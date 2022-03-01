Смерть ведьмы

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:22

Причина: Изменен раздел.

Гот77 Просмотров: 167 Комментарии: 0 +1 Вчера, 15:22 by

Было это в 90-е, в одном селе жила ведьма, много от нее натерпелись. Кому приворот, отворот, порчу на смерть, скотину губила или солончак на огороде насылала. Ураган, град ни с того ни с чего появлялись. Было, девочке пером гусиным лоб помазала, так у нее шишка появилась и жар в голове. Батюшка долго ее отмаливал.Нередко ее видели в глухом лесу, ночью на кладбище, даже сторож из пристройки боялся выходить. Только на метле ее не видели, да и это не важно. Даже если и помогала от болезни или заговор на деньги, так все это боком выходило. Вылечился от одного, помер от другого. Дала амулет на богатство, так деньги сами собой сыпались, а потом пьяный под машину попал.За ее услуги не только деньги брала, но и душу. Батюшка ругал сельчан, не ходите вы окаянные, худо будет. Но желающих меньше не становилось. А сколько с города приезжало, так и не сосчитаешь. Так и прожила свой век, хотя на вид была очень интересная женщина. Говорят, в молодости в озере голой ночью купалась, там получила колдовскую силу.Только все ее знания не дали до старости дожить, умирала, ей ещё и 60 не было. Приехали родственники и ждали когда помрет. А она ни спать не могла, ни есть. Все пить просила, говорили ее адский огонь, уже при жизни ест. Ночью протяжно выла как волк на луну. Старики сказали надо крышу разобрать, так и сделали. После этого с нее вода стала течь. Бабки шептались, это все слезы умученных людей ею.Наступило полнолуние и ночью на глазах родственников ее подняло до потолка. Они перепугались на смерть и смотрели на ее кончину. Эта сила качала ее в воздухе, у нее язык вылез, как будто ее душат. Рвала на себе рубашка, на красном от температуры теле. Одежда упала на пол, и она голая тряслась в судорогах в воздухе.У родни волосы встали дыбом, когда она повернулась животом вниз, крича непонятные слова. Резко рухнула на пол, произнеся последний вздох. Но самое страшное, это из зада вышел черный дым, запахло горящей серой. После увиденного представления спать никому не хотелось. Утром, преодолевая страх, ее уложили в гроб и накрыли простыней. Так и закопали без одежды, долго из могилы шел ужасный запах.А весной, как растаял снег, сторож, обходя кладбище, увидел такое. Гроб поднялся из земли и торчал из могилы. Пришлось закапывать заново. Так повторялось несколько раз. Пока старожилы не посоветовали солью посыпать могилу. Больше гроба не видели…

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