Потусторонняя консультация

Летяга Просмотров: 93 Комментарии: 1 +4 Вчера, 15:18 by

― Добрый день, меня зовут Ладослава, я ― потомственная ведьма, целительница и прорицательница в третьем поколении. По какому вопросу вы звоните? Мои внутренние вибрации говорят, что у вас неотложное дело!― Здравствуйте, Ладослава, вы совершенно правы! Дело не терпит отлагательств!― Понимаю! Чувствую, как вы кипите, вас буквально разрывает!― Да-да, вы совершенно правы! Кипит, разрывает! Господи, какое счастье, что я вам позвонил, а то мне Серега все: «Ты дурак! Да кто в это вообще верит! Да ты должен сам справиться!» А я не могу сам, понимаете?― Понимаю. Иногда требуется вмешательство потусторонних сил!― Ваша правда! Я просто не знаю, что делать, боюсь надумать худшее. Я уже и пробку поменял, и термостат, руки почти дошли до покупки радиатора…― Постойте, какую пробку? Какой термостат? Вы вообще о чем?― Как это о чем? О «десятке» своей. Кипит, падлюка, уже третий день. Бачок надутый, вот-вот разорвется, не могу нормально ездить, задолбался тосол доливать!Ведьма отложила в сторону хрустальный шар и, тяжело вздохнув, вяло ответила:— Не там ты ищешь причину своих бед, от судьбы не уйти, прокладку все же придется менять.― А иначе никак?― Нет! И больше мне не звони! Это тебе не автосервис, я душевными проблемами занимаюсь.Вызов был сброшен.Ведьма прочистила чакры, выпила успокаивающего пятизвездочного армянского «чаю» и зажгла ароматическую свечу.Телефон благозвучно завибрировал, оповещая о новом клиенте. Ладослава уселась поудобнее, поставила перед собой хрустальный шар и, прочистив горло, приняла вызов:— Добрый день, меня зовут Ладослава, ― начала ведьма томным и таинственным голосом. Я ― потомственная ве… ― она не успела договорить, так как в трубку очень громко начали кричать:— Алло! Алло! Да заткнитесь вы, едрит вашу налево, ни хрена не слышу из-за вас!Колдунья отпрянула от телефона, но вызов не сбросила. Эффект от «чая» тут же испарился. В трубке слышался галдеж, голосов было с полсотни, но один все же выделялся:— Алло, баба Слава? Алло?― Меня зовут Ладослава! ― возмущенно произнесла в ответ ведьма.― Меня тоже Слава. Тезки, значит! У нас тут такое дело: пробили где-то кабель, а где ― понять не можем! Обесточили больницу, школу и вино-водочный магазин. Местные «сомелье» взяли нас в кольцо и дали пять минут, чтобы мы нашли обрыв и починили. Спасите!Ладослава потерла виски и еще раз отхлебнула «чаю» прямо из бутылки. День был крайне непродуктивным.― Четырнадцать шагов на запад, потом два шага влево, там землей присыпало. А еще у вас проблемы с почками.― Знаю, мне их только что отбили, спасибо большое!Ладослава отложила телефон. Все эти бесплатные консультации плохо действовали ей на нервы и печень. Срочно нужна была нормальная заявка.Телефон зазвонил снова. Ладослава с опаской приняла вызов:― Алло, здравствуйте, ― плакала в трубку женщина. От ее горьких слез у ведьмы, наконец, начало подниматься настроение.― От меня ушел муж, ― прозвучали те самые желанные слова. Ведьма тут же вошла в образ:― Милочка, не переживайте, я обязательно помогу вам, это как раз по моей части.― Прекрасно! Понимаете, он сказал, что все хорошо, потом взял деньги и исчез! Трубку не берет, на смс не отвечает! А ведь все вовсе не хорошо, все очень даже плохо!― Каков подлец! Что хотите с ним сделать? Вернуть? Наказать? Я могу всё!― Хочу вернуть! Холодильник не работает!― Подождите, какой еще холодильник?!― Ну тот, ради которого он эту розетку подключал. Я решила сделать перестановку на кухне. Переставила холодильник в другой угол, а там не было розетки. Позвонила мужу на час. Он пришел, сделал новую розетку. Сказал, что все должно работать, взял деньги и ушел. А она не работает! — заливалась слезами потерпевшая.― …― Ну что вы молчите? Помогите мне его вернуть! Ну, или хотя бы подскажите, как быть.― К электрощиту подойдите.― Так…― Видите, автомат у вас один опущен?― Желтенький?― Да. Вверх поднимите.― Подняла. Ой, заработало! Спасибо большое вам! — голос заметно повеселел.― Может, вам приворот на мужа сделать? А то вы все сама да сама.― Нет, спасибо, — голос у женщины резко стал каким-то противно- пафосным. — Я вполне самодостаточна, с любой проблемой могу справ…Ведьма не стала дослушивать и сбросила вызов. Убрала в стол хрустальный шар, допила «чай» и, закурив от ароматической свечи, подошла к компьютеру. Зашла на сайт Avito и снесла к чертям собачьим свой аккаунт вместе с объявлениями о потусторонней помощи, предсказаниями и прочими услугами.Автор - AlexandrRayn.

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