Душа леса

Estellan Просмотров: 150 Комментарии: 3 +4 Вчера, 15:17 by

Земля предательски поехала под ногами совершенно неожиданно, увлекая меня за собой. Если бы рядом было за что ухватиться, то я точно попытался бы это сделать. А так… меня хватило только на то, чтобы оглянуться.- Свинья! – веско заявил я своему преследователю и рухнул вниз.Пересчитав своими костями все выпуклости ландшафта, я остановился вместе с горой камней песка и снега в доброй паре десятков метров внизу. Попытался встать, услышал веское «хрю» сверху и… видимо, отключился.Открыв глаза, увидел над собой темнеющее небо, голые ветви деревьев где-то далеко наверху и, совсем рядом, недовольную неожиданную рожу. Человеческую, для разнообразия.- Я уж думал, что ты не проснешься, - заявила рожа, рассматривая меня с неприятно близкого расстояния.- Не дождетесь, - парировал и попытался пошевелиться.Так, руки целы, ими я и сгреб с себя часть присыпавших меня камней, сумел сесть. Да, немного покоцало, но вроде все цело. Или не все. Попытка освободить ноги увенчалась вспышкой боли, от которой перед глазами все поплыло. Рухнув обратно, я потратил какое-то время на то, чтобы перевести дыхание, краем глаза заметил невдалеке тройку фигур, облаченных то ли в одежду шаманов, то ли костюм в духе «подлесок». Трое. Блин… он должен был быть тут один. По крайней мере, пришел я сюда за одним. А он, что, друзей привел? Ненавижу лесную нечисть.- Эй, не отключайся. По такому морозу… - напомнил о себе мой компаньон, снова заставив сфокусироваться на себе.- Да знаю я, помог бы лучше, - махнул я на него рукой и несказанно удивился, когда рука прошла сквозь фигуру, не встретив препятствий.Пришлось присмотреться повнимательней. Нда. Следовало бы заметить раньше. Хотя бы то, что одет мой неожиданный товарищ совсем неподходящим образом для зимней прогулки в лесу. А если присмотреться еще внимательней, то становится понятно, что сквозь него можно рассмотреть окружающий зимний пейзаж.- Да твою же… - устало выдохнул я и принялся дальше освобождаться от насыпного плена. Недолгое расследование установило, что по большей части я цел. За исключением одной ноги. И ладно, если бы растяжение. Тут налицо явный перелом. А до жилья топать изрядно. И помощи мне ждать неоткуда. Сейчас мне в нагрузку не хватало только… - Призрак.- Польщен, что ты меня помнишь, - усмехнулся тот. – Если это чем поможет, то тут, недалеко, есть палка…- Неси, - выдохнул я.- Щас… - призрак поднялся на ноги и указал направление. – Тебе вон туда. Не хочешь остаться тут навсегда – ползи.- Помощничек, - сквозь зубы прошипел, но пополз, куда деваться?С перекурами и порой чувствуя что вот-вот отключусь снова, но до палки я добрался. Повезло, что она была там не одна. А в сумке, которую я каким-то чудом не потерял при падении, нашлись и другие полезные мелочи.К тому моменту как стемнело окончательно, я стал обладателем еще пару отключек, в которых мне не позволил задержаться призрак, самодельной шины из подручных материалов и палки, опираясь на которую я смог встать и осмотреться.Эй, а я ведь знаю эти места. Я уже бывал здесь… несколько лет назад. Тогда…я перевел взгляд на призрака, сидящего на корточках и пытающегося подцепить пальцами одну из щепок на земле.- А я ведь тебя знаю.- Вспомнил? – поднял тот голову, рассматривая меня снизу-вверх.- Лет пять назад в этих местах городской пропал, вроде по окрестностям бегал. Меня ведьма тогда впервые позвала, якобы у них в лесу блуждающий завелся. Его я не нашел…- Зато меня нашел. И сейчас. Свалился прямо туда, куда и я когда-то… - грустно усмехнулся призрак. – Правда тебе повезло больше… или меньше, как посмотреть. Я умер быстро, а тебе светит переохлаждение.- Чудесно, - нашарив в сумке блистер таблеток и чудом уцелевшую бутылку воды, я закинулся обезболивающим. На какое-то время хватит. Надеюсь, этого времени будет достаточно, чтобы добраться до цивилизации. Правда, мои возможности сейчас несколько ограничены.Осмотревшись, я снова увидел три фигуры вдалеке, сложил в их сторону неприличный жест и попытался определиться с направлением. Голова отказывалась сотрудничать.