обнесённый невысоким забором дом, а где-то за его стенами угадывалась беседка на берегу естественного пруда, окружённого садом. Место было тихим, умиротворяющим и таким уютным, что мне показалось на мгновение, что я мечтал о таком всю свою жизнь. Возможно, что и мечтал, на самом деле: в последнее время я, мягко говоря, уже запутался в своих мечтах, и не только в своих…Влад с Таней принялись что-то химичить на кухне, а я слушал вполуха их голоса, изучая коллекцию снимков в старомодных рамках на одной из стен в гостиной. Действительно, как в незнакомых гостях… Многие снимки, конечно же, были мне незнакомы, не смотря на то, что на них была запечатлена моя внешность: незнакомые места, на них полузнакомые лица, и, конечно же, я и Таня в незнакомых местах в окружении полузнакомых лиц. На одном из снимков мы были вдвоём, стояли в пол оборота к фотографу, склонив друг к другу головы, её руки в моих руках – кажется, мы только что танцевали что-то романтическое. Мы улыбались.Как будто что-то рухнуло у меня внутри. Почему-то меня очень зацепила эта фотография. Глядя на неё, мне внезапно захотелось забыть к чертям всю эту канитель с параллельными мирами или проклятыми снами – хрен их знает – забыть о своём бесследно исчезнувшем двойнике, и просто, заняв его место, продолжить жить его жизнью. Ведь вот, есть же фотка, где мы счастливы, так что тебе мешает? Используй это себе во благо, ведь ты этого так хотел!..Мне дико захотелось выпить чего-нибудь крепкого, не смотря на запрет врача. И, конечно же, я захотел сигарету. Я уже и забыл, что не курил уже, почитай, полгода. Да и вон, на той фотке с краю у меня дымится в руке это табачное счастье. С отчаянием отвернувшись от фотографий, я принялся рыскать по гостиной в поисках желаемого. Сигареты нашлись быстро. Предвидя наркотический эффект после долгого воздержания, я прошёл к задней двери, ведущей к саду, там уселся на крыльце и нервно щёлкнул зажигалкой.Табачный дым горько резанул по горлу, дыхание сладко перехватило, а по телу прошёл привычный, но такой забытый озноб. Голова сразу же прояснилась, как после укола адреналина в сердце.И что же мне теперь светило? Есть вариант не отказываться от такого подарка судьбы и начать новую жизнь в тепле, уюте и любви. И как, вот так всю оставшуюся жизнь врать себе, что это всё – твоё? Врать Тане, врать Владу, врать всем, что ты – это он? Врать, что знаешь их, а они знают тебя? Да, со временем ты снова их узнаешь, снова познакомишься с теми, кого он знал… Но ведь это обман. Ведь всё время ты будешь помнить о том, что произошло, и как именно ты сюда попал, но тебе придётся об этом молчать. Эта тайна сожрёт тебя изнутри, будет грызть каждый раз, когда ты будешь видеть Таню, или Влада, или те снимки на стене. Жаль, что Фила нет рядом, можно было бы посоветоваться с ним. В конце концов, он тоже пришёл в этот мир со мной вместе – но не выжил. Некому рассказать. Это сведёт тебя с ума, и когда-нибудь ты сорвёшься. Неизвестно, к чему это приведёт. Но ни к чему хорошему. Ты не сможешь всё время притворяться быть своим двойником.Как же я всё это понимал! Однако заманчивое желание пожить хоть каким-то подобием нормальной жизни – пусть и в параллельной вселенной – постоянно мешало, соблазнительно махая из всех углов. Хорошо, ты не хочешь это принять – ну а какой выбор у тебя в принципе есть? Может, найдёшь путь домой, раз такой упрямый? А нет его уже, этого пути… Человек ведь весь состоит из сомнений. Вроде бы вот: бери и пользуйся в своё удовольствие, но нет – а не кроется ли тут какого подвоха? Возможно, я судил о людях по себе, но в это момент я именно что целенаправленно искал подвох. И находил один за другим. Может, наркотический эффект сигареты нарушил какие-то мыслительные процессы, поэтому их, этих подвохов, было очень много, но я выделил один – самообман. Жить во лжи, которую сам же себе и будешь внушать каждый день – и каждый день продолжать в неё упрямо не верить. Вот если бы был способ стереть себе память к чертям обо всей своей предыдущей жизни…Нет, одной сигаретой дела не решить. Теперь мне захотелось напиться. Хорошенько, по-русски напиться. Потому что сигарета кончилась уж слишком быстро. Вот так и становятся алкоголиками. Раньше я не понимал.Как раз в этот момент за спиной скрипнула дверь. Я спешно придал своему лицу выражение спокойствия и слабо улыбнулся прошедшим к беседке Тане с Владом. В их руках покачивались подносы, накрытые крышками, а из кармана Влада торчало зелёное горлышко бутылки вина.Что ж, вполне своевременно. Эта вселенная чутко прислушивается к моим мольбам. Сначала Влад напомнил, что мне нельзя, но я проронил «Мне нужно», и он нацедил-таки мне бокальчик. Видимо, прозвучала моя фраза как-то умоляюще. А, может, снова сработал телепатический дар капитана. Но он предупредил, что этот один бокальчик я должен буду пить в течение всего вечера. Я не возражал. Как бы то ни было, мы уютно расположились вокруг круглого столика в центре беседки, и я получил желаемое.- Ну, как себя ощущаешь? – спросил Влад весело после того, как мы выпили за мой второй день рождения. Он не сильно отличался от даты первого. – Каково смотреть на мир новым взглядом?- Влааад, ну что теперь, каждый раз ему напоминать будешь? - Укорила его Таня.Я ответил почти честно.- Знаешь, странно. Вот смотрю я на этот дом, на пруд, на деревья… На вас. А ощущения такие, будто всё это не моё. Как своего рода дежа-вю наоборот. Там ты вспоминаешь, что видел что-то когда-то в прошлом, а у меня чувство, будто это всё у меня было – но того «я» уже нет, вместо него кто-то другой.- Да, бывает. – Отмахнулся Влад. В кои-то веки, сейчас я видел не капитана крейсера, а настоящего Влада. За что можно любить этого человека, так за то, что он умеет разделять работу и личную жизнь. Скажи я ему подобное на борту корабля, он бы отнёсся к вопросу критически. Сейчас я наконец-то начал узнавать в нём того, кого знал половину своей жизни. Всё же, этот Влад и Влад из моего мира были идентичными. – При первых выходах в космос во время исследования Солнечной системы у космонавтов подобные сомнения тоже встречались. Это лечится. – Влад усмехнулся. – Даже название придумали для этого: «синдром пришельца». Видимо, чем дальше от Земли – тем сильнее влияет одиночество космоса.«Синдром пришельца». Надо же, какое точное название придумали психологи, сами того не ведая…- Знаю я, что лечится. – Проронил я. – Вопрос в том, как долго. Не хочу в госпиталь возвращаться, чтобы меня там ещё полгода продержали, но уже копаясь в мозгах.- Кстати, о мозгах…Таня слушала нас, молча улыбалась, переводя взгляд от одного к другому, и крутила в пальцах свой бокал. Видимо, у нас подобные посиделки тут уже случались, и, видимо, ей они нравились. Когда мы вот так, втроём просто здесь зависали по поводу и без… Я сказал «мы»? Конечно, я подразумевал своего двойника, но не суть. Наверное, мы бывали здесь часто. И это странное умиротворение, и чувство покоя, которым дышало это место, стало растекаться по телу теплой волной. Всё вокруг становилось привычным и давно любимым… Но таким забытым и чужим…- Кстати, о мозгах, - Продолжал Влад, подливая в бокалы себе и Тане. – Я говорил с твоими врачами, так они утверждают, что мозги у тебя как раз таки не шалят. Людей узнаёшь, имена помнишь, два и два сложить можешь. Каких-то повреждений у тебя не нашли. Психиатр хочет с тобой более плотно пообщаться, чтобы наверняка дать тебе зелёный свет, но пока что откладывает.- Как же много зависит в жизни человека от его умения складывать два и два… – Задумчиво проронил я. С одной стороны, меня обрадовала новость, что с моим мозгом всё в порядке. С другой стороны, я теперь не знал, надо ли мне сомневаться в том, что подбрасывала мне моя память?- Ну да. – Усмехнулся Влад. – Но всё же после тех перегрузок… В общем, сканирование отклонений не выявило. Множество нейронных связей распалось, но врач успокоил, что это нормально – потери в пределах допустимого, и со временем они даже восстановиться могут. Но вот твои ощущения о чуждости мира психиатра точно заинтересуют. Так что, как долго тебя там ещё продержат, только от тебя зависит. Ты только не проболтайся ему о том, что слышишь голоса.- Не проболтаюсь, – пообещал я, улыбнувшись.Всё было так обыденно, так привычно, так уютно. В какой-то момент мне даже показалось, что всё идёт так, как нужно. Я совру, если скажу, что не наслаждался этим моментом. Наверное, мой двойник частенько вот так же проводил время с Владом, выпивая что-то горячительное под дружеские подколки, впрочем, как и я в своём мире со своим Владом. И эта атмосфера обыденности наконец-то начала убаюкивать мои метающиеся мысли. Мы втроём просто говорили и слушали друг друга, говорили о разных мелочах, о прошлом и будущем, хоть мне и приходилось в этих темах наших диалогов хитрить и импровизировать в ответах.Солнце уже начало клониться к закату, когда из дома донёсся зуммер телефона. Таня пошла ответить на звонок.- Серый, надеюсь, что после всего этого тебе не взбредёт снова в голову нырять в горизонт событий? - Внезапно став серьёзным спросил меня Влад, когда Таня скрылась в дверях.- Нет. Наверное, нет, – ответил я, подумав. – Если честно, то я сейчас уже слабо понимаю, зачем я вообще хотел это сделать. – Искренне добавил я.- Я и раньше не особо понимал.- Но ведь не остановил? Значит, всё же что-то – да понимал… Да не важно. Это было раньше. Сейчас я не хочу никаких чёрных дыр и их тайн. Мне просто хочется, чтобы этот вечер не кончался. И я понимаю всю тяжесть неизбежности его окончания.Влад какое-то время рассматривал моё лицо напряжённым взглядом, видимо, пытаясь понять подтекст моей последней фразы.- Странно это слышать от тебя, – наконец, сказал он, поняв эту мою фразу по-своему. – Хотя, да – сейчас я могу понять тебя и твоё настроение. Вернуться с того света, встретить друзей, свою девушку, а чувствовать себя мертвецом среди живых. Ты ведь реально ожил только сегодня, только сейчас. Я вижу тебя таким, каким тебя помню.Я не стал говорить ему, почему. Просто молча кивнул.- А на счёт дыры… - сменил тему Влад. – Ты уже составил план того, что будешь говорить в С.К.И.Ф.е? Всё же ты остался единственным, кто хоть что-то там видел. Ребята в институте каждый день ждут тебя с ковровыми дорожками у главного входа.- Нет, пока не думал. Да и помню я не так много, как хотелось бы… - Я врал. Я помнил всё. – Может, все мои наблюдения окажутся всего лишь предсмертным бредом или галлюцинациями.- Ну, всё равно подумай, что им рассказать. Совсем уж фантастические вещи, наверное, стоит опустить… Хотя, что ещё счесть фантастикой, когда мы наблюдали сектор отрицательной гравитации в едином поле… Короче, когда соберёшься туда, извести меня, я тоже хочу послушать. – Судя по всему, Влад немного расстроился, что я до сих пор ничего ему не рассказывал. Но в тайне он, конечно, надеется, что я поделюсь подробностями с Таней, а уж она в свою очередь всё выложит ему.Они всегда были хитрыми. Я улыбнулся этой возникшей как будто из ниоткуда мысли.От дальнейших неудобных вопросов меня спасла Таня, она появилась на пороге дома и передала Владу, что его вызывают к телефону. Влад сокрушительно вздохнул и исчез в проёме. Таня заняла его место и, подперев голову ладонями, смотрела на меня, расплывшись в счастливой улыбке. Когда-то давно меня бы смутил этот её взгляд, но в этот раз я неотрывно смотрел в её глаза – и больше мне ничего было не нужно. Всё отошло на второй план. Мы не проронили ни слова, просто сидели и любовались друг другом. Не знаю, сколько времени так прошло: минута или час – казалось, что время остановилось, а я могу смотреть в её светящиеся счастьем глаза вечно, но нашу идиллию нарушил Влад, появившийся на пороге. Он сообщил, что его срочно вызывают на лунную базу, что-то связанное с ремонтом крейсера.Мы поднялись проводить его. Я шёл последним, и когда мы проходили мимо стены с фотографиями, мой взгляд снова упал на ту самую, где мы с Таней вдвоём. Внезапное чувство рухнувшего в груди сердца снова сковало меня. Что, расслабился? Что, поверил, что всё нормально? Что всё идёт, как и должно? Ну-ну…Протянув руку, я снял эту треклятую фотографию со стены и уставился на неё уже в своих руках. Я запоминал каждый её сантиметр, каждый оттенок, каждую трещинку на глянце…Когда меня окликнули, я спешно вынул её из рамки и сунул в карман комбинезона, сунув пустую рамку куда-то на ближайшую полку с книгами. Пожав руки и хлопнув по плечу с напутствием удачи, Влад сел в машину, и вскоре она растворилась где-то далеко в лучах летнего заката.Мы с Таней остались одни.

Ключевые слова: Госпиталь двойник параллельная реальность авторская история

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