Черт

Гот77 Просмотров: 90 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 08:19 by

Еще в лихие 90-е я учился в техникуме, и после окончания устроился на аппаратный завод. Вроде все устраивало ребята нормальные. И был там один дед хоть и на пенсии, но еще работал.Получив первую зарплату, как положено, купил пару пузырей, селедку и батон, угостил бригаду слесарей, где я и работал. Рюмка другая перекур, а на улице был июль, всех в пот кинуло. И когда курили на улице, сняли рабочие куртки или роба так называют и обнажили торс.Потом ребята вернулись в раздевалку и решили еще одного послать, недопили. А я остался на лавке курить с дедом. И заметил у него на спине то ли шрам, то ли ожог. Странный отпечаток. Было неловко, но все же спросил:– Дядя Саша, где это вас так угораздило?Он неохотно ответил:– Ты не первый спрашиваешь, а я отвечаю, паром обварило, раньше было паровое отопление.Ту я вспомнил профессора Преображенского:– Что будет с паровым отоплением? И захихикал.Дед говорит:– Чего смешного?– Я о Собачьем Сердце.Он улыбнулся:– Не читал.– Как это могло получиться? – я не переставал спрашивать.– Ладно, расскажу, только никому не говори, а то скажут, дед белку поймал.– Давно это было, я чуть младше тебя был, у нас в селе ферму стоили и работали по сменам.– И в ночную смену, не доработав, одни ушли домой уже пьяные, а я с тремя мужиками присели у холма самогон допивать.– Вдруг появляется парень средних лет в рубашке, как у цыгана и предлагает в карты перекинуться.– Мы согласились, начали играть, он так их тасовал, аж глаза разбегаются.– Ты не цыган, ненароком? - спросили.– Да вроде того, - ответил он.Я налил ему пол стакана самогонки, он ее выпил и даже не поморщился.– В итоге он в конце нам поддался и проиграл.– Ну, чем будешь рассчитываться? - его спросили.– А что вы хотите? Деньги, золото, бабу?Мы засмеялись:– А что есть?– Ну, идемте, здесь недалеко, я с вами рассчитаюсь.Нам море по колено, встали и пошли мимо леса к старому кладбищу.Мы пошутили, что клад старого барина нашел, была такая легенда, что барин, когда уходил с Деникиным, зарыл свое богатство.Он оскалился и проговорил:– Угадали, вы мне и поможете.Зашли на погост, и он показал старую могилу, на которой лежала каменная плита, видно упала, потому что надписи не было.– Ну, хлопцы, взялись, - улыбаясь, он подмигнул.Мы, недолго думая, взялись за конец плиты и, пыхтя, начали ее поднимать и отбросили ее в другую сторону.– Ни чего себе, - крикнули мы, - в яме лежал сундук, доверху набитый драгоценностями.И, недолго думая, мои собутыльники прыгнули вниз, я протрезвел сразу. Незнакомец почернел, у него выросли рога и хвост с кисточкой, а вместо сапог появились копыта.Это был настоящий черт.– Чего не прыгаешь, меньше достанется, - смеялся он.– Душу мою хочешь, - еле выговорил я.– Ты мне нравишься, - хлопнув по спине страшной рукой ответил бес.Я был как истукан, но сообразил и полез в рубаху за крестом.Нечистый отошел и прыгнул в могилу, и все провалилось в один мигОчнулся я утром на кладбище, где та могила даже не помню, пришел домой и заснул.Правда, участковый интересовался, где эти троеЯ отвечал, что мы выпили и разошлись утром по домам, а куда они делись, дескать не знаю, их так и не нашли.Люди подумали, что, скорее всего в реке утонули, но правду я боялся говорить, а то в психушку отправят.– Вот как было, а ожог этот от его руки остался.– Ну ладно, идем, еще врежем по малой и по домам.После услышанного я долго думал, правда или выдумка, но, скорее, правда, такого шрама я в жизни не видел.Мы действительно мало знаем, что творится у нас под ногами.Прошло много лет, не знаю, жив ли дядя Саша или нет, но один раз ездил к батюшке на отчитку и такое услышал от бесноватых, что волосы дыбом встают.Значит, это правда, нечисть существует, и после этого никогда, даже в душе, не снимаю крестик…

Ключевые слова: Чертовщина неведомое кладбище авторская история

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