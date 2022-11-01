Мой страх

fagundas Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:29 by

Я безумно боюсь ЕЁ.Каждую ночь, перед тем как лечь спать, я чувствую, что она смотрит на меня, сверлит своим взглядом, прожигает жгучими глазами.И я никак не могу скрыться от её горящих очей. Как бы я не прятался, я чувствую этот душераздирающий взгляд.Чего я только не испробовал, чтобы избавиться от неё.И кресты по квартире развешивал, и священника вызывал, и к гадалкам ходил, и даже мастерил всякие обереги из сена, ниток, да и вообще всего, что попадалось мне под руку.Наверняка вы назовёте меня дурачком. Но вы не были на моём месте, не ощущали этот животный страх, не дрожали от ужаса как лист на ветру. Вам меня не понять.Никому меня не понять.Буду честен, пару раз я чуть не обмочил кровать от страха. В свои-то 30 лет.И ничего мне не помогло. Что ж, тогда я решил опробовать старый народный способ. Перед сном я каждый день хорошенько напиваюсь, пью всё, что горит, даже самое дешёвое пойло, после которого хочется умереть утром. На какое-то время я забыл про неё, продолжил жить своей жизнью. Однако она снова вернулась. Совсем недавно, краем глаза я заметил её в углу пока расстилал постель.И вновь каждый вечер приходит она, я чувствую её, слышу. Ощущаю её запах. Противный запах гнили, затхлости и влажных осенних листьев, в которых я и закопал эту девчонку примерно год назад.Да-да, каюсь, я не устоял. Прогуливаясь по сентябрьскому парку мне на глаза попалась милая девушка в приталенном красном платье, бордовой наполовину расстёгнутой толстовке, которая, кажется, была ей великовата и сандалиях, похожих на те, что носили римляне в древности, высокие такие, практически до колена, из кожи с обилием блестящих заклёпок. Жгучие рыжие волнистые волосы были аккуратно собраны в хвост.Увидев её, внутри меня что-то взорвалось, сердце застучало быстрее, во рту пересохло, член напрягся. Я подошёл к ней, перекинулся парой фраз, у нас завязался неуклюжий разговор. И тут вдруг она взглянула на меня своими ярко-изумрудными глазами. Мне тут же «сорвало башню», в глазах поплыло, даже дыхание перехватило.План созрел быстро. Предложив показать девчонке тихое озерцо, я повёл её в глухое место, где нас бы никто не нашёл.Конечно же, никакого озера в парке нет и никогда не было.Пока мы шли, она что-то рассказывала про себя, жужжала над ухом, словно пчела, но я толком ничего не запомнил. Вроде бы училась на медицинском, приехала к нам с другого города, а звали девчонку то ли Аня, то ли Алина.Меня не интересовала её история. Меня интересовала лишь она. Её тело.В чаще я и сделал с ней всё, что хотел. А потом придушил. И засыпал листьями, которых вокруг было навалом.Искать её начали быстро, в социальных сетях трубили о пропавшем человеке. Ну а я, как порядочный гражданин, решил помочь с поисками, заодно и отвести подозрение. Ходил на сборы волонтёров, прочёсывал лесополосы, даже выезжал с ребятами в соседний город. Местные сообщили, мол видели эту девчонку там.Я же был спокоен.Труп нашли только весной, парочка алкашей наткнулась на него. Уж не знаю, что они собирались делать в той глуши. Никто и не догадался искать её в парке, но рано или поздно, тайное всё же становится явным.Никаких следов полиция не нашла, пытались искать, конечно, однако вскоре расследование свернули. Трудно искать того, не знаю кого. Удивительно, словно сам Дьявол прикрыл меня. Но если он мне и помог, то явно не за бесплатно. У всего есть своя цена. И, кажется, моё спасение рогатый оценил в одну душу. Мою душу.Уже с несколько месяцев я вижу её. Кожа лоскутами свисает с лица и живота, правая рука обглодана до костей, левая оторвана. Нижняя челюсть кое-как висит на остатках щёк. Прекрасное красное платье обильно залито кровью, а от толстовки остались лохмотья. И лишь яркие безумные изумрудные глаза смотрят на меня. Каждый вечер. Каждую ночь.Я схожу с ума. Я знаю, что ей нужно. И я боюсь отдать это.Пойду выпью ещё, может в этот раз алкоголь поможет мне заснуть…Автор - Антон Орлов.

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