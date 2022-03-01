Секрет молодости

Гот77 Просмотров: 99 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:52 by

После работы я заехал в больницу к другу Витьке. Зашел в магазин, купил минералку и фрукты, и немного конфет. Когда заходил в отделение, медсестра буркнула надеть бахилы. Я неохотно, но надел и пошел в палату.Поздоровался и отдал гостинец Витьке. Кроме него там ещё были двое, один выписался. Мы разговорились, как зашла медичка и позвала на уколы. Витька и другой пошли на процедуры, а один остался, он таблетки пьет. Мне показалось, я его где-то видел.Он тоже вспомнил меня, он работал водителем и возил директора завода, который года три стоит. Пожав руки, я спросил как дела. Нормально, после предприятия он стал таксистом и до этого случая этим жил. Что случилось?– Слушай, не поверишь, ладно расскажу, только не принимай меня за ненормального.– Один раз сижу в машине, жду клиента, подходит бабка.– Парень, на кладбище, будь добр.– Садитесь, бабуся, – говорю.Бабка, вроде, приличная, с тремя букетами цветов, не вызывала подозрений. Приехали, она попросила подождать, пришла через полчаса.- Теперь домой? – поинтересовался я.- Нет, дорогой, на старое кладбище - там родители, а здесь мой муж лежит.– Хорошо, едем.Приехали на старое, там иногда хоронят по блату. Она вышла и пришла опять через полчаса. Но только сейчас заметил, она стала моложе выглядеть, то была на 70, а теперь на все 50 лет. У меня мурашки по коже пошли. Ну, подумал, чудеса в решете.– Всё, в город? – говорю.– Нет, мой хороший, ты знаешь где кладбище, на котором еще до революции хоронили, около речки?– Помню, это за городом, да и поздно уже.Она достала деньги и дала мне.– Остальное после поездки, – улыбнулась она.Я, дурак, и купился.После выезда с города ехать недалеко было, там раньше дома были, их снесли и построили очистные сооружения. А за ними старый погост. Там уже ни стены, ни чего, один пустырь, даже плиты упавшие. Никто туда не ходит.Я подождал, и вижу, как она пришла. Это была женщина лет 40, не более. У меня в голове засияло: какой-то обряд, типа заговора. Я читал у Степановой такие приколы, но, думал, бред. Она улыбнулась, и мы поехали в город. Я даже забыл спросить, куда ехать.Только сейчас я понял.– Ты ведьма? – с ужасом спросил я.– Да, – услышал я дьявольский смех.– Что было дальше, не помню, очнулся уже на койке.– Следователь приходил, спрашивал, я сказал, сознание потерял.Сказал:– Понятно, машину мы припарковали у нас, пока вы не вылечитесь.Я сказал:– Она, наверно, гипнозом владеет.– Если бы только им, это черная магия.Тут пришли ребята с процедур, и я собрался, пожелал скорейшего выздоровления и пошел домой. Через две недельки Витька выписался и вышел на работу. Он работал в соседнем цехе. Мы встретились в столовой.– Как здоровье? – спрашиваю.– Нормально, не хроническое заболевание, пройдет, – улыбаясь, сказал Витька.– А тот, напротив тебя, выздоровел? – поинтересовался я.Витька потускнел и проговорил. Следующей ночью после того, как я ушел, он умер во сне…

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