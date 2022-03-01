Дугласс

Лековер Просмотров: 204 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:28 by

В тот вечер мне опять не спалось... Я дал себе слово, что никакие силы не заставят меня снова включать надоевший компьютер, который в последнее время приносил сплошные огорчения. Мало того что неделю назад пришлось вбухать кучу денег на новый процессор, так ещё и монитор пришлось менять. В последнее время я всё чаще думал о том чтобы навсегда убрать из дома эту бесполезную груду пластика, и купить себе что-нибудь действительно нужное- например, спортивный велосипед. Там хоть польза какая-то для здоровья будет, и не нужно раньше времени наживать геморрой. Я был одним из тех редких счастливчиков, для которых компьютер не является объектом зависимости и вожделения, как у иных прочих юзеров, а недешёвая эксплуатация данного агрегата, сильно била по карману. Я не был любителем компьютерных игр, а глобальная паутина интернета увлекала меня ровно в той степени, как технический справочник для получения нужной информации. Всё это было так скучно и обыденно!- К Ваське что ли завтра сходить? - подумал я, засыпая.Васька был моим старым школьным товарищем, который в прежние годы и по сей день активно увлекался мотоциклам, и всегда держал у себя в гараже пару древних, полуразваленных "Днепра", и Ваську всегда можно было узнать ещё за километр, по звуку мотора, когда он в очередной раз тестировал свой раритет в безлюдном захолустье, вдали от главной дороги ведущей в город.Жил он в небольшом посёлке, расположенном поблизости от города, и чтобы попасть к нему в гости, нужно было добрых тридцать минут чесать по полевой тропинке, цепляя на джинсы "урожай" репейника.Проснувшись в 9.00 утра, наскоро умывшись и проглотив быстрый завтрак, я бросил равнодушный взгляд на компьютер, стоящий в спальне, и решил, что наверняка проведу это воскресенье у Васьки в гараже, болтая на разные темы.Пройдя около половины дороги, я пересёк небольшой пустырь и, желая сэкономить время, решил идти к Ваське коротким путём, через линию высоковольтных столбов, которая тянула свои тяжёлые, толстые провода на многие километры вглубь области. Не один я коротал дорогу по этому экзотическому маршруту. Немного впереди от меня шли двое мужчин с рюкзаками на плечах, а немного сзади, метрах в двадцати, пожилая женщина с букетом искусственных цветов. Наверное, несла их на кладбище, которое было расположено неподалёку от посёлка.Шагая под низко висящими проводами ЛЭП, я вдруг услышал над головой странный звук, очень похожий на трещание кузнечика в траве. Через пару секунд звук повторился. Я поднял глаза кверху и даже не успел ничего сообразить. На голову рухнуло что-то горячее, тяжёлое, и в одно мгновение из глаз посыпались искры...Некоторое время я с удивлением стоял на прежнем месте, пытаясь понять, что произошло. В одночасье исчезла старушка с цветами, исчезли двое мужчин, которые шли впереди меня. Изумлённо оглядываясь по сторонам, я направил свой взор на землю, и вдруг заметил лежащую в песке небольшую пластмассовую штучку, внешне очень похожую на флешку. Нагнувшись, я поднял её, сдул песок, и начал с любопытством вертеть в руках. Да, это действительно была флешка - немного старая и потёртая, словно она пролежала здесь несколько лет. Задумчиво разглядывая странную находку, я некоторое время колебался, не зная что с ней делать.- Может, вернуться домой, и проверить эту флешку? - подумал я. - Интересно, что на ней записано.Повинуясь нарастающему любопытству я пошёл обратно, спрятав флешку в карман. По дороге я встретил машину скорой помощи, которая с громкой сиреной пронеслась мимо меня и укатила в сторону ЛЭП. Ещё минут через десять в этом же направлении проехал автомобиль полиции с прицепленной сзади белой будкой. Я хорошо знал, что это за будка, и что в ней обычно возят, однако мне это было совсем неинтересно, поскольку мысли целиком были заняты флешкой.Ковыляя по дороге домой, я упустил из виду одну любопытную вещь, которая, по идее, должна была меня насторожить. За всё время, покуда я шёл, я не встретил на улице ни одного прохожего - хотя район моего проживания был относительно людным, и ещё полчаса назад здесь сновало приличное количество народа. Странно, но меня это совсем не удивило.Подойдя к своему дому, я увидел стоящий прямо у подъезда автобус ПАЗ белого цвета и с ритуальным венком на двери. Я равнодушно прошмыгнул мимо него в дом, даже не удивившись, что здесь припарковано это жуткое "такси". Наверное, кто-то из соседей помер, в нашем доме много стариков живёт - подумал я мимоходом, и сразу же забыл об этом. Когда я поднимался на лифте к себе на седьмой этаж, произошло ещё одно неприятное происшествие. Находясь где-то между пятым и шестым этажом, лифт внезапно дернулся, остановился, и в кабине погас свет.- Этого ещё не хватало, - подумал я со злостью, проклиная в душе антикварное произведение советских инженеров.- Застрял что-ли, блин?В сердцах я стал тыкать по тревожной кнопке на табло, и в этот самый момент услышал где-то внизу знакомую трещётку кузнечика, как тогда возле ЛЭП. На этот раз звук исходил как будто из глубины шахты лифта, и звучал соответственно (гулко и с эхом). Я почувствовал как на голове зашевелились волосы, и по спине прошла холодная волна. В это самое мгновение свет в кабине снова включился, и лифт продолжил своё движение, как будто ничего не случилось.- Сегодня не мой день, наверное! - с раздражение подумал я, никак не связывая, однако, все эти странные события со своей персоной и с той находкой, которая лежит в кармане.Дома я не сразу решился вставить флешку в разъём системника. Я боялся и сам не знал, чего именно. Я и представить не мог, что самое интересное и необычное как раз впереди!Необычные вещи стали происходит сразу же, как только сила тока достигла злополучной флешки, и она начала функционировать.Компьютер распознал новое устройство как обычно, с характерным звуком. Однако картинка на заставке монитора внезапно сменилась, и вместо привычной рыжей красавицы, сидящей на мотоцикле "Харлей", экран выдал изображение незнакомой комнаты. Нет, вы не угадали! Там не было крови, черепов, ужасных рож и прочей заурядной банальщины. Комната была самая обычная на первый взгляд, и очень походила на кабинет начальника коммерческой фирмы. Красивая офисная мебель, мягкие кожаные кресла, и чёрный стол посередине. На этом столе я разглядел современный ноутбук, лампу и хрустальный стаканчик с дорогими ручками. Но самый интересный предмет стоял на одной из полок, прикрученных к белой стене, и я очень удивился, что не заметил его сразу. Это был красивый, блестящий котелок, очень похожий на те, что в 19 веке носили англичане! Он был перевязан лентой из чёрного крепа, и увенчан таким же чёрным бантиком спереди. Откуда, среди современной обстановки офиса, взялась эта старинная вещь?И это не говоря о том, КАК ВООБЩЕ на экране монитора появилась эта картинка! Переполненный волнением и жгучим любопытством, я начал клацать левой кнопкой мыши, и сразу же после этого картинка исчезла с экрана. Но старая заставка не вернулась. Вместо этого появилось окно незнакомого мне браузера, на котором помещалась небольшая поисковая строка, и надпись "DUGLASS" с левой стороны.Браузер был выполнен в тёмных тонах, а фон изображал ночное небо с мерцающими звёздами. Я никогда прежде не встречал подобного браузера, и никогда не слышал такого названия. Я решил проверить, куда он меня заведёт, и осторожно написал в поисковой окошке слово "Англия" (это первое что пришло мне в голову, и, вероятно, было навеяно изображением головного убора). Дальше компьютер повёл себя странно и страшно. Едва только я дотронулся до кнопки ЭНТЕР, как из колонок раздался очень странный пульсирующий звук, который шёл по нарастающей в сторону высоких частот. При этом сам браузер остался неизменным - он не выдал никаких результатов и продолжал светить таинственным, мерцающим огнём. Когда этот звук дошёл до стадии писка комара, меня охватила паника. Я начал судорожно давить на кнопку выключения - это не помогло. Тогда я выдернул вилку из розетки. Компьютер заглох. Я около минуты сидел перед ним неподвижно, ошарашенный и изумленный этими странными вещами.- Какого чёрта вообще происходит? - думал я растерянно. - Чья это была флешка, и откуда там вообще взялся этот браузер?Ответа я, разумеется, не знал, и несколько раз произнёс вслух загадочное слово DUGLASS, которое, по непонятной причине, шло в ассоциации с английским котелком на заставке. Я решил снова включить компьютер, и едва только система загрузилась, я откинулся в кресле назад, перепуганный ещё больше прежнего. На этот раз кабинета на заставке не было, зато появилось изображение мужчины в старинном чёрном смокинге. На голове у него был тот самый английский котелок, который до этого лежал на полке в загадочном офисе! Мужчина был средних лет, черноволосый, со строгими и внимательными карими глазами, очень похожий на европейского аристократа 19 века. Сначала я подумал что это статическая картинка, однако через минуту мужчина внезапно улыбнулся и начал моргать глазами. Я закричал от испуга, и уже хотел выбежать из комнаты, однако меня словно парализовало, когда таинственный незнакомец вдруг сказал громко и отчётливо:- DUGLASS?С круглыми от страха глазами я остановился, повернул лицо и, дрожа от ужаса, начал смотреть в глаза этому загадочному господину, который, словно по скайпу, сидел по ту сторону экрана и внимательно разглядывал меня. Я не сразу сообразил, что он произнёс это слово в виде вопроса, и обратился непосредственно КО МНЕ.Мужчина снова заговорил, не открывая от меня своих карих гипнотических глаз, и на этот раз полился целый поток слов. Это явно была английская речь. Голос у мужчины был монотонный и довольно низкий. Сколько длился этот монолог, я не помню, наверное, минуты три - я тогда вообще забыл о времени, и забыл о том, где нахожусь. От страха моё сознание было парализовано напрочь, и я даже не мог двинуться с места.Внезапно мужчина исчез, и на экране снова появилось уже знакомое изображение мерцающего браузера, с поисковым окошком DUGLASS... Я сидел неподвижно, уставившись на монитор, и только спустя некоторое время ко мне вернулась способность думать. Торопливым шагом я пошёл на кухню. Голова постепенно оттаяла от леденящего страха, и я начал задавать себе вопросы. А их, разумеется, было немало.Что же это такое происходит? Кто этот человек на видео и каким образом он может видеть меня? Почему он так интересно одет, как будто пришёл из прошлого? Если это шутка какого-нибудь хакера, залившего на флешку остроумный розыгрыш - то значит он гений! Однако я хорошо помню, что человек в котелке обращался именно ко мне, и данное видео не было записью! Увлёкшись этими мыслями я даже не заметил, что странные вещи произошли не только на улице, но и дома. Стрелки кухонных часов застыли на одном месте и показывали 9.37, однако я хорошо помню, что вышел из подъезда примерно на десять минут раньше этого времени и не мог так быстро вернуться назад. Квартира моя была начисто убрана, хотя ещё недавно здесь царил кавардак. На большом зеркале в шкафу почему-то висело широкое белое покрывало- а в зале, на диване, лежал букет искусственных цветов. Но, повторяю, я совершенно не удивился всем этим "новшествам" - и принимал их как должное.Я осторожно вернулся назад в спальню, и набравшись смелости, решил снова включить компьютер, чтобы проанализировать всё увиденное, и сделать хотя бы поверхностные выводы. Флешка по-прежнему торчала в разъёме, и на экран опять выскочило изображение таинственного кабинета. Я уже был готов к разным сюрпризам, однако всё равно не смог побороть в себе панический ужас, поскольку на экране стали происходить новые события, ранее до этого не виденные. В кабинете на заставке неожиданного появился тот самый господин в чёрном смокинге, однако на этот раз он уже не сидел передо мной, а неторопливо подошёл к столу, и удобно расположился перед раскрытым ноутбуком. Он снял свой котелок и положил его рядом, на стол...Я сидел с раскрытым ртом, стараясь подавить в себе приступы страха, которые накатили на меня с новой силой. Зрелище было настолько необычным и противоестественным, что я не был в состоянии понимать его. Человек на экране, посидев несколько минут за офисным столом, нажал на какую-то кнопку в ноутбуке, раздался непонятный скрежет, похожий на скрип ржавых колёс, и внезапно я почувствовал в теле непреодолимую слабость. В ушах зазвенело, и я начал терять слух. Казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Веки закрывались сами собой и, где-то через пол минуты, я полностью отключился, словно провалившись в глубокий сон. Мелькнула мысль, что я умираю, и потом всё затянуло туманом.Я не сразу понял, что лежу на земле. Открыв глаза и приподнявшись, я огляделся. Непонятная, заброшенная поляна, густо покрытая травой багрового цвета. Да - трава была не зелёная, и именно багровая! Однако это меня почему-то не удивило, и я спокойно встал на ноги. Не удивили меня и другие вещи, которые в нормальной жизни, привели бы в шок любого из нас. Например то, что небо было не голубое, а грязно-оранжевое, и на нём висели огромные коричневые облака. Очень страшные облака, которые на вид казались горячими- словно состояли из раскалённого вулканического пепла. Местность была хорошо освещена, хотя никаких признаков Солнца я не заметил. Где-то далеко возвышались несколько горных вершин, которые тоже имели оранжевый оттенок и тоже казались горячими. У меня была полная апатия мыслей и чувств - во мне не зарождалось никаких эмоций и ощущений. Даже физически я как бы не чувствовал своего тела - мне было не жарко и не холодно. Было совершенно НИКАК...Я равнодушно пошёл вперёд - по этой багровой траве, и сам даже не сознавал куда и зачем я иду. Машинально повернув голову налево, я вдруг увидел человека, стоящего неподалёку от меня, и остановился. Это был черноволосый мужчина средних лет, одетый в старинный английский смокинг. На голове у него был небольшой блестящий котелок, повязанный чёрным крепом. Некоторое время он стоял неподвижно, заложив руки за спину, а потом неторопливо зашагал ко мне. Я равнодушно смотрел на него и молчал. Мне не было страшно. Человек подошёл вплотную, внимательно разглядывая меня своими цепкими карими глазами. Спустя минуту я услышал голос, который был для меня скорее воспоминаем нежели физическим звуком.- Тебя ждут. А здесь тебе нечего делать.- Как вас зовут? Кто вы? - спросил я его беззвучно. И этот вопрос тоже был скорее мысленным, поскольку я даже не слышал звука своей речи.- DUGLASS, - ответил мужчина.Я хотел спросить у него ещё что-то, но почувствовал, что не могу "приложить ума". Мысли как будто начали плясать и разбежались в разные стороны. Казалось, что я вообще забыл значение слов и не понимал их смысла.После этого меня словно перевернуло вверх ногами и с огромной скоростью понесло куда-то вдаль, с таким звуком, будто через меня проходит волна цунами. Сколько это продолжалось я не помню, однако я увидел, как быстро начал меняться окружающий мир. Куда-то исчез господин в смокинге, исчезла багровая трава, исчезло оранжевое небо. Вместо этого перед глазами появилось вполне отчётливое изображение огромного деревянного здания, которое было сложено из массивные брёвен, и имело такую же огромную лестницу. Рядом с этой лестницей, узкой частью вниз, стояла, прислоненная к стене крышка гроба, обитая кружевным, темно-зелёным материалом. Ни самого гроба, ни людей- рядом не было. Потом ракурс немного сместился, и я увидел в другом месте, уже на земле, обгоревший человеческий скелет, который был прожжён в нескольких местах и дымился. Скелет был обмотан толстыми черными проводами- они тоже шипели и дымились. Через некоторое время всё вокруг опять зашумело и запрыгало. Я видел вокруг себя только омут закрученного подсознания, и не был в состоянии понимать что происходит.Потом всё затихло. Было темно. Я не мог распознать это физическим зрением, но я понимал это. Где-то неподалёку, надо мной, были отчётливо слышны звуки лопаты. Как будто несколько человек копали землю. Я понятия не имел, что это за люди и зачем они копают. В эти самые минуты-годы, я вдруг ощутил сильную жажду. Она усиливалась по мере того, как комья земли отлетали от горячего железа. Мне почему-то казалось, что эти лопаты тоже очень горячие, как те самые горы, которые я видел ТАМ, и такие же горячие как провода, которыми был обмотан скелет. Где я мог раньше их видеть, эти провода? И почему они всегда трещали, словно кузнечики в траве?И где теперь я сам?- Duglass! Duglass! Просыпайся мой мальчик, пора кушать, - услышал я ласковый женский голос, говорящий на английском языке.Надо мной склонилось красивое и доброе лицо женщины. Она держала в руках небольшую бутылочку, в которой булькала тёплая белая жидкость. Прямо надо мной висели розовые бабочки и забавный слонёнок, привязанный за нитку. Меня это очень смешило, и я судорожно пытался достать до него своими крошечными ладошками.- Не балуйся Duglass, сейчас будем кушать, - ласково пропела женщина.Я улыбнулся. Я уже знал, что это моё имя....

Ключевые слова: Перерождение флешка новая жизнь смерть... авторская история

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