- И куда? – уточнил я у призрака.- Идем, - подал голос тот и, поднявшись на ноги, пошел вперед, не оставляя на снегу следов.Пришлось идти за ним, время от времени останавливаясь на передохнуть, и, то и дело, снова натыкаясь взглядом на тройку знакомых. Чет мне это не нравится.Блуждающие, как и прочая лесная нечисть, не питаются ни живыми, ни падалью, их пищей является страх. Они туманят разум, заводят в дебри, а потом гоняют, пока человек не выдыхается или не умирает. Они уже должны были бы понять, что я их не боюсь. Разве что… что-то замышляют. И, что-то мне подсказывало, что мне их идеи не понравятся.То, что они не могут напрямую воздействовать на людей, не отменяет того, что навредить они могут опосредствованно. Как, например, с кабаном. Вселяясь в разум животных, они могут натравить их на людей и избавиться от досадной помехи.Через еще пару часов я выдохся окончательно, рухнув в снег в очередной раз, но не сумев встать. Все, приехали.- Заснешь, это будет последний в твоей жизни сон, - злым пророком навис над моими останками призрак. – Решил мне конкуренцию составить?Пришлось в очередной раз разлепить глаза, фокусируя взгляд на сопровождающем.- Кстати о птичках… а ты чего здесь остался?- Не знаю… - выразительно пожал тот плечами. – Просто остался.- Столько времени прошло… ты уже должен бы. К ведьме обращался?- А не пошел бы ты? – отрезал тот, выпрямляясь, с явным намерением уйти.- Я бы пошел… да не могу.Несколько мгновений тот боролся с собой, и это явно было написано на его лице. Но потом то ли смирился, то ли…- Если доберешься до того дерева, там валяется немного сухих веток. У самых корней. Сможешь развести костер и передохнуть без риска окоченеть сразу.Ну вот что ты будешь с ним делать? Полежать и отдохнуть он точно не даст. Пришлось снова собирать свои кости в кучу и, стараясь поменьше задевать травмированную ногу, добираться до указанного дерева, собирать ветки и разводить костер.Костерок получился небольшим, но теплым. Устроившись у пламени я на мгновение прикрыл глаза.Внезапно ворвавшийся в сознание резкий звук в очередной раз заставил разлепить глаза. Костер еще горел, следовательно, прошло немного времени. Но руки и ноги изрядно замерзли. Шевелиться не хотелось. Хотелось спать. Вот так лечь, закрыть глаза и… новый звук опять заставил встрепенуться.- Что это? – подал я голос, посмотрев на напряженного призрака, расхаживающего вокруг костра большими шагами, время от времени проходя прямо сквозь меня, от чего по шкуре пробегали мурашки.- Волки, - коротко бросил тот.Волки. Чудесно. Только волков мне тут и не хватало. Всмотревшись в темноту, куда уже несколько минут напряженно всматривался призрак, я тоже различил несколько точек, отражающих свет от костра. Тихо. Молча те стояли, укрывшись в ночной темноте, среди голых деревьев. Черт! Вряд ли я сейчас отобьюсь хотя бы от одного волка. К тому же, сейчас, вроде, не так голодно, чтобы нападать на человека. Даже одного. А еще… что-то мне подсказывало, что это не просто волки.- Стой тут… и не вздумай отходить от костра.Тихо матерясь сквозь зубы, я нащупал сумку, одеревеневшими пальцами сумел открыть ее, пошарил внутри, вытащил один из пакетов, принюхался – не то. Нашел другой. Плюнув на палку, пополз по широкому кругу, из горсти рассыпая смесь трав и минералов, очерчивая хоть и корявый, но круг. Вспышка, пронесшаяся по окрестностям, заставила вздрогнуть призрака, а волков – отступить глубже в темноту.- Пусть теперь попробуют, - фыркнул я, снова растягиваясь у огня.- Что это? – призрак приблизился к грани, рассматривая след на снегу.- Не вздумай трогать, а то разметает по окрестностям не хуже экзорцизма. Потом сотню лет будешь обратно в человека собираться. Хотя… может и меньше. Тут ведь что-то осталось, что тебя держит и помогает формироваться, да? Не кровь. За столько лет она уже давно разрушилась бы. Да и плоть… тут что-то другое.- Ты не слишком много знаешь для простого человека? – прищурился тот, но от границы отошел, совершенно человеческим движением присев у костра и протянув к огню руки, словно пытаясь согреться.