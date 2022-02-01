Бессонница

Властный Загадочник Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:24 by

Сотни ярких звёзд светились на небе, а луна, лениво выглядывая из-под туч, освещала спящий городок. По дороге редко проезжали машины, заворачивая за следующим поворотом или останавливаясь прямо около тротуара, гася все огни. Впрочем, это мало интересует меня: худощавого 25-ти летнего социофоба, который целыми днями сидит дома и лишь изредка выходит из затхлой квартиры: то родственники умудряются уговорить меня покинуть свою обитель, то продукты кончаются в холодильнике, то опять бабки устраивают скандалы под моим злосчастным окном. К слову про моё окно: расположена эта полусгнившая деревянная рамка со стеклом напротив моей кровати на расстоянии около полуметра. Если кто-то прошмыгнёт мимо неё, то, соответственно, тень этого "кто-то" пронесётся прямо над моей постелью, изрядно меня спугнув, если мои глаза не будут закрыты, а уставлены в потолок или стенку, к которой пододвинута моя кровать. А, забыл упомянуть: живу я на первом этаже, а посему, думаю, не стоит удивляться, что перед моим окном есть некая защита от воров: железная преграда, проржавевшая в некоторых местах, покрытая засохшей и отваливающейся белой краской. Что ж, основные детали я вам описал, а теперь стоит рассказать про то, от чего кровь стынет в жилах.Началось это в прошлом месяце. У меня внезапно появилась бессонница. Я ходил ко многим врачам своего города, тратя последние деньги на лекарства: снотворные, сложновыговариваемые названия всяких препаратов и даже якобы волшебные ароматные травы, из которых если сделать настойку, то сон моментально охватит разум. Ничего из этого не работало. Заснуть удавалось под утро, часа в 4. До этого я просто пялился в окно со своей постели, стараясь сосчитать количество звёзд (насчитал, кстати, я 30 светящихся небесных тел (по крайней мере, это то количество, которое мне позволяло увидеть окно). В общем, я смирился с этим недугом и перестал предпринимать попытки избавиться от него. К тому же, что в этом такого? Я всё равно не работаю. Девушки нет, питомцев тоже, ем мало, ничем не увлекаюсь и интересует меня только мой компьютер, где я зависаю либо в играх, либо в социальных сетях. Казалось бы, бессонница да и всё. И к чему вообще эти описания, которые так сильно захламляют память? Честно скажу: не знаю. Почему-то мне кажется, что, описывая всё это, мне станет несравнимо легче. К слову, недели две назад, если не раньше, у меня появилась ещё одна проблема. А именно: Он. Просто он. Теперь начинается то, о чём я говорил пару минут назад: то, от чего кровь стынет в жилах.Появляется он каждую ночь ровно в час. Именно появляется: я не слышу перед его приходом ни шагов, ни шорохов, ни шумов и прочие выдающие приближение кого-либо звуки. Его появление выдаёт только две вещи: тяжёлое, хриплое дыхание и стук. Стук по стеклу. Его костлявый палец не спеша наносит слабые удары по моего дряхлому окну, издавая этот сводящий с ума звук. Лица его обычно не видно: капюшон скрывает очертания, а тусклый свет уличного фонаря даёт только понять, что он не прозрачный и в самом деле стоит там, перед окном. Снаружи. Первое его появление вызвало во мне бурю эмоций: сперва я был в шоке и не знал, как поступить, затем я захотел прогнать его, выйдя на улицу и научив манерам. И знаете, почему я этого не сделал? Просто потому, что через секунду наступила самая главная эмоция: страх. Я вжался в постель, глядя на ночного гостя и казалось, что моё сердце стучало только тогда, когда стучал он, создавая некий зловещий дуэт. Я боялся шевельнуть хоть пальцем и просто молча наблюдал, как его длинный палец с неестественными изгибами бил по окну. На стекле, где приблизительно было его лицо, появлялась прозрачная паровая плёнка. Подсознательно мне казалось, что он пристально за мной наблюдает и знает, что я напуган. На следующую ночь луна светила особенно ярко, и когда ОН снова появился, то я смог уловить примерные очертания его лица: жуткая и леденящая кровь улыбка до ушей, обнажающая ряд острых и жёлтых зубов, отсутствие губ и носа, а также глаза. Глаза, смотрящие тебе прямо в душу в самом плохом смысле этого слова. Маленькие бусинки в таких же маленьких глазницах смотрели на меня немигающим взглядом. За всё время, которое он на меня глазел, ни одно глазное яблоко не шевельнулось. Это лицо мне запомнилось на очень долгое время. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, мне кажется, что если я прислушаюсь, то смогу услышать этот стук снова, а вместе с ним и тяжёлое хриплое дыхание, а если взгляну в окно, то увижу это существо снова. Только в этот раз он будет не за стеклом в рамке, а в отражении.. за моей спиной..Эта тварь навещала меня в течение недели. Мне было жутко страшно каждый раз, когда она приходила ко мне. На 3-ю ночь я отвернулся от окна и с замиранием сердца начал слушать, как гость снова стучал. Стуки были интенсивнее и агрессивнее, словно он разозлился от того, что я больше на него не смотрю. Я не продержался и 10-ти минут. Страх сделал своё: я повернулся к окну и, стараясь не задевать взглядом лицо существа, рассматривал рамку окна. Как я заснул припомнить не могу. Воспоминания сбились в кучу, отчего я не помню почти ни одну из концовок ночей, проведённых "лицом к лицу" с моим ночным гостем, а не спиной к нему. Объяснить я это не могу, да и зачем? Всё и так предельно ясно. К тому же, я уже где-то на 5-ю ночь понял, что Он хочет, чтобы я на него смотрел и наблюдал, как его костлявый палец стучал по моему окну, издавая этот противный звук.И вот очередная бессонная ночь. Время было 0:58. Я решительно настроился объявить бойкот этому ночному гостю, который каждую ночь заставляет меня вжиматься в постель и молиться, чтобы всё это закончилось. Укутавшись в одеяло, я повернулся лицом к стене и принялся дожидаться его прихода. И вот раздался первый стук. Тихий, словно намекающий, мол, я пришёл, поворачивайся. Затем раздался ещё один, более агрессивный."Гневаешься, да?" - бросил я немой вопрос. В ответ прилетел очередной громкий стук, после которого мерзкий гнилостный запах наполнил мою комнату, вызывая перед глазами туманную прослойку из слёз. Звуковая симфония в помещении отдавалась гулким эхом в моей голове, отскакивая от разума и возвращаясь, словно мячик, заставляя меня дёргаться и сглатывать комы, застрявшие в горле. Я боялся, что стекло не выдержит ударов, и хотел уже было дать слабину и повернуться к окну, но мышцы, словно овладев собственным разумом, не слушались меня, а интуиция решительно била тревогу. Я решил повиноваться приказам своего тела и принялся слушать, как стуки, раз за разом становясь агрессивнее, нарушали гробовую тишину в комнате. Конечно, "гробовая тишина" звучит крайне преувеличено: тяжёлое дыхание твари нарушало его чаще, чем сами стуки.Как только гость пропал и все звуки закончились, сон закрепил меня в свои сладкие объятия, погрузив в беспамятство."Я сделал это!" – пролетело у меня в голове перед тем, как сознание улетело в царство Морфея.Очнулся я в 13 часов дня. Голова жутко гудела, а во рту был сушняк.– Были бы деньги, то переехал бы отсюда к хренам. – выругался я, вставая с закисшими глазами с кровати, а затем направился на кухню за стаканом воды.Когда в руке оказался стакан с желанной жидкостью, половину которой я тут же выпил, и глаза кое-как продрались, дав возможность видеть, то перед взором пролетели события прошлой ночи. Тот страх, который я тогда испытал, пронзил моё тело, и сонливость улетучилась.Решив обдумать свои дальнейшие действия во время следующей ночи за компьютером, я направился в свою комнату, где он, собственно, и был. Когда компьютер уже был в метре от меня, мой взгляд упал на область пола перед окном. В горле застрял крик, а стакан с водой вылетел из рук и разбился об пол. Причина непонятного запаха теперь была ясна. Прямо перед моим окном были грязные следы от ног, словно там кто-то стоял..А что, если бы я повернулся в ту ночь?

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