Шкатулка

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:54

Денис Страхов Просмотров: 231 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 15:54 by

Стеклянная башня, вспарывая чрево города, тянется к небу, отражая в своем зеркальном теле еще спящие улицы. В этой цитадели деловой жизни свои правила, свои беспощадные законы и своя строгая иерархия. Нижние этажи заполняют рядовые сотрудники, которые вечно спешат, всегда отчитываются и постоянно зависимы от тех, кто на вершине. Она неоднократно ломала себя и лепила заново, чтобы соответствовать тем, кто был на ступень выше. Упрямо искореняла из своего сознания слабость, сострадание, доброту, превращая себя в монолитную, несокрушимую глыбу управленческого аппарата.Меняла близких на подчиненных, много раз предавала друзей и саму себя, единственное живое существо, которое любило ее и которого любила она, был абсолютно черный кот по кличке Люцифер. В какое-то время мир сузился в тонкую полоску, на которой умещалась только работа, работа, работа.Мария Соболева к тридцати двум годам сделала блестящую карьеру в одном из филиалов международного инвестиционного холдинга. Многие бы ей позавидовали, но она считала, что застряла на этом проклятом сорок шестом этаже. До самого верха оставалось совсем немного, но правление ей четко дало понять, что место на вершине предназначено для другого претендента.Плащ, обняв спинку стула, повис, как безжизненное тело. На него облокотился черный зонт с деревянной изогнутой ручкой, с которого на лакированный паркет стекала вода. Швырнув сумочку и папку с документами на кожаный диванчик, она опустилась в мягкое кресло перед рабочим столом и спряталась за плоскостью широкоформатного монитора. Стена напротив была из толстого прозрачного стекла, она разделяла кабинет руководителя от помещения общего назначения, где рядами стояли рабочие столы ее подчиненных. Можно было опустить жалюзи, чтобы спрятаться от любопытных глаз, но бессонница и навалившаяся депрессия не оставили молодой женщине сил даже для такого простого действия, не говоря уже про управление отделом.Мария Александровна достала из тумбочки бутылку коньяка, обрамленную узором из стеклянных дубовых листьев, поставила перед собой белую чайную чашечку с золотым ободком и наполнила ее почти до половины. Сделав несколько больших глотков, она поморщилась, но потом сделала вид, что пьет травяной чай. Выглядывая из-за монитора, она наблюдала за тем, как ее подчиненные сообща, весело и шумно выбирали подарок в интернет-магазине, время от времени указывая в ее сторону.Неделя была очень напряженной, Мария отдала все силы делам компании, переговорам, отчетам, неудавшемуся повышению и совсем забыла про свой день рождения.Сотрудники, не замечая своего руководителя, затаившегося в соседнем кабинете, не стыдились отпускать в ее адрес шуточки в промежутках между спорами о выборе подарка. Мария была успешной и внешне привлекательной, поэтому у женщин она не вызывала никаких чувств кроме зависти. Мужчины же, опасаясь острого ума и несгибаемого характера, держались от нее на расстоянии. В офисе за ней закрепилось прозвище «Гадюка».– Змеище нашей нужно что-то особенное, обычному подарку она точно не порадуется, – покусывая карандаш, заявила ассистент Виктория.– Ага, не угодим ей и пойдем на биржу труда, – подхватил молодой человек, не отрывать от поиска вариантов подарка на одном из сайтов.– Давайте что-то из старины подарим? Можно подарить любую ретро-безделушку. Зато как звучит солидно, антиквариат. – Все одобрительно закивали и продолжили поиски.Двери лифта плавно открылись, женщина в строгом сером деловом костюме и черном длинном плаще, просматривая входящие на телефоне, стремительно вышла в просторный ярко освещенный холл. Не сбавляя шага, она повернула в длинный коридор и прошла мимо десятка дверей пока не остановилась у нужной. Она отыскала в кармане плаща ключи с брелоком в форме логотипа компании и отворила замок.От громкого хлопка она подпрыгнула на месте, вздернула брови и издала чуть слышный писк. Золотые конфетти закружились в воздухе, падая на улыбающихся, празднично одетых коллег. Кто-то держал в руках стильно оформленный букет цветов, другие уже достали сверток в яркой подарочной бумаге, шампанское зашипело, наполняя тонкие продолговатые бокалы.– С Днем рождения вас, Мария Александровна! – хором, как на детском празднике, прокричали сотрудники, сопроводив свои поздравления бурными овациями.– Я ж вам говорила, никаких Дней Рождений в рабочее время, ни моих, ни тем более ваших! – возобновив движение в сторону своего кабинета, выпалила Соболева.– Десять минут вам на то, чтобы все тут убрать и приступаем к работе! – Продолжила она, выхватывая свой подарок из рук коллеги.Мария зашла в кабинет, хлопнула по сильнее дверью в поддержку своих слов, опустила рывком жалюзи и села за рабочий стол, подперев головку руками. Она злилась на слезы, которые без остановки текли из ее глаз и рукавом размазывала их по лицу.Она хотела бы сейчас присоединиться к своим подчиненным, выпить искрящегося шампанского, выслушать все приторные поздравления в свой адрес и посмеяться над не очень смешными шутками коллег. Но Мария так уже не умела. Она приучила себя всегда держать дистанцию с подчиненными, заставляла себя быть черствой и ни в коем случае не показывать никому своих эмоций.– Сильный начальник тот, которого боятся. – Так ее учили, когда она делала свои первые шаги по карьерной лестнице.– Меня сегодня ни для кого нет! – Наказала она в общем чате сотрудникам и закрыла двери кабинета на замок изнутри.Бутылка с янтарной обжигающей жидкостью опять появилась на столе. Разрывая подарочную бумагу, она сделала несколько глотков прямо из горлышка, извлекла из свертка подарок и поставила перед собой на стеклянную поверхность рабочего стола. Это была антикварная шкатулка. Небольшая бронзовая коробочка на изогнутых ножках с причудливым орнаментом по каждой стороне, выпуклая крышечка с инкрустацией из турмалина по углам, по центру скрученное кольцами резное тело змеи.– Даже тут меня подкололи! – Сквозь слезы прошептала женщина, улыбнулась и еще раз пригубила из бутылки.Она умела быстро справляться с эмоциями и подавлять в себе любые проявления слабости. Остаток дня Мария потратила на рутинные дела и распитие остатков алкоголя.Женщина открыла глаза. Голова сильно болела, горло пересохло, а на лице отпечатались полосы от папок с документами, на которых она заснула. Свет горел только в ее кабинете. Немного покачиваясь, она встала и, машинально прихватив со стола шкатулку, доковыляла до кулера. Не обнаружив стаканчиков в раздатчике, на секунду озадачилась и громко икнула.– Надралась в свой День рождения, прямо в офисе. Одна, как старая алкоголичка. – Говорила она по душам с кулером, но жажда заставила ее перейти от болтовни к решительным действиям.Женщина наклонилась, изогнулась дугой невообразимым образом и прильнула к заветному кранику с живительной влагой. Неровная струйка потекла по ее щеке, большие пузыри воздуха с шумом поднялись к поверхности в пластиковой колбе.– Если бы я была директором этой чертовой компании, во всех кабинетах всегда были бы стаканчики. Но они продвигают этого выскочку. Я должна быть директором филиала. Хочу быть директором. – Она громко топнула от злости, сделала еще пару глотков, перебралась на маленький кожаный диванчик, поджала ноги к груди и уснула до утра. Шкатулку она все это время так и не выпускала из рук.Бронзовые зубы змейки впились в палец спящей женщины. Капля крови растекалась, заполняя пространство вдоль колец ее резного тела, очерчивая замысловатый символ схожий со знаком бесконечности.Телефон трезвонил без умолку, не обращая внимания на крепкий сон женщины. Изображая изо всех сил бодрость в голосе, но при этом не открывая глаз, Мария ответила на звонок. Голос в телефонной трубке подействовал на женщину, как холодный душ. Не отрываясь от мобильного, она вскочила с дивана, сунула ноги в туфли, накинула поверх мятой блузки пиджак и принялась поправлять перед зеркалом прическу. Поднимаясь на скоростном лифте на последний этаж, она успела накрасить губы и подвести глаза, теперь никто бы не смог ее заподозрить в том, что она опять коротала ночь на маленьком диванчике у себя в кабинете. Секретарь встретил Марию у лифта, проводил по длинному коридору в просторный холл, учтиво открыл перед ней дверь и пригласил войти:– Вас уже ждут.Старик в своих узловатых руках крутил бронзовую шкатулку с резной змейкой на крышке. Иннокентий Львович давно коллекционировал необычные вещицы, а его квартира больше походила на музей, чем на обычную двушку в облезлой сталинке. Его отец, дед и прадед когда-то очень давно жили в Угличе, и он там жил, но обстоятельства заставили покинуть родной город. Старик помнил их большой деревянный дом, в котором было много книг, необычных вещей и сундуков со старинным добром. Помнил, как их богатый и влиятельный род недолюбливал местный люд, подозревая в связях с нечистой силой. Помнил, как в кромешной тьме пламя пожирало их дом. Жители города с факелами в руках стояли чуть одаль, они жались друг к другу от страха, устремив свои взоры в огненную клубящуюся бездну. Блики освещали их счастливые лица. То, чего они так боялись, наконец то уничтожено.Отец в последнюю минуту вытолкал маленького Кешу через волоковое оконце уже из объятой огнём избы. Мальчик с трудом дышал от гари и от сильного удара о землю, он отполз на четвереньках подальше от горящего дома и спрятался в высокой траве. Из своего убежища мальчик смотрел, как руки его отца, охваченные огнем, все еще подавали знаки:– Беги, скрывайся!Позже на пепелище Иннокентий обнаружил заваленную пеплом и углями дверь в подвал, там на самом дне, во мраке, окутанный гарью и копотью пылился сундук. Мальчик помнил, как отец наказывал не касаться вещей из сундука, слишком загадочные и опасные они были. Но сейчас это все что осталось у него от родных. Он перенес реликвии в укромное место и потратил почти всю свою жизнь на их изучение. Только спустя многие годы он знал предназначение, свойства и силу почти всех артефактов. Иннокентий Львович выяснил, что с помощью маленькой бронзовой шкатулки с резной змейкой на крышке, можно отнимать и присваивать себе чужие жизни. Чем больше желаний было загадано, тем сильнее она привязывалась к своему владельцу. Человек все больше и больше зависел от ее силы, и за каждую новую просьбу он расплачивался годами своей жизни, наполняя ими утробу шкатулки.Потеряв же вещицу, ее обладатель лишался и всего что успел пожелать, а годы, скопившиеся в шкатулке, переходили ее новому владельцу.Подарок от коллег стал талисманом для женщины. Часто перед сном она делилась с маленькой шкатулкой своими желаниями, и потом все складывалось именно так, как было задумано. У Марии Соболевой, как будто открылось второе дыхание, внезапно, получив мощный толчок, ее жизнь как-то сама собой быстро наладилась. Уже как год она занимала должность директора филиала, отношения с родными были лучше, чем когда либо, многие из ее окружения стали близкими друзьями. Женщина перестала вечерами просиживать в кабинете и от одиночества выпивать. В жизни Марии появилось место для мужчины, который всегда был рядом и окружал ее заботой и любовью.– Маша, мы опоздаем. Водитель уже у подъезда. – Мужчина поглядывал на часы, театрально вздыхал и отпихивал от себя черного кота, который терся об его ноги. Мария всегда и везде носила с собой свой талисман, вот сейчас она поставила маленькую шкатулку на комод, рядом с дамской сумочкой, чтобы не забыть ее перед уходом. Мужчина рассмотрел ее с разных сторон и вернул на место.– Подождет. Милый мы успеем. Я уже почти готова. – Мария крутилась перед огромным зеркалом в гардеробной по очереди примеряя то манто, то бежевое пальто из кашемира.Раздался звонок в дверь, мужчина щелкнул замком и отворил ее, ожидая увидеть нетерпеливого водителя. Но за порогом был щуплый старик с редкими седыми волосами и красными воспалёнными глазами, он молча стоял, уставившись в одну точку.– Дедушка, вы дверью ошиблись? Вам чего? – наклонившись к старику, поинтересовался мужчина.Старик вытаращил глаза, захрипел и сорвался с места, выставив перед собой свои кривые руки. Мужчина вздрогнул от неожиданности, сделал шаг назад, наступив на кота, потерял равновесие и повалился на спину, сильно ударившись головой об пол. На шум выбежала Мария.– Я пришел забрать свое! – Старик крепко сжимал шкатулку в руках, оскалив редкие желтые зубы.– Кот, пойдешь со мной? Тут все равно уже не с кем оставаться. – Кот протяжно мяукнул и с разбега запрыгнул старику на плечо, и они вместе скрылись в дверном проеме.Мужчина пришел в себя, поднялся с пола, борясь с головокружением, зажимая кровоточащую рану рукой и огляделся по сторонам. На полу в направлении открытой входной двери лицом вниз лежала Мария. Он ринулся к любимой и аккуратно за плечи перевернул ее. Лицо мужчины исказилось в страхе и омерзении. Кожа на лице женщины потемнела, покрылась пигментными пятнами, высохла как пергамент и обтянула череп. Глаза глубоко запали в глазницы и помутнели, как у вареной рыбы. Перед ним была не та молодая красивая женщина, которую он знал, а столетняя старуха.Беззубый рот открылся, обдавая смрадом и тихо прохрипел:– Где моя шкатулка.Старик с черным котом на плече, дыша на озябшие руки и кутаясь в старое клетчатое пальто, уверенной походкой скрылся в переулке.

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