Бессонница. Глава вторая.

Властный Загадочник Просмотров: 59 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:56 by

Страх. Что можно сказать о нём? Это, очевидно, самая главная и самая важная эмоция человека, ведь именно она спасает его от большинства опасностей, заставляя бежать со всех ног и пуская адреналин в кровь. Именно она позволяет телу сковываться, не давая сдвинуться с места, а кому в горле продвинуться глубже, затрудняя дыхание. Провоцируя панику и сдвигая критическое мышление в сторону, позволяя инстинктам взять верх, страх порой заставляет нас делать то, о чём мы будем жалеть чуть ли не до конца своих дней. Мы на мгновение становимся животными, убегающими от хищника. Нам нет дела до остальных, до их проблем, ведь самым важным является спасение своей задницы от когтей да пасти с клыками, которые с каждым мгновением становятся всё ближе и ближе, и ближе, и ближе..."Тук."Хватаясь за невидимый уступ и жадно глотая воздух раскалённым горлом, я быстро поднимаю свой торс и панически оглядываюсь. Вспышка молнии на секунду озаряет затхлую комнатку через старое, едва сдерживающее порывы ветра окно и, узнав в этой полутьме очертания своей норы, я падаю обратно. Тревога отступила. Сердце билось как бешеное, дыхание рвало пересохшую гортань, в висках стучала быстро гонимая кровь, заглушающая звук дождя за окном.— Чёрт... — устало протянул я на выдохе и положил ладони на лицо, после чего бухнулся обратно в кровать. Кошмары всё никак не унимались, донимая меня почти каждую ночь. Когда я вообще в последний раз нормально высыпался без пробуждений посреди этой липкой, жуткой тьмы? Самое ироничное то, что как только бессонница прошла, я...«Бессонница...»Меня передёрнуло от этого слова ещё хлеще, чем от сновидения. В голове быстрым слайд-шоу пролетели небольшие кусочки событий прошлого года, когда у меня началась длинная очередь из бессонных ночей. Сперва посиделки в компьютере, потом прогулки, а затем та первая встреча с незваным гостем. Даааа, я помню всё до мелочей. Каждая секунда с ним была равносильна психологической пытке, когда тебе на голову капают ледяную воду на протяжении неограниченного количества времени, пытаясь выудить нужную информацию. Только вот что было нужно тому существу? Что оно хотело? Каковы мотивы? Может... попытка съесть меня, хах? Почему тогда оно выбрало именно меня, а не кого-то другого или, уж на крайняк, не стало гулять по людям, донимая кого попало? Что... кем... чем оно было? От такого количества вопросов у меня адски разболелась голова. Выбора не оставалось — нужно было вставать за таблетками и стаканом воды.Кровать жалостно заскрипела под моим весом, а следом за ней и половицы, которые давно уже стоило бы поменять, а то так и пол провалится. Мельком глянув на настольные часы, я тяжело вздохнул. Время было 0:58. Две минуты до часа ночи.— Хах... прям как тогда со следами. — странно ухмыльнувшись, я попёрся на кухню, поленившись включить свет и ориентируясь исключительно по лунному свечению (и наощупь тоже).Закинув горьковатую горсть в рот, я набрал в стакан воды и одним махом опустошил его, после чего проглотил медикаменты, поморщившись от противного вкуса. Теперь осталось лечь, расслабиться и попытаться снова заснуть, а голова пройдёт через минут 15, может 20. Сделав шаг в сторону комнаты, я резко замер. Не знаю почему, но моя интуиция подсказывала мне, что что-то здесь нечисто. На спине все волоски встали дыбом, а живот неприятно скрутило, будто тряпку во время отжима нечистых вод. Впридачу боли голова ещё и закружилась, из-за чего я сдвинулся со своего места и упёрся руками в стену. В квартире стало жутко некомфортно и... страшно.У меня перехватило дыхание от ужаса, а ноги задрожали. Я, едва сдерживая стон, медленно скосил голову в сторону механических часов на стене, на которые светил лунный свет. Секундная стрелка медленно приближалась к отметке 12, перед которой буквально в сантиметре уже находилась минутная. Взгляд плавно скользнул к часовой стреле. Моя кожа стала на пару тонов бледнее, а сердце ускорило ритм биения в пару десятков раз. Время было 0:59.— Нет, нет, нет... — хрипя повторял я, не отрывая взор от часов.Секундная стрелка сделала ещё пару движений и специальный механизм ударил в колокол, сигнализируя о том, что наступил час ночи. Я уже мысленно догадывался, почему я проснулся именно в 0:58, а не ближе к утру, как раньше, а также почему мне стало резко некомфортно и жутко находиться в своём доме, который, кажется, знаю вдоль и поперёк. Игра в «обернись» начинается снова.Первые секунды были самыми томительными. Я всё ждал, когда раздастся тот злосчастный, сводящий с ума звук, который так сильно пугал меня в худшие времена моей жизни. Казалось, что прошла уже пара минут, хотя на деле максимум секунд 10. В квартире царила гробовая тишина, изредка нарушаемая моим сбитым дыханием, которое я старался задерживать, дабы вслушаться, и дождём. Представьте себе такую картину: худощавый парень в майке да труселях стоит посреди коридора, являющимся проходом с кухни в спальню, упёршись руками в стену, и то и дело задерживающий дыхание, а лицо его напоминает мину в шаге от плача мальчугана. Забавно, не так ли? А вот мне нет. Ни капельки.Прошло уже 2 минуты. Стука всё не было, а тревога оставалась.— Почудилось?.. — спросил я вслух пустоту.Унять предчувствие было невозможно, но стоять тут тоже не вариант, так что я решил двигаться обратно в свою комнату и быстро лечь в кровать, не обращая внимания ни на какие звуки. Шатаясь, то и дело дрожа, словно лист, я шаг за шагом приближался к своей постели, иногда поглядывая назад.Когда я уже был в двух метрах от кровати, на кухне резко что-то упало. Пискнув, я моментально обернулся. Адреналин ударил в голову, прогнав остатки сонливости окончательно. Жуткий холод прошёлся по телу, тошнота подступила к горлу, а в глазах потемнело. Мне было жутко страшно стоять тут — перед проходом в свою комнату. Казалось, что нечто сейчас выпрыгнет из полутьмы, раскрыв свою громадную пасть со множеством ужасающих клыков размером как мой палец, после чего, жутко извиваясь и кряхтя, станет быстро ковылять ко мне. Его слюна будет оставлять влажный след на полу, а ужасный гнилостно-фекальный аромат затмит остальные ароматы, даже самые сильные, и вызовет рвотный рефлекс.Несмотря на громкие позывы разума бежать, я не мог сдвинуться с места, хотя с момента с падением прошла целая минута и, если бы что-то там было, оно оказалось бы прямо передо мной. Я уж решил пересилить себя и всё-таки зайти в комнату, как сзади меня раздался громкий звон разбивающегося стекла, а после него скрип металла.Это означало только одно: моё окно в комнате разбили...

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