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Творческие истории

Секрет молодости

После работы я заехал в больницу к другу Витьке. Зашел в магазин, купил минералку и фрукты, и немного конфет. Когда заходил в отделение, медсестра буркнула надеть бахилы. Я неохотно, но надел и пошел в палату.

Поздоровался и отдал гостинец Витьке. Кроме него там ещё были двое, один выписался. Мы разговорились, как зашла медичка и позвала на уколы. Витька и другой пошли на процедуры, а один остался, он таблетки пьет. Мне показалось, я его где-то видел.

Он тоже вспомнил меня, он работал водителем и возил директора завода, который года три стоит. Пожав руки, я спросил как дела. Нормально, после предприятия он стал таксистом и до этого случая этим жил. Что случилось?

– Слушай, не поверишь, ладно расскажу, только не принимай меня за ненормального.

– Один раз сижу в машине, жду клиента, подходит бабка.

– Парень, на кладбище, будь добр.

– Садитесь, бабуся, – говорю.

Бабка, вроде, приличная, с тремя букетами цветов, не вызывала подозрений. Приехали, она попросила подождать, пришла через полчаса.

- Теперь домой? – поинтересовался я.

- Нет, дорогой, на старое кладбище - там родители, а здесь мой муж лежит.

– Хорошо, едем.

Приехали на старое, там иногда хоронят по блату. Она вышла и пришла опять через полчаса. Но только сейчас заметил, она стала моложе выглядеть, то была на 70, а теперь на все 50 лет. У меня мурашки по коже пошли. Ну, подумал, чудеса в решете.

– Всё, в город? – говорю.

– Нет, мой хороший, ты знаешь где кладбище, на котором еще до революции хоронили, около речки?

– Помню, это за городом, да и поздно уже.

Она достала деньги и дала мне.

– Остальное после поездки, – улыбнулась она.

Я, дурак, и купился.

После выезда с города ехать недалеко было, там раньше дома были, их снесли и построили очистные сооружения. А за ними старый погост. Там уже ни стены, ни чего, один пустырь, даже плиты упавшие. Никто туда не ходит.

Я подождал, и вижу, как она пришла. Это была женщина лет 40, не более. У меня в голове засияло: какой-то обряд, типа заговора. Я читал у Степановой такие приколы, но, думал, бред. Она улыбнулась, и мы поехали в город. Я даже забыл спросить, куда ехать.

Только сейчас я понял.

– Ты ведьма? – с ужасом спросил я.

– Да, – услышал я дьявольский смех.

– Что было дальше, не помню, очнулся уже на койке.

– Следователь приходил, спрашивал, я сказал, сознание потерял.

Сказал:

– Понятно, машину мы припарковали у нас, пока вы не вылечитесь.

Я сказал:

– Она, наверно, гипнозом владеет.

– Если бы только им, это черная магия.

Тут пришли ребята с процедур, и я собрался, пожелал скорейшего выздоровления и пошел домой. Через две недельки Витька выписался и вышел на работу. Он работал в соседнем цехе. Мы встретились в столовой.

– Как здоровье? – спрашиваю.

– Нормально, не хроническое заболевание, пройдет, – улыбаясь, сказал Витька.

– А тот, напротив тебя, выздоровел? – поинтересовался я.

Витька потускнел и проговорил. Следующей ночью после того, как я ушел, он умер во сне…

Сегодня, 08:52 by Гот77Просмотров: 99Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ведьма ужасы кладбище таксист авторская история

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