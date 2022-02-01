Зимний Морок

Хорроркорщик Просмотров: 132 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 09:00 by

Как же мне холодно, чёрт! Пальцы замерзают, не чувствую их, да что там пальцы, тело уже не ощущаю. Холодные и мерзкие мурашки по телу бегут словно жуки – скорпионы. Ну угораздило же меня так попасть, чёртов лес, как же ненавижу тебя! Неужели я умру, замёрзну где-то под деревом? Ветер, снова этот ветер свищет, дует в лицо, сдувает с ног. Я уже ничего не вижу, луны нет, ничего не видно, на ощупь передвигаюсь, уже несколько раз врезался в деревья. Снег, снег, снег! Ненавижу зиму, господи, как же холодно. А ведь меня никто не ищет, абсолютно никто. Я один на один с этой жестокой природой. Я, деревья, холод, темнота и снег и ещё раз снег. Я так устал, так хочется присесть, согреться и уснуть…. Уснуть? Нет, нет, нет! Только не спать, нельзя спать! Ноги еле передвигаются, голод, очень сильный голод, но это не так страшно, как холод. Чёрт, глаза закрываются, очень сильно хочется спать, очень….А всё началось с того, что решил погулять по лесу. Зачем, ну зачем я пошёл? Сейчас бы сидел дома, а там тепло, всё такое яркое и приятное. Но нет, мне захотелось пройтись, погулять в лесу. Сначала-то было всё нормально, далеко не заходил, любовался природой, пока ветер не поднялся и не повалил снег. Видимость была ограничена, в конечном итоге блуждания по лесу – я потерялся, не в ту сторону пошёл, зашёл слишком далеко и бесконечный снег мощным потоком засыпал мои следы - последняя надежда найти путь была оборвана.Как же я устал и хочу спать, может бросить всё и…. Погоди, там что-то есть! Свет! Я вижу свет! Иду к нему, даже сквозь эту метель я вижу его, он такой яркий, он такой тёплый, в нём есть что-то такое родное….Пещера? Да, это она, но откуда она тут? Да это не важно, главное, что свет идёт из неё. Я вижу костёр, наконец-то, я проживу ещё хоть одну ночь. Преподношу руки к костру, тепло проходит сквозь всё тело, словно лучи обжигающего солнца. Пальцы начинают отмерзать, покрываются неприятной коликой, но это уже не важно.Наконец-то мне тепло, тело почти отошло от холода, сейчас бы чашку горячего чая. Интересно, сколько я тут, будто пять минут, а будто и час, не помню, какой-то провал в памяти. Но меня это не беспокоит, главное, что я в тепле. Но меня волнует несколько вещей. Откуда в глухом лесу пещера? Тут ведь скал нет, хотя может я не понимаю во всей этой ерунде, это не столь важно, главное кто развёл этот костёр и где тот, кто это сделал? А ещё очень странное чувство, какое-то беспокойство, как будто что-то не так. Ладно, лучше поспать, жарковато что-то стало, снимаю свою зимнюю курточку, постелю её на землю. Ложусь на неё и закрываю глаза, сейчас я усну….Почти уснув я прокрутил ещё раз эти мысли в своей голове, это странное чувство беспокойства усилилось во много раз, паника овладела мной. Откуда эта пещера и этот костёр? Откуда, а?Открыв глаза, я всё понял. Я не увидел костра рядом со мной, я не увидел никакой пещеры, я был всё так же в том лесу, лежал без курточки в снегу прямо под деревом. Это был морок вызванный гипотермией, всё до ужаса гениально просто. Теперь мой шанс на спасение был потерян, я уже не смогу сейчас встать и пойти, потому что я не чувствую ног, рук тоже не ощущаю. Мне остаётся смириться со своей судьбой, замёрзнуть тут, закрыть глаза и уснуть. Я чертовски хочу спать, чувствую, как теряю сознание, закрываю глаза…. Пустота.

Ключевые слова: Лес Ночь зима холод морок авторская история

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