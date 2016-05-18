Этажом выше

Денис Страхов Просмотров: 96 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 08:26 by

В обычной картонной коробке среди грязных тряпок копошился маленький дымчатый котенок. От страха и голода его маленькое тельце сильно тряслось, покачиваясь на тонких лапках, он цеплялся коготками за край коробки, висел пару секунд и падал обратно на дно. Котенок, наверное, понимал, что остался совсем один в большом и враждебном мире, и от бессилия жалобно мяукал. Коробка стояла у входа в супермаркет, многие проходили мимо, не замечая маленькое серое существо, кто-то останавливался и даже подкармливал, но желающих приютить котенка так и не нашлось. Свет в магазине погас, пока мужчина в фирменной потертой куртке закрывал двери и опускал ставни, женщины сбились в кучку и, кутаясь в высокие воротники, курили и шумно обсуждали прошедший день. Попрощавшись с ними и нехотя помахав рукой в след, мужчина посмотрел в желтые испуганные глаза, смотрящие на него со дна картонной коробки, закурил, по крепче прижал к себе цветастый целлофановый пакет и прихрамывая направился в сторону серых панельных высоток.В детстве Платон Гордеев верил, что с таким именем, как у него люди становятся великими актерами, политиками или писателями на худой конец. Но потом выяснилось, что помимо звучного имени нужно обладать еще тягой к знаниям, усердием и хоть каким-то талантом. Видя преграду перед собой, Платон выбирал отступить, опустить руки и пустить все на самотек. В университете сразу все как-то не заладилось, не выдержав натиска знаний он отчислился после первой же сессии. Тогда-то он и устроился грузчиком в супермаркет, конечно же временно. Платон с опаской и недоверием смотрел на все, что могло поменять его жизнь, игнорировал возможности и отмахивался от предложений. Он всегда себя успокаивал тем, что его время еще не пришло и нужно просто подождать. Когда он встретил Елену, милую рыжеволосую девушку, его жизнь и правда начала меняться. После года встреч они расписались и переехали в небольшую, но уютную квартирку, которая досталась Платону от бабушки, а через несколько месяцев у них родился сын. Девушка делилась с мужем своими планами на жизнь, но Платон всегда говорил, что и так все хорошо и что надо радоваться тому, что имеешь. Шло время, а в их жизни почти ничего не менялось, только сын становился старше и долгов копилось больше. Платон все так же работал в супермаркете, пристрастился к алкоголю и, сидя вечерами перед телевизором, винил во всех своих неудачах жену и ребенка. После восьми лет брака Лена собрала все ценные вещи и ушла жить к маме, прихватив с собой сынишку и остатки желания хоть что-то делать в этой жизни.Усевшись поудобнее в старое, потертое кресло, Платон закурил, подтянул к себе поближе небольшой квадратный столик, выставил на него несколько банок крепкого пива, прозрачный пакет с куском дешевой ветчины и, дополнив натюрморт переполненной пепельницей, нажал на кнопку пульта от телевизора. Мужчина проводил каждый свой вечер в компании юмористического ток-шоу, а когда все спиртное заканчивалось, он до утра засыпал прямо в кресле под телевизионную болтовню.Что-то с грохотом упало, Платон вздрогнул, кулаками потер глаза прогоняя сон, убавил громкость телевизора и прислушался. В ночной тишине были отчётливо слышны все звуки, издаваемые соседями за тонкими перегородками стен. Потолок, как мембрана динамика, вибрировал, передавая гул, скрежет и глухие постукивания из квартиры с номером «76»,этажом выше.Мужчина, шаркая драными тапками по грязному полу, скрылся в темноте коридора и через мгновение вернулся обратно с деревянной шваброй в руках. Он еще раз убедился, что странные звуки распространяются от соседей сверху и со всей силой, несколько раз ударил древком в потолок. Звуки стихли.– Урод! Нормальные люди на работе устают вообще-то и ночью спать хотят! – Выругался он и опустился обратно в кресло. Механически переключая каналы с одного на другой, он облокотился на шершавую ладонь и через минуту по его храпу было понятно, что в таком положении он проспит до утра.