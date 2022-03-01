Следопыт

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Loyd Просмотров: 73 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 04:46 by

[i][/i]Сын Галины, вдовы дальнобойщика, десятилетний Паша, пропал внезапно. После школы собирался зайти в небольшой магазинчик со всякими безделушками, место паломничества районной школоты, но пропал, не дойдя до него. Это подтвердили камеры на фасаде торговой точки.Галя сбилась с ног бегая по району день и ночь, полиция ничего внятного ответить не могла, бубнила, мол делаем всё возможно, опрашиваем людей, однако ребёнка так и не нашла. Даже привлечённый через знакомых местный авторитет разводил руками, блатной мир молчал не зная, где искать парня. Все более-менее адекватные методы были перепробованы, настала очередь безумных идей.Сначала вход пошли знающие бабушки, ведьмы в десятом поколении, колдуны, гадалки, провидцы и экстрасенсы всех калибров. Толку от этих аферистов было, что с козла молока.И вот, когда Галя практически отчаялась, ей посоветовали одну старушку, живущую в пригороде. Бабка не походила на знахарку, ведунью или что-то подобное, обычная бабка от которой воняло лекарствами и разложением, следствие какой-то скрытой болезни.Старуха внимательно выслушала безутешную, потерявшую надежду мать, задумалась на несколько мгновений. Потом принесла мятый тетрадный лист и засаленную ручку времён перестройки, приказав записывать её слова.Она рассказала Галине, как провести обряд вызова некого Следопыта, который может найти что угодно, кого угодно и где угодно, пусть даже это будет иной мир, другая планета или преисподняя. За информацию, бабка велела купить ей курицу-гриль и бутылку водки, что Галя тут же исполнила. Серьёзность разговора со старухой, почему-то, не вызывало у неё сомнения, она верила ей, как родной матери.Весь следующий день ушёл на подготовку обряда. Галина накрыла богатый стол, даже лучше, чем на генеральскую свадьбу, для этого пришлось залезть в долги и продать все имеющееся у неё золотые украшения. Главным условием было нахождение в кругу света от мощного, подвешенного на потолке прожектора. Всё остальное помещение должно находится в абсолютной тьме.Наконец наступила ночь, Галя уселась в световом круге, принявшись плакать и читать призыв Следопыта. Он не заставил себя долго ждать. Минут через пятнадцать во тьме что-то заворочалось, заскрипело суставами, застонало, зачавкало, приступив к трапезе в основном налегая на мясные блюда. Закончив булькать вином, существо тьмы протянуло к Галине руку. Это была сухощавая пятерня с очень длинными фалангами пальцев. Следуя инструкции, полученной от бабки, Галя вложила ему в руку последнее фото сына. Из тьмы высунулся кончик носа Следопыта, он понюхал фото, после забрал его во тьму исчезнув.Трясущаяся от страха Галя включила свет. Гость съел практически все блюда, не притронувшись только к маринованным помидорам. Галя принялась ждать вестей от монстра. Так прошла неделя.Следопыт появился в воскресенье, когда Галина уже почти заснула. Он положил полу-обглоданное тело мальчика на стол, отошёл в тёмный угол ожидая реакции заказчика. Галя включила прожектор, направив его на сына и зарыдала, упав на колени. Услышав плачь, Следопыт исчез.Безутешная мать поднялась на ватные ноги, обхватила, пробитую чем-то острым, голову сына, с которой отваливалась сгнившая кожа, прижала её к себе. В это момент из его пустой глазницы выползла мерзкого вида мокрица. Галя хотела убить ту ударом кулака, но внешний вид твари заставил её, передумать и затолкать мерзость в банку. На следующий день, положив сына в холодильник, она отнесла тварь к знакомому биологу. Тому потребовалось три дня чтоб определить, что подобная тварь у нас на планете не водится, существо было явно из других миров.Галина взяла запредельный кредит, снова накрыла стол и вызвала Следопыта. Тот незамедлительно явился на пир. Галя второй раз протянула ему фото сына, а когда существо выставило руку на свет, схватила её моля найти тех, кто убил мальчика. Существо утвердительно прорычало и, доев угощения, исчезло.Следопыт вернулся через два дня, таща за шкирку насмерть перепуганного толстяка. Тот рассказал Гале, что он является магистром какого-то культа, поклоняющегося тёмный сущностям. Они похитил сына, чтобы принести в жертву покровителям, которые забрали его тело в свой мир и там обглодали. За это они получили толику могущества, связанного с подчинением им простых граждан.Обезумевшая от горя, мать подскочила к толстяку, вонзив ему кухонный нож в солнечное сплетение, от чего тот тут же умер. Следопыт отбросил труп, укрывшись во тьме.- Хочу, - произнесла Галя, - чтобы ты уничтожил всех причастных к его смерти.- Я следопыт, а не палач, - донеслось из тьмы.- Что хочешь за услугу?- Тебя, - ответило существо. – Будь моей женой.- Я согласна, - не раздумывая ответила женщина.Галя прошла в спальню, разделась, улеглась на кровать. Из-за темноты она не видела, как подошло существо, а только слышало и чувствовала его, вдыхала его запах. Потусторонняя тварь навалилась на неё и в течении пары часов терзало тело, тихо плачущей женщины, а когда свадебная ночь была закончена, оно исчезло.В течении всего следующего месяца Следопыт притаскивал людей, прямо или косвенно имевших отношение к смерти сына. После их признаний, он убивал их, свернув шею или задушив, а после приступал к супружеским обязанностям. Кладовка, куда он складывал тела, уже заполнилась до потолка, тупы мужчин и женщин начали вонять, что могло привлечь соседей.Тем временем в новостях по телевизору стали появляться сообщения о пропаже высокопоставленных чиновников, их детей, родственников, любовниц и любовников, но Галина не предавала этому значения.Последними Следопыт приволок существ, которым была принесена жертва. Мерзкие, склизкие, человекообразные твари что-то лепетали в своё оправдание до тех пор, пока «муж» не отправил их туда, откуда не возвращаются.Когда был убит последний причастный, Следопыт очистил кладовку, перенеся тела в одному ему известное место. Тело сына кремировали на костре в лесу, куда «муж» так же перенёс его и Галину. Позже она захоронила прах на могиле мужа-дальнобойщика.Несмотря на то, что она никогда не видела Следопыта, а только ощущала его, Галина продолжает жить с ним, исполняя супружеский долг, когда тот приходил. Ей не страшно и не противно, она благодарна ему, ведь он единственный, кто помог найти сына и наказать виновных в его смерти.2022.

Ключевые слова: Монстр следопыт тварь сын мать существа авторская история

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