ЧертЕще в лихие 90-е я учился в техникуме, и после окончания устроился на аппаратный завод. Вроде все устраивало ребята нормальные. И был там один дед хоть и на пенсии, но еще работал.
Получив первую зарплату, как положено, купил пару пузырей, селедку и батон, угостил бригаду слесарей, где я и работал. Рюмка другая перекур, а на улице был июль, всех в пот кинуло. И когда курили на улице, сняли рабочие куртки или роба так называют и обнажили торс.
Потом ребята вернулись в раздевалку и решили еще одного послать, недопили. А я остался на лавке курить с дедом. И заметил у него на спине то ли шрам, то ли ожог. Странный отпечаток. Было неловко, но все же спросил:
– Дядя Саша, где это вас так угораздило?
Он неохотно ответил:
– Ты не первый спрашиваешь, а я отвечаю, паром обварило, раньше было паровое отопление.
Ту я вспомнил профессора Преображенского:
– Что будет с паровым отоплением? И захихикал.
Дед говорит:
– Чего смешного?
– Я о Собачьем Сердце.
Он улыбнулся:
– Не читал.
– Как это могло получиться? – я не переставал спрашивать.
– Ладно, расскажу, только никому не говори, а то скажут, дед белку поймал.
– Давно это было, я чуть младше тебя был, у нас в селе ферму стоили и работали по сменам.
– И в ночную смену, не доработав, одни ушли домой уже пьяные, а я с тремя мужиками присели у холма самогон допивать.
– Вдруг появляется парень средних лет в рубашке, как у цыгана и предлагает в карты перекинуться.
– Мы согласились, начали играть, он так их тасовал, аж глаза разбегаются.
– Ты не цыган, ненароком? - спросили.
– Да вроде того, - ответил он.
Я налил ему пол стакана самогонки, он ее выпил и даже не поморщился.
– В итоге он в конце нам поддался и проиграл.
– Ну, чем будешь рассчитываться? - его спросили.
– А что вы хотите? Деньги, золото, бабу?
Мы засмеялись:
– А что есть?
– Ну, идемте, здесь недалеко, я с вами рассчитаюсь.
Нам море по колено, встали и пошли мимо леса к старому кладбищу.
Мы пошутили, что клад старого барина нашел, была такая легенда, что барин, когда уходил с Деникиным, зарыл свое богатство.
Он оскалился и проговорил:
– Угадали, вы мне и поможете.
Зашли на погост, и он показал старую могилу, на которой лежала каменная плита, видно упала, потому что надписи не было.
– Ну, хлопцы, взялись, - улыбаясь, он подмигнул.
Мы, недолго думая, взялись за конец плиты и, пыхтя, начали ее поднимать и отбросили ее в другую сторону.
– Ни чего себе, - крикнули мы, - в яме лежал сундук, доверху набитый драгоценностями.
И, недолго думая, мои собутыльники прыгнули вниз, я протрезвел сразу. Незнакомец почернел, у него выросли рога и хвост с кисточкой, а вместо сапог появились копыта.
Это был настоящий черт.
– Чего не прыгаешь, меньше достанется, - смеялся он.
– Душу мою хочешь, - еле выговорил я.
– Ты мне нравишься, - хлопнув по спине страшной рукой ответил бес.
Я был как истукан, но сообразил и полез в рубаху за крестом.
Нечистый отошел и прыгнул в могилу, и все провалилось в один миг
Очнулся я утром на кладбище, где та могила даже не помню, пришел домой и заснул.
Правда, участковый интересовался, где эти трое
Я отвечал, что мы выпили и разошлись утром по домам, а куда они делись, дескать не знаю, их так и не нашли.
Люди подумали, что, скорее всего в реке утонули, но правду я боялся говорить, а то в психушку отправят.
– Вот как было, а ожог этот от его руки остался.
– Ну ладно, идем, еще врежем по малой и по домам.
После услышанного я долго думал, правда или выдумка, но, скорее, правда, такого шрама я в жизни не видел.
Мы действительно мало знаем, что творится у нас под ногами.
Прошло много лет, не знаю, жив ли дядя Саша или нет, но один раз ездил к батюшке на отчитку и такое услышал от бесноватых, что волосы дыбом встают.
Значит, это правда, нечисть существует, и после этого никогда, даже в душе, не снимаю крестик…
Сегодня, 08:19 by Гот77Просмотров: 90Комментарии: 0
Ключевые слова: Чертовщина неведомое кладбище авторская история