- А почему ты думаешь, что я простой человек?Посмотрев на меня еще пристальней, тот, впрочем, отвечать не стал. Только поглядывал через границу в темноту леса.Новый резкий звук вывел меня из полудремы уже ближе к рассвету. По крайней мере, небо на востоке стало светлеть уже отчетливо. Конечности задеревенели так, что пошевелиться было трудно. Пришлось разминать. Черт. В лучшем случае я закончу какой-нибудь прикольной пневмонией. Если, конечно, не останусь тут навсегда.- И как ты это делаешь? – закончив с разминкой, я вновь предпринял попытки подняться на ноги… ногу.- Что именно? – непонимающе смотрел на меня призрак.- Будишь… я уже понял, что это ты. Если в первый раз еще сомневался…- Нам не стоит терять время, тебе не кажется? Тебе нужно идти.В этот раз усмехнулся я, разомкнув круг и определившись с направлением, шаркая в сторону деревни. Был большой соблазн уйти и оставить призрака в круге. Но, к тому времени как я смогу вернуться, он все равно разрушится. А найти озлобленного призрака будет сложнее. Не смотря на то, что я знаю где его искать.Над деревьями появились первые, неуверенные столбцы дыма, когда, в очередной раз оглянувшись, призрак остановился. Мы были у края поляны, а на другом ее конце.- Снова вы… - воздух вокруг внезапно сгустился. Я ощутил это той своей частью, которая отвечала как раз за определение нечисти.- Тэкс… меня они достали, - я запустил руку в сумку. – Отойди, а то попадешь под руку.- Нет. Эти – моя добыча, - вскинулся призрак, налетевший порыв ветра взметнул снег и клином рванул в сторону молчаливых фигур, врезавшись в них с силой тарана.Прямо на глазах безропотный призрак менялся, обрастал броней, в которой я опознал кору, щепки, даже песок и мелкие камушки. Уже через пару мгновений передо мной стоял… не призрак, нет, скорее – душа леса. Оглянувшись на меня, замершего с рукой в сумке и распахнутой варежкой, тот как-то скрипнул и понесся за порывом ветра, большими шагами, взметая облачка снега. Блин. А я и не знал, что они так могут.За расправой я наблюдал со стороны, не имея возможности вмешаться. Вот, он прыгнул на первую фигуру, разорвал в клочья и переключился на вторую, третий пытался убежать, но не успел. Лишь когда безмолвный вопль бестелесного раздался из-за деревьев, вспугнув стайку ворон… или галок, беспокойно закруживших над деревьями, я понял, что и до него призрак добрался. Через секунду в деревне разнесся разноголосый собачий лай.Я был уверен, что призрак не вернется. Но он вернулся. Устало вышел из-за деревьев и направился ко мне через поляну. Остановился напротив, возвышаясь. Мы оба знали, что в этой форме он вполне себе может меня убить. В броне леса он больше не был бестелесным.- Ты ведь вернешься? – скрипнув броней, тот склонил голову.- Вернусь, - не стал я обманывать его ожиданий. Но руку из сумки вытащил. Пустую.- И будешь охотиться?- Буду. Даже душа леса не может убить блуждающих окончательно. Лишь на время. А от них нужно избавляться насовсем. Иначе заблудившихся будет все больше. А вместе с ними и блуждающих.- Хорошо, - кивнул призрак и… осыпался. Просто осыпался на землю, оставив в снегу и кору, и песок, все то, что составляло его доспех.За спиной раздались крики, потом хруст шагов по снегу. Человеческий. Потом меня подхватили под руки…Наверное, я снова отключился, так как в себя пришел уже в домике ведьмы. Вроде. Ну, потолок над головой и постель подо мной были несомненными признаками человеческого жилья.- Не двигайся, - послышалось совсем рядом. – Врача я вызвала. До больницы тебя доставят. Обошлось… обошлось. Я уже думала, что и тебя прибрали проклятые.- До меня не так просто добраться… - устало прикрыв глаза, я удобней устроился на подушке.- Парень вывел? – неожиданно спросила ведьма, смотря на меня с хитрым прищуром.- Откуда знаешь?- Он уже несколько лет ходит… к деревне не подходит. Я пару раз пыталась найти его… но… Это ведь тот самый, расшибшийся?- Он, - я попытался кивнуть. – Он остался.

Ключевые слова: Лес призрак зима авторская история

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