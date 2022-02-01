Солдатики

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:35

Денис Страхов Просмотров: 122 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:35 by

Яркий свет настольной лампы с желтым абажуром освещал деревянные брусочки, инструменты с черными лакированными ручками, настольный точильный станок, разноцветную акриловую краску в прозрачных ёмкостях, кусочки олова, листы бумаги с изображениями воинов, участвовавших в исторических баталиях. Над рабочим столом висели открытые полки цвета беленого ясеня, на которых ровными шеренгами стояли миниатюрные войска османской империи, закрывшись красно-золотыми щитами, сомкнулись римские легионеры, ринулась в атаку «La Grande Armee» Наполеона. Свирепые викинги напротив «Т-34» уставились на пролетающие над их головами Як-9. Кони со стального цвета боками встали на дыбы, едва не сбросив со своих спин наездников, боевой слон с нависшей над человеком в чалме мощной ступней. Римская волчица, не очень удачно отлитая из олова, смотрела на молодого человека, сидящего за столом, обнажая внушительного размера клыки. Из стереосистемы на подоконнике грохотала музыка.- Сережа! Сделай музыку тише! Я с ума от нее сойду! – постучала в дверь его комнаты мама. На что парень цыкнул, но все же крутанул ручку громкости на минимум.Сергей Фомин всегда был прилежным учеником и просто приятным парнем, участвовал в общественной жизни школы, олимпиадах, состоял в различных кружках. В начальной школе увлечение солдатиками принесло Сергею популярность среди мальчишек-сверстников, но, чем старше становились его одноклассники, тем меньше они интересовались его увлечением. За школой, сбившись в плотный круг, парни вдыхали горький дым, плевали на асфальт и гоготали над Журавлевым из 7 «а», который пил джин из заначки отца, а потом добавлял в бутылку воду из-под крана для конспирации. А еще все больше разговоров сводилось к обсуждению противоположного пола. Сергею нравилась одноклассница Оля Перова, но он ни с кем не собирался делиться этим, а еще всегда очень смущался, случайно встретившись с ней взглядом. Ребята с презрением относились к тихому ботанику, считали, что он стучит на них учителям. На смену презрению пришла агрессия.- Сергей. Ты что гей?- Все в куклы играешь сосунок?- Эй, девчонка! – дразнили его ребята и особенно Юрка Садов.Парень не обращал внимания на обидные слова, отмалчивался и шел домой мастерить своих солдатиков.«Как куклы твои поживают, урод? – Юрка вцепился сидящему за партой парню в волосы и потянул так сильно, что тот рухнул на пол, увлекая за собой парту и все, что на ней лежало.Сергей кувыркнулся через спину и неожиданно для самого себя отвесил своему обидчику звонкую пощечину. Юрка окаменел, по его щеке расплылась горячая краснота. Рыжий уже сжал кулаки, чтобы уничтожить «девчонку», посмевшую при всех его ударить, но в это время зашла Полина Сергеевна, и нарушила его планы.- Что тут у вас? А ну быстро по местам и приведите класс в порядок!- Встретимся после уроков! - прошипел Юрка, шумно опустившись на свое место.Сергей сжался и почти лег на парту, после уроков ему точно не жить. Прозвенел звонок. Его пустое испуганное тело сорвалось с места и устремилось на выход. В длинном коридоре эхом отдавались шаги и тяжелое дыхание преследователей. Он сбежал по лестнице, протиснулся через толпу школьников к выходу, оттолкнул массивную деревянную дверь и выбежал на улицу и зигзагами между лужами направился к воротам из школьного двора. Спасение было уже близко, но земля ушла из-под ног. Он покатился кубарем и приземлился прямиком в лужу. За спиной довольно хихикал, убирая выставленную ногу, один из прихвостней Юрки Садова. Через мгновение подоспели преследователи во главе с рыжим, а через некоторое время уже почти весь класс собрался вокруг лужи, в которой распластался Сергей. Одноклассники как один, округлив глаза, гоготали, тыча пальцем в мокрого и грязного парня, поднимающегося из лужи, брезгливо морщили нос и неодобрительно улюлюкали, все кроме Оли.Он забывал своих обидчиков только вечерами, когда при свете настольной лампы мастерил очередного воина. Чем больше было стычек в школе, тем больше было солдатиков на его полке, сегодня это были лучники «Улуса Джучи». Нападки на Сергея продолжались, более того участились и ужесточились. Теперь уже даже самые робкие мальчишки класса считали своим долгом задеть его, пнуть исподтишка или в очередной раз пообиднее обозвать. Девочки же просто старались не замечать его вовсе.Сергей давно превратился в тень. Он лишний раз не выходил из класса, не разговаривал, не поднимал глаза, чтоб не привлекать к себе внимание одноклассников. Такое поведение приносило свои неудобства. После уроков парень вбежал в туалет, хлопнул дверью кабинки и судорожно, расстегнув ширинку, наконец-то с облегчением отлил. Следом в дверном проеме показался Юрка. Крепкое, почти взрослое телосложение, всклокоченные рыжие волосы, бесцветные нависшие брови, под которыми прятались такие же бесцветные глаза. Дверь за Сергеем гулко хлопнула и резко открылась. Удар тяжелого ботинка пришелся под колено справляющего нужду парня, он со стоном опустился на заплеванный пол, по штанинам потекло. Крепкие руки схватили его за плечи и потянули назад.- Тут грязно! – Вопил рыжий – Пришло время влажной уборки!Юрка выволок из кабинки Сергея, у которого не было шансов подняться на ноги, и протащил почти до выхода из туалета, оставив на полу мокрый шлейф из мочи и грязи. Несколько коротких, но достаточно сильных удара пришлись в голову.- Вы только посмотрите на эту зассыху! – ржал рыжий, вытирая мокрый ботинок об парня.Сергей обернулся. В дверях, с телефонами в руках, под всеобщий гогот, толпился практически весь его класс. Юрка занес руку, парень зажмурился, ожидая удара, но его не последовало. Все зрители громко и весело обсуждая происшествие, скрылись в дверном проеме. Рыжий небрежно обнял Олю за талию и притянул к себе. Она в ответ изобразила сопротивление, но после того как он что-то сказал ей на ушко, хихикнула и они продолжили идти обнявшись. Сергей поднялся с пола, включил воду в умывальнике, размазал по лицу подтек крови и посмотрел в грязное зеркало. Перед ним стоял уже не тот человек, которого он когда-то знал.Уже поздно вечером Сергей пришел домой. Он бесшумно пробрался в свою комнату заперся и, не переодеваясь, сел за рабочий стол. Его одежда была грязной и сильно воняла мочой.- Сережа, у тебя все хорошо?- Да, мама! – спокойным голосом ответил Сергей.- Тогда сделай музыку потише, я от неё с ума схожу!- Конечно, мама! – и парень крутанул ручку громкости на максимум.Его руки на этот раз взялись за изготовление самурая в ярко-красном кимоно и острой катаной в руках. Когда солдатик был готов, он отправился на общую полку.Несколько дней Сергея не было в школе. Его обидчики радовались тому, как они отделали «девчонку», смаковали в деталях произошедшее, но потом пришло беспокойство. Что если этот урод настучал обо всем родителям? Начнутся разбирательства, педсоветы и, что еще хуже, если дело дойдет до полиции. Прозвенел звонок, Полина Сергеевна задерживалась и подростки, сдвинув стулья, уселись в центре класса. Они что-то обсуждали, дурачились, время от времени громко смеялись. Дверь в класс открылась и все повернулись, ожидая увидеть учителя, но это был Сергей Фомин.- Эй, зассыха, где был?- Юрка, смотри, наша «девчонка» вернулась!Одноклассники направили свои взоры на Юрку Садова, который вот-вот опять накостыляет этому чудику. Сергей остановился у учительского стола, снял из-за спины рюкзак и открыл молнию.- Что приперся? Что-то притащил нам? - Юрка наклонился над рюкзаком, но тут же дернулся и отшатнулся назад.Блестящая сталь прошлась точно под подбородком Юрки, он помялся на месте, запрокинув голову, захрипел и рухнул на пол, зажимая рану на шее. Из недр школьного рюкзака выбрался самурай в ярко-красном кимоно с катаной в руках, а следом за ним, помогая друг другу, остальные солдатики всех эпох. Они отряхивались, поправляли обмундирование, готовили к бою своё оружие.- Этого не может быть, такого не бывает!Лицо Сергея оставалось застывшим, безжизненным, сосредоточенным, как у настоящего полководца.- Убейте их всех! – скомандовал он.Солдатики двинулись в бой, перемещаясь стремительно и грациозно на своих шарнирных ногах. Подростки ахнули и с застывшим ужасом в глазах попятились назад. Войска приблизились вплотную и, рассекая воздух, заблестели острые лезвия. Обезумевшие от страха дети толкали друг друга, уклоняясь от смертоносных ударов, истошно вопили, поскальзываясь на своей же крови падали на пол. Руки со стальными шарнирами-суставами не знали усталости, они резали, резали, резали…Вскоре крики затихли.

Ключевые слова: Солдатики школа обидчики авторская история

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