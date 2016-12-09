Мать– Сынок, уже пора спать, – темноволосый мужчина закрыл потрёпанную книгу старых сказок, которая досталась ему ещё от его отца, и засуетился возле кровати своего пятилетнего сына. Отцу уже и самому хотелось побыстрее лечь в кровать, уж больно он устал сегодня на работе, но ребёнок всё капризничал и никак не отпускал его.
– Пап, пожалуйста, не уходи! Почитай ещё! – Сашка захныкал. Ему совершенно не хотелось оставаться одному в комнате.
– Сашк, я бы с радостью, но ты же знаешь, что мне завтра рано вставать на работу. – мужчина аккуратно присел на край кровати и посмотрел на мальчика. Тот виновато выглядывал на отца из-под тёплого одеяла, – Давай в субботу устроим большой читальный вечер? – легонько толкнув сына в плечо кулаком, игриво сказал он и подмигнул Саше.
– Давай, – грустно отозвался сын.
Повисла неловка пауза.
– Ладно, сынок, прости, но я правда очень устал, так и быть, завтра почитаю тебе подольше!
– Хорошо, пап.
Мужчина встал с кровати, положил книжку на тумбочку, стоявшую рядом, добродушно потрепал сына по голове и потянулся к ночнику, желая выключить его.
– Нет, папа, не надо! – вдруг громко запротестовал мальчик, – оставь свет!
Мужчина от испуга одёрнул руку и посмотрел на Сашу, вопросительно вскинув бровь.
– Папа, каждую ночь ко мне приходит мама. Я вижу её прямо за дверью. Она стоит и смотрит на меня. Каждую ночь. Но из-за лампы она не может ко мне подойти.
Ребёнок шустро «нырнул» под одеяло с головой, свернулся там «калачиком» и, кажется, тихонько заплакал.
Мужчина не сразу осознал слова Саши. Постояв пару секунд, он снова присел на край кровати, немного откинул одеяло и принялся мягко гладить сына.
Алина – его жена, разбилась на машине в прошлом году, когда везла Сашку на занятие в бассейн. Родителям хотелось, чтоб он научился плавать, а летом рвануть всем вместе на море, но судьба по-своему вмешалась в их планы.
На перекрёстке в Алинину машину на всех парах влетела фура. Автомобиль практически разорвало пополам, однако в той ужасной аварии Саша чудом уцелел, место, где он сидел, едва пострадало, в то время как Алину хоронили в закрытом гробу.
Долгое время мальчугана мучили кошмары. И он даже спал с папой в одной кровати. А потом вдруг всё резко закончилось, словно и не было ничего.
Но, видимо, кошмары не уходят просто так. Спустя время плохие сны снова вернулись.
– Сынок, – осторожно начал мужчина, – сынок, это всего лишь сны. Помнишь у тебя уже такое было?
Мальчик тихо кивнул.
– Не бойся ничего, хочешь, со мной спать ляжешь?
– Нет, пап. Я уже взрослый, – полушёпотом ответил Сашка, – И тебе завтра рано вставать, ты меня разбудишь. Лучше оставь мне свет. Я засну, честно.
– Хорошо. – мужчина удовлетворённо кивнул, поправил сыну одеяло и пошёл к выходу. – Спокойной ночи, сынок. Я тебя люблю.
– И я тебя, пап, – отозвался мальчуган.
Подняв кулак, словно показав сыну: «Но пасаран», мужчина прикрыл дверь и удалился в свою спальню.
Сашка «занырнул» под одеяло и закрыл глаза, стараясь быстрее заснуть.
Вдруг в комнате стало холодно, повеяло прямо-таки могильным холодом. В окно застучали голые, сухие сучья деревьев, похожие на крючковатые лапы.
Мальчик знал, что это она. Она его выманивает. Она хочет забрать его с собой.
– Зря ты ему рассказал, Сашка. Зря, – из угла послышался тихий булькающий шёпот. Ужасная, режущая глаза, вонь ударила ребёнку в нос. – Теперь мне придётся сходить и к нему.
Пижамные штанишки мальчугана намокли. Ребёнок заплакал. То, что раньше было его матерью вышло из угла и, обогнув дверь, прошагало в коридор к спальне отца.
Тук. Тук. Тук.
Глухой стук наполнил тёмный коридор. «Лишь бы он не открыл, лишь бы он не открыл», – шептал Саша, съёжившись ещё сильнее.
– Сынок, уже пора спать, – темноволосый мужчина закрыл потрёпанную книгу старых сказок, которая досталась ему ещё от его отца, и засуетился возле кровати своего пятилетнего сына.
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