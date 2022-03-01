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Творческие истории

Черт

Еще в лихие 90-е я учился в техникуме, и после окончания устроился на аппаратный завод. Вроде все устраивало ребята нормальные. И был там один дед хоть и на пенсии, но еще работал.

Получив первую зарплату, как положено, купил пару пузырей, селедку и батон, угостил бригаду слесарей, где я и работал. Рюмка другая перекур, а на улице был июль, всех в пот кинуло. И когда курили на улице, сняли рабочие куртки или роба так называют и обнажили торс.

Потом ребята вернулись в раздевалку и решили еще одного послать, недопили. А я остался на лавке курить с дедом. И заметил у него на спине то ли шрам, то ли ожог. Странный отпечаток. Было неловко, но все же спросил:

– Дядя Саша, где это вас так угораздило?

Он неохотно ответил:
– Ты не первый спрашиваешь, а я отвечаю, паром обварило, раньше было паровое отопление.

Ту я вспомнил профессора Преображенского:

– Что будет с паровым отоплением? И захихикал.

Дед говорит:

– Чего смешного?

– Я о Собачьем Сердце.

Он улыбнулся:

– Не читал.

– Как это могло получиться? – я не переставал спрашивать.

– Ладно, расскажу, только никому не говори, а то скажут, дед белку поймал.

– Давно это было, я чуть младше тебя был, у нас в селе ферму стоили и работали по сменам.

– И в ночную смену, не доработав, одни ушли домой уже пьяные, а я с тремя мужиками присели у холма самогон допивать.

– Вдруг появляется парень средних лет в рубашке, как у цыгана и предлагает в карты перекинуться.

– Мы согласились, начали играть, он так их тасовал, аж глаза разбегаются.

– Ты не цыган, ненароком? - спросили.

– Да вроде того, - ответил он.

Я налил ему пол стакана самогонки, он ее выпил и даже не поморщился.

– В итоге он в конце нам поддался и проиграл.

– Ну, чем будешь рассчитываться? - его спросили.

– А что вы хотите? Деньги, золото, бабу?

Мы засмеялись:
– А что есть?

– Ну, идемте, здесь недалеко, я с вами рассчитаюсь.

Нам море по колено, встали и пошли мимо леса к старому кладбищу.
Мы пошутили, что клад старого барина нашел, была такая легенда, что барин, когда уходил с Деникиным, зарыл свое богатство.
Он оскалился и проговорил:

– Угадали, вы мне и поможете.

Зашли на погост, и он показал старую могилу, на которой лежала каменная плита, видно упала, потому что надписи не было.

– Ну, хлопцы, взялись, - улыбаясь, он подмигнул.

Мы, недолго думая, взялись за конец плиты и, пыхтя, начали ее поднимать и отбросили ее в другую сторону.

– Ни чего себе, - крикнули мы, - в яме лежал сундук, доверху набитый драгоценностями.

И, недолго думая, мои собутыльники прыгнули вниз, я протрезвел сразу. Незнакомец почернел, у него выросли рога и хвост с кисточкой, а вместо сапог появились копыта.
Это был настоящий черт.

– Чего не прыгаешь, меньше достанется, - смеялся он.

– Душу мою хочешь, - еле выговорил я.

– Ты мне нравишься, - хлопнув по спине страшной рукой ответил бес.

Я был как истукан, но сообразил и полез в рубаху за крестом.
Нечистый отошел и прыгнул в могилу, и все провалилось в один миг

Очнулся я утром на кладбище, где та могила даже не помню, пришел домой и заснул.
Правда, участковый интересовался, где эти трое
Я отвечал, что мы выпили и разошлись утром по домам, а куда они делись, дескать не знаю, их так и не нашли.
Люди подумали, что, скорее всего в реке утонули, но правду я боялся говорить, а то в психушку отправят.

– Вот как было, а ожог этот от его руки остался.

– Ну ладно, идем, еще врежем по малой и по домам.

После услышанного я долго думал, правда или выдумка, но, скорее, правда, такого шрама я в жизни не видел.

Мы действительно мало знаем, что творится у нас под ногами.
Прошло много лет, не знаю, жив ли дядя Саша или нет, но один раз ездил к батюшке на отчитку и такое услышал от бесноватых, что волосы дыбом встают.

Значит, это правда, нечисть существует, и после этого никогда, даже в душе, не снимаю крестик…

Сегодня, 08:19 by Гот77Просмотров: 90Комментарии: 0
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Ключевые слова: Чертовщина неведомое кладбище авторская история

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