Утром по дороге на работу Платон ехал в лифте с соседом сверху. Щуплый, невысокий мужчина средних лет зажался в угол и прятал взгляд от своего попутчика. Он же, напротив, выпятив свое внушительное пузо, сверлил его осуждающим взглядом и громко чавкая ковырялся спичкой в зубах. Сосед на мгновение перевел взгляд на толстяка, но тот как будто только этого и ждал:– Че пялишься! Что-то не нравится?Двери лифта отворились, щуплая тень юркнула в полумрак коридора и скрылась из вида.Мужчина в потертой куртке остановился у коробки, из которой по-прежнему доносилось жалобное мяуканье. Котенок уже просто сидел на одном месте, шерсть на его спине покрылась инеем, на усах повисли сосульки.– Вот что за люди? Как будто никто покормить не может бедное существо. Где эти защитники животных, когда они и правда нужны? – Громко высказал котенку свое негодование Платон махнул рукой и скрылся за дверьми магазина.Рабочий день тянулся как жвачка, прилипшая к подошве, и все никак не хотел заканчиваться. Мужчина весь день думал о котенке и в какой-то момент решил, что приютит его в своей не уютной, мрачной и пустой жизни.В конце рабочего дня он подошел на кассу широко улыбаясь. Его обычный набор из нескольких банок пива и дешёвой закуски дополняли два пакетика кошачьего корма и пушистая игрушка из ярких перьев в виде мышки.– О, вот это поворот! Питомца себе завел? Как назвал? – Пробивая товар улыбалась Анечка. Женщина давно была в разводе, а Платон ей по-настоящему нравился. Но на ее недвусмысленные намеки и флирт он совсем не хотел обращать внимания.Мужчина ничего не ответил, лишь сухо улыбнулся, складывая покупки в целлофановый пакет, и, прихрамывая, вышел из супермаркета. На улице было уже темно и пусто, редкие автомобили мчались по шоссе в неизвестном направлении, окна многоэтажек мерцали теплым оранжевым светом. Кто живет в этих квартирах? Знаем ли мы наших соседей и что скрыто в темноте комнат за тонкой кирпичной перегородкой. Платон всей грудью вдохнул морозный воздух, закурил и с улыбкой на лице, по хрустящему снегу подошел к тому месту, где последний раз видел котенка.Тишина. Уже очень давно его ни что так не брало за душу как эта тишина. Он наклонился над коробкой в надежде, что котенка уже кто-то забрал или что животное просто уснуло. Но нет. На самом дне в грязных тряпках лежало крошечное окоченевшее тельце, припорошенное снегом. Платон аккуратно положил рядом с котенком корм и игрушку, растоптал ботинком окурок и, глядя себе под ноги, отправился в сторону дома.Ведущий в ярко-красном блестящем пиджаке, шутил и широко улыбался, встречая гостя студии, публика аплодировала и приветственно свистела. Платон смотрел, не мигая, в экран телевизора, цедя остатки пива из последней банки. Сна не было ни в одном глазу. Около трех ночи в квартире этажом выше опять что-то упало, завибрировало, загудело. После очередных ударов шваброй в полоток и матерной брани, шум стих и больше не повторялся.Обычный рабочий день, монотонные, однообразные действия. По приходу отметился, принес со склада товар, встретил машину с какими-то коробками, после разгрузки перекусил и опять все по кругу до вечера.В конце рабочего дня Платон, как всегда, купил несколько банок спиртного. По пути на кассу он остановился у полки с шоколадными конфетами в ярких, блестящих коробах в виде сердца. Он взял одно, покрутил в руках и представил как подарит его кассирше Анечке. Она точно будет очень рада такому подарку, обнимет, сожмет его шершавую ладонь и привстав на цыпочки чмокнет в небритую, колючую щеку.– И что дальше? – пробормотал мужчина и вернул сердце обратно на полку.Он сделал пару шагов по направлению к кассе, остановился, постоял так несколько секунд, а потом повернулся на месте и широкими шагами вернутся к полке со сладостями.– Привет Казанова! – На кассе сидела сменщица Анны, болтливая полная женщина с ярким макияжем и растрепанными волосами. – Конфетки Аньке, что ли, прикупил? А она, все, уехала, на совсем. Ее же постоянно бывший доставал, названивал, сторожил ее вечно после работы. Она боялась одна домой ходить. И правильно делала. Говорят, поколотил он ее крепко. А она психанула, написала на него заяву, взяла билет на поезд и уехала.– Конфеты себе оставь. – Перебил ее мужчина, оплатил покупку и спешно удалился.Старое кресло с засаленными подлокотниками посреди комнаты, маленький квадратный столик, на котором шесть красных банок пива, четыре их которых уже выпиты, недоеденная шаурма из ларька на автобусной остановке. Выцветшие, местами ободранные обои с детскими каракулями и темными разводами в углах. Под потолком повисла тенета, а грязные полы, усыпанные крошками, оккупировали насекомые. Синий мерцающий свет экрана расплылся по комнате. Ведущий разогрел публику шутками и объявил очередного гостя. Знакомьтесь! Неудачник года, человек, который с легкостью просрал всю свою жизнь. Позволил умереть невинному животному от холода, а еще он оттолкнул от себя любящую женщину. Платоооон Гордееееев! Публика взорвалась овациями и криками: – Bis, bravo!Платон проснулся от грохота над головой и некоторое время не мог понять снился ему ведущий или это было на самом деле. На часах почти три ночи. Очередной удар грохнул намного сильнее чем предыдущие, от вибрации задребезжали стекла в оконных рамах, пустые банки из-под пива повалились на пол. Гул нарастал до тех пор, пока с потолка не посыпалась штукатурка.– Да он там охренел что ли совсем? – Мужчина споткнулся об столик и растянулся по полу, разгоняя по углам испуганных тараканов. – Сейчас я тебе все ребра переломаю. Сука!Ярость переполнила мужчину, ударила в виски и залила глаза кровью. Он пыхтел и сжимал до хруста кулаки поднимаясь по тускло освещенной лестнице на этаж выше.Платон колотил в хлипкую дверь ногами и руками со всей силы, пока дверной замок не поддался. Разъярённый мужчина ворвался в квартиру и схватив соседа за грудки прижал к холодной стене. Тот, в свою очередь мотая головой в разные стороны что-то без умолку лепетал, пытаясь утихомирить противника.–Ты во всем виноват! Все проблемы из-за тебя! – Повторял без остановки Платон Гордеев, нанося своей жертве сокрушительные удары. – Ночью все нормальные люди спят! А ты всех будишь!Через некоторое время мужчина перестал сопротивляться, его тощее тело обмякло и повисло как тряпка. Платон ослабил хватку, когда осознал, что его противник не подает признаков жизни. Сосед медленно сполз по стене на пол оставляя кровавый след на обоях, завалился на бок и больше не издавал ни звука.– Что же я натворил? – Платон размазал по лицу капли крови и от ужаса сильно прикусил губу – Кто я теперь?В голове, под бурные аплодисменты орал голос ведущего: – Знакомьтесь! Неудачник года. Худший отец и муж. А еще он любит убивать своих соседей!Платон кинулся к выходу, но там уже собирались сонные и взволнованные люди, они звонили в полицию и с опаской смотрели на дверь с номером «76». Он прижал хлипкую дверь и с усилием закрыл поврежденный замок, подтащил старый гардеробный шкаф, который стоял у противоположной стены и забаррикадировал им вход.Шум нарастал из соседней комнаты, от глухих ударов вибрировали стены, в старой мебели зазвенела посуда. Платон заглянул в нее и не веря своим глазам зажмурился. Из черного пульсирующего портала, пронзившего дальнюю стену, струилась, бурлила и двигалась в сторону мужчины зеркально- антрацитовая субстанция.Каждая вещь в комнате, которая попадала в невидимую зону его притяжения, медленно втягивалась им и поглощалась. Сопровождалось это действие волнообразным гулом и яркими вспышками. Платон смотрел на это невероятное зрелище как под гипнозом, не отрывая взгляда до тех пор, пока не ощутил, как неведомая сила тянет его в черную бездну.Он с трудом сделал несколько шагов назад и, освободившись от липкого втягивающего притяжения, повалился на пол. Люди на лестничной площадке и вызванная ими полиция уже ломились в дверь. Труп соседа все так же лежал в луже крови на полу в коридоре.– И что меня тут ждет? Карьера грузчика в супермаркете? – Платон поднялся на ноги и ухмыльнулся. Устремив взгляд в бездну пульсирующего диска он сделал неуверенный шаг навстречу. – Роль отца и мужа не удалась. Даже для маленького котенка я был бесполезен. Я умею только причинять боль и убивать. Это у меня и правда хорошо получается.Его ноги погрузились в пульсирующую жижу, тело светилось белыми электрическими вспышками, гул в ушах заглушил крики полицейских. С оглушающим рокотом Платон Гордеев устремился в черноту.

Ключевые слова: Грузчик котёнок ночной шум сосед авторская история

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