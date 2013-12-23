Новогодние божьи коровки

Слепой стрелец Просмотров: 129 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 08:01 by

С детства люблю Новогодние праздники - время наилучших пожеланий, надежд, запахов елки, бенгальских огней, конфет и апельсинов. Всегда верил, что в праздничную ночь, а иногда даже накануне ее, происходят чудеса, но далеко не все в них верят и, возможно, поэтому зачастую их просто не замечают. А они все же происходят.Я держу в руках небольшую, уже открытую коробку, в ней набор елочных игрушек, который сохранился у меня с самого детства - шесть разноцветных божьих коровок. Давным-давно, еще в конце семидесятых, в канун Нового года отец принес коробку с такими же игрушками и сказал, что они могут исполнить желание. На все мои расспросы о том, как правильно загадать он усмехнувшись сказал, - просто загадай и, главное, верь, оно и сбудется.Когда на следующий день я рассказал об игрушках своему другу - Андрею, он только посмеялся над моей детской наивностью. И тогда мы поспорили, вроде даже на три рубля, где взять такую, довольно таки весомую сумму я не совсем представлял, но ведь и отдавать ее было не обязательно прямо в сию же минуту. Решено было что мне нужно будет загадать какое-то простое желание и предъявить доказательства того, что оно сбылось и на все это отводилось не более суток.Вытащив коробку с новыми игрушками из шкафа я снял крышку, взял в руки синюю букашку с белыми спиралевидными кругами на спинке и белым частоколом треугольников на брюшке, шмякнул ее об пол и загадал желание, - мороженое, мне и моему другу, пожалуйста.Мороженое в сию секунду конечно же не появилось, тогда, тщательно убрав осколки разбитой игрушки, я предложил сходить в ближайший магазин. Хочу сказать что в нашем городе, в отличии от множества других населенных пунктов Советского Союза, мороженное в свободной продаже не появлялось, его можно было достать лишь изредка и по великому блату, поэтому если кому-то удавалось его купить, то покупали целую коробку.Не знаю с чего я взял, что его можно будет купить в магазине, может просто искал варианты найти доказательства того, что божья коровка исполнила мое желание. Но копейки карманных денег, которые взял с собой даже не понадобились, да и до магазина ходить необходимость отпала: только мы вышли из подъезда нам навстречу попался сосед с пятого этажа, в руках у него была небольшая картонная коробка, из которой он извлек две мороженки в вафельных стаканчиках и угостил нас, настолько удивленных и остолбеневших, неспособных выдавить из себя закономерное «спасибо».Андрей, конечно, заявил потом, что случай с мороженым является простым совпадением и не отдал проспоренных денег, а я не очень-то и настаивал, но для себя решил, что игрушки работают и оставшихся насекомых надо непременно использовать по назначению.Как же не применить доступную магию, когда четверть приближается к концу, да еще и полугодие, а тебя прессуют в школе за невыученные стихи, выставляя жирные двойки в дневнике, угрожая продублировать их в журнал, с последующим выставлением итоговых оценок. На сей раз я поступил более разумно: нашел газету - «Труд» недельной давности, оторвал лист нужного формата, завернул в него божью коровку зеленого цвета, затем, загадав желание о том, чтобы завтра ликвидировать свою задолженность по стихам, с размаха шмякнул сверток об пол. Разбитую игрушку в газетном свертке тут же выбросил в мусорное ведро и даже забросал ее другим мусором, чтобы родители случайно ее не увидели. Исполнив сей незатейливый ритуал, взял книгу и, развалившись на кровати, начал учить заданные стихотворения. Закономерно, что на следующий день жирные двойки были исправлены на две четверки и даже одну пятерку с минусом. Только когда дома стал разбирать свой портфель, неожиданно обнаружил, что дневника-то в нем и нет.Еще одна, очередная неприятность: мало того, что похвастаться перед родителями было нечем, так еще и где-то найти дневник-то этот предстояло, ведь специально забывать его дома это одно, а совсем потерять - другое. Естественно, что в ход пошла следующая игрушка - божья коровка красного цвета, завернутая в очередной лист той же газеты, после произнесенного желания она была разбита и спрятана в мусорном ведре.На следующий день перед первым уроком, мой одноклассник - Миша отдал мне дневник, сказав при этом, что дома случайно обнаружил его в своем портфеле. Нужно ли говорить о том, что этому я даже не удивился, может потому, что подобные шутки с дневниками были у нас обычным делом и мы часто кому-нибудь в портфель подбрасывали дневник, по тихому приобретенный у ничего не подозревающего одноклассника, а может и потому, что к чудесам стал привыкать.После школы первым делом, с помощью фиолетовой божьей коровки, загадал новый аквариум для моего друга - Димки. Он давно мечтал о большом аквариуме, ну литров на сто или чуть более, ведь его десятилитровый аквариум-картина не позволял ему обзавестись хоть каким-то разнообразием рыб. Наскоро выучив заданные в школе уроки, я отправился тогда к своему другу, жившему в общежитии, которое находилось через два дома от моего. Димка с улыбкой до самых ушей открыл дверь и потащил меня в комнатку, ему не терпелось похвастаться новым столитровым аквариумом, с каркасом из узкого уголка, покрашенного в зеленый цвет. Он уже был заполнен водой и стоял на новом столике с железными ножками, а сверху располагалась самодельная подсветка из листового алюминия с двумя лампами Ильича. И это маленькое чудо конечно же сделал Димкин отец у себя на работе, но я все же был тогда убежден в том, что моя очередная игрушка сработала.Обычно за несколько дней до Нового года отец приносил домой елку, которая лежала на балконе до тридцатого или даже до тридцать первого декабря, но в этот год елки еще не было и когда родители рано утром отправились на работу я использовал свои последние две божьи коровки. Разбив голубую я загадал желание, чтобы в этом году мы не остались без новогодней елки. Последнюю же, желтую букашку, я как весьма разумный ребенок истратил на восполнение набора волшебных божьих коровок. И когда, завернутая в обрывок газеты «Труд», золотисто-желтая игрушка разбилась об пол, а я произнес вслух свое желание, сверток на полу неожиданно зашевелился и из него вылезла небольшая мышка с маленькими зелеными глазками и желто-золотым окрасом. Моя рука тогда непроизвольно потянулась к сему чудному грызуну.- Руку убери, а то превращу в таракана, родители придут домой и с радостью размажут тебя тапочкой по полу, - раздалось у меня в голове.- Извини, а ты это, в смысле, мышь? - спросил я.- Я тот, кто исполнил твое желание, посмотри, все игрушки, которые ты разбил, целы и лежат в коробке. Еще хочу тебе сказать, что все, кроме последней, ты зря разбил, они были совершенно обычными игрушками, как и те, что теперь лежат в коробке, так что не надо больше их ломать, какой ни какой, а труд на их изготовление был затрачен, а это ценить надо.Я глянул во все еще открытую коробку, что была брошена на диване, в ней лежали, как и когда-то прежде разноцветные божьи коровки.- То, что ты видишь меня мышью, - снова раздался голос у меня в голове, - только твое восприятие, и, как я вижу, оно не идеально, - мышка побежала и исчезла под диваном.- Прощай, - в последний раз раздалось у меня в голове, я задавал еще какие-то вопросы, но ответом была лишь тишина. Тогда я понял, что мышки здесь больше нет и даже попрощаться с ней уже не получиться.Отец, надо сказать, пришел домой где-то в обед и принес шикарную елку, так что даже теряюсь теперь в догадках, ведь абсолютно все загаданные мной желания как бы и сбылись.Пройдя с коробкой на кухню я открыл один из ящиков стола, вытянул оттуда несколько пакетов, аккуратно переложил ими игрушки, положил сверху новогоднюю открытку, а затем, закрыв крышку, закрепил ее скотчем.Рядом есть свадебный салон, хочу сходить туда, попросить обернуть коробку в подарочную упаковку, за плату конечно же, надеюсь возьмут недорого. А завтра возьму ее с собой на работу, чтобы передать в отдел кадров, а от туда в свою очередь она пойдет одной семилетней девочке, которая пожелала на Новый год получить в подарок такую елочную игрушку, которая была в детстве у ее родителей.Наша фирма вот уже второй год занимается коллективной благотворительностью, конечно в меру наших скромных доходов и нынче, в преддверии Новогодних праздников, мы пытаемся исполнить хоть какую-то, пусть маленькую, но мечту детей - инвалидов из малоимущих. Для подбора подарков использовались письма, написанные самими детьми и отправленные Деду Морозу.Надеюсь, мои елочные игрушки сгодятся в качестве подарка и может быть даже исполнят несколько заветных желаний, а свои заветные желания я уж постараюсь исполнить как-нибудь сам.

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