Маяк

Денис Страхов Просмотров: 69 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 14:48 by

- Привет, мам! – Яна стояла в пижаме на балконе, ее голову и плечи спасало от мороза большое стеганое одеяло. Из своего теплого укрытия она смотрела на залитый ярким светом город, покрытые искрящимся инеем крыши домов, дымящиеся вентиляционные трубы. А где-то внизу уже проснулись автомобили и вечно спешащие куда-то жители серых многоэтажек.- Мам, да все хорошо у меня. Питаюсь нормально. Не переживай. - девушка недавно поступила в университет и переехала жить в большой город. Общежитие обеспечивало крышу над головой, но об уюте и приватности можно было только мечтать. Общий длинный балкон давал возможность поговорить в тишине, но время разговора сильно сокращалось, ведь ноги даже в пушистых меховых тапочках с заячьими ушами быстро замерзали.- Мамуль, а ты мне можешь денег перевести? Скоро у нас студенческая вечеринка. Все девочки уже купили наряды. Одна я в старье наверно пойду, – девушка знала, что отец давно и тяжело болеет, что мать сводит концы с концами, чтобы платить за ее обучение, но столкнувшись с первыми же трудностями взрослой жизни она растерялась и не знала, где еще искать помощи. А на вечеринку очень хотелось, хотелось жить легко и просто, как все. Хотелось нравиться.Получив отрицательный ответ от матери, она закусила губу, натянула одеяло на глаза и отстранила от уха телефон, из которого доносилась тирада о том, что в жизни всегда приходится экономить и жить по средствам.До вечеринки оставалось меньше месяца. Яна уже около часа лежала на кровати и, не обращая внимания на болтовню шумных соседок, разглядывала в интернет-магазине фотографии платья своей мечты. Именно в этом платье ее непременно заметит красавчик Артем Копылов с параллельного потока, пригласит на медленный танец, улыбнется и крепко прижмет к себе. А после танцев, когда зал опустеет, только они вдвоем еще долго будут сидеть у барной стойки и говорить по душам. Девушка томно вздохнула.Сдаваться было не в ее правилах, нужно незамедлительно что-то придумывать. В приложении для поиска работы она просмотрела множество вакансий, но не все они подходили для Яны. Работа нужна в ночную смену, ведь учебу еще никто не отменял, близко к дому, чтоб не тратиться на проезд и, конечно же, ежедневная оплата труда. Тыкая в экран телефона, она отправляла в корзину все что точно не подходит под ее требования, перелистывала дальше и просматривала новую порцию объявлений.- Нашла, нашла! То, что нужно! – Она несколько раз высоко подпрыгнула на скрипучей кровати, завалилась на спину в мягкое «гнездо» из подушек и одеяла и с улыбкой на лице набрала номер телефона из объявления.У черного торгового павильончика с деревянными вставками по бокам было несколько затемненных окон по одной стороне, маленький столик с лавочкой и вывеска с ярко белыми буквами «Маяк. Кофе с собой». Он стоял на окраине студенческого городка, рядом была оживленная трасса, а с другой стороны пустырь. Кофе, десерты и разную мелочь в магазинчике продавали круглыми сутками. После короткого собеседования Яна прошла такой же короткий курс обучения и уже на следующий день вышла в ночную смену. В назначенное время она была на месте.Уже было совсем темно. В белом свете уличных фонарей парили огромные снежинки, в вихре ускоряли свой полет, опять замедлялись и ложились на землю. По нетронутому снежному покрову девушка шагала к павильончику, который на фоне тёмного пустыря и правда выглядел как одинокий маяк, в стороне по шоссе неслись усыпанные яркими огнями фуры.В маленьком помещении было очень тепло и душно, пахло пережаренными кофейными зернами, миндальным печеньем и мусором, который уже вываливался из черного полиэтиленового пакета.- О, Яна привет! Я думала, что ты уже не придешь. – Встретила девушку сменщица с ярко рыжими, короткими растрепанными волосами. - Ненавижу ночные смены.Яна повесила дутую куртку на вешалку, а сама уселась на высокий стул рядом с кассой.- Знаешь, тут разные ходят. Часто таксисты и дальнобойщики ночью заглядывают. Шуточки сальные отпускают, намекают на всякое. Ну сама понимаешь. Хамье, одним словом. – Женщина покидала в сумочку свои вещи и прихватив с собой большой бумажный стаканчик с ароматным капучино, направилась к выходу. Яна понимающе кивала головой, провожая коллегу.- Не люблю ночную смену. Однажды всю ночь ко мне приходили очень странные люди. – Задумчиво протянула рыжеволосая. – Ой, ладно, не бери в голову. Будет страшно, закрывай дверь и торгуй в окошко. Так спокойнее.- Хорошо. Спасибо большое! – Улыбнулась в ответ Яна и скрестила указательный и безымянный палец. – Уверенна, у меня все получится.- Ах, да. Самое главное, не забывай отбивать чеки, у хозяина пунктик на счет этого. Обязательно проверит. – Женщина, уже выходя за дверь, указала на стол. – Я там тебе вкусненького оставила. И не забудь выкинуть мусор.- И вот я осталась совсем одна. - Яна вздохнула, еще раз осмотрела свои владения и поставила на телефоне таймер, отсчитывающий время до конца смены.Из радиоприемника донеслась знакомая мелодия. Девушка сделала погромче, подпевая и выгибаясь в такт музыке, она схватила мусорный мешок и поволокла его к выходу. Когда черный пакет уже скрылся в баке для отходов, с шоссе съехал и направился в ее сторону автомобиль. Яна поспешила занять место у прилавка. Белый минивэн, слепя фарами, круто развернулся на площадке около магазинчика, загребая бампером снег и фыркая остановился.Колокольчик над входом зазвенел, дверь хлопнула и в помещение вошла, отряхиваясь от снега, уже на молодая, но все еще достаточно привлекательная женщина с копной белых волос. Её дети, мальчик и девочка лет восьми, что-то шумно обсуждая между собой и не обращая никакого внимания на Яну, отряхнули обувь от снега в проходе и забрались на высокие стулья перед стойкой. Женщина заказала два горячих шоколада и по пирожному детям, а сама уселась на свободное место рядом и погрузилась в синеву экрана своего мобильного. Яна щелкнула по кнопкам кассового аппарата и из него с жужжанием вылезла узкая полоска бумаги.Сладкое мгновенно исчезло с тарелок.- Ну что, понравилось? – Убирая посуду, девушка оперлась на стол рукой и тут же одернула ее от острого укола в тыльную сторону ладони. Грязные тарелки выскользнули и сделав несколько оборотов в воздухе, со звоном разбились о пол.- Меня Сеня зовут, а вас? - Мальчик, широко улыбаясь смотрел на Яну. В его руке хищно оскалилась острыми зубами вилка, которая секунду назад оставила на руке девушки четыре кровавые отметины. Девочка ладонями крепко закрыла свой рот и давилась от смеха.- Ты еще и смеешься засранец! - Потирая пульсирующую от боли руку, завопила Яна. Но тут же осеклась и перевела взгляд на мать детей. Женщина оторвалась от телефона и отвесила звонкую оплеуху мальчишке.- Сколько можно вам говорить. Нечего играть с едой. – Она обмотала широким шарфом шею, кинула на стойку несколько мятых купюр и прихватив с собой сорванцов скрылась в снежной буре.Таймер нехотя отсчитывал время до конца рабочей смены. За окном все так же валил снег. Мелкие осколки тарелок никак не хотели заметаться в совок, прятались от Яны по углам, цеплялись за щели в полу.Мелодия в радиоприемнике сбилась, волны исказили бархатный баритон, превратились в шипение. Свет потускнел, несколько раз мигнул и почти полностью затух. Медленно, как будто с чем-то борясь, растекся по помещению обретая привычную яркость.Яна подняла взгляд от битой посуды. Вздрогнула от неожиданности, вытянулась как струна и негромко пискнула.Прямо перед ней стоял молодой парень в черной, мокрой от снега куртке. Объемный капюшон темно-графитового худи был натянут так, что верхнюю часть лица накрывала плотная тень. Несколько секунд они просто стояли и смотрели друг на друга. Его белые, без зрачков глаза не мигая смотрели в пустоту.- Мне бы попить! – Его кривые, потрескавшиеся губы двигались медленнее, чем вылетали слова из его рта. - Ужасно пить хочется!Девушка поставила веник в угол и переступая через битое стекло, поспешила к кассе.- Что вы за люди такие? Наглотаетесь всякой дряни. Вот у нас в общаге тоже, пьют всю ночь без перерыва, черти, чем занимаются. А утром то попить подай, то таблеточку принеси. - Яна обернулась. Парень в черной куртке уже скрылся за дверью и направился в темноту, оставляя босыми ногами грязные следы на девственно белом снегу.- Колокольчик не звенел, точно не звенел. - Яна приоткрыла входную дверь и посмотрела странному гостю вслед.Девушка попятилась назад и поспешила закрыть двери на все имеющиеся замки. Вокруг «Маяка» в снегу отпечатались тысячи разных следов, больших и маленьких, следов обуви, босых ног и когтистых лап. Как будто стая омерзительных существ, прильнув к хлипким стенам павильончика, ловила пьянящий запах своей жертвы.Яна спряталась за стойку, села на пол и посмотрела на таймер, до конца смены оставалось еще целых пять часов. Мелодия из радиоприемника вновь зазвучала. Девушка украдкой выглянула из своего убежища. Пусто. Дверь заперта, а за окном все так же хлопьями валит снег. Черная птица из темноты, аккуратно ступая по сугробам, приблизилась к окну. Зачарованная огоньками витрины, она вертела головой и с любопытством заглядывала внутрь «Маяка», а когда увидела девушку, расставила в стороны крылья и хрипло каркнула. Целая стая черных птиц летела из мрака на свет. Своими телами они глухо бились об стекло, оставляли кровавые подтеки на гладкой поверхности и широко распахнув клюв падали у невидимой преграды. Их крики и удары крыльев становились все громче, толстое стекло звенело в оконной раме, вибрировало и покрывалось паутиной трещин. Яна в ужасе плотно зажала уши руками, чтоб не слышать этого страшного звука, с полок ей на голову валились коробки и крафтовые пакетики с травяным чаем.Девушка краем глаза уловила движение. Несколько черных точек, угрожающе шевеля усиками, хаотично устремились в ее сторону. Что-то роилось, бурлило, росло, пока не опрокинуло мусорный бак и не растеклось по полу шипящей, перебирающей лапками, живой волной. Полчища тараканов устремились в разные стороны, покрывая своими телами пол, стены, потолок. Яна вскочила на стул, зажмурилась и вереща во все горло, стряхивала с себя мерзких насекомых.- Ты только посмотри на нее. Вот дает. – Закатывались со смеха два пузатых таксиста. Они развалились за столиком, грея ладони стаканами с горячими напитками, ели вафли и наблюдали за представлением, которое им устроила девушка.Яна открыла глаза и озираясь, медленно спустилась со стула на пол. Нет насекомых. Нет птиц. Стекло целое, а из радиоприемника все так же негромко звучит музыка и все стоит на прежних местах.- Вот это ты чудило! – Гоготали раскрасневшиеся толстяки, хлопали друг друга по плечу и тыкали в ее сторону своими шершавыми, грязными пальцами.Яна не помнила, как они пришли. Не помнила, как варила им кофе. А самое главное не помнила, как пробивала чек. Чека нет. Она, не отрываясь смотрела на кассовый аппарат. Свет моргал, вибрировал, затухал и вновь разгорался. По стенам расползались тараканы. Вместо музыки из динамиков вырывалось пронзительное шипение. Смех ее гостей звенел в ушах, терзал барабанные перепонки и переходил в рычание.Вечеринка удалась. Растворяясь в разноцветных вспышках, сотни первокурсников отдавались оглушительному биту клубной музыки. Улыбки, взгляды, робкие прикосновения. Волны волос и разноцветных тканей устремлялись за изгибающимися телами, повторяя их движения. Артем Копылов двигался в такт окружившим его девушкам, ловил их воздушные поцелуи и игриво подмигивал. Из темноты в его сторону вышла девушка, ее выразительные, искрящиеся глаза сфокусировались на парне. В каждом ее шаге читалась грация и невероятная энергия. Черное атласное платье струилось по ее груди, бедрам, икрам и переходило в длинный шлейф, из-под которого в разные стороны расползались насекомые и мерзкие склизкие черви. Сотни черных птиц, хрипло каркая, кружились за спиной, а следом, ступая босыми, когтистыми лапами шефствовала свита омерзительных существ.

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