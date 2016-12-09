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Творческие истории

Мать

– Сынок, уже пора спать, – темноволосый мужчина закрыл потрёпанную книгу старых сказок, которая досталась ему ещё от его отца, и засуетился возле кровати своего пятилетнего сына. Отцу уже и самому хотелось побыстрее лечь в кровать, уж больно он устал сегодня на работе, но ребёнок всё капризничал и никак не отпускал его.

– Пап, пожалуйста, не уходи! Почитай ещё! – Сашка захныкал. Ему совершенно не хотелось оставаться одному в комнате.

– Сашк, я бы с радостью, но ты же знаешь, что мне завтра рано вставать на работу. – мужчина аккуратно присел на край кровати и посмотрел на мальчика. Тот виновато выглядывал на отца из-под тёплого одеяла, – Давай в субботу устроим большой читальный вечер? – легонько толкнув сына в плечо кулаком, игриво сказал он и подмигнул Саше.

– Давай, – грустно отозвался сын.

Повисла неловка пауза.

– Ладно, сынок, прости, но я правда очень устал, так и быть, завтра почитаю тебе подольше!

– Хорошо, пап.


Мужчина встал с кровати, положил книжку на тумбочку, стоявшую рядом, добродушно потрепал сына по голове и потянулся к ночнику, желая выключить его.

– Нет, папа, не надо! – вдруг громко запротестовал мальчик, – оставь свет!

Мужчина от испуга одёрнул руку и посмотрел на Сашу, вопросительно вскинув бровь.

– Папа, каждую ночь ко мне приходит мама. Я вижу её прямо за дверью. Она стоит и смотрит на меня. Каждую ночь. Но из-за лампы она не может ко мне подойти.

Ребёнок шустро «нырнул» под одеяло с головой, свернулся там «калачиком» и, кажется, тихонько заплакал.

Мужчина не сразу осознал слова Саши. Постояв пару секунд, он снова присел на край кровати, немного откинул одеяло и принялся мягко гладить сына.

Алина – его жена, разбилась на машине в прошлом году, когда везла Сашку на занятие в бассейн. Родителям хотелось, чтоб он научился плавать, а летом рвануть всем вместе на море, но судьба по-своему вмешалась в их планы.


На перекрёстке в Алинину машину на всех парах влетела фура. Автомобиль практически разорвало пополам, однако в той ужасной аварии Саша чудом уцелел, место, где он сидел, едва пострадало, в то время как Алину хоронили в закрытом гробу.

Долгое время мальчугана мучили кошмары. И он даже спал с папой в одной кровати. А потом вдруг всё резко закончилось, словно и не было ничего.

Но, видимо, кошмары не уходят просто так. Спустя время плохие сны снова вернулись.

– Сынок, – осторожно начал мужчина, – сынок, это всего лишь сны. Помнишь у тебя уже такое было?

Мальчик тихо кивнул.

– Не бойся ничего, хочешь, со мной спать ляжешь?

– Нет, пап. Я уже взрослый, – полушёпотом ответил Сашка, – И тебе завтра рано вставать, ты меня разбудишь. Лучше оставь мне свет. Я засну, честно.

– Хорошо. – мужчина удовлетворённо кивнул, поправил сыну одеяло и пошёл к выходу. – Спокойной ночи, сынок. Я тебя люблю.

– И я тебя, пап, – отозвался мальчуган.

Подняв кулак, словно показав сыну: «Но пасаран», мужчина прикрыл дверь и удалился в свою спальню.

Сашка «занырнул» под одеяло и закрыл глаза, стараясь быстрее заснуть.


Вдруг в комнате стало холодно, повеяло прямо-таки могильным холодом. В окно застучали голые, сухие сучья деревьев, похожие на крючковатые лапы.

Мальчик знал, что это она. Она его выманивает. Она хочет забрать его с собой.

– Зря ты ему рассказал, Сашка. Зря, – из угла послышался тихий булькающий шёпот. Ужасная, режущая глаза, вонь ударила ребёнку в нос. – Теперь мне придётся сходить и к нему.

Пижамные штанишки мальчугана намокли. Ребёнок заплакал. То, что раньше было его матерью вышло из угла и, обогнув дверь, прошагало в коридор к спальне отца.

Тук. Тук. Тук.

Глухой стук наполнил тёмный коридор. «Лишь бы он не открыл, лишь бы он не открыл», – шептал Саша, съёжившись ещё сильнее.


– Сынок, уже пора спать, – темноволосый мужчина закрыл потрёпанную книгу старых сказок, которая досталась ему ещё от его отца, и засуетился возле кровати своего пятилетнего сына.Мать

Сегодня, 08:10 by fagundasПросмотров: 89Комментарии: 1
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Ключевые слова: Призрак авария сон ужас страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 14:40
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Комментариев: 6 229
Ну, матери разнае бывают, и такие тоже. Страх да и только, от того что мальчишка чувствует себя виноватым в простом разговоре с отцом +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
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