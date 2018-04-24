Чердак

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 278 Комментарии: 1 -2 Сегодня, 09:00 by

- Ну что там? – поинтересовалась Людмила Алексеевна, смотря на ноги мужчины.- Не вижу тут никаких крыс, тетя Люда. - Максим водил фонариком вокруг чердака, заглядывая в каждый угол, - Сейчас посмотрю повнимательней.- Давай, давай!Максим залез на чердак. Ему не особо это хотелось, выходной сегодня у него, но сердобольная соседка, тем более глава дома, испугалась каких-то странных звуков на чердаке. Поэтому нужно поскорее найти причину, а она была довольной простая: крысы или птицы, избавиться от источника шума и пойти дальше смотреть хоккей. Никаких грызунов и летунов тут не было. Так что, возможно, что-то упало. На чердаке лежало множество различного хлама пенсионеров, что сам чёрт ногу сломит.- И зачем здесь столько всего ненужного мусора? – пробубнил Максим, возвращаясь обратно к лестнице.- Нашёл что-нибудь? – прокричала старушка, заметив луч фонарика.- Скорее всего, упало что-то, - сказал Максим, уже собирающийся спуститься, но что-то его остановило.Шершавая, холодная рука оказалось на его плечо, крепко сжимая. Мужчина осторожно повернулся, осветив того, кто стоял за его спиной. Безглазое существо, похожее на мумию, разинуло рот, обнажая кривые жёлтые зубы. Максим закричал, фонарик выпал из его рук и покатился к люку, упал так, что стекло разбилось на нём и разлетелось. Людмила Алексеевна схватилась за сердце и отпрянула назад, не сводя взгляда с чердака. Крик с минуту продолжался, потом всё затихло. Все соседи вышли на площадку, смотря то на старушку, то на открытый люк.- Что случилось? – удивлённо спросила Тамара, подойдя поближе к Людмиле Алексеевне.- Там… там… Максим…- Что Максим? Что он там забыл?- Я услышала какой-то шум на чердаке. Попросила подняться его, чтобы узнать, откуда шум, и потом он закричал…- Макс? Ты как там? – прокричал Анатолий в люк. Тишина послужила ему ответом.Послышалась возня наверху. Все обратили свои взоры на чердак. И буквально прошла минута, как с люка вылетела обглоданная голова Максима. Женский крик и матерщина на весь подъезд, что заставило всех столпиться вокруг чердака и выпавшей оттуда головы.- Вызовите кто-нибудь полицию! – кричала Тамара.- Сейчас, сейчас, - Анатолий торопливо нажимал на кнопки телефона, стараясь попасть по нужным.- Боже, Господи, помилуй, - причитала Людмила Алексеевна.Пока все взрослые находились в паническом ужасе, маленький Петя с любопытством изучал голову. Затем посмотрел на чердак. В ответ на него смотрело лицо мумии с приплющенным носом и пустыми глазницами. С губ стекала струйка крови, а промеж зубов застряли кусочки плоти. Петя взял голову и стал подниматься по лестнице. Серые руки протянулись к нему. Мальчик улыбнулся, протянул голову обитателю чердака. Но не голова была его целью. Совсем юная, аппетитная плоть ребёнка. Шлепок выпавшей головы об пол и удары маленьких ножек по лестнице. Последнее, что увидел Пётр, так это…- Сынок! – раздался женский голос.Молодая девушка подбежала к лестнице, схватила за щиколотки мальчика и тянула назад, но что-то с силой держало его, не желая отпускать. К девушке присоединился мужчина с большими усами. Сцена походила на перетягивание каната. Но всё оказалось в ничью. Мальчика разорвали на части: торс достался жителям чердака, а ноги упали к людям, также часть кишок. Пол окрасился в тёмный цвет из-за крови. Немая сцена, после крик и матерщина. Такой шум стоял, что стены даже дрожали. Все забегали, закружились. Брали всё, что попадалась под руку, и по очереди стали подниматься на чердак. Весь подъезд решил разобраться с незваными жильцами, нарушивший их покой, но не тут-то было.Когда все забрались наверх, крышка чердака резко захлопнулась. Зажегся тусклый свет, демонстрируя толпу таких жутких мумий с кривыми лицами и скрюченными конечностями. Их пустые очи смотрели на живых, кривые зубы громко клацали, требуя больше пищи. Они явно доминировали количеством. И, что следовало было ожидать, все жильцы подъезда оказались едой тех, кто когда-то лежал под их домом.

Ключевые слова: Чердак шум соседи мумии авторская история

Другие, подобные истории: