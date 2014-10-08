Пришедшие с дождем

Летяга Просмотров: 41 Комментарии: 2 0 Сегодня, 13:37 by

Случилось это когда я, будучи еще студентом, нашел подработку курьером в одной страховой компании. Зарплата не ахти, и никакого карьерного роста, но близко от моего дома, а работа вполне позволяла не напрягаясь продолжить учебу, и меня, домашнего мальчика пока живущего в родительском доме, все устраивало.От остановки к дому нужно было пройти еще квартал где с одной стороны дома, а с другой – парк. Район жилой и поздней осенью, когда темнело рано, возвращался я домой по практически безлюдной улице. Разве что встречу забредшего по какой-то причине сюда собачника. У нас есть собачий вольер и собачников много, но вольер в другой стороне. Я даже желания загадывал и делал зарок – если встречу парочку человек-собака – сбудется. Не то что я верил в такую ерунду, но сбывалось же! Уверен, шустрые психологи быстро бы мне объяснили сей феномен чисто научно. Ну, например, поскольку я был уверен, что желание сбудется, оно и сбывалось или как-то еще.Но чаще все же мне приходилось топать по безлюдному пейзажу. Но это не страшно. Район мой родной, да и я сам хоть и не высок ростом, но жилист, а если совсем худо, скоростью ног тоже не обижен. При этом я никогда не считал, что следует ввязываться в заведомо проигрышную драку только потому, что я же мужик. Хотя по честному подраться могу.В тот вечер дождь лил как из ведра, и ветер завывал, когда я вышел из офиса. Доехав до дома, я увидел, что и тут прошел сильный дождь. Но сейчас небо было чистым, и словно умытая луна бодро и ярко светила. Воздух даже не колыхался, наверное, поэтому, застывшие лужи были похожи на черные блестящие пятна нефти, в которых отражался свет луны и звезды. Я шел по пустынной улице, иногда поеживаясь от холода – температура резко упала к вечеру. Не помню, о чем я думал, как нечто заставило меня остановится. Поначалу я не понял, что случилось, и собирался продолжить путь и найти вновь последнюю мысль, но тут почувствовал, пристальный взгляд в спину. Наверняка именно это чувство, не до конца распознанное мной и заставило меня остановиться. Я резко обернулся и увидел две небольшие фигурки у одной из луж. Не люди – животные. Подойдя чуть поближе я смог полностью разглядеть кошку и собаку, которые сидя неподвижно рядышком смотрели на меня пристальным взглядом. Что-то было не так. Слишком уж…я вздрогнул когда увидел, что с животных будто скатывается какая-то черная жидкость. Смола? Память тут же подбросила все прочитанные ранее истории о детках, которые так издевались над животными. Неужели и …Собака была достаточно большая – размером с добермана, а кошка…ну кошка как кошка. Странно. Хотя , кто знает. Я стал осторожно подходить к животным. Те смотрели на меня . В голове проносились мысли «Как же я их до дому допру?» «А если укусят» Но последнее то ладно, не такая уж цена – покус за спасение собаки. Но вот первое оставалось актуально. Я буквально танцевал кругами вокруг животных, которые следили за мной чуть поворачивая головы, и приближался с каждым шагом.-кыс-кыс-кыс, - произнес я осторожно, - я помочь хочу, хорошая собачка.Я протянул руку, к голове собаки и тут случилось нечто, что я до сих пор объяснить не могу. Фигурки задрожали и вдруг расплескались черной лужей с характерным мокрым звуком. А я так и остался с протянутой рукой, потому что видать забыл просто, как это - шевелить конечностями. Ровно секунда понадобилась, чтобы мерзкая жижа под моими ногами вздрогнула и поднялась вверх угрожающей черной волной выше меня раза в три. Волна надвинулась на меня а я ничего не мог поделать, только смотреть. Все мышцы словно парализовало. Единственное, что я мог – это закрыть глаза.Тьма накрыла меня, мягкая, практически бархатная. Тело сдавливало, но не жестко, а даже как-то приятно, словно в крепких объятиях. А потом тьма отступила. Я решился открыть глаза и увидел как в полуметре от моего лица застыла морда. Собачья морда слепленная из вязкой тьмы, которая дальше продолжалась волной, что теперь окутывала меня по плечи. Больше всего морда была похожа на морду добермана. Сплошная чернота только глаза горели желтыми огоньками. Так продолжалось какое-то время. Сколько – я не могу сказать, время тоже словно застыло в этой смоле. А потом морда вдруг сменилась на кошачью и улыбнувшись во все тридцать два(или сколько там у кошек) зуба, подмигнула мне. Волна отпустила и вновь ушла вниз. Очень скоро на асфальте была обычная лужа. Я не решился проверять, даже, кажется вовсе не из страха – страха я не испытывал, хотя должен был по идее. А просто не желая наступать ногой на это…существо.Домой я пришел как обычно. Одежда была чистой, и ни у кого никаких вопросов не возникло. Свои же вопросы мне было адресовать некому.Через какое-то время ситуация не то чтобы забылась – такое трудно забыть – а как-то перестала занимать все сознание. Впрочем, я по-прежнему искал животных по вечерам идя с работы. Очень хотелось еще раз их увидеть.Еще через несколько дней домой к нам пришел старый друг отца. На удивление и ко мне были у него вопросы. Но задал он их, когда я пошел его провожать - нужно было в магазине купить что-то-Не хотел мать твою тревожить, - сказал дядя Олег, - но ты ничего такого не замечал в последнее время?-Нет, а что? – сердце немного встрепенулось и забилось сильнее-Тут давеча труп нашли. Парня одного. Странный труп. Все легкие, горло, забито какой-то липкой массой. Сейчас наши эксперты разбираются что это.-Ничего не замечал. Все обычно, - сказал я осторожно. – а кто этот парень я его знаюДядя Олег вздохнул-Вряд ли. Он вообще на Ряламке живет. И как сюда занесло? Хотя… паршивый был человек, пропащий. Родители пили, он сам с детства связался с уродами – они живодерством занимались. Щенкам палками хребты ломали, котят сжигали и закапывали. Дальше больше. Подозревали его в избиении вместе с группой других отморозков, но доказательств не было, а пострадавший забрал заявление. В общем, повезло вашему району что такого вот тут не было. Но все же – как он здесь оказался?Последний вопрос мой собеседник явно задал себе. Потом вдруг словно очнулся и сказал-Ты все же поаккуратней будь, ладно?Я кивнул. Что еще оставалось делать? Не мог же я сказать, что на самом деле видел и ощущал.Дома все никак не мог перестать думать. Так это, то что я видел - убивает? Почему тогда пощадило меня? Потому что хотел помочь?Прошло еще несколько дней и тут я получил странный звонок Странный он был тем, что мне звонил Витька – одноклассник с которым мы никогда особо не то чтобы не дружили, не общались даже. Неприятный тип, нелюдимый и агрессивный, особенно когджа в своей компании более старших ребят. С ними предпочитали не связываться. В старших классах стал менее агрессивен, но ушел в какую-то мистическую хрень. Одна из девчонок клялась, что его секта или как там оно называется, приносила даже жертвы на кладбище. Кошек или собак. Но тут еще вопрос, а что сама она на кладбище ночью делала.-Слушай, Алекс, - голос в трубке чуть хрипел. - Тут такое дело. Срочно нужна пятихатка.Я сначала не знал, что и ответить. Витька я давно не видел, друзьями мы не были,.-Да я просто слышал, ты на работу устроился, и больше попросить просто не у кого. Мне Алька твой телефон дала.«Вот ведь…су…»-Я ненадолго. Все верну. Через пару недель. Даже могу расписку написать. Честно.Я хотел сообщить ему весьма конкретный адрес, куда он может пойти, но тут мысли пронеслись у меня в голове. Да, плохие мысли, очень. Сейчас вспоминая об этом, я думаю что дело тут было еще и в том, что я не верил. До конца не верил. И решил проверить. Ну вот зачем , зачем я это сделал! Тот парень, о котором говорил друг отца, был уличен в живодерстве, а Витек вроде тоже приносил животных в жертву. По-крайней мере участвовал в процессе. И я захотел проверить.-Ладно, - сказал я, пытаясь не выдать волнение, - если бывший одноклассник не поможет, то кто? Давай…завтра, идет. Только я на парах, потом работа. Так что …ну положим в пять минут десятого. И не у меня дома, а то начнут вопросы задавать, что да как. Не хочу. Давай у калитки в парк на Игнатьева, знаешь? Там еще прям фонарь напротив.-Конечно. Спасибо, ты даже не представляешь, как выручил меня.В трубке раздались гудки, которые заглушал стук моего сердца.Следующим вечером я ждал Витька в назначенном месте. Опять прошел дождь и звезды смотрели на свое отражение в темных лужах Витек подошел. Вовремя. Сразу бросалось в глаза, как он изменился. Сильно осунулся, бледный, как смерть, руки дрожат, глаза впали. Но даже сейчас он был выше и шире меня.«Ой, прощай, пятихатка» - подумалось мне.-Принес? – хрипло спросил Витек. Сейчас он не просил, а спрашивал словно о чем-то что я должен был сделать, просто таки обязан ему.-Да, - ответил я, вытаскивая деньги. Глаза Витька буквально загорелись-а ты что, неплохо устроился, что для тебя пятихатка раз плюнуть? Может, еще деньжат подбросишь?-Больше не брал.Витек хмуро хмыкнул. И протянул руку. Как раз в этот момент лужа позади него стала не просто лужей. Я отошел на пару шагов, округлив глаза и смотря за спину Витька-Ты чего? Деньги то давай по- хорошему, - сказал тот, но мой взгляд все же заставил его обернуться.-Это еще что! Брысь! – закричал он, обращаясь к возникшей буквально из неоткуда черной собаке. Та продолжала сидеть и смотреть.-Говорю по хорошему, - Витек полез в карман и вытащил травмат, направив ствол на собаку-Постой, она же ничего не делает, - сказал я-А я не люблю всяких тварей мохнатых, - усмехнулся Витек и …нажать на курок не успелПоявившаяся волна захлестнула его в пару секунд и я лишь слышал его крики, перешедшие в хрипы.А потом все пропало. Не было ни вставшей на дыбы волны, ни Витька. Я постоял еще некоторое время и пошел домой.Только когда через общих знакомых я узнал, что Витек пропал, я осознал, что случилось. Я был уверен, что парень мертв, просто странное существо или существа решили немного сменить тактику. Но как ни странно, я не мог разбудить в себе мук совести. Я не оправдывал себя тем, что «он получил по заслугам», что «я всего лишь предложил встретиться», мне не нужны были оправдания. Я вообще не чувствовал по поводу Витька ничего. Хотя и знал, что должен был. Такой вот я оказался бесчувственной тварью. Не самая лестная информация обо мне любимом, но какая есть.Я продолжал ходить домой той же дорогой и даже пару раз видел силуэты странных животных. Гораздо чаще чувствовал их взгляды. И мне сразу становилось как-то теплее и увереннее на душе. Странно, наверное.Уже летом я прочитал, что в нашем богатом на фольклор городе, появилась новая легенда. О двух животных, черных как ночь кошке и собаке, которые наказывают смертью за жестокость к детям и животным. Легенда быстро распространилась, обросла кучей подробностей и очевидцев событий.И, в принципе, пришлась по душе многим. В конце концов легенда как легенда, не хуже и не лучше многих. Может, даже полезная.Кстати, животные появлялись всегда после дождя и в разных частях города. Может, они начали просто с моей улицы? Не знаю. Да и честно не пытаюсь себе объяснить. Даже то, что я не могу выдавить из себя ни одной совестливой мысли по поводу Витька, я уже принял как должное. А уж на фоне этого принять как должное существование потусторонних кошки и собаки, превращающихся в волну смолы – так вообще ерунда.Автор - Агурина Аделаида.

Ключевые слова: Кошка собака дождь лужа парк животные

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