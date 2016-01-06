Жёлтая варежка с черным котом

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:29

allcatsworld Просмотров: 196 Комментарии: 2 +6 Вчера, 17:29 by

В городе есть одна вещь, которая мне очень нравится — это огоньки окон в вечерней темноте. Люблю по дороге домой рассматривать их, замечать людские силуэты. Люблю рассматривать лампы, их разный свет: яркий и бледно-желтый, холодно-белый, тепло-оранжевый. Особенно люблю лиловый, он очень атмосферный. И все это выглядит так, словно смотришь на чужие жизни, к которым никогда не сможешь прикоснуться.Когда кажется, что жизнь застыла на месте, я смотрю на мерцающие в темноте окна. И неожиданно приходит понимание: город — живой, живёт сотнями жизней всех этих мельтешащих людей. Жаль, что я давно не чувствую жизни в себе.За эти три месяца произошло много событий, оставивших за собой жутко неприятный осадок. Это расшатало мое и без того хрупкое состояние. Неприятности шли одна за другой. не давая перевести дух.Сначала произошло болезненное расставание с близким человеком, затем меня уволили, после чего мы ужасно поссорились с мамой. Последней каплей стала смерть Сашки, моего лучшего друга.Можно подумать, другие люди такого не переживали. Переживали конечно, но у меня давно затяжная депрессия, официально поставленный психиатром диагноз. Я не помню, когда в последний раз чувствовала желания жить, а после произошедшего каждый миг превратился в пытку.Сначала мелькают суицидальные мысли по типу: "вот бы просто хоп, и меня нет". А потом это "хоп" происходит в реальности. Моим "хоп" стал телефонный звонок. Я как раз надела блестящее новогоднее платье в розово-желтом цвете, сделала впервые за долгое время макияж и готовилась ехать к подруге.— Алло?— Хей, привет. Как ты? Я чего звоню... это...ты, надеюсь, меня не убьёшь...но...в общем, кхе, тут такое дело...Олег предложил к нему приехать отметить Новый год! Представляешь! В самый последний момент пригласил, дурак блин! Я от радости чуть не померла! Прости меня, но я согласилась. Знаю, что у нас были планы, я и сама не знала, что так вот выйдет. Ещё раз извиняюсь, мне нужно собираться. Думаю, ты найдешь как отметить праздник. Целую, пока!Я даже не успела ответить, как из трубки послышались грудки. Я опустилась на стул в коридоре. Платье красиво отблескивало в зеркале, будто насмехаясь. Я специально купила для новогодней ночи с Тишей. Это не настоящее имя, она так просила называть. Квартиру тоже особо не украшала, подруга пообещала организовать уют и досуг. Мне нравилась эта девушка, я была счастлива от мысли провести время в её компании. Моё депрессивное состояние никуда не исчезало, но в её присутствии становилось легче.Не подумайте, я не виню Тишку. Она не виновата в моём желании отойти в мир иной. Но резкая отмена планов в последний момент стала последней каплей. Не помню как, но я и оказалась в такси, которое везло меня на окраину города. Там и до леса рукой подать. Подходящее место, что бы покончить со всем этим.— Знаете, девушка, в моём детства легенда одна ходила, это, про такси. Если вызвать такси перед Новым годом, тебе может повезти — за тобой приедет зелёное такси. Оно приезжает из неоткуда и уезжает в никуда. Никто не знает, куда оно может привести, однако после такого путешествия никто не остаётся прежним.Если честно, заливал таксист весьма умело. Очень интересно, но ничего не понятно. Я улыбнулась ему из вежливости, кивнула, вставила в уши наушники и стала смотреть в окно. Пыталась не уснуть изо всех сил, только песню выбрала неудачную — она убаюкала меня спустя пять минут.— Девушка, просыпаетесь, приехали!— Эм...да, хорошо, извините, спасибо...Сонная, я кое-как вываливаюсь из машины. Не понимаю, почему так светло, аж глаза режет. Шкандыбаю по сугробам куда-то вперёд, щурясь, пытаюсь рассмотреть место, куда меня завезли.Не верю.Совершенно не верю в то, что вижу.Я в провинции, в которой родилась? Это невозможно, нереально, так не бывает. Смотрю на небольшую синюю панельку. Здесь я когда-то жила. Переехала, как только исполнилось восемнадцать. Он ничуть не изменился. Всё такой же обшарпанный и знакомый до мелочей.Ощущения от увиденного непередаваемые. Словно испытываешь тоску из-за ностальгии, но эта тоска в то же время доставляет комфорт. Чувство душевной боли и какой-то лёгкости, очень странно, хорошо и страшно одновременно. Я стою на месте и не могу пошевелиться. Смотрю то на дом, то на детскую площадку. Всё ещё пытаюсь понять, сон это или я действительно здесь нахожусь.Пока я пытаюсь прийти в себя, из подъезда выходят люди. Женщина в чёрной меховой шубе с белыми волосами идёт об руку с мужчиной в теплой спортивной куртке. Волосы женщины длинные и красивые, а на губах красная помада. За ними вышли бабушка с дедушкой. Они вынесли санки, на которые быстро уселась блондинистая девочка в красной курточке исмешной полосатой шапке. Моё сердце, наверное, на время перестало биться.Это мои родственники.Это маленькая я.***Знаете, дедушка любил рассказывать мне страшные истории, в которых обязательно фигурировали ведьмы и домовые. Бабуля ворчала на него, а он хохотал, а потом мы все вместе кушали вкусные блинчики с вареньем. Иногда мы с бабулей сидели вот так за столом, пили чай с бубликами и болтали. Она рассказывала мне интересные истории о своей молодости, какой была в детстве моя мама и каким красавцем был дед. Мы всегда находили время на то, чтобы побыть вместе. А если и нет, то я всегда могла пойти погулять во дворе с друзьями.Дедушки не стало, когда мне исполнилось 12, а бабушки, когда исполнилось 14. Имен друзей, с которыми я резвилась во дворе, я даже не помню. А сейчас я смотрю на свою семью, которая выглядит такой счастливой. Украдкой слышу разговор:— Алиске нужно к утреннику наряд подготовить. У неё главная роль как никак — Мальвиной будет.С гордостью говорит мама, бабушка улыбается.— Она у нас талантливая, будущая артистка! Вон как стихи читает!Маленькая я гордо поднимает подбородок, наслаждаясь похвалой.— Ну что, Лисочка, на ёлочку идём смотреть?Спрашивает меня задорно дедушка.— Да!Я знаю, что маленькая я ждёт не только ёлочки, но и концерта для младших классов. Концерт, к слову, был не очень, зато после него дедушка купил мне палочки с сюрпризом. Не помню, что мне там попалось, но я была в восторге.Моя семья шумно болтает, обсуждая мои школьные успехи и общих знакомых. Они не замечают взрослую меня, замершую столбом фигуру у дерева. Я даже не чувствую холода, хотя на улице небольшой мороз. Единственное, что ощущаю, так это слёзы. Сквозь пелену замечаю жёлтую варежку с черным голубоглазым котиком, лежащую на снегу. Бабушка связала. Я потеряла эти варежки, когда мне было где-то 11-12 лет. Бабушка тогда болела и связать новые уже не могла.На ватных ногах я ковыляю вперёд, крича:— Стойте! Варежку потеряли!Никто из взрослых не обернулся, словно меня и не было. Лишь маленькая я оглянулась и помахала рукой, радостно улыбаясь. Я на автомате помахала в ответ, понимая, что помню этот момент. Как странно.Я хотела догнать родственников и отдать потерянное, но стоило мне отвести взгляд — их уже и след простыл. Мне ничего не оставалось, как подойти к подъезду и сесть на холодную лавочку. В руках я крепко сжимала вязаную покойной бабушкой варежку. Казалось, она меня грела. Не знаю, долго ли я так просидела, но из "транса" меня вырвал знакомый голос.— Девушка!Я оборачиваюсь и вижу того самого водителя такси.Зелёного такси.Бегом сажусь в машину, попутно вытирая слёзы.— Вам куда? — спрашивает мужчина.— Домой.Отвечаю я, чувствуя, как меня одолевает сон, а в машине было так тепло и почему-то пахло цветочными духами мамы.Проснулась я от слов водителя:— Приехали. Счастливого Нового года вам!— Да... и вам.Я выхожу и понимаю, что не заплатила.— Стойте! А деньги?Оборачиваюсь, но машина исчезла. Буквально. Подхожу к жёлтому ларьку, покупаю сигареты. Пытаюсь прийти в себя. Что это было? В голове полный балаган. Может, я окончательно сошла с ума? Мне это приснилось? Но это было так реально, совсем не похоже на сон.Засовываю руки в карманы, пытаясь найти зажигалку, но нащупываю что-то мягкое. Подхожу к фонарюи уже знаю, что там будет.Достаю ту самую жёлтую варежку с котёнком. Сжимаю её в руке, прикладываю к сердцу, тяжело вздыхаю. Из другого кармана достаю телефон.— Мама, привет. Ты не против, если я сегодня прийду к тебе?Услышав утвердительный ответ понимаю, насколько сильно по ней соскучилась.Автор: Lana.Источник - неизвестен.

Ключевые слова: Мистика прошлое петля времени такси

Другие, подобные